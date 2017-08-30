Посол Индонезии в РФ: Москва и Джакарта установят стратегическое партнерство

Вахид Суприяди © Пресс-служба посольства Индонезии

Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Вахид Суприяди в интервью ТАСС рассказал о подготовке встречи президентов двух стран в Джакарте, перспективах создания зоны свободной торговли между Индонезией и ЕврАзЭС, а также планах по возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Джакартой.

– Господин посол, Россия и Индонезия поставили цель увеличить двусторонний товарооборот до $5 млрд. Что для этого предпринимается?

Очевидно, что нынешний уровень торгово-экономических связей значительно уступает потенциалу двух стран. Однако стороны настроены очень оптимистично

– По данным индонезийской статистики, товарооборот за первые пять месяцев этого года составил $1,12 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54%. В прошлом году, по российским данным, товарооборот достиг $2,6 млрд.

Очевидно, что нынешний уровень торгово-экономических связей значительно уступает потенциалу двух стран. Однако стороны настроены очень оптимистично. В начале августа этого года в рамках фестиваля Индонезии в Москве впервые состоялся российско-индонезийский бизнес-форум, в котором приняли участие около 350 представителей деловых кругов двух стран. Это свидетельствует о неподдельном интересе России и Индонезии друг к другу.

– Какова повестка следующего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится в октябре в Москве?

– Мы все еще согласовываем сроки, но полагаю, что заседание пройдет во вторую или третью неделю октября. Для участия в работе комиссии в Москву приедет министр-координатор по вопросам экономики Дармин Насутион. С российской стороны председателем комиссии является министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Рассчитываем, что создание ЗСТ позволит удвоить наш товарооборот

Одной из ключевых тем переговоров станет создание зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита уже передал соответствующую заявку в ЕЭК министру по интеграции и макроэкономике Татьяне Валовой. Россия поддержала наш запрос, теперь мы ждем одобрения других членов Евразийского экономического союза.

Следующим шагом станет подписание меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Индонезии, которое планируется в начале следующего года в Джакарте. Меморандум предусматривает формирование совместной рабочей группы для изучения перспектив заключения соглашения о свободной торговле.

Рассчитываем, что создание ЗСТ позволит удвоить наш товарооборот.

– Каковы перспективы создания зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и АСЕАН?

– Этот вопрос также обсуждался, но все же создание ЗСТ между Евразийским экономическим союзом и АСЕАН займет больше времени. Поэтому некоторые члены АСЕАН инициировали переговоры с ЕврАзЭС на двусторонней основе. Так, зона свободной торговли уже создана с Вьетнамом, а Сингапур, Камбоджа и Таиланд проводят консультации с ЕврАзЭС.

– Заинтересована ли Индонезия в присоединении к деятельности ШОС в качестве наблюдателя или партнера по диалогу?

– Пока в центре нашего внимания заключение соглашения о свободной торговле с ЕврАзЭС, но в перспективе мы не исключаем возможности присоединения в каком-либо качестве и к деятельности ШОС.

– Когда состоится следующий российско-индонезийский саммит?

Мы ожидаем визита президента России Владимира Путина в Джакарту. Обе стороны обсуждают этот вопрос, и для нас чем скорее, тем лучше. Одним из документов, которые подпишут лидеры России и Индонезии, станет декларация о стратегическом партнерстве. Это означает, что наши отношения поднимутся на качественно новый уровень.

– Когда может возобновиться прямое авиасообщение между Россией и Индонезией?

– Мы ожидали возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Джакартой уже в августе этого года, но по некоторым техническим причинам оно перенесено. Надеемся, что авиасообщение откроется в следующем году. Рейсы будет выполняться индонезийской авиакомпанией Garuda.

Хотел бы отметить, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, в прошлом году нашу страну посетили более 80 тысяч россиян. Мы надеемся, что запуск прямых рейсов позволит увеличить число туристов не только из России в Индонезию, но и из Индонезии в Россию, особенно с учетом того, что в 2018 году в РФ пройдет чемпионат мира по футболу. По прогнозам туристических агентств, около 40 тысяч индонезийцев могут посетить Россию в будущем году.

Кроме того, благодаря прямому авиасообщению, мы сможем экспортировать тропические фрукты.

