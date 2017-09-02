Николай Цехомский: конкурентоспособность БРИКС заключается в инновационном потенциале

Николай Цехомский © Сергей Савостьянов/ТАСС

В преддверии саммита в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь) пять банков Межбанковского механизма сотрудничества стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пришли к соглашению о предоставлении кредитных линий и развитии сотрудничества по кредитным рейтингам. Это событие, а также ряд иных аспектов, касающихся деятельности ВЭБ на китайском рынке, прокомментировал в интервью ТАСС первый зампред, член правления ВЭБ Николай Цехомский.



- Николай Викторович, в Пекине состоялась встреча пяти банков развития Межбанковского механизма сотрудничества стран БРИКС, были подписаны соглашения о предоставлении кредитных линий и о развитии сотрудничества по кредитным рейтингам. Какова их цель?



У нас с банками БРИКС традиционные, давние отношения.

На этой площадке обсуждается общая повестка, и вчера, на мой взгляд, были подписаны два важных документа . Один из них - кредитование в локальных валютах стран БРИКС. Почему нам интересна локальная валюта? Мы рассчитываем увеличить объем торговли со странами объединения и от банков развития БРИКС требуется определенная работа в этом направлении. Исторически мы шли за клиентом, а сейчас нам нужно показывать возможности, которые есть в торговле со странами БРИКС. Банки развития могут стать хорошим проводником для локального бизнеса в странах БРИКС, уменьшая потенциальные риски.

И если уж мы говорим о больших объемах работ, то было бы логично говорить о локальной валюте, у которой естественных хедж [рисков] - в такой валюте можно получить кредит, а также выручку. В рамках БРИКС это более эффективно, чем работать через доллары. Так, для российских компаний валюта очень долго не была темой размышлений, потому что рубль был очень стабильным на протяжении длительного периода времени и даже укреплялся. Естественно, что после серьезного скачка - девальвации рубля - многие компании столкнулись с большой проблемой: у кого была рублевая выручка, столкнулся с проблемой валютных инвестиций.

На удивление, это [удешевление рубля] стало проблемой и для экспортеров, т. к. на протяжении длительного периода времени люди рассчитывали на более высокий курс рубля к доллару. Но рубль укрепился, и они потеряли деньги. Таким образом, на первом этапе потеряли импортеры, а на втором экспортеры.

Мы будем давать клиенту рублевые кредиты, а сами привлекаться под эту историю, например, в юанях

Практика хеджирования, сокращения рисков, была не такой общепринятой. Она в основном использовалась для торговой деятельности.

Сейчас как раз то время, чтобы подумать, как минимизировать валютные риски. И здесь мы должны предложить нашему клиенту хорошие методы хеджирования. Мы будем давать клиенту рублевые кредиты, а сами привлекаться под эту историю, например, в юанях. Или сам клиент готов взять юани, потому что у него будет доход в юанях. Это будет касаться рупий и других валют БРИКС, вот тут стоит поработать и подумать.

Также банки думают о размещении на площадках друг у друга. Например, китайский банк разместит свой выпуск на российском рынке. Наверняка у банка есть рейтинг и возникает вопрос, как этот локальный рейтинг может быть конвертирован на чужую площадку (другой страны - прим. ТАСС), как он будет приниматься. Возможно, после этого будет размещение в локальных валютах. Поток денег между странами БРИКС увеличится и это создает естественный хедж [рисков]. Сверх этого, необходимо общаться с центральными банками, чтобы они нас поддержали при хеджировании рисков - чтобы были определены лимиты на хеджирование.

Это очень актуальная тема, в том числе для России, в связи с санкциями на кредитование в долларах и евро. Тут возникают новые возможности кредитования в других валютах. Эта тема также интересна Китаю, Индии и другим странами. Она открывает большую область партнерства, в том числе на площадках, которые бы анализировали корзины валют, больше бы прогнозировали валюты и понимали.



- С какими странами БРИКС Россия может увеличить торговлю благодаря расширению кредитования?



Это китайская экономика - у нас очень много тем, как и партнерств, включая взаимные: как Россия поставляет в Китай, так и из КНР в Россию.

К настоящему моменту существует много инициатив, как и проектов с Индией. Мы очень заинтересованы в партнерстве с этой страной - видим, что даже в советское время отношения были более близкими.

Мы считаем, что Индия - очень большой и интересный рынок, и надо помогать даже информационно. Зачастую индийское правительство и компании этой страны имеют не всегда правильное представление о российском бизнесе, экономике РФ, о санкциях в отношении наших компаний. Но я знаю много успешных компаний Индии, которые успешны на рынке РФ. Сейчас мы серьезно думаем о фармацевтическом партнерстве - мы готовы даже провести семинары в Индии и России, чтобы посмотреть на те потребности, которые есть у нас, как и на их возможности. Но это не только медицинская - думаю, будут и другие области. Для нас интересно наладить дискуссию.



- А как развивается сотрудничество в области рейтингов?



Вторая тема встречи была связана с кредитными рейтингами.

Мой коллега из Бразилии очень правильно выступал на тему того, что мы стали заложниками трех - "большой тройки" (Moody's, Standard & Poor's, S&P, Fitch - прим. корр.). У нас с ними прекрасные отношения, но они сегодня являются главными законодателями в этом бизнесе, а у нас тоже есть свои локальные рейтинговые агентства. Они ничем не хуже.

Обмен и принятие локальных рейтингов сократит расходы наших клиентов, которым понадобятся большие рейтинги. Кроме того, это вид международного сотрудничества: если наши рейтинговые агентства начнут оценивать друг друга, то это может составить определенную международную конкуренцию.



- Какие рейтинговые агентства смогут работать?



Мы думаем, что будет получен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) для Нового банка развития БРИКС (НБР, банк БРИКС), чтобы локально размещаться.

Это будет даже более интересно, чем получать международный рейтинг. Китайский рейтинг у них уже есть и АКРА может посмотреть, что делают коллеги. Это партнерство между рейтинговыми агентствами, и, мне кажется, что очень полезно.



- Что сейчас самое волнующее из обсуждений в рамках механизма БРИКС?



Мы все пытаемся привнести свои идеи, говорили об инновациях.

Это уникальный сегмент, который фактически не имеет границ и традиций. Здесь много возможностей для сотрудничества и традиционно Россия всегда была сильна в изобретениях, но инноваций мало. Причина - нет финансов для частных инноваций, нет рынка для запуска больших проектов, нет нормальной экосистемы для производства новой продукции.

Здесь и проявляется уникальность БРИКС, где есть все: и огромные рынки как Китай и Индия, возможность производства, финансовая, а также научно-изобретательская база. Если взять БРИКС, то у нас все элементы для запуска мощнейших инноваций - здесь мы можем даже конкурировать с западным миром. Это даже лучше, чем площадки Запада.

Мы должны думать о новых формах и новых валютах, о криптовалютах, о национальных криптовалютах

Думаю, здесь большая тема для дискуссий, и это вызвало оживленное обсуждение с банками: как мы можем запустить совместный проект, что мы можем и что для этого необходимо. Я считаю, что это большая тема.

Что касается валют, мы должны думать о новых формах и новых валютах, о криптовалютах, о национальных криптовалютах. Это очень интересная тема, не можем от нее открещиваться. Банки развития должны в этом участвовать.



- Как проходит сотрудничество с Новым банком развития БРИКС?



Банк БРИКС за последние десятки лет стал первым настоящим глобальным институтом, который был создан над национальными институтами. Для нас это