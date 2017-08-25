Главный конструктор "СКБМ": для Минобороны создается новый гусеничный бронетранспортер

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Разработанный конструкторским бюро Харьковского тракторного завода гусеничный бронетранспортер МТ-ЛБ уже устарел и нуждается в замене. На смену ему придет новейшая машина БТ-3Ф, которая разрабатывается под шифром "Броня". Главный конструктор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов в интервью ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2017" рассказал, каким будет новый бронетранспортер для российской армии, как испытывают "Курганец-25" и что изменится в модернизированной БМП-3.
— Давайте начнем с БТ-3Ф, это новый проект, поэтому расскажите о нем подробнее.
— Основное направление применения новой машины — замена МТ-ЛБ и МТ-ЛБУ. БТ-3Ф более продвинутый и более защищенный бронетранспортер. Изначально вопрос о создании подобной машины был поставлен иностранным заказчиком для замены стоящих на вооружении БТР-50.
Тем не менее надо понимать, что в нашей стране тоже существуют потенциальные заказчики на эту машину. Например, есть ряд предприятий, которые хотят создавать на базе БТ-3Ф различные образцы вооружений — в частности, технику связи и управления, командно-штабные машины и так далее.
— Какой статус у этой машины? Открыта ли ОКР?
— Мы проводим полноценную опытно-конструкторскую работу по заказу Минобороны под шифром "Броня".
— Известно, что Индонезия хочет купить подобный бронетранспортер, ведутся ли с ними переговоры?
— Переговоры ведутся полным ходом. К слову говоря, сотрудничество с этой страной осуществляется уже давно. Так, например, наши индонезийские партнеры несколько лет пользуются БМП-3Ф нашего производства и очень довольны.
Представители СКБМ и Курганмашзавода выезжали на территорию заказчика, где представляли эту машину. Стоить отметить, что мы не единственные игроки на этом рынке — существует конкурентная борьба, так как индонезийцы рассматривают и машины производства других государств. Но наш бронетранспортер имеет определенные преимущества перед конкурентами. Это обусловлено тем, что наши машины подвергаются более жестким заводским испытаниям.
— Учитывая, что ОКР идет в интересах военных, когда планируется завершить предварительные испытания БТ-3Ф?
— Заводские испытания планируется завершить в следующем году.
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— Боевой модуль "Синица", который вы установили на БМД-4М — это тот, из которого в свое время стрелял Владимир Анатольевич Шаманов?
— Не совсем так. Он стрелял из прототипа, который был изготовлен, можно сказать, "на коленке". "Синица" же создана с нуля — на нее выдано техническое задание Минобороны, изделие сейчас проходит предварительные испытания.
— Каковы основные отличия от модуля "Бахча-У", который стоит сейчас на БМД-4М?
— Основное отличие — это, конечно, унификация с БМП-3. Унифицирован силовой блок и ходовая часть машины, сейчас мы унифицируем боевое отделение. Кроме того, наш модуль дешевле "Бахчи" и имеет возможность стрельбы по воздушным целям через прицел командира.
— Есть ли дальнейшие планы по модернизации БМП-3?
— Мы не разделяем эти изделия, так как дальнейшее направление унификации одновременно определяет и направление модернизации. Грубо говоря, установив панорамный прицел командира на "Синицу", мы автоматически планируем установить его и на БМП-3.
В такой модернизации заинтересованы иностранные заказчики, в первую очередь ОАЭ, которые оценивали такую возможность модернизации, да и для нашей армии это будет полезно.
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— Каким испытаниям подвергается "Курганец-25"?
— Как вы знаете, сейчас мы проводим предварительные испытания. Дело в том, что машина новая, поэтому каждый узел и элемент требуют своего вида испытаний. Идут ходовые испытания, следующий этап — стрельбы, потом — специальные виды испытаний.
— Что это?
— Это испытания, определяющие защищенность изделия.
— То есть будут стрелять по ней?
— В обязательном порядке.
— Какова линейка машин на платформе "Курганец-25"?
— В будущем планируется устанавливать на эту платформу все типы вооружений, которые подходят по грузоподъемности и типу, а также в соответствии с пожеланиями заказчика. Это будет большая линейка, поэтому ограничиться конкретным списком сложно.
Замысел Минобороны в том, чтобы сделать унифицированные платформы всех классов. Если говорить о колесных, то это "Бумеранг", если о легких и средних гусеничных — "Курганец", а если о тяжелых, то это "Армата".
— Какие еще ОКР ведете?
— В принципе, это те машины, о которых мы говорили, плюс еще проводится работа по улучшению БМП-3 — в частности, на нее устанавливается комплекс управляемого вооружения "Атака". Кроме того, проводятся работы по улучшению защищенности этой машины.
Беседовал Алексей Паньшин