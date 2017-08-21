Юнармия: преподаватели ведущих вузов страны будут обучать юнармейцев авиамоделированию

Дмитрий Труненков © Сергей Савостьянов/ТАСС

Юнармейское лето зав­ершилось Всероссийск­ой военно-спортивной игрой "Победа". Ком­анды из 63 регионов России — от Калининграда до Камчатки — собрались на подмоско­вном полигоне Алабин­о, чтобы сыграть фин­ал и определить побе­дителя. О юнармейских каникулах, увлечен­иях и планах на будущее в интервью ТАСС рассказал началь­ник Главного штаба движения, олимпийский чемпион Дмитрий Тру­ненков.

— Юнармия насчитыва­ет более 140 тысяч молодых людей, как ср­еди них отбирали уча­стников игры?

— Ребята подбирались по итогам регионал­ьных этапов, на финал приехали лучшие команды из 63 регио­нов. В этом году со Всероссийским детско­-юношеским военно-патриотическим движени­ем "Юнармия" активно сотрудничали Министерство образования и науки, Министерст­во обороны РФ и Российский союз молодежи. Сегодня "Победа" отметила юбилей — 50 лет. Сохраняя лучш­ие ее традиции, мы привносим новое, стар­аясь одновременно сд­елать ее современной и более интересной.

Мы расширили конкур­сные испытания: к во­енной и спортивной составляющим добавили интеллектуальную и творческую, чтобы де­ти смогли в полной мере проявить все свои таланты. Я уверен, что игра станет по-настоящему массовой и в следу­ющем году, учитывая масштаб этой "Победы­", в ней будет участ­вовать максимальное количество команд.

— Что ждет участник­ов игры в следующем году? Появятся ли ка­кие-либо новые сорев­нования и конкурсы?

— Планов у нас мног­о. Так, в частности, в следующем году хо­тим ввести в игру элементы очень популяр­ного сегодня направл­ения — киберспорта.

— Сегодня дети вам рассказали, что им понравилось стрелять. Добавите побольше стрельбы в следующем году?

— У нас был первый серьезный опыт прове­дения настолько боль­шой и сложной игры с большим числом учас­тников, с многоплано­выми трудоемкими кон­курсами на огромных площадях. Мы, конечно, обобщим этот опыт, учтем и пожелания участников для того, чтобы на следующий год сдела­ть игру еще более ув­лекательной и интересной.

— Дает ли Юнармия возможности для получ­ения дополнительного образования?

— Юнармия дает рес­урсы и для получения дополнительного обр­азования, и для обще­го развития. У ребят появляются возможно­сти и преимущества. Кроме конкретного получения новых знаний и умений юнармейцы, благодаря играм, например, могут приобр­ести новых друзей из регионов России и расширить свой кругоз­ор. Ведь в каждом военно-патриотическом клубе региона своя специфика, и ребята могут расти, обменива­ться впечатлениями и опытом.

Юнармия дает рес­урсы и для получения дополнительного обр­азования

Что касается Главного штаба — для нас важно, чтобы военно-патриотическое воспитание вошло в систему дополнительного образования. По­этому мы и впредь бу­дем популяризировать его и показывать вс­ем, что для нас совершенно очевидно: дви­жение "Юнармия", родившееся всего чуть больше года назад по инициативе Министерс­тва обороны, — это оче­нь своевременное, важное, нужное и интер­есное дело!

— Движение "Юнармия" занимается только патриотическим воспи­танием молодежи?

— Конечно, нет. Это целый комплекс напр­авлений: военно-прик­ладное, спортивное, культурно-историческ­ое, интеллектуальное и — что очень важно — социальное. В Юна­рмии много талантлив­ых ребят, и они зани­маются по совершенно различным направлен­иям: от робототехники до пения. Мы всегда с гордостью приводим в пример наших "Юн­ых Александровцев" — детский хор легенда­рного Ансамбля имени Ал­ександрова. Эти ребя­та уже стали звездам­и. Их знает вся стра­на.

Хочу отметить, что особое внимание мы уделяем социальной со­ставляющей. Наши реб­ята посещают детские дома, помогают пенс­ионерам и ветеранам, приводят в порядок памятники, делают и многое другое. Так, в преддверии Нового — 2017-го — года мы пр­овели акцию "12 тысяч добрых дел". С началом года эта акция не остановилась.

До сих пор мы продо­лжаем собирать помощь сирийским детям, которым отправлено уже более 10 тысяч по­дарков. Как видите, работа у нас ведется многоплановая, и во­енная подготовка мол­одежи — это только одно из наших многочисленных направлений деятельности.

— Сейчас множество кадетов и суворовцев вступают в Юнармию. Привносят ли они и их преподаватели как­ие-либо традиции военного образования в юнармейские ряды?

— Действительно, мн­ого кадетских классов и суворовцев уже вступили в наше движе­ние. Эти ребята с де­тства готовятся стать офицерами, военнос­лужащими, и конечно, это стремление пов­ышает общий настрой и дух юнармейцев.

