Советник премьер-министра Ливана: визит в Россию откроет новые горизонты сотрудничества

Джордж Шаабан © Канцелярия премьер-министра Ливана

Важным этапом на пути дальнейшего развития двусторонних отношений и торгово-экономического сотрудничества между РФ и Ливаном станет официальный визит в Россию 11–13 сентября премьер-министра Ливана Саада Харири. О том, что ожидают в Бейруте от предстоящих переговоров, рассказал в интервью ТАСС советник главы ливанского правительства по делам с Россией Джордж Шаабан.

— Господин Шаабан, вы готовите не первый визит премьер-министра Ливана и лидера общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Саада Харири в Россию. Чем знаменателен этот визит?

— Это первый визит Харири после того, как он вновь возглавил коалиционный кабинет, который был создан в декабре 2016 года после избрания президента Ливанской Республики и преодоления политического кризиса. Премьер-министр посетит Россию после того, как ливанская армия одержала очень важную победу над бандами террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-восточной границе. По счету это будет уже девятая поездка Харири в Москву.

— Известно, что ливанский премьер-министр поддерживает постоянный контакт с российским руководством. Что он будет обсуждать на этот раз?

— Саад Харири продолжает курс на партнерство с РФ своего покойного отца — экс-премьера Рафика Харири (погиб в результате теракта в феврале 2005 года), установившего доверительные отношения с российским руководством. Он всегда обсуждает в Москве широкий спектр вопросов, включая обстановку не только в Ливане, но и во всем регионе.

Премьер-министр прибудет в Москву 11 сентября в сопровождении правительственной делегации. У нас предстоят переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и рядом министров, состоится встреча с президентом Владимиром Путиным.

— Какие ключевые пункты стоят в повестке предстоящих переговоров?

Россия играет сегодня главную роль на Ближнем Востоке, и для нас имеет первостепенное значение ее помощь в перевооружении ливанской армии

— Для ливанского государства сейчас очень нужна поддержка и помощь России. Это необходимо для укрепления стабильности. Поэтому на первый план в предстоящих переговорах выходят вопросы российского содействия повышению обороноспособности ливанских вооруженных сил. Это очень актуально после того, как армия изгнала террористов ИГ с ливанской земли.

Россия играет сегодня главную роль на Ближнем Востоке, и для нас имеет первостепенное значение ее помощь в перевооружении ливанской армии. Мы рассчитываем получить те образцы российского оружия, в которых реально нуждаются сейчас ливанские войска. Мы хотим, чтобы Россия, отстаивавшая на протяжении многих лет суверенитет Ливана, помогла нам укрепить наше государство, чтобы пламя региональных конфликтов не затронуло его.

— Будут ли обсуждаться экономические проекты?

— Да, конечно. Другая тема переговоров — участие российских компаний в крупных проектах в Ливане: в строительстве электростанций, плотин, автотрасс, в освоении газовых месторождений на морском шельфе. Это очень перспективные направления сотрудничества. Кроме того, будут обсуждаться условия, которые необходимы для выхода ливанской продукции — свежих овощей и фруктов — на российские рынки. Хочу также отметить, что Ливану предстоит сыграть роль площадки для разворачивания процесса послевоенной реконструкции Сирии.

Многие зарубежные государства, в том числе Китай, выбрали Ливан в качестве своей базы для будущей экономической деятельности в Сирии

Многие зарубежные государства, в том числе Китай, выбрали Ливан в качестве своей базы для будущей экономической деятельности в Сирии. И мы, конечно, будем оказывать поддержку российским фирмам, чтобы они могли использовать возможности Ливана для реализации проектов реконструкции Сирии. В этой разрушенной войной стране предстоит огромное строительство, и ливанские бизнесмены заинтересованы в совместных проектах с Россией.

— Ливан приютил на своей земле большое число сирийских беженцев. Какого содействия от России вы ждете для решения этой проблемы?



— Присутствие 1,5 млн сирийских беженцев стало тяжелым бременем для страны. Ливан нуждается в гуманитарной помощи и рассчитывает получить ее от России. Речь идет не только о продовольствии и медикаментах, этим людям необходимы электрогенераторы, палатки и многие другие товары, которые может предоставить Россия.

Беседовал Дмитрий Зеленин​