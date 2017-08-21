Юнармия: преподаватели ведущих вузов страны будут обучать юнармейцев авиамоделированию

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Юнармейское лето завершилось Всероссийской военно-спортивной игрой "Победа". Команды из 63 регионов России — от Калининграда до Камчатки — собрались на подмосковном полигоне Алабино, чтобы сыграть финал и определить победителя. О юнармейских каникулах, увлечениях и планах на будущее в интервью ТАСС рассказал начальник Главного штаба движения, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.
— Юнармия насчитывает более 140 тысяч молодых людей, как среди них отбирали участников игры?
— Ребята подбирались по итогам региональных этапов, на финал приехали лучшие команды из 63 регионов. В этом году со Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим движением "Юнармия" активно сотрудничали Министерство образования и науки, Министерство обороны РФ и Российский союз молодежи. Сегодня "Победа" отметила юбилей — 50 лет. Сохраняя лучшие ее традиции, мы привносим новое, стараясь одновременно сделать ее современной и более интересной.
Мы расширили конкурсные испытания: к военной и спортивной составляющим добавили интеллектуальную и творческую, чтобы дети смогли в полной мере проявить все свои таланты. Я уверен, что игра станет по-настоящему массовой и в следующем году, учитывая масштаб этой "Победы", в ней будет участвовать максимальное количество команд.
— Что ждет участников игры в следующем году? Появятся ли какие-либо новые соревнования и конкурсы?
— Планов у нас много. Так, в частности, в следующем году хотим ввести в игру элементы очень популярного сегодня направления — киберспорта.
— Сегодня дети вам рассказали, что им понравилось стрелять. Добавите побольше стрельбы в следующем году?
— У нас был первый серьезный опыт проведения настолько большой и сложной игры с большим числом участников, с многоплановыми трудоемкими конкурсами на огромных площадях. Мы, конечно, обобщим этот опыт, учтем и пожелания участников для того, чтобы на следующий год сделать игру еще более увлекательной и интересной.
— Дает ли Юнармия возможности для получения дополнительного образования?
— Юнармия дает ресурсы и для получения дополнительного образования, и для общего развития. У ребят появляются возможности и преимущества. Кроме конкретного получения новых знаний и умений юнармейцы, благодаря играм, например, могут приобрести новых друзей из регионов России и расширить свой кругозор. Ведь в каждом военно-патриотическом клубе региона своя специфика, и ребята могут расти, обмениваться впечатлениями и опытом.
Юнармия дает ресурсы и для получения дополнительного образования
Что касается Главного штаба — для нас важно, чтобы военно-патриотическое воспитание вошло в систему дополнительного образования. Поэтому мы и впредь будем популяризировать его и показывать всем, что для нас совершенно очевидно: движение "Юнармия", родившееся всего чуть больше года назад по инициативе Министерства обороны, — это очень своевременное, важное, нужное и интересное дело!
— Движение "Юнармия" занимается только патриотическим воспитанием молодежи?
— Конечно, нет. Это целый комплекс направлений: военно-прикладное, спортивное, культурно-историческое, интеллектуальное и — что очень важно — социальное. В Юнармии много талантливых ребят, и они занимаются по совершенно различным направлениям: от робототехники до пения. Мы всегда с гордостью приводим в пример наших "Юных Александровцев" — детский хор легендарного Ансамбля имени Александрова. Эти ребята уже стали звездами. Их знает вся страна.
Хочу отметить, что особое внимание мы уделяем социальной составляющей. Наши ребята посещают детские дома, помогают пенсионерам и ветеранам, приводят в порядок памятники, делают и многое другое. Так, в преддверии Нового — 2017-го — года мы провели акцию "12 тысяч добрых дел". С началом года эта акция не остановилась.
До сих пор мы продолжаем собирать помощь сирийским детям, которым отправлено уже более 10 тысяч подарков. Как видите, работа у нас ведется многоплановая, и военная подготовка молодежи — это только одно из наших многочисленных направлений деятельности.
— Сейчас множество кадетов и суворовцев вступают в Юнармию. Привносят ли они и их преподаватели какие-либо традиции военного образования в юнармейские ряды?
— Действительно, много кадетских классов и суворовцев уже вступили в наше движение. Эти ребята с детства готовятся стать офицерами, военнослужащими, и конечно, это стремление повышает общий настрой и дух юнармейцев.
