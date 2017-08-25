Глава Космического центра имени Хруничева: ленивые тут работать не будут

Алексей Варочко © ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева"

Кто останется работать в Космическом центре им. Хруничева, по каким принципам будет жить предприятие и какие направления его деятельности будут развиваться прежде всего — в первом интервью в новой должности рассказал ТАСС и. о. генерального директора Центра Алексей Варочко.

— Как вы оцениваете состояние предприятия?

— Любое предприятие — это люди. Что меня порадовало, так это количество молодежи. Много ребят работают на производстве, чуть меньше — в конструкторском бюро. Однако и там, и там существует проблема передачи опыта от старшего поколения новым сотрудникам. Молодежь надо учить. В этом направлении мы сейчас активно работаем.

Молодежь надо учить. В этом направлении мы сейчас активно работаем

Службе по персоналу Центра поставлена задача набирать до 40 молодых специалистов в год, в первую очередь конструкторов, потому что возраст в конструкторских отделах выше, чем на производстве. Я понимаю, что быстро ситуация не выровняется, нужны годы, но в КБ "Мотор", откуда я пришел в Центр им. Хруничева, мы тоже начинали с малого — набора 2-3 молодых специалистов в год, а вышли на 20 человек. Из общей численности конструкторского бюро в 1500 человек молодых ребят в возрасте до 35 лет у меня работало 780 человек. Такую же цель я поставил здесь — влить в предприятие молодую кровь.

Помимо этого, я намерен провести аттестацию сотрудников, проверить выполнение своих должностных обязательств "накладниками" и "вспомогателями" — теми, кто обеспечивает работу основным производственным специалистам. С ними будет проводиться большая работа, и, полагаю, многие вынуждены будут уйти в связи с тем, что они не выполняют своих должностных обязанностей.

К предприятию имеются вопросы со стороны Минобороны по выполнению гособоронзаказа

Теперь о проблемах. К предприятию имеются вопросы со стороны Минобороны по выполнению гособоронзаказа. Эта ситуация связана с тем, что пуски ракет "Протон" были приостановлены на год. Имеются проблемы с изготовлением Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) для Международной космической станции. Это технологические проблемы, которые мы сейчас решаем.

Есть и внешние проблемы. На модернизацию производства нам были выделены средства. К работам был привлечен подрядчик — "Спецстройсервис" (ныне — ГВУС №12, руководитель — Анатолий Валерьевич Баитов), который должен был закончить реконструкцию одного из наших объектов в 2015 году, но объект не сдан до сих пор. Речь идет о цехе механического производства, в котором мы не можем ввести в эксплуатацию 48 современных станков. До конца года мы просто обязаны закончить все строительные работы, смонтировать оборудование и запустить цех.

— Для чего предназначены реконструируемые цеха? Для производства третьей ступени "Ангары"?

— Речь идет о реконструкции цеха для изготовления пневмовакуумного оборудования. Деньги в реконструкцию вложены, причем деньги немалые, само оборудование давно закуплено, но оно не дает отдачи. По сути, из-за подрядчика остановлена работа большого механического производства.

Деньги в реконструкцию вложены, причем деньги не малые, само оборудование давно закуплено, но оно не дает отдачи

Для решения данной проблемы нам должны предоставить график работ и пофамильный список людей, которые будут эту работу проводить. От нашего предприятия будет выделен контролер, который в ежедневном режиме должен докладывать мне о состоянии выполненных работ.

При создании космодрома Восточный использовали такую же схему. В итоге мы будем выдавливать у строителей помещение за помещением: сделали — помещение опечатали, закончили все — подписали акт сдачи.

Что же касается оборудования для серийного производства "Ангары", то оно тоже закуплено и его монтаж начнется в следующем году. Цех для него готов.

— То есть со Спецстроем планируете решить вопрос во внесудебном порядке?

— Думаю, что да. Если мы уйдем в судебные разбирательства, деньги с них не вернем, а время потеряем.

— Как решается вопрос с задолженностью по ракетам, заказанным в рамках гособоронзаказа?

— Что касается ракет "Рокот", то по линии Минобороны они изготовлены и находятся на ответственном хранении.

ТАСС/Минобороны России

Ситуация с "Протонами" следующая: одна ракета-носитель с космическим аппаратом Минобороны совершила успешный пуск 17 августа, вторая ракета находится в производстве с готовностью на октябрь. Пуск запланирован на декабрь 2017 года.

— Ведутся ли какие-либо работы с Многофункциональным лабораторным модулем?

— Как известно, модуль должен был быть готов к запуску в этом году. Однако, так как производственные цеха не были вовремя введены в строй, произошла задержка изготовления 21 детали оборудования. На сегодня семь из них сданы, девять находятся в производстве и восемь деталей — в очереди на сборку.

Сейчас по моему поручению проводится полная ревизия комплектующих МЛМ, чтобы определить дефицит и утвердить четкий график их изготовления. Точную дату отгрузки МЛМ на космодром можно будет назвать после завершения этих работ.

— Какие задачи поставите филиалам?

— За то небольшое время, которое я работаю в новой должности, я успел посетить Омский завод "Полёт", где ведется подготовка к серийному производству ракеты "Ангара". Как и в ситуации с головным предприятием в Москве, наш филиал в Омске порадовал меня большим количеством молодежи. В ходе посещения предприятия мы с молодыми сотрудниками составили программу развития завода, определили проблемные вопросы, согласовали план выполнения договорных обязательств по гособоронзаказу на 2017–2022 годы. Эту программу я довел до генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова.