– Россиянам не нужна виза для посещения Индонезии на срок до 30 дней, ожидаете ли вы, что Россия также упростит визовые правила?

– Условия получения визы в РФ для граждан Индонезии строгие, но российская сторона пообещала упросить процедуру. В настоящее время мы обсуждаем проект Соглашения об упрощении визового режима взаимных поездок граждан РФ и граждан Индонезии.

– В ходе своего визита в Джакарту в начале августа министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в презентации МС-21. Планируется ли заключение контрактов на поставки в Индонезию гражданских самолетов российского производства, таких как Sukhoi Superjet 100 и МС-21?

– Этот вопрос скорее следует адресовать представителям бизнеса. Индонезия представляет собой архипелаг из 17 тысяч островов, поэтому одним из основных способов передвижения внутри страны является воздушный транспорт, и этот тренд сейчас на подъеме. Ежегодный пассажиропоток в Индонезии составляет 95 млн человек. Таким образом, спрос есть.

– В приобретении каких вооружений и военной техники российского производства заинтересована Джакарта?

В настоящее время около 30% техники, находящейся на вооружении индонезийской армии, – это техника российского производства

– В настоящее время около 30% техники, находящейся на вооружении индонезийской армии, – это техника российского производства. Сейчас мы готовимся к подписанию контракта на поставку истребителей Су-35.

Также мы заинтересованы в приобретении самолетов-амфибий BE-200, которые могут использоваться как в военных целях, так и для борьбы с пожарами, крупнейшем вертолете Ми-27, а также подводных лодках.

– На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова поддерживать возможности Индонезии противостоять любым угрозам, включая угрозу терроризма. Как стороны развивают сотрудничество в этой сфере?

– Мы намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью. Договорились обмениваться информацией, особенно данными об иностранных террористах-боевиках, включая тех, кто воюет на стороне ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии.

– Как Индонезия оценивает инициативу России на площадке Восточноазиатского саммита по формированию равной и неделимой архитектуры безопасности в АТР?

– Мы обсуждали эту тему в течение долгого времени в рамках АТЭС и ВАС. Я думаю, что у России и Индонезии близкие подходы к проблемам безопасности в АТР, в том числе в том, что касается конфликтного потенциала в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове.

– В начале августа в Москве с большим успехом прошел фестиваль Индонезии. Какие еще проекты в сфере культуры стороны намерены реализовать?

– Прежде всего хотел бы отметить, что фестиваль Индонезии станет регулярным и будет проходить каждый год в начале августа в Москве.

Сейчас мы готовим день индонезийской культуры в Казани, который состоится 28 октября. В рамках этого праздника планируются выступления творческого коллектива посольства Индонезии в РФ, а также артистов из провинции Ачех на острове Суматра, поскольку Республика Татарстан и Ачех собираются стать регионами-побратимами. В целом можно сказать, что культурное сотрудничество Индонезии и России развивается в русле договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров наших стран в Сочи в мае прошлого года, когда была подписана Программа сотрудничества в области культуры между Министерством образования и культуры Республики Индонезии и Министерством культуры Российской Федерации на 2016-2018 годы.

В рамках этого праздника планируются выступления творческого коллектива посольства Индонезии в РФ, а также артистов из провинции Ачех на острове Суматра, поскольку Республика Татарстан и Ачех собираются стать регионами-побратимами

Другая перспективная сфера нашего гуманитарного сотрудничества – образование. Ряд вузов Индонезии и России уже подписали соглашение о сотрудничестве, например Университет "Паттимура" и Национальный исследовательский Томский государственный университет. В октябре представители одного из лучших университетов Индонезии – Университета "Гаджа Мада" – посетят Россию для обсуждения сотрудничества.

Я также рассчитываю на увеличение числа индонезийских студентов в России. Сейчас в РФ учатся около 400 индонезийцев, в этом году Россия предоставит 160 стипендий. Мы хотели бы, чтобы российские университеты принимали более активное участие в образовательной ЭКСПО в Джакарте. Так, я знаю, что Высшая школа экономики уже представлена там, и думаю, она привлекает наибольшее количество индонезийских студентов.

Беседовала Лейла Тураянова