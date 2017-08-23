Посол США в РФ о санкциях: путь назад есть всегда

Джон Теффт © Антон Новодережкин/ТАСС

Посол США в России Джон Теффт в эксклюзивном интервью ТАСС подвел итоги своей работы во главе американского диппредставительства и прокомментировал резонансное решение о приостановке выдачи американских виз россиянам до 1 сентября. Дипломат дал оценку своему преемнику — послу Джону Хантсману, рассказал, о чем больше всего будет скучать после отъезда из России и почему заслужил прозвище "мистер Пельмени".

— Господин посол, скоро вы уезжаете из Москвы...

— Да, в начале сентября.

— Что вы считаете своими главными достижениями на посту посла США в России?

— Я не знаю насчет достижений, но, как вы можете представить, у меня есть масса разочарований в связи с нынешним состоянием наших двусторонних отношений. Мы в посольстве изо всех сил стараемся как можно больше взаимодействовать с россиянами по всей стране. Я много путешествовал. Мы продолжаем работать над укреплением связей между российским и американским народами. Я думаю, эта деятельность очень важна, и наши российские коллеги и друзья считают так же. Кроме того, мы поддерживали американские компании, работающие на российском рынке. Мы очень старались наладить контакты между российскими и американскими учеными, образовательными учреждениями.

Мы продолжаем работать над укреплением связей между российским и американским народами

Наиболее разочаровывают, конечно, политические вопросы. Было бы хорошо найти некий путь к реализации минских соглашений, урегулированию ситуации в Украине. У нас есть определенное сотрудничество по Сирии, но тем не менее и в этом вопросе еще есть к чему стремиться.

Так что есть и позитивные, и негативные моменты. Но мы делали все от нас зависящее.

— Когда Дональд Трамп стал президентом США, многие в России испытывали надежду на то, что его избрание станет новой эрой в наших двусторонних отношениях, однако этого не произошло. Как вы считаете, почему с тех пор российско-американские отношения еще больше ухудшились?

— В наших отношениях есть ряд очень серьезных проблем. Украина — одна из них. Позиция и США, и европейских стран состоит в том, что Россия вторглась в Крым и спровоцировала конфликт на Донбассе. Именно поэтому были введены санкции, и именно поэтому люди уверены в их необходимости.

Страны "нормандской четверки" при поддержке США пытаются найти решение этих вопросов, но пока не преуспели.

— Как вы оцениваете эффективность формата "Сурков — Волкер" (речь идет о переговорах помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера — прим. ТАСС)?

— Вчера (21 августа — прим. ТАСС) в Минске Владислав Сурков провел встречу с нашим новым представителем по Украине Куртом Волкером. У меня нет стенограммы этой встречи, но я слышал заявление господина Суркова по ее итогам. Мы надеемся на то, что нам удастся помочь в достижении прогресса в урегулировании украинского вопроса.

Существует серьезная проблема с российскими кибератаками на избирательную систему США. Именно это спровоцировало недавние санкции

Кроме этого, очевидно, существует серьезная проблема с российскими кибератаками на избирательную систему США. Именно это спровоцировало недавние санкции. Это было очень остро воспринято в Америке. Для того чтобы это понять, достаточно посмотреть на практически единогласное голосование в Палате представителей и Сенате Конгресса США (по законопроекту о санкциях против РФ), чтобы понять, насколько это чувствительно для народа США.

— Но, насколько я знаю, США не предоставили никаких доказательств того, что эти кибератаки были совершены Россией...

— Все руководители наших спецслужб говорят, что это так. Что касается доказательств, вы знаете, КГБ или ФСБ тоже бы не стали предоставлять доказательства по подобному вопросу. Все, что требуется, это посмотреть видео, на котором директор ЦРУ Майкл Помпео, директор АНБ адмирал Майкл Роджерс и генерал Джеймс Клеппер дают показания в рамках расследования. Все они изучили эти доказательства. Сенат и Конгресс были проинформированы и проголосовали практически единогласно. Так что, я думаю, вопросов здесь быть не может.

— Вчера посольство США опубликовало на своем сайте заявление о том, что посольство и консульства США приостанавливают выдачу виз россиянам до 1 сентября, а затем их можно будет получить только в посольстве в Москве. Чем обусловлено это решение, является ли оно технической необходимостью или это политический жест?

— Мы получили предписание от МИД России сократить наш штат до 455 человек. Сейчас мы в процессе сокращения персонала. В процесс выдачи виз вовлечены не только сотрудники консульского отдела — это также подразумевает административную проверку и проверку безопасности.

Речь не идет о мести. Дело в том, что нам нужно ответственно выполнять эту работу. Мы снова начнем выдавать визы с 1 сентября. Да, это печально, но у нас нет другого выхода. Это ответственная процедура, и из-за требований правительства Российской Федерации у нас остается меньше сотрудников, чтобы ее выполнять. Так я могу объяснить наше решение.