Наша задача — перенять все лучшее. Однако отмечу, что при вступлении в ряды "Юнармии" у нас сегодня нет такого строгого отбора, как при поступлении в суворовские и кадетские учебные заведения. Наша организация намного шире, как я уже отмечал, она вбирает не только военную составляющую. И при желании каждый мальчик и девочка России могут стать юнармейцами и найти себе дело по душе.
— Министр обороны РФ говорил, что желающих вступить в движение настолько много, что вам уже приходится проводить своеобразный отбор.
— Да, это так. Мы определили критерии, которым должен соответствовать юнармеец. Это патриот, у которого есть светлая цель; активный, физически развитый подросток, который знает историю и традиции своей страны. Ребята помладше, благодаря мероприятиям Юнармии, могут определиться и найти интересное и полезное дело.
— А кто непосредственно занимается с юнармейцами?
— Непосредственную работу с юнармейцами проводят руководители и работники региональных штабов, отделений и отрядов. Мы создали отделения Юнармии в каждом субъекте Российской Федерации. Но это не только центральные города. В большинстве регионов созданы муниципальные отряды в районах, областях, краях и республиках. Сейчас мы занимаемся методическим наполнением программ нашего движения и формируем юнармейский актив.
Преподаватели ведущих вузов страны будут обучать юнармейцев авиамоделированию, инженерному делу
У нас появятся несколько центров по обучению специалистов-инструкторов, которые будут работать в юнармейских лагерях.
Кроме того, с юнармейцами занимаются приглашенные преподаватели. В частности, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который открывается на этой неделе, мы планируем заключить соглашение о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией. В данном случае речь идет о том, что преподаватели ведущих вузов страны будут обучать юнармейцев авиамоделированию, инженерному делу, давать базовые знания и прививать любовь к техническим наукам. Можно сказать, будут готовить будущих студентов.
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Как видите, мы со всей ответственностью подходим к подготовке наших ребят. И конечно, хотелось бы, чтобы те из них, кто выйдет из возраста юнармейца после 18 лет, остались бы в нашем движении в качестве преподавателей, инструкторов и старших командиров.
— Не так давно состоялось посвящение детей в Юнармию на авиабазе Кант в Киргизии. Кто вошел в этот отряд?
— Это наши дети, российские граждане. Юнармейский отряд также появился и в Армении, там юноши и девушки принесли клятву юнармейца в Гюмри. Хочу сказать, что много заявок о вступлении в Юнармию поступает от российских граждан, которые проживают на территориях стран СНГ. Наши партнеры в этих государствах хотят перенять опыт Юнармии и создать у себя подобные юношеские организации.
— В таком случае нет ли у вас планов на проведение соревнований наподобие Армейских международных игр — Юнармейских международных игр?
— Юнармия — организация очень молодая, активно развивающаяся. Планов у нас очень много. Но реализовываться они, конечно, будут постепенно.
— Тогда расскажите о ближайший планах. Что ожидает юнармейцев в этом году и в следующем летнем сезоне?
— Лето-2017 выдалось очень насыщенным на мероприятия. Впереди у ребят учебный год. Мы заинтересованы, чтобы наши дети качественно учились, поэтому событийную повестку Юнармии скорректировали в соответствии с учебным процессом.
Мы собираемся принять участие в игре КВН на Кубок министра обороны
Как вы знаете, во время Армейских международных игр юнармейцы прошли Школу военкоров, где имели возможность учиться у ведущих военных корреспондентов наших СМИ. Теперь мы проводим состязание фото- и видеорепортеров. В октябре-ноябре смотрите на канале "Юнармия ТВ" на YouTube финал конкурса "Юнармия в кадре".
Также мы собираемся принять участие в игре КВН на Кубок министра обороны, который проводится среди довузовских учебных заведений. Ну и, конечно, нас ждет юнармейская новогодняя елка.
В следующем году мы сделаем также акцент на детский отдых. Как показал опыт этого года, самой большой популярностью пользовались профильные юнармейские смены. Было невероятно большое число желающих отдыхать в юнармейском лагере в парке "Патриот". В этом направлении также будем работать.
Беседовала Екатерина Елисеева