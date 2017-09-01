Валерий Катькало: чтобы быть востребованным на рынке нужно все время учиться

Валерий Катькало © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сегодня в России можно наблюдать разгар интереса к области непрерывного образования. В цифровом мире возрастает роль "life long learning". Однако, сам по себе этот термин не является новым. Еще 20 лет назад Питер Друкер, основоположник современной теории менеджмента, отмечал эту тенденцию и всячески призывал руководителей компаний и стран обратить на нее внимание как на важнейший фактор конкурентных преимуществ в 21 веке.

О том, зачем учиться на протяжении всей жизни, почему корпоративное обучение начинает конкурировать с традиционными формами и какие качества помогут стать лидером в эпоху цифрового мира, ТАСС поговорил с ректором Корпоративного университета Сбербанка Валерием Катькало.

- Валерий Сергеевич, почему сегодня так возросла роль непрерывного образования?

- Это связано с наступлением так называемой "четвертой промышленной революции", символами которой являются не только появление и быстрое распространение прорывных технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, виртуальная реальность, 3D-принтеры и робототехника, но и непрерывные и постоянно ускоряющиеся перемены в картах профессий и моделях организации работы.

Компании стремятся создавать новые образовательные платформы, доступные 24/7, с использованием принципов геймификации, микрообучения, адаптивности и индивидуализации образовательных траекторий, открытые для всех сотрудников, чтобы у них возрастала самомотивация и возможности постоянного развития.

Мы видим быстрые изменения в картах профессий, и чтобы сегодня оставаться востребованным на рынке в течение всей жизни, быть конкурентоспособным в современном мире, необходимо постоянно учиться и развиваться. Новым навыкам, профессиям, компетенциям.

Мы переходим в новый мир организации работы, к ее более гибкой модели и к более удаленным и менее формализованным отношениям между компаниями и работниками. Одним из символов этих перемен стала модель отношений с работниками, которую реализовал Uber в рамках своего сервиса услуг такси, когда для компании основным активом является технологическая платформа, автомобили ей не принадлежат, а водители не связаны с компанией традиционными отношениями найма.

К этим новым реалиям нужно быть готовыми, и образование играет здесь ключевую роль. Новая парадигма образования – учиться всю жизнь, и нужно ясно понимать, что твои навыки неизбежно, и с ускоряющейся скоростью, будут требовать обновления.

- В России непрерывное образование является трендом?

- Налицо рост интереса в нашей стране к новым образовательным технологиям и концепции непрерывного образования. При этом надо учитывать, что на наше поведение всегда влияет степень конкуренции в среде, в которой мы находимся. Поэтому борьба за таланты в экономике, развитие новых отраслей, секторов экономики являются очень сильными мотивами для людей обновлять свои знания, быть релевантными, быть там, где интересно развиваться. В нашей стране мы видим сегодня ажиотажный спрос ведущих компаний на еще вчера диковинные, но уже необходимые во многих отраслях профессии- например, специалист по обработке больших данных и специалист по блокчейн. В связи с интенсивностью развития технологий, в компаниях, склонных к инновациям, есть высокая потребность постоянно обучаться и "изобретать себя заново". Это уже стало нормой для людей и компаний, претендующих на позиции лидеров, ведь новой нормой стала готовность сегодня отказаться от того, что ещё вчера было вашим преимуществом, но уже перестало быть актуальным.

- Как должны меняться школы и вузы в эпоху цифровых технологий?

- Им нужно радикально менять свои модели и теперь делать акцент не на передачу или воспроизведение знаний, а на обучение главному навыку – умению учиться. Это главный навык, который может дать образовательное учреждение в контексте новой экономики.

Многоканальность – важное явление в современном образовательном пространстве. Это возможность получать знания не только сидя за партой, но везде – в сетевых образовательных ресурсах, как международных, так и российских, медийных образовательных проектах, социальных платформах. Поэтому, думаю, что школы и вузы должны расширять спектры моделей формирования контента, а также форматы и каналы своей образовательной деятельности в работе с аудиториями участников своих программ.

Многое начинает зависеть и от отношения работодателей к развитию непрерывного образования – компании должны создавать образовательные площадки, чтобы их работники могли постоянно развиваться. При этом в цифровом мире это нельзя сводить к цифровым или профессиональным навыкам, огромное значение приобретают "soft skills" или поведенческие навыки успешного взаимодействия с другими людьми. В современной экономике и обществе как никогда возрастает значение таких навыков, как креативность, коллаборативность, эмпатия. Сейчас особую роль начинает приобретать именно баланс цифровых, поведенческих и профессиональных, хотя наши школы и вузы по-прежнему делают акцент в основном на развитие последних.