— Смогут ли граждане Белоруссии после 1 сентября получать американские визы в Москве или их документы не будут здесь приниматься?

— Нет, мы не сможем принимать документы белорусских граждан. Им нужно будет обращаться в другие посольства, например, в Варшаве или в Киеве.

— Затронут ли как-то произошедшие изменения крымчан?

— Так же, как это было раньше, если у них есть российские паспорта, они могут обращаться в посольство в Москве.

— Как посол вы работаете над развитием гуманитарных связей между нашими странами. Не считаете ли вы, что решение о приостановке выдачи виз может повлиять на развитие сотрудничества в области культуры, науки и образования?

— Я так не думаю. Конечно, это новая для всех ситуация, и нам надо будет посмотреть, как все это дальше будет развиваться.

Если будут какие-то особые случаи, то мы будем рассматривать их отдельно. Рано говорить о том, как это повлияет на наши гуманитарные связи, пока мы не начнем работать в новых обстоятельствах.

— О каких особых случаях идет речь?

— Как раз о тех, о которых вы упомянули. Если, например, какому-то преподавателю понадобится поехать в США для срочных консультаций или на научное мероприятие, я думаю, мы найдем возможность сделать ему визу. Хотя, конечно, для нас это будет сложно, потому что у нас нет достаточного количества людей для выполнения этой работы, а число визовых запросов начало возрастать еще до решения о приостановке выдачи виз.

Так что вся проблема в том, что количество заявок на получение виз выросло, а количество сотрудников дипломатической миссии сократилось.

— Что касается числа сотрудников, насколько сократится штат американской дипмиссии? Начались ли уже сокращения? Затрагивают ли они российских граждан?

— Да, затрагивают. Давайте не будем вдаваться в подробности о цифрах. Некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США. Есть также американцы, которые готовились к работе в России, учили русский язык, но теперь они не приедут сюда. Конечно, потеряют работу много российских сотрудников.

Но мы выполняем требования российского правительства. Лично меня эта ситуация очень огорчает. Здесь работают люди, которых я знаю уже 20 лет и которые потеряют работу. Это кажется мне неправильным, но нам не оставили выбора.

— Российские дипломаты, выдворенные из США, покидали страну спецбортом. Будет ли направлен специальный борт для отъезда сотрудников американской дипмиссии?

— Не думаю. Скорее всего, люди полетят регулярными рейсами до 1 сентября — той даты, которую нам обозначило МИД России. Не думаю, что будет специальный самолет.

— То есть к 1 сентября дипмиссия сможет сократить штат до 455 человек?

— Да, мы планируем это сделать.

— В понедельник Анатолий Антонов был назначен послом России в США. Я так понимаю, что вы с ним знакомы?

— Да, я его знаю.

— Каково ваше мнение об этом дипломате?

— Он очень профессиональный дипломат. Я и многие другие американские дипломаты больше знаем его как заместителя министра обороны России, но также мы знаем его по переговорам по контролю над вооружениями. Мы хорошо его знаем и желаем ему успехов в Вашингтоне.

— Может быть, вы могли бы ему что-то посоветовать в работе на его новом посту?

— Он очень опытный человек, я уверен, что он знает, что делать.

— Будете ли вы с ним встречаться до его отъезда?

— Я предложил ему провести встречу. Думаю, мы могли бы это организовать, но это зависит от него.

— Когда мы можем ожидать приезда нового посла США в России Джона Хантсмана?

— Мы пока точно не знаем. Насколько я помню, председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса Боб Коркер сказал корреспонденту ТАСС, что слушания комитета по рассмотрению кандидатуры Хантсмана состоятся после окончания парламентских каникул, кажется, 5 сентября. Я не отвечаю за процесс утверждения его кандидатуры, поэтому не могу назвать вам точной даты. Но я знаю, что посол Хантсман очень хочет приехать в Россию.

России очень повезло с таким послом, как Хантсман. Это человек действительно очень знающий и опытный

Я также могу сказать, что, по моему мнению, России очень повезло с таким послом, как Хантсман. Это человек действительно очень знающий и опытный, он был кандидатом в президенты США, дважды избирался губернатором штата, был послом США в Китае, в Сингапуре. Я думаю, он будет замечательным послом, и России повезло, что человек такого масштаба будет работать здесь.

— В этом регионе у вас более богатый опыт, собираетесь ли вы дать какие-то наставления вашему преемнику?

— Как я ожидаю, у нас с Мариэллой будет совместный обед с Хантсманом и его супругой. Может быть, он не эксперт по России, но он человек очень опытный, в настоящий момент он занимает пост председателя Атлантического совета — одного из наших самых престижных аналитических центров. Он уже очень много знает о России и, насколько мне известно, ежедневно тщательно готовится к новому назначению, проводит необходимые для этого встречи.

— Во время этого совместного обеда на каких именно аспектах предстоящей работы вы посоветуете ему сосредоточиться?

— Пусть это останется между нами.

