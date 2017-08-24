Центр робототехники Минобороны РФ: в Арктике появятся микророботы "карманного" формата

Начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ Сергей Попов © ГНИИЦ РТ Минобороны РФ

Развитие морской робототехники в России идет особенно динамично. Одним из ключевых регионов для применения новых роботизированных систем является Арктика. О морских боевых роботах Российской армии и их задачах, выполняемых в интересах Минобороны России, в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ (ГНИИЦ) Сергей Попов.

— Сергей Анатольевич, по каким основным направлениям сегодня развивается морская робототехника в нашей стране?

— Мы уверены, что российская морская робототехника должна ежегодно пополняться новыми, все более мощными и интеллектуальными системами, комплексами и платформами для надводного и подводного сегментов Мирового океана. Мы активно участвуем в реализации этой задачи.

В создании морских робототехнических комплексов участвуют специалисты разного профиля: ученые, конструкторы, программисты, производственники, испытатели, поэтому решения исследовательских задач также проходят в совершенно различных областях применения современных технологий — от поиска новых материалов и адаптивных технологий, использования инновационной энергетики до создания взаимоувязанных систем искусственного интеллекта и технического зрения.

Главный центр робототехники в качестве научно-исследовательской организации Минобороны России уделяет большое внимание интересным разработкам для оснащения надводных и подводных сил, береговых войск Военно-морского флота (ВМФ) новейшими образцами робототехнических комплексов морского применения.

Мы находимся в постоянном поиске молодых и перспективных предприятий, небольших творческих коллективов-разработчиков, занимающихся проработкой новых решений и принципов работы морских роботов. С организациями, занимающимися созданием таких комплексов в инициативном порядке, мы поддерживаем постоянное и тесное сотрудничество, готовы обеспечить им всестороннюю поддержку и помощь, в том числе прорабатывать весь комплекс вопросов: от приведения тактико-технических характеристик перспективных образцов в соответствие с требованиями Минобороны России и проведения испытаний до начала серийного производства перспективных образцов робототехнических комплексов.

Мы ведем работу по согласованию изменений в текущие программы обучения по специальностям, необходимым в сфере робототехники

Совместно с высшими и средними учебными заведениями как военного, так и гражданского направления мы ведем работу по согласованию изменений в текущих программах обучения по специальностям, необходимым в сфере робототехники. Обсуждаем введение новых специальностей, программ повышения квалификации, обучения гражданских специалистов и военнослужащих работе на новейших и перспективных робототехнических комплексах с применением компьютерных технологий и тренажеров. Это позволяет повысить эффективность обучения при одновременном снижении затрат на проведение аналогичного обучения с использованием реальных образцов на полигонах.

— Какие проекты подводных исследовательских роботов разрабатываются сегодня в России? Приняты ли они в эксплуатацию (на вооружение) и кто их разработчики?

— Проекты подводных исследовательских роботов, которые разрабатываются сегодня в России, можно условно разделить на две составляющие. Это разработка "классических" автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) различных классов, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Они находятся на вооружении ВМФ и их развитие продолжается.

И конечно же, новинка последних лет — автономные необитаемые подводные аппараты глайдерного типа. Многофункциональные подводные беспилотные платформы на базе АНПА глайдерного типа способны выполнять широкий спектр задач, и их применение особенно востребовано в области оперативной океанологии, что позволяет оптимистично смотреть на их скорейшее принятие в эксплуатацию.

Безусловными технологическими лидерами среди российских предприятий-разработчиков и научных институтов в области разработки и создания робототехнических комплексов морского применения, в том числе глайдеров, являются Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, ЦКБ "Рубин", Научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос", Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук.

— Сегодня в мире наблюдается очередной всплеск интереса к Арктике. Какие тенденции вы отмечаете в мировом и российском морском роботостроении для Арктического региона?

— Арктический бассейн Северного Ледовитого океана является самым труднодоступным и сложным для исследования районом Мирового океана в связи с его климатическими и физико-географическими особенностями. При этом Арктика — одно из немногих мест на планете, которым еще предстоит национальное присвоение, ведь изначально ресурсы Заполярья не были поделены между конкретными странами.

На арктические зоны претендуют как минимум пять государств: Россия, Норвегия, Дания, Канада и Соединенные Штаты. Все эти страны имеют выход к побережью Северного Ледовитого океана. Национальные претензии могут в будущем подкрепляться разными аргументами, но понятно, что главный из них — практический, то есть реальная готовность страны активно осваивать Север.

Особенности региона определяют высокую затратность проводимых здесь исследований: их дороговизну, трудоемкость, организационную сложность, потребность в специальных транспортных средствах, оборудовании и снаряжении. И хотя основным способом комплексного научно-производственного изучения Северного Ледовитого океана сегодня остается экспедиционный, можно отметить, что средства и методы океанологических исследований в мире эволюционируют в сторону использования стационарных и подвижных робототехнических средств различного исполнения.

