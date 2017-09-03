Александр Гусев: интернет-трансляции из судов можно поставить на поток

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев © Антон Новодережкин/ТАСС

О развитии возможностей системы электронного правосудия в российских судах и о том, насколько суды готовы к трансляциям судебных заседаний в интернете, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александр Гусев.

— Александр Владимирович, с начала этого года вступил в силу закон о возможности подачи исковых документов в суды общей юрисдикции в электроном виде. Как развивается эта практика?

— Действительно, с 1 января 2017 года документы в электронном виде можно подать через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" на официальном сайте суда, расположенном на интернет-портале ГАС "Правосудие".

Теперь у каждого гражданина есть возможность самостоятельно либо через своего представителя удаленно подавать исковые заявления в суды общей юрисдикции. Для этого необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг (gosuslugi.ru) либо усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Это касается исков, заявлений, ходатайств и других процессуальных документов.

Хочу обратить внимание — это не распространяется на непроцессуальные документы: письма, жалобы или предложения, а также на документы, содержащие государственную тайну.

Также через личный кабинет можно получить извещения, вызовы в суд, копии судебных актов и судебные документы. Все они будут удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" (ФГБУ ИАЦ) Судебного департамента выдало свыше 30 тыс. усиленных электронных подписей судьям и работникам федеральных судов.

По состоянию на сегодняшний день гражданами посредством электронных подписей было активировано около 90 тыс. личных кабинетов, причем только за последний месяц было создано почти 10 тыс. электронных кабинетов.

В федеральные суды общей юрисдикции с начала года уже подано более 132 тыс. документов в электронном виде.

— В арбитражных судах работает такая же модель?

— С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 № 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" фактически узаконены процедуры электронного правосудия в арбитражных судах.

Теперь у каждого гражданина есть возможность самостоятельно либо через своего представителя удаленно подавать исковые заявления в суды общей юрисдикции.

С этого момента впервые в арбитражный процесс введена легальная возможность подачи документов в суд в электронном виде.

Непосредственно подача документов в электронной форме в арбитражные суды стала возможна с помощью информационного сервиса "Мой арбитр".

Его внедрение и практика использования показали, что с ней существенно упрощена подача соответствующих документов в суд. Кроме того, данный сервис позволил сократить временные и финансовые затраты на доставку документов в суд, облегчил порядок получения копий материалов дела и создал возможность электронного архивирования документов в дело.

С 1 января 2017 года сервис подачи документов в электронном виде в арбитражные суды доработан в соответствии с требованиями нового законодательства. В полном объеме подача всех документов в электронном виде стала осуществляться с использованием простой или усиленной квалифицированной электронной подписи пользователя.

Кроме того, на современных сайтах арбитражных судов размещен функционал всех используемых систем автоматизации судопроизводства, в том числе доступен сервис "Мой арбитр". Такое построение сайта позволяет фиксировать все события, сопровождающие прохождение судебного дела: от его регистрации до создания судебного акта и его отправки сторонам.

С помощью автоматизированных систем Картотека арбитражных дел, Банк решений арбитражных судов, График рассмотрения дел, Календарь судебных заседаний, Порядок подачи документов в электронной форме любой пользователь, открыв официальный сайт, имеет возможность найти информацию об интересующем его деле, подать документы в суд.

— Ввод любой системы показывает в первый период "слабые места" и возможности ее развития и усовершенствования.

– Вы правы. Сейчас идет развитие программного функционала модуля "Электронное правосудие" в части расширения перечня видов обращений в суд по гражданским и уголовным делам.

Кроме того, прорабатываются дополнительные механизмы информирования и уведомления заявителя, возможность прикрепления нескольких электронных подписей к одному документу, возможности указания причины отклонения в приеме электронных документов судом, а также механизма автоматической проверки электронной подписи с формированием протокола проверки.

— В апреле и августе вступили в силу законы, предусматривающие возможность теле- и радиотрансляции судебных заседаний — как по уголовным процессам, так и по гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях, в том числе через интернет.

— Мы постоянно говорим об открытости и гласности. Именно открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия общества к суду. В таком контексте трансляцию судебного заседания можно рассматривать как удобный инструмент.

Первый из законов помимо правового регулирования порядка трансляции судебных заседаний по уголовным делам также совершенствует правовое регулирование размещения судебных решений с использованием сети интернет. То есть тем самым развивает общее направление к открытости работы судов.

— Каким стал правовой механизм возможности трансляции заседаний?

— В первую очередь, только суд может разрешить видеотрансляцию, фотосъемку, видеозапись, киносъемку, трансляцию по радио и (или) телевидению.

