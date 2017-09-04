Глава УК Газпромбанка: мы ставим на рынок рублевых облигаций

Алексей Антонюк © ТАСС

О том, почему будущее российского финансового рынка зависит от розничных инвесторов и как за время кризиса изменились их предпочтения, почему рынок делает ставку на рублевые облигации и есть ли у управляющих компаний место на рынке пенсионных денег, в интервью ТАСС рассказал гендиректор "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк.

— Алексей, для начала хотелось бы четко определить, что из себя представляет ваша клиентская база?

— С точки зрения коллективных инвестиций и ПИФов наши клиенты в подавляющем большинстве физические лица. В принципе эти же люди являются клиентами банка с той или иной стороны и в абсолютном большинстве они стали нашими клиентами благодаря сети банка.

— Сколько активов у вас сейчас?

— Порядка 250 млрд рублей.

— И в какие инструменты вы вкладываете, чтобы принести доход вашим клиентам?

— У нас довольно консервативные клиенты, мы видим, что наиболее популярным продуктом среди них является паевый инвестиционный фонд "Облигации Плюс".

Это достаточно консервативный фонд, который обладает низкими рисками с точки зрения общих рисков финансового рынка и обеспечивает стабильную доходность. Соответственно для наших клиентов это альтернатива депозиту. Ставки по вкладам стабильно снижаются, ставки на облигационном рынке тоже снижаются, но за счет этого растет сама стоимость облигаций. Вкупе доходность облигационного фонда превышает доходность депозитов на сопоставимых интервалах и объемах.

— Какую доходность вы обеспечиваете клиентам?

— Мы ожидаем, что заработаем доходность по году на уровне 10%, может быть чуть больше, но где-то в этом диапазоне, при том, что ставки по депозитам находятся на уровне около 7-8%.

Но мы как ответственные управляющие никогда не обещаем доходность в цифрах. Это не правильно, так как любое доверительное управление несет в себе инвестиционные риски, но наша задача за счет экспертизы и правильного инвестиционного процесса выстраивать управление так, чтобы вероятность получения доходов была максимальной. Для нас основной бенчмарк — это депозитные ставки, чтобы клиенты заработали больше, чем на депозитах.

— А есть те, кто предпочитают что-то более рискованное?

— Есть, но в большинстве наша клиентская группа консервативна и, как правило, это люди, которые не склонны к риску в своих инвестициях, они сберегают деньги для себя или детей на будущее. Безусловно, фонды с высоким риском они покупают, но по сравнению с фондом облигаций, в разы меньше.

— Какая ваша стратегия на ближайшие годы?

— По развитию бизнеса есть два сегмента, где мы будем фокусироваться. Первый — инвестпродукты для ритейла, физических лиц, так как мы видим здесь фактор снижения ставок по депозитам, что будет вынуждать население присматриваться к инвестиционным продуктам. С 1 января 2018 года вступит силу освобождение налога на доходы физических лиц по облигациям, что будет стимулировать граждан еще больше инвестировать в облигации. Кроме того, еще одна очень выгодная история для розничных инвесторов — индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Сейчас мы находимся в процессе запуска этого продукта, мы выждали некоторое время и посмотрели, как запустили ИИС другие участники рынка и оценили востребованность данного продукта среди наших клиентов.

Второй сегмент — инвестпродукты для состоятельных частных клиентов, так как все вышеперечисленные факторы, кроме ИИС, имеют место и для состоятельных частных клиентов. Если мы посмотрит на естественную альтернативу для инвестиций, мы увидим, что рынок недвижимости в последние несколько лет стагнирует, а спрос на инвестпродукты растет, в том числе и за счет тех, кто предполагал инвестиции в недвижимость, но сейчас видит, что доходность по ним ниже, чем на депозитах.

— Но согласитесь, что большинство людей используют ИИС как депозит, чтобы потом получить налоговый вычет.

— Проблема нашего финансового рынка в том, что когда люди сталкиваются с профанацией и разочаровываются, то они становятся потерянными для добросовестных участников рынка. Практика, когда инвесторы просто кладут эти деньги на счет и получают вычет, очень выгодна участникам рынка, которые этими деньгами могут пользоваться, но невыгодна самим инвесторам. Через два-три года клиент поймет, что ничего не заработал, кроме этого вычета. А если, условно его сосед или коллега, получил и вычет, и инвестиционный доход, то, естественно, человек может считать себя обманутым.

Проблема нашего финансового рынка в том, что когда люди сталкиваются с профанацией и разочаровываются, то они становятся потерянными для добросовестных участников рынка

Конечно, должны создаваться условия, чтобы случаи, когда деньги лежат на счете, либо инвестируются в одну-две бумаги аффилированного брокеру или управляющему эмитента, были сведены к минимуму. Если клиент передал деньги в управление, ими надо управлять, деньги должны инвестироваться. И потом не забывайте, что цель ИИСов состояла в том, чтобы привлечь деньги населения на финансовый рынок, в развитии ресурсной базы финансового рынка.