- Развитие корпоративного обучения, и, тем более, корпоративного университета, требует больших затрат. Не каждая компания готова на такие расходы…

- Любое решение о расходах имеющихся и всегда ограниченных ресурсов - это выбор в пользу приоритетов. В современном мире приоритеты инвестиций в технологии и людей являются общепризнанными источниками устойчивых конкурсных преимуществ. Важно отметить, что в 21 веке модель корпоративного университета сильно изменилась – от качественного учебного центра к роли стратегического партнёра материнской компании в реализации задач развития ее человеческого капитала и бизнеса в целом. Сегодня инвестиции в корпоративный университет – это вклад в создание кастомизированного актива, который невозможно купить на рынке и который является источником некопируемого конкурентного преимущества.

В последние 20 лет интерес компаний к таким активам резко возрос, поскольку одной лишь декларации в их стратегических документах приверженности приоритету человеческого капитала в современной конкуренции явно недостаточно, нужен эффективный механизм реализации этого намерения. Сегодня в мире начитывается около4000 корпоративных университетов. В нашей стране, по разным оценкам, их примерно 40. Фактически корпоративные университеты стали новым типом образовательныхорганизаций и успешно конкурируют и сотрудничают в сфере дополнительного профессионального образования с традиционными университетами, бизнес-школами итренинговыми компаниями.

Корпоративные университеты имеют ключевые преимущества – это актуальность и релевантность формируемых ими знаний и навыков. Обычным вузам, как правило,присуща консервативность и медлительность в перестройке своих учебных планов, организационных структур и преподавательских ресурсов и здесь корпоративные университеты “бегут” гораздо быстрее. Разумеется, компании не могут ждать, когда университетские механизмы принятия и реализации решений позволят появится чему-то новому. Даже лучшие российские вузы зачастую только начинают в своих учебных планах внедрять то, что передовым компаниям уже нужно сегодня в области цифровых и поведенческих навыков. Кроме того, корпоративные университеты дают именно те знания, которые имеют практическое значение для выполнения задач бизнеса.

Корпоративный университет Сбербанка работает в прямом и тесном сотрудничестве со всеми функциональными блоками банка. Мы оперативно узнаем о потребностях своих внутренних заказчиков в обучении, создаем программы, с учетом всех особенностей бизнеса, и никакой другой внешний провайдер не сделает этого лучше, чем мы сами. Мы также сформировали сеть альянсов с ведущими бизнес-школами мира – в этом году совместно с 5 из 10 топ-школами по рейтингу Financial Times мы реализуем восемь программ. Кроме того, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими университетами в области технологий «больших данных», искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники, которые стали частью набора компетенций, необходимых менеджерам Сбербанка.

- В чем отличие вашего корпоративного университета от других?

- Корпоративный университет Сбербанка в 2016 году впервые в истории российского бизнеса получил престижную международную профессиональную аккредитацию CLIP, а также сертификацию EOCCS для трех своих онлайн-программ.

Наш Корпоративный университет удостоен этой аккредитации Европейского фонда развития менеджмента (EFMD) на максимально возможный срок — пять лет. В целом за время своей работы после открытия в 2012 году Корпоративный университет Сбербанка получил 14 международных и российских профессиональных наград. Эти награды и аккредитации подтверждают то, что мы ориентируется на мировые стандарты развития своих сотрудников.

Другой особенностью нашего КУ является построение эффективной системы корпоративного обучения руководителей в масштабах, беспрецедентных для России и нечасто встречающихся в мировой практике – нашей целевой аудиторией являются 35 тысяч руководителей всех уровней в системе Сбербанка.

Важным отличием Корпоративного университета Сбербанка также является система «Лидеры учат лидеров», для которой характерно не только ежегодное вовлечение в преподавание более 300 ключевых руководителей и экспертов Банка, но новое качество этого подхода – участие их в разработке программ и учебно-методических материалов. Наряду с системой «Лидеры учат лидеров» важнейший вклад в развитие в Сбербанке культуры «обучающейся организации» вносит еще один наш уникальный актив - Виртуальная школа КУ, внутренняя образовательная платформа, к которой подключено более 50 тысяч руководителей и специалистов Банка.

