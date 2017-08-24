Рано Джураева: мы хотим сделать Байконур снова красивым и привлекательным

Что мешает развитию туризма на космодроме Байконур, почему российские инвесторы хотят в него вкладывать и чем первый космодром планеты привлекает крупные российские компании, в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) "Космодромы России" Рано Джураева.

— Вы пришли в ЦЭНКИ с идеей сделать космодром Байконур привлекательным местом для туристов. Насколько сейчас реализована данная идея?

— С мая этого года произошло много важных, связанных с Байконуром событий, которые дают нам основания для привлечения инвестиций и дальнейшего развития города и космодрома.

Во-первых, принято решение, что на Байконуре продолжит развиваться российская пилотируемая программа и для этого будет создана ракета-носитель "Союз-5".

Во-вторых, назначен новый главы города. В-третьих, нами инициированы программы по развитию города, оптимизации расходов самого космодрома, утилизации разрушенных объектов. Мы стараемся привести космодром к тому красивому и привлекательному состоянию, которым он мог похвастаться в золотой век отечественной космонавтики.

Количество желающих посетить Байконур достигло возможного максимума

Предпринятые усилия по развитию туризма на космодроме приносят свои плоды. Сегодня количество желающих посетить Байконур достигло возможного максимума, ограниченного наличием мест в гостиницах. Именно отсутствие мест для размещения людей мешает нам дальше наращивать показатель посещения космодрома туристами. Сейчас мы занимаемся привлечением инвесторов, в том числе российских, для которых важно осознавать, что Россия остается на Байконуре для того, чтобы создавать условия для дальнейшего развития туризма, в первую очередь речь идет о гостиничных комплексах.

При этом все больше и больше туристических компаний выходят на ЦЭНКИ: из России, Казахстана, стран СНГ. Туристы едут уже не только посмотреть на пуск, но и в промежутках между пусками — просто увидеть первый космодром планеты.