— Как вы думаете, в каких сферах наши страны все еще могут успешно сотрудничать?

— Я считаю, что нам нужно работать над решением ключевых проблем, другого пути нет. Есть небольшие области сотрудничества, в которых мы могли бы достичь прогресса. Но чтобы достичь прогресса в фундаментальных вопросах, нам нужно работать над решением проблем, надо вернуть наши отношения в нормальное русло.

— Для решения таких проблем необходим диалог на различных уровнях, в том числе на уровне министров иностранных дел. Может ли следующая встреча главы МИД РФ и госсекретаря США состояться на Генассамблее ООН?

— Конечно, такая возможность существует. Насколько я знаю, пока к этой встрече не велась подготовка, но до Генассамблеи еще достаточно времени, еще есть время для подготовки встречи и обсуждения ее возможной даты.

Чтобы достичь прогресса в фундаментальных вопросах, надо вернуть наши отношения в нормальное русло

Конечно, как вы знаете, чаще всего главы российского и американского внешнеполитических ведомств встречаются в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи.

— Может ли до этого состояться встреча в формате "Рябков — Шэннон" (замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон — прим. ТАСС)

— Это возможно.

— Обсуждают ли Россия и США возможность продления или подписания новой версии договора по сокращению стратегических наступательных вооружений?

— Сейчас не ведется какой-то конкретной дискуссии. Я не могу сказать, что сейчас регулярно проводятся встречи по этому вопросу.

— Но эта тема стоит в повестке наших отношений?

— Я бы сказал, что да. Самая главная проблема в вопросе контроля над вооружениями — это нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это очень серьезный вопрос. Россия ведет разработки крылатых ракет, что, как мы считаем, нарушает это соглашение. Мы ведем переговоры по этому поводу с Россией и рассчитываем, что российская сторона урегулирует этот вопрос.

— По-вашему, как долго еще может продлиться нынешний период в отношениях России и США? Когда может быть положен конец санкцонному пинг-понгу?

— Как вы знаете, мы уже говорили при предыдущей администрации о том, что если Россия хочет выполнения минских соглашений, то санкции, не считая введенных из-за Крыма, могут быть отменены. Я думаю, что у администрации Трампа такая же позиция. Поэтому печально, что это продолжается так долго.

Нужно продвигаться по выполнению минских договоренностей, поэтому был назначен Курт Волкер — один из наших наиболее талантливых и опытных дипломатов — для ведения переговоров с участниками "нормандского формата".

— После принятия в США закона, кодифицирующего санкции, появилось ощущение, что пути назад уже нет.

— Путь назад есть всегда. Но Россия должна предпринимать шаги по украинскому урегулированию. Госсекретарь Тиллерсон четко обозначил нашу позицию: мы ждем от России инициативы в этом вопросе.

— Можно задать вам личный вопрос?

— Конечно.

— По чему вы будете больше всего скучать после отъезда из России?

— Я буду скучать по возможности путешествовать по этой прекрасной стране, наслаждаясь ее природными богатствами и красотой архитектуры. Вы знаете, что я очень люблю музыку, мы с моей женой Мариэллой познакомились с некоторыми балетными артистами, дирижерами, музыкантами, у нас была уникальная возможность принимать многих артистов в Спасо-хаусе, за это время мы организовали 24 концерта различных исполнителей. А если считать выступления на приемах по случаю Дня независимости, то 27.

У нас была возможность познакомить наших российских друзей с творчеством многих американских музыкантов, но у нас также была возможность насладиться творчеством российских музыкантов, ходить на балет, джазовые концерты. Я буду по всему этому очень скучать.

— Вы действительно побывали во многих российских городах, какой вам понравился больше всего?

— Я не могу сказать, какой город мне понравился больше всего, мы действительно путешествовали очень много — от Светлогорска на границе с Финляндией до Владивостока, от Архангельска до Сочи, посетили Воронеж, Екатеринбург, многие другие города. Везде мы встречались с местными жителями, везде нам оказывали очень теплый прием. По этому я также буду скучать.

Куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал "мистером Пельмени"

— Будет ли у вас желание вновь приехать в Россию?

— Да, конечно. Как сказал один мой знакомый, "в любом случае тебе нужно будет приехать поесть пельменей". Во время одной из первых бесед с россиянами "ВКонтакте" я упомянул о том, что очень люблю пельмени. Это разлетелось по интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал "мистером Пельмени".

— Надеюсь, что в США вы сможете найти ресторан с русскими пельменями.

— Да, недавно в Вашингтоне открылся новый ресторан русской и грузинской кухни, после возвращения я собираюсь туда сходить.

— Чем еще вы займетесь после возвращения?

— У меня накопилось очень много семейных дел, ими я займусь в первую очередь. А уже затем подумаю, чем я буду заниматься в профессиональном плане.

— Чем бы вы ни решили заняться, я желаю вам удачи. Спасибо за интервью.

Беседовала Мария Хренова