За последнее время появились и наработали большой потенциал подводные планеры с гидростатическим принципом движения

За последнее время появились, оформились, получили признание и наработали большой научно-промышленный потенциал новые классы подводных роботов, в том числе и подводные планеры с гидростатическим принципом движения. Аппараты долговременного пребывания, такие как глайдеры различных типов, наиболее полно реализуют себя в задачах долговременного мониторинга, длительного перехода в указанную точку (в военных целях — с максимальной скрытностью), создания временной распределенной наблюдательной сети в указанном районе. Как можно видеть, все эти задачи должны решаться группой аппаратов, причем во взаимодействии с техническими средствами других типов и родов.

Актуальными задачами для российских ученых сегодня становятся разработка и внедрение новых методологий исследований Арктического бассейна, а также обеспечение высокотехнологичными морскими техническими средствами, которые были бы способны осуществлять плавание и проводить работы в прикромочной зоне и среди разреженных льдов, проникать под массивы сплоченных льдов или в припайные (неподвижные, прикрепленные к берегу — прим. ТАСС) льды, а также решать задачи оперативной гидрографии, океанологии и служить ретрансляторами данных для гражданских центров обработки информации и для объектов Минобороны России.

— О каких инновационных разработках в области подводного роботостроения может идти речь через 10–15 лет?

— Тренд "умные, небольшие, много и недорого" ("smart, small, many & inexpensive") постепенно начинает приобретать статус реалистичного, что подтверждают конкретные разработки современных роботов.

Отдельное направление представляют собой микророботы — исследовательские аппараты "карманного" формата, которые при весе 8–10 кг могут выполнять исследовательские миссии до 4 часов и на расстоянии до 4 км от точки запуска. Запускать их можно прямо под лед с рук, куда они и будут возвращаться по завершении исследовательской миссии. В настоящее время такие аппараты уже разработаны и проходят первые испытания. Особенностью этих маленьких роботов можно считать и возможность их совместной работы как друг с другом, так и с другими подводными аппаратами, находящимися в районе исследований.

Коллективное использование таких микророботов позволит расширить возможности, например, тех же арктических экспедиций в области океанологических исследований.

— Для чего подводные роботы нужны в Арктике?

— Для обеспечения безопасности инфраструктуры нефте-, газодобывающих предприятий, военной, транспортной инфраструктуры необходим постоянный мониторинг надводного и подводного пространства.

Одним из перспективных направлений развития робототехники является создание робототехнических морских комплексов с повышенной устойчивостью и неприхотливостью

Использование новейших разработок морских робототехнических комплексов позволяет повысить эффективность в целом при уменьшении финансовых и временных затрат на проведение работ по сбору различного рода информации.

Поэтому на текущий момент одним из перспективных направлений развития робототехники является создание робототехнических морских комплексов с повышенной устойчивостью и неприхотливостью, наиболее подходящих для суровых арктических условий.

Если для осуществления мониторинга надводной обстановки возможно привлечение и использование космических средств, то для слежения за подводной обстановкой в Арктике, в условиях обширного ледяного покрова, необходимо также использовать различные подводные робототехнические системы мониторинга подводной обстановки, универсальные робототехнические комплексы.

Со стороны зарубежных стран для решения данной задачи разворачиваются глобальные системы мониторинга Мирового океана, в том числе и на основе глайдеров. При этом высокие темпы формирования на новой технологической базе Единой системы глобального подводного наблюдения (Undersea Surveillance System — IUSS) во всей акватории Мирового океана (Атлантический, Индийский, Тихий океаны, Арктический бассейн) способствуют возникновению информационных преимуществ у экономических соперников РФ.

За рубежом создаются и практически внедряются морские маневренные, позиционные и стационарные системы наблюдения нового поколения

Одновременно с этим за рубежом создаются и практически внедряются морские маневренные, позиционные и стационарные системы наблюдения нового поколения с применением новейших сенсорных систем, современных каналов передачи данных, центров обработки информации и оперативного управления.

Согласно установленным планам и концепциям развития ВМФ РФ, Главный центр робототехники занимается проработкой вопросов создания российской морской информационно-измерительной сети (ИИС). Данные сети должны быть оснащены новыми эффективными видами морских транспортных робототехнических систем, обеспечивающих систематические наблюдения в Арктическом бассейне, сбор и распространение океанологических данных, подготовку различных анализов, необходимых для прогнозирования глобальных экологических процессов, включая влияние океана на климат, оценку состояния биоресурсов для сохранения прибрежной морской среды, уменьшение ущерба от опасных явлений.

При создании таких глобальных сетей на сегодня нет альтернативы использованию морских робототехнических систем, созданных на основе автономных необитаемых подводных и приповерхностных аппаратов, автономных донных станций.

Беседовала Анна Юдина