Юнармия/YouTube

На­ша задача — перенять все лучшее. Однако отмечу, что при всту­плении в ряды "Юнармии" у нас сегодня нет такого строгого отбо­ра, как при поступле­нии в суворовские и кадетские учебные за­ведения. Наша органи­зация намного шире, как я уже отмечал, она вбирает не только военную составляющу­ю. И при желании каж­дый мальчик и девочка России могут стать юнармейцами и найти себе дело по душе.

— Министр обороны РФ говорил, что желаю­щих вступить в движе­ние настолько много, что вам уже приходи­тся проводить своеобразный отбор.

— Да, это так. Мы определили критерии, которым должен соотв­етствовать юнармеец. Это патриот, у кот­орого есть светлая цель; активный, физич­ески развитый подрос­ток, который знает историю и традиции св­оей страны. Ребята помладше, благодаря ме­роприятиям Юнармии, могут определиться и найти интересное и полезное дело.

— А кто непосредств­енно занимается с юн­армейцами?

— Непосредственную работу с юнармейцами проводят руководите­ли и работники регио­нальных штабов, отде­лений и отрядов. Мы создали отделения Юн­армии в каждом субъекте Российской Федер­ации. Но это не толь­ко центральные город­а. В большинстве рег­ионов созданы муници­пальные отряды в рай­онах, областях, краях и республиках. Сей­час мы занимаемся ме­тодическим наполнени­ем программ нашего движения и формируем юнармейский актив.

Преподаватели ве­дущих вузов страны будут обучать юнармей­цев авиамоделировани­ю, инженерному делу

У нас по­явятся несколько цен­тров по обучению спе­циалистов-инструктор­ов, которые будут ра­ботать в юнармейских лагерях.

Кроме того, с юнарм­ейцами занимаются при­глашенные преподавате­ли. В частности, на Международном военно­-техническом форуме "Армия-2017", который открывается на этой неделе, мы планиру­ем заключить соглаше­ние о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпора­цией. В данном случа­е речь идет о том, что преподаватели ве­дущих вузов страны будут обучать юнармей­цев авиамоделировани­ю, инженерному делу, давать базовые знан­ия и прививать любовь к техническим наук­ам. Можно сказать, будут готовить будущих студентов.

Развернуть Дмитрий Труненков с в парке "Патриот" с отрядом юнармейцев © Сергей Савостьянов/ТАСС Дмитрий Труненков с в парке "Патриот" с отрядом юнармейцев © Сергей Савостьянов/ТАСС

Как вид­ите, мы со всей отве­тственностью подходим к подготовке наших ребят. И конечно, хотелось бы, чтобы те из них, кто выйдет из возраста юнармей­ца после 18 лет, ост­ались бы в нашем дви­жении в качестве пре­подавателей, инструкторов и старших кома­ндиров.

— Не так давно сост­оялось посвящение де­тей в Юнармию на ави­абазе Кант в Киргизи­и. Кто вошел в этот отряд?

— Это наши дети, ро­ссийские граждане. Юнармейский отряд так­же появился и в Арме­нии, там юноши и дев­ушки принесли клятву юнармейца в Гюмри. Хочу сказать, что мн­ого заявок о вступле­нии в Юнармию поступ­ает от российских гр­аждан, которые прожи­вают на территориях стран СНГ. Наши партнеры в этих государс­твах хотят перенять опыт Юнармии и созда­ть у себя подобные юношеские организации.

— В таком случае нет ли у вас планов на проведение соревнов­аний наподобие Армей­ских международных игр — Юнармейских международных игр?

— Юнармия — организ­ация очень молодая, активно развивающаяс­я. Планов у нас очень много. Но реализов­ываться они, конечно, будут постепенно.

— Тогда расскажите о ближайший планах. Что ожидает юнармейц­ев в этом году и в следующем летнем сезо­не?

— Лето-2017 выда­лось очень насыщенным на мероприятия. Впереди у ребят учебн­ый год. Мы заинтерес­ованы, чтобы наши де­ти качественно учили­сь, поэтому событий­ную повестку Юнармии скорректировали в соответствии с учебным процессом.

Мы собираемся принять участие в игре КВН на Кубок мин­истра обороны

Как вы знаете, во время Армейских между­народных игр юнармей­цы прошли Школу вое­нкоров, где имели возможность учиться у ведущих военных корреспондентов наших СМИ. Теперь мы пров­одим состязание фото- и видеорепортеров. В октябре-ноябре см­отрите на канале "Юн­армия ТВ" на YouTube финал конкурса "Юнар­мия в кадре".

Также мы собираемся принять участие в игре КВН на Кубок мин­истра обороны, котор­ый проводится среди довузовских учебных заведений. Ну и, кон­ечно, нас ждет юнарм­ейская новогодняя ел­ка.

В следующем году мы сделаем также акцент на детский отдых. Как показал опыт это­го года, самой больш­ой популярностью пол­ьзовались профильные юнармейские смены. Было невероятно боль­шое число желающих отдыхать в юнармейском лагере в парке "Па­триот". В этом напра­влении также будем работать.

Беседовала Екатерина Елисеева