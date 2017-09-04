Сигэру Мураяма: развитие отношений РФ и Японии надо поддержать

Сигэру Мураяма © Пресс-служба корпорации Kawasaki Heavy Industries

В преддверии Восточного экономического форума президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма рассказал в интервью ТАСС, какие перспективы открываются для двустороннего сотрудничества, какие проблемы стоят на этом пути и что еще надо сделать для дальнейшего развития экономических связей.

— Господин Мураяма, вы уже в третий раз принимаете участие в Восточном экономическом форуме. В каком-то смысле эта площадка уже стала традиционной для обмена мнениями между представителями Японии и России. Российская сторона продолжает предпринимать усилия для повышения инвестиционной привлекательности, в первую очередь Дальнего Востока. Как вы оцениваете изменения, которые произошли за минувший год?

— С тех пор как в мае 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Сочи представил президенту России Владимиру Путину план сотрудничества из восьми пунктов, японско-российское взаимодействие при лидирующей инициативной роли лидеров двух стран необычайно активизировалось.

В сентябре 2016 года японская делегация в составе 270 человек посетила Владивосток и стороны обменялись 22 соглашениями.

Потом, в декабре 2016 года, во время визита Путина в Японию вместе с ним приехали около 300 представителей российского бизнеса. Стороны тогда подписали 80 соглашений в соответствии с планом из восьми пунктов, в том числе 68 соглашений с участием частных компаний.

На Дальнем Востоке России уверенно продвигается российско-японское сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство и медицина, хотя нельзя сказать, что количество подобных проектов велико.

К примеру, в сфере сельского хозяйства в Хабаровске и Республике Саха реализуется проект по круглогодичному тепличному хозяйству, ведется экспорт в Японию сосисок, произведенных в Приморском крае; а в области медицины — подготовка к открытию реабилитационного центра во Владивостоке и диагностического центра превентивной медицины в Хабаровске.

Кроме того, Япония и Россия изучают семь проектов в области улучшения городской инфраструктуры Владивостока как модельного города. Эти устремления, которых раньше не было, являются новыми начинаниями.

В прошлом году премьер-министр Абэ призвал президента Путина на следующем Восточном экономическом форуме в 2017 году проверить, как продвигается работа по плану из восьми пунктов. Я очень жду, о каком же результате объявят лидеры двух стран во Владивостоке.

— В последнее время отмечается некоторый рост товарооборота между Россией и Японией. Как вы оцениваете эту динамику?

— По данным торговой статистики Министерства финансов Японии, в период с января по июнь 2017 года внешнеторговый оборот между Японией и Россией вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом экспорт из Японии в Россию вырос на 26,1%, а импорт из России в Японию — на 40%.

Думаю, можно сказать, что это происходит из-за того, что экономика России в 2017 году хоть и медленно, но все же росла, а экономика Японии благоприятно развивается.

В структуре экспорта в Россию заметно выросли поставки двигателей и строительной техники, что можно назвать свидетельством активизации инвестиционной деятельности и строительства в России.

Кроме того, таким же образом растут поставки автомобильных деталей, что можно считать признаком восстановления производства японских автомобильных компаний в России.

В структуре импорта из России, с учетом тенденции к восстановлению мирового рынка ресурсов, поставки нефти и угля растут не в количественном, а в стоимостном выражении.

Что касается импорта сжиженного природного газа, который после аварии на АЭС "Фукусима-1" имеет для Японии большое значение, здесь стабильный рост был отмечен как в количественном, так и в стоимостном выражении.

— Японская сторона неоднократно отмечала, что до сих пор остается много проблем, которые необходимо решить, чтобы расширить российско-японское сотрудничество в целом и на Дальнем Востоке в частности. С какими трудностями сталкиваются японские компании?

— Российский Дальний Восток — это очень большая территория, на которой проживает всего около шести миллионов человек, и для японского бизнеса, за исключением некоторой части малых и средних компаний, он не является привлекательным рынком.

На Дальнем Востоке России уверенно продвигается российско-японское сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство и медицина, хотя нельзя сказать, что количество подобных проектов велико

Однако Дальний Восток является сокровищницей, хранящей такие ресурсы, как нефть, природный газ, уголь, металлы, дерево и морские ресурсы.​ Для Японии, которая практически лишена собственных природных ресурсов, российский Дальний Восток — это очень привлекательный регион.

Вместе с тем Россия не хочет оставаться для мирового рынка лишь поставщиком одного только сырья. Она хочет перерабатывать добытые ресурсы у себя в стране и поставлять их на рынок с добавленной стоимостью.