Их ждет много работы. Там останутся только те, кто может и хочет работать

Дальнейшие вопросы, которыми я займусь, связаны с Усть-Катавским вагоностроительным заводом и Ковровским машиностроительным заводом. Я намерен провести встречу с руководителями этих филиалов и их замами по финансам, поставить им задачу по инициативной работе, чтобы они меньше дожидались указаний от головного офиса.

У меня для них есть очень хорошая мотивация, потому что я всех их знаю по прежней работе, знаю, чем их загрузить. Их ждет много работы. Там останутся только те, кто может и хочет работать. Ленивые там работать не будут. И это относится ко всему холдингу. Это мой жизненный принцип. Я считаю, что работы нет только у ленивого.

— Я смотрю, вы жесткий руководитель.

— Да, в этом вопросе я крайне жесткий. Подход у меня очень простой: А — сказал, Б — сделал. Я не терплю слов "может быть" и "постараюсь". Если взялся за дело, должен его выполнить.

— Вы ранее заявили, что сократите количество заместителей вдвое. Уже начали работу по сокращению замов?

— На сегодняшний день перед каждым заместителем поставлена задача согласовать со мной оргштатную структуру находящихся в его ведении подразделений, четко обрисовать должностные обязанности. На основании этих предложений мною будет сформирована та штатная структура предприятия, которая останется работать.

Все кадровые перестановки я буду согласовывать с руководителем Роскосмоса

На прежнем месте работы у меня было всего четыре заместителя: по производству, науке, финансам и безопасности. Здесь их восемь. Будем решать вопрос. При этом все кадровые перестановки я буду согласовывать с руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым.

— Кого-то с предыдущего предприятия возьмете к себе?

— Со мной никогда не работали друзья и родственники. И здесь этого тоже не будет. Почему так? Я всегда считал, что любому человеку со стороны требуется год-два-три, чтобы войти в курс дел. Менять команду на таком крупном предприятии раз в несколько лет я считаю неправильным. Но предупредить действующих работников хочу: вовремя и добросовестно выполняйте свои должностные обязанности. Других требований у меня нет.

Если говорить о сотрудниках КБ "Мотор", то, вероятнее всего, в Космический центр им. Хруничева вслед за мной придет главный технолог КБ "Мотор" Станислав Алымов.

— Какие ваши планы, приоритеты?

— Коль мы являемся, по сути, "извозчиками", мы должны делать ракеты для нужд государства и коммерческого рынка хорошо и вовремя.

Первая задача — закончить летные испытания ракет-носителей семейства "Ангара". Вторая — выполнить контракт с Роскосмосом по созданию ракеты "Ангара-А5М" в рамках опытно-конструкторской работы "Амур".

Третья — разработка водородного блока. Четвертая — "Протон Средний", "Протон Легкий" и "Ангара 1.2". Эти ракеты имеют серьезные перспективы на рынке пусковых услуг, поскольку в ближайшие годы ожидается рост на рынке запуска малых спутников.

Пятая задача — уделить внимание мобильности ракетной техники. В том плане, чтобы не готовить ракеты по два месяца к пуску. Такая задача мной поставлена, будем по этой тематике работать с привлечением кооперации.

— В вашем арсенале появилась ракета "Ангара-А5М". Чем она отличается от "Ангары-А5"?

— Модифицированная "Ангара-А5М" по сравнению с ракетой "Ангара-А5" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 24,8–25 тонн груза, а не 22,3 тонны. Такие массы заложены в проектируемые под данную ракету полезные нагрузки.

— Ранее предполагалось создание "Ангары-А5В" — более грузоподъемной версии ракеты с водородной ступенью. Когда начнете вести разработку водородных технологий?

Нам нужно проработать вопрос минимизации технологической цепочки

— Сейчас ведутся чисто конструкторские проработки. Многое в этом вопросе будет связано с местом строительства заводов по производству водорода и способами доставки его на космодромы. Нужно решить вопрос таким образом, чтобы нам не пришлось строить два аналогичных завода на Дальнем Востоке и в Плесецке. Надо исходить из того, что государство не может работать на производство только технологических комплексов. Нам нужно проработать вопрос минимизации технологической цепочки.

— То есть сейчас в Федеральной целевой программе развития космодромов России до 2025 года нет планов по разработке водородных технологий?

— В госпрограмме этой задачи сейчас нет. Она ушла за горизонт 2025 года. Но если мы начнем этим вопросом заниматься только после 2025 года, мы опять никуда не успеем. На бумаге эти технологии к 2025-му должны быть готовы — конструкторская мысль обязана работать с опережением текущих планов на годы вперед.

— Какие перспективы у ракет "Протон"?

— В прошлом году предприятие представило два возможных варианта модернизации "Протона" — создание "Протона Легкого" и "Протона Среднего". Пока для реализации выбран второй вариант.

Первый пуск ракеты "Протон Средний" планируется на первый квартал 2019 года. Как по этой модификации, так и по "Протону-М" контрактные обязательства, которые имеются, жесточайшим образом будут мной отслеживаться. Для контроля исполнения проектов будет введен принцип диспетчеризации, когда конкретное лицо отвечает за внутреннюю и внешнюю кооперацию, всю технологическую цепочку.

Беседовал Дмитрий Струговец