Суд учитывает мнения сторон, права и законные интересы участников процесса, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, содержащих сведения личного характера.

Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода открытого судебного разбирательства не приведут к нарушению прав и законных интересов участников процесса, то он не вправе их запретить только по причине субъективного и немотивированного нежелания участников процесса.

Вместе с тем действия лиц, производящих с разрешения суда фото- и киносъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания, не должны мешать порядку в судебном заседании. Суд имеет право ограничить эти действия во времени и указать для проведения съемки конкретное место зала судебного заседания.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела.

Если велась трансляция судебного заседания, в протоколе судебного заседания указывается наименование СМИ или сайта в интернете, проводивших данную трансляцию.

Не допускается трансляция судебного заседания на стадии досудебного производства.

Требования к трансляции заседаний по гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях такие же: судебное разбирательство должно проводиться в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса. Действия лиц, осуществляющих разрешенные судом фото- и киносъемку, видеозапись, трансляцию, не должны мешать порядку в судебном заседании.

—​ Примеры трансляций судебных заседаний уже не единичны, но суды рассматривают миллионы дел в год. Возможно ли в будущем поставить такие трансляции на поток?

— Техническое решение по организации многопоточной интернет-трансляции для пользователей сети интернет разработано Судебным департаментом при Верховном суде РФ.

Именно открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия общества к суду. В таком контексте трансляцию судебного заседания можно рассматривать как удобный инструмент

На основании общих требований, предъявляемых к современным сервисам онлайн-трансляций, а также с учетом специфики работы федеральных судов общей юрисдикции данное техническое решение позволит транслировать множество видеопотоков в режиме реального времени, в формате высокой четкости.

Кроме того, эти форматы будут поддерживаться большинством современных устройств — таких как персональные компьютеры, смартфоны, планшеты. Все записи можно будет архивировать, причем архивацию можно совместить с трансляцией.

Видео- и аудиосигналы с сетевых камер можно будет транслировать через мониторы, расположенные в холлах зданий федеральных судов общей юрисдикции.

Сейчас такое техническое решение отрабатывается.

К сегодняшнему дню еще два суда общей юрисдикции получили в свое распоряжение и уже используют указанное оборудование: Белгородский областной суд и Октябрьский районный суд города Белгорода. Хочу особо отметить, что регулярные интернет-трансляции на их официальных сайтах проводятся с 2015 года. И эта система успешно функционирует. Там проведено уже более 130 трансляций судебных заседаний в режиме реального времени.

— Предстоящая реформа — создание отдельных апелляционных и кассационных судов с распределением по разным городам —повышает актуальность дистанционного участия в судебном заседании. Насколько развита возможность участия в заседаниях суда по видео-конференц-связи?

— Именно применение средств видео-конференц-связи дает возможность дистанционного участия в судебном заседании апелляционной инстанции осужденного, содержащегося под стражей.

Уголовно-процессуальное законодательство РФ предусматривает исследование судом апелляционной инстанции доказательств с использованием систем видео-конференц-связи, допрос свидетелей, потерпевших по уголовному делу.

С марта 2015 года правом принять участие в судебном разбирательстве по вопросам, связанным с исполнением приговора, посредством сеанса видео-конференц-связи наделен потерпевший (или его представитель).

Использование видео-конференц-связи способствует снижению сроков рассмотрения и целого ряда уголовных дел, требующих допроса свидетеля или потерпевшего, которые в силу уважительных причин не способны явиться в суд.

Кроме того, в исключительных случаях судам предоставлено право для обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовных дел по ходатайству любой из сторон принять решение об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем использования систем видео-конференц-связи.

— Может ли видео-конференц-связь применяться по другим категориям дел в судах?

— Использование такой формы дистанционного участия установлено также нормами Арбитражного (ст. 153.1) и Гражданского (ст. 155.1) процессуальных кодексов, Кодексом административного судопроизводства (ст. 142). Это позволяет проводить заседания в режиме видео-конференц-связи судами всех инстанций.

Такая форма часто применяется в случаях отдаленности от места расположения суда лиц, участвующих в деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков. Также суд имеет возможность получения информации, содержащей сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, по каналу видео-конференц-связи (при наличии технической возможности для такой передачи документов и материалов).

Наличие видео-конференц-связи позволяет избежать финансовых и временных затрат, связанных с проездом участников судопроизводства.

Хочу особо подчеркнуть, что развитие системы электронного правосудия находится в зоне особого внимания председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Он неоднократно подчеркивал, что электронные технологии позволят ускорить правосудие и сделают его максимально открытым для общества.

Беседовал Александр Шашков