- Сотрудники Сбербанка сами хотят пройти курс или это скорее обязанность?

- Обучение в Корпоративном университете для сотрудников Сбербанка – это возможность развития, продвижения в карьере, быть востребованными в амбициозных проектах развития, особенно в нынешний период его цифровой трансформации.

Программы портфеля КУ Сбербанка делятся на обязательные, рекомендованные и по выбору. Наш подход основан на сочетании очного, дистанционного и смешанного форматов обучения. Очные занятия проходят в открытом в декабре 2014 года в ближнем Подмосковье нашего кампуса, который по оценкам многих зарубежных экспертов является одним из лучших в мире благодаря своей уникальной среде развития современных лидеров.

Портфель образовательных программ Корпоративного университета Сбербанка ежегодно обновляется на 55-60%, исходя из новых запросов бизнеса и глобальных трендов в экономике и образовании. По завершении образовательного курса работники проходят итоговую аттестацию в виде защиты проекта, сдачи теста или другой формы проверкисформированных знаний и навыков. Мы также осуществляем мониторинг отдачи от результатов обучения в постпрограммный период. Нам очень важно, чтобы инвестиции в образование в КУ были эффективны для развития наших сотрудников и для решения бизнес-задач Банка.

- Какие компании, по-вашему, также серьезно относятся к развитию системы корпоративного обучения?

- Корпоративный университет Сбербанка с момента своего создания всегда ориентировался на передовые в мире модели корпоративного обучения и лучшие практики развития корпоративных университетов. Мы входим в основные глобальные ассоциации корпоративных университетов и их органы управления, участвуем с докладами в конференциях и семинарах, которые они проводят. Пока мы там встречаем представителей только еще трех российских университетов – ОРКК, Росатома и МТС.

Мы видим, что много внимания уделяется развитию современных моделей корпоративного обучения также в Сибуре, "Газпром нефти", РЖД, Ростехнологиях и ряде других ведущих российских компаниях, но все же в большинстве других российских проектах корпоративных университетов происходит в основном эволюция на базе традиционных учебных и тренинговых центров. "

- Отражается ли как-то корпоративное обучение на традиционных вузах?

- Я уверен, что сотрудничество корпоративных университетов и вузов имеет большое взаимовыгодное значение.

Своеобразие корпоративных университетов состоит в том, что они становятся центрами накопления знаний, основанных на опыте компаний, а также все больше – в области самых передовых моделей и технологий образования. Корпоративный университет Сбербанка следует принципу открытости. В этом году мы подготовили и реализовали в Татьянин день 25 января акцию в 150 ведущих университетах страны, которые являются партнерами Сбербанка, подарив им книги в разном формате из библиотеки Сбербанка, которая сегодня насчитывает 70 томов. Это переводная литература для разностороннего профессионального развития современных руководителей. Кроме того, мы издаём серию собственных учебных пособий, сборников кейсов, которые также передаем нашим партнерам.

Совсем скоро мы сделаем следующий шаг – разместим несколько собственных курсов на образовательной платформе Coursera. Первыми здесь будут наши курсы по риск-менеджменту и финансам банка. Такие передовые с точки зрения теории и практики курсы есть далеко не во всех университетах. Выкладывая их на Coursera, мы открываем возможность любому университету включить такой курс в свой учебный план. Ученые советы вузов могут принять решение о том, чтобы засчитывать успешное обучение по риск-менеджменту и финансам банка в рамках своих образовательных программ.

Мы получаем большую пользу от сотрудничества с лидерами российского университетского образования - ВШЭ, МГУ, МФТИ. В этих и ряде других ведущих вузах открыты профильные кафедры, наши сотрудники читают там учебные курсы, активно участвуют в образовательном процессе.

С 2016 года мы в КУ Сбербанка проводим ежемесячный методический семинар по инновационным образовательным технологиям, внедрение которых способствует повышению эффективности обучения. В каждой сессии этого семинара очно и виртуально участвует около 400 человек, в том числе студенты и преподаватели многих российских университетов. Мы считаем, что делиться новыми знаниями правильно, потому что это помогает создавать качественную среду развития и корпоративного образования, и университетского образования в нашей стране в целом. И, конечно, хотел бы отметить, что 27 октября мы будем проводить Вторую ежегодную международную конференцию КУ Сбербанка «Больше, чем обучение», участие в которой примут руководители функцийHR и корпоративного обучения российских и иностранных компаний-лидеров, а также руководители ведущих университетов и бизнес-школ России и мира.