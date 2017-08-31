Генпродюсер фестиваля "Край света": мы надеемся привлечь на Сахалин новый поток туристов

Генеральный продюсер фестиваля "Край света" Алексей Агранович © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

7-й Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" завершился в четверг в Южно-Сахалинске. Своими первыми выводами о том, как прошел киносмотр, с ТАСС поделился генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

В 2016 году он покинул пост генерального продюсера фестиваля, подготовкой которого занимался последние четыре года. Вместе с Аграновичем из проекта тогда ушла и вся команда.

— На фестивале только ленивый не спрашивал у вас по поводу триумфального возвращения "Агранович и КО" на Сахалин. И всякий раз вы ловко уходили от ответа. И все же: почему вернулись?

— Потому что мне небезразличен этот регион. Потому что, как бы это пафосно не звучало, я надеюсь, что жители Сахалина смогут повысить качество своей жизни, хотя бы попытаться, с помощью нашего кинофестиваля.

— Как кино может улучшить качество жизни?

— Я говорю не о повышении заработной платы. Фестиваль "Край света" не только про кино. Конечно, у нас представлены лучшие фильмы со всего мира, смотреть которые сахалинцы могут одними из первых на четырех площадках, включая кинотеатр под открытым небом.

Но кино — это такой костер, к которому люди выходят погреться. Наша задача — чтобы они задержались у этого костра и начали говорить друг с другом, делиться проблемами, возможно, не связанными с кино. И вот мы даем им возможность решить часть проблем, связанных с самореализацией. Точнее, мы предлагаем инструменты, которые, как нам кажется, могут решить эти проблемы.

— Вы говорите о мастерских?

— Да. "Край света" — это социальный проект и творческие мастерские, которые открываются в рамках фестиваля. Это едва ли не более значимая его часть, чем кинопремьеры. Благодаря работе мастерских жители Сахалина, во-первых, смогут почувствовать, что нам нужны их идеи, их замыслы, их мечты, в конце концов.

И нам действительно интересно, какое кино они хотят снять, какие фотографии они сделают, какие истории расскажут. Интересней, чем собственные истории, поверьте. А во-вторых, мы хотим, чтобы остров начал говорить за себя, рассказывать себе о себе.

— В этом году количество мастерских изменилось?

— У нас шесть творческих мастерских, и только половина из них связаны с кино напрямую. Это открытая еще в 2013 году мастерская для начинающих кинематографистов "Европеец-Азиат". Правда, в этом году руководитель мастерской на обсуждении программы "Кино Сахалина" сказала, что ребят учить ей больше нечему: они сами все знают.

Кино — это такой костер, к которому люди выходят погреться. Наша задача — чтобы они задержались у этого костра, и начали говорить друг с другом, делиться проблемами, возможно, не связанными с кино

Поэтому главная ее и наша задача — это уже конкретная помощь людям, у которых есть свои идеи и определенные умения — в непосредственной их реализации. Поэтому следующий шаг в этом направлении — запуск полноценной работы Кинофонда, который распределял бы несколько грантов на производство документальных и короткометражных фильмов.

Еще две мастерские, связанные с кино, открылись на этом фестивале впервые — это анимационная мастерская "Острова" для детей младшего школьного возраста и кинолаборатория для подростков.

— Чему посвящены остальные мастерские?

— В 2014 году мы открыли мастерскую друзей города или урбанистики "Сделай сам". В этом году ее участники изучают неофициальную мифологию острова, собирают легенды, формируя с их помощью новые экскурсионные маршруты по городу.

Эту информацию не найти в туристических справочниках, но именно она способна сформировать уникальный образ места. А участники мастерской "Большая история" осваивают "новую журналистику".

Их задача научиться видеть общее в частном, попробовать через семейный архив рассказать историю страны. Наконец, мастерская фотографии "Гид по городу" также связана с темой городской мифологии и путешествия по острову.

— Но чему можно научиться за шесть дней фестиваля, и, главное, что будет с участниками мастерских после его закрытия?

— В марте 2018 года у нас запланирована выставка "Сахалин. Автобиография", куда войдут работы всех шести мастерских, потому что все они, так или иначе, занимаются попыткой ответа на главные вопросы в жизни человека: кто я, что я здесь делаю и как я тут оказался.

Сахалин — это очень красивый и смелый остров. Край с мощнейшей энергетикой и возможностями, о которых даже сами жители не имеют представления. Сюда хочется возвращаться не только, чтобы посмотреть лучшее в мире кино. Но и чтобы стать частью жизни "на краю света"

С помощью разных инструментов — кино, фотография, архитектура, журналистика — мы пытаемся спровоцировать жителей острова на то, чтобы они описали свою жизнь. Как минимум до марта мастерские будут работать на подготовку выставки.

А главным итогом их деятельности будет такой инновационный интернет-путеводитель по острову — он будет создан силами живущих здесь людей и обращен, в первую очередь, к сахалинцам.

— А что вас так привлекает в Сахалине? Личная история: первая любовь, малая родина, служили в этих краях?

— Ничего из вышеперечисленного. Сахалин — это очень красивый и смелый остров. Край с мощнейшей энергетикой и возможностями, о которых даже сами жители не имеют представления. Сюда хочется возвращаться не только, чтобы посмотреть лучшее в мире кино. Но и чтобы стать частью жизни "на краю света".

Беседовала Оксана Полякова