Дальний Восток с точки зрения размеров рынка маленький, поэтому важно создать модель экспорта именно готовых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в Японию и Китай.

В таком случае, если обработка будет производиться на Дальнем Востоке, ключевым моментом станет снижение стоимости производства и повышение качества продукции. Другими словами, это международная конкуренция.

Я думаю, что раньше на Дальнем Востоке были условия, при которых было сложно производить конкурентные с точки зрения цены готовые товары — инфраструктура была не налажена, стоимость логистики высокая, расходы на персонал тоже относительно высоки.

Однако, как мне кажется, благодаря предпринимаемой в последние годы российскими властями волевой политике по развитию Дальнего Востока, включающей создание территорий опережающего развития и введение системы свободных портов, значимость этих ценовых факторов снижается и появляются возможности.

Чтобы эти всходы проросли, важно, чтобы продолжалась надежная поддержка и построение системы со стороны правительства.

— Россия и Япония приступили к обсуждению перспектив совместной экономической деятельности на южных Курильских островах. Есть ли среди входящих в состав РОТОБО компаний такие фирмы, которые хотели бы принять участие в этом масштабном проекте? Какие сферы вам кажутся самыми интересными и перспективными? Как вы оцениваете политическую и экономическую составляющую совместной экономической деятельности?

— Что касается совместной экономической деятельности на четырех северных островах (Южных Курилах — прим. ТАСС), то я искренне надеюсь, что и Япония, и Россия объединят свою мудрость и создадут такой механизм, с которым будут согласны обе стороны, и в результате смогут наслаждаться взаимными выгодами от этого.

Предполагается, что сотрудничество в этом районе будет осуществляться в таких областях, как рыбный промысел, туризм, медицина, сельское хозяйство и строительство инфраструктуры: дорог, портов, электростанций и так далее.

В этом случае ожидается активность компаний с Хоккайдо, которые имеют богатый опыт в рыболовстве и оказании медицинских услуг в отдаленных регионах, а также обладают технологиями в области сельского хозяйства и строительства инфраструктуры в регионах с холодным климатом.

Я думаю, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться на основе идеи о региональном развитии путем создания рабочих мест, начиная с сотрудничества между четырьмя северными островами и компаниями с Хоккайдо при поддержке правительств Японии и России.

— В прошлом году вы отмечали, что одной из важных задач, в том числе вашей организации, является оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Удалось ли продвинуть вопрос сотрудничества малых и средних компаний?

— В Японии ассортимент продукции, производимой малыми и средними компаниями, не очень широк. Однако есть немало компаний, которые обладают специализированными технологиями производства мирового уровня, уникальными технологиями.

Для Японии, которая практически лишена собственных природных ресурсов, российский Дальний Восток — это очень привлекательный регион

Обмены между бизнесом Японии и России раньше в основном развивались между крупными компаниями. Однако я надеюсь, что в будущем такие малые и средние предприятия, обладающие превосходными технологиями, войдут в бизнес с Россией.

Слабое место малых и средних компаний заключается в ограниченности их возможностей, поскольку им не хватает людей, финансовых средств, времени. Поэтому я считаю необходимой поддержку со стороны государства и общественных организаций.

Обмены между малыми и средними компаниями являются одной из частей плана из восьми пунктов.

В июле этого года многие японские малые и средние компании приняли участие в выставке "Иннопром", и РОТОБО совместно с Jetro организовали встречи между представителями японского малого и среднего бизнеса с российскими компаниями, помогая таким образом их продвижению в Россию. Я считаю важным продолжение таких усилий.

— Россия и Япония ведут работу по развитию сотрудничества в соответствии с планом из восьми пунктов, который был предложен премьер-министром Синдзо Абэ. По какому из этих направлений работа ведется наиболее активно? В какой сфере удалось добиться конкретных результатов? Ранее сообщалось, что большое внимание уделяется повышению производительности российских предприятий и подготовке российских специалистов в Японии.

— Что касается сотрудничества между Японией и Россией в промышленной области, РОТОБО проводит диагностику производительности российских предприятий и стажировки в Японии в рамках подготовки сотрудников предприятий вспомогательных отраслей.

Эти действия предпринимаются в качестве проекта, призванного внести вклад в диверсификацию российской промышленности и повышение ее производительности, что является частью плана из восьми пунктов.

В рамках диагностики производительности на 12 российских предприятий из Японии были направлены консультанты, которые дают советы по повышению их производительности. Кроме того, в рамках подготовки сотрудников для предприятий вспомогательных отраслей в Японию были приглашены более 100 специалистов с 25 российских предприятий, проводится их подготовка в различных областях.

Беседовал Кирилл Агафонов