— А много ли у вас состоятельных клиентов?

— Это достаточно существенная часть нашего бизнеса, по деньгам это сумма в районе $1 млрд, по количеству их не так много. Мы предоставляем им разные инвестиционные продукты — полное доверительное управление и инвестиционное консультирование.

— Наверняка для состоятельных клиентов, которые должны быть квалифицированными инвесторами, вы можете предлагать более широкий круг продуктов, залистингованных вне РФ?

— В том числе. В большей степени мы предлагаем еврооблигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте, в основном в долларах, частично в евро. Логика понятно — клиенты живут и ведут бизнес в России, читают газеты, понимают, какая компания что из себя представляет, какой примерный кредитный риск и стоит ли инвестировать.

— Как запрос таких клиентов менялся? Какой он был до 2014 года, как изменился во время кризиса и что происходит сейчас, когда мы уже более или менее можем назвать текущую ситуацию стабильной?

— Запрос клиента, который впервые решил начать инвестиционную деятельность до кризиса, можно сформулировать так: хочу высокую доходность и нулевой риск. А дальше мы начинаем процесс образования — объясняем клиенту, что высокой доходности без риска не бывает. Если не можем объяснить — принимаем решение не развивать отношения с таким клиентом, так как уже изначально понятно, что мы не сможем соответствовать его ожиданиям и получим негативный отзыв. К счастью, такие случаи редки.

Поэтому дальше мы выясняем, с каким уровнем риска клиент все же готов мириться, сколько он готов инвестировать, какой это процент от его состояния. Идеально, клиент может инвестировать в высокорискованные инструменты не больше суммы, потеря которой не отразиться на его качестве жизни в настоящем или скором будущем. Поясню на примере: если клиент, которому скоро предстоит выход на пенсию, хочет 50% своих средств инвестировать в акции, то мы будем долго объяснять человеку, что это неправильно, так как акции могут резко подешеветь и его пенсионные сбережения пострадают.

До кризиса, в 2011-2013 годах доля рублевых инвестиций была несколько больше, потом в силу ослабления рубля клиенты резко увеличили долю валютных инвестиций. В силу резкого падения рынков в 2015 году можно было купить качественные облигации с доходностью 8-10% годовых в долларах, и это очень высокая доходность. Сейчас доля инвестиций в иностранной валюте начала снижаться, но рано говорить о возвращении к докризисному уровню.

Основной запрос, который мы получаем от клиентов сейчас — консервативные инструменты, либо с защитой капитала, либо без защиты капитала, но с низким уровнем риска, которые бы позволяли получать какую-то премию банковским депозитам.

— А что вы дальше будете предлагать, когда евробонд будет давать только 2% годовых?

— У некоторых уже сейчас такая доходность. Но ведь есть евробонды, которые сейчас дают инвесторам 3,5-4%, при чем эти бумаги я бы относил в категорию достаточно консервативных. Если же такие инструменты не привлекают клиента, то мы предлагали продукты с маржинальным плечом, структурированные депозиты, т.е. депозиты, процентная ставка по которым привязана к изменению стоимости какого-то выбранного базового актива, разного рода структурные ноты на различные базовые активы.

Но все же пока мы делаем ставку на дальнейший рост рынка рублевых облигаций, чья цена будет расти по мере снижению ключевой ставки Банком России. Исходя из прогнозов ЦБ об инфляции на уровне 4%, и с учетом заявлений представителей регулятора о целевом уровне реальных процентных ставок в 2,5-3% мы ожидаем, что ключевая ставка в течении времени будет снижена до уровня в районе 7%.

— Как вы выбираете облигации, в которые хотите инвестировать?

— У нас инвестиционный процесс построен следующим образом: берется весь список эмитентов, дальше применяются некоторые фильтры по некоторым критериям, то есть наличие МСФО отчетности, кредитный рейтинг, объем бизнеса, какие там могут быть секторальные ограничения. Условно говоря, из тысячи выпусков остается 150. Эти 150 это некий такой watch-лист, в котором мы выбираем отдельные инструменты, которые по нашему мнению выстрелят. Мы смотрим на то, как выпуск оценен на рынке и какие у нас ожидания по бизнесу компании.

— А как вы планируете развивать корпоративное направление?

— Что касается корпоративного направления - мы видим большой потенциал в услугах по структурированию активов, на базе закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). В прошлом году вступила силу новая инструкция ЦБ, которая принесла много новшеств, в частности появились комбинированные фонды. Это очень гибкий инструмент, который позволяет управляющим компаниям разрабатывать и предлагать различные решения для владельцев активов и бизнеса, как в части оптимизации владения активами, так и в части реализации проектов, так и в части совершения сделок с этими активами.

Рост числа ЗПИФов и стоимости их активов в течение пары лет может быть в несколько раз

Механизм ЗПИФа обеспечивает дополнительную защиту активов и интересов собственника при совершении сделок с ними. Мы думаем, что в этом направлении рынок будет достаточно существенно расти. По нашему мнению, еще не все распробовали плюсы этого изменения в законодательстве, но мы понимаем, что за этим хороший потенциал. Рост числа ЗПИФов и стоимости их активов в течение пары лет может быть в несколько раз.

— Вы также управляете пенсионными деньгами. Какой у вас взгляд на эту часть бизнеса с учетом не самой простой ситуации?

— В принципе здесь рынок четко сформирован и большого притока пенсионных денег мы не ожидаем по объективным причинам, да и в принципе свободных пенсионных денег на рынке для УК достаточно мало. В то же время мы видим, что в целом вектор законодательства и политика регулятора ведется к тому, что пенсионные фонды будут создавать свою инвестиционную экспертизу, как с точки зрения управления портфелем, так и с точки зрения управления рисками. И в конечном итоге потребность в услугах управляющих компаний для пенсионных фондов будет снижаться.

— Чьими пенсионными деньгами вы управляете?

— У нас пять НПФ под управлением, из них четыре региональные. Среди них есть такие как НПФ "Ханты-Мансийский", УГМК-Перспектива, НПФ Доверие, и другие.

— Есть идея, что НПФ могут сами управлять деньгами, а не через УК. Что вы думаете об этом? Насколько это большой кусок пирога для вас?

— Последние несколько лет на рынке была устойчивая тенденция к консолидации рынка пенсионных фондов, они объединялись, укрупнялись, создавались группы. В этих группах существует кэптивные УК, которые заточены на то, чтобы управлять деньгами только этих фондов. Но с другой стороны ЦБ идет по пути повышения качества и ответственности пенсионных фондов перед своими клиентами. Сейчас идет обсуждение о потенциальном введении фидуциарной ответственности для НПФ и на практике означает следующее: фонду надо иметь свою инвестиционную экспертизу, то есть нанимать штат риск-менеджеров, управляющих и людей, которые принимают инвестиционные решения.

Сейчас ситуация какая? НПФ делегирует управление управляющей компании, но ответственность все равно несут сами. Таким образом, для НПФ это двойные расходы: есть команда, которая отслеживает ситуацию на рынке, принимает решение о выделении лимитов для инвестирования в определенные инструменты, но управляет всем этим сторонняя управляющая компания.

Все идет к тому, что пенсионные фонды с точки зрения реального управления портфелем будут повышать свою роль и ЦБ тоже идет по пути того, что позволяет пенсионным фондам все больше и больше принимать участие в управлении своим портфелем. В частности от представителей Банка России звучали заявления, что НПФ могут начать получать дилерские лицензии в 2017 году. Сейчас, например, НПФ в части резервов сами могут размещать депозиты, приобретать ОФЗ, в будущем мы ожидаем, что это распространиться на накопления. Я думаю, что не за горами то время, когда пенсионные фонды будут сами в значительной степени формировать пакет ценных бумаг и управлять им.

— В марте стало известно о продаже 71% привилегированных акций "Транснефти" инвестгруппой UCP Ильи Щербовича. Позже стало известно, что "Газпромбанк — Управление активами" владеет пакетом в 53,57% привилегированных акций "Транснефти" через ЗПИФ "Газпромбанк-Финансовый". Пайщиками этого фонда являются УК "Транснефть Инвест" (57,4%), структуры группы Газпромбанка (37,1%) и другие инвесторы (5,53%). Какие именно структуры Газпромбанка и что за инвесторы являются пайщиками этого ЗПИФ?

— Мы как управляющая компания не можем раскрывать своих клиентов, могу лишь сказать, что это группа финансовых инвесторов, которые видят потенциал компании и верят в рост ее акционерной стоимости.

— Какую доходность вы намерена обеспечить по этому ЗПИФ?

— Я не могу говорить о каких-то конкретных цифрах здесь, так же как и в отношении любых иных инвестиций в подобные инструменты, очевидно, что мы ожидаем доходность выше, чем будет доходность широкого рынка в сопоставимом периоде.

— В чем для вас смысл этой сделки? Кто начал переговоры с вами?

— О смысле сделки я сказал выше, говоря об ожиданиях роста стоимости бумаг, а касательно второго вопроса, мы не готовы комментировать и раскрывать детали деловых переговоров.

— Как вы относитесь к идее Российского фонда прямых инвестиций конвертировать префы в обычные акции? Что это изменит для вас и собственно пайщиков того ЗПИФ, который держит основную часть префов?

— По моему мнению, это хорошая инициатива, подобный шаг повысит акционерную стоимость компании, от чего выиграют как инвесторы в привилегированные акции компании, так главный акционер — государство. Важно отметить, что это уникальная компания, это инфраструктурная компания, она мало подвержена внешним рискам, и показывает хорошие операционные результаты и текущую доходность. Мы верим, что инвестиции в компанию принесут высокую доходность нашим инвесторам.

Беседовала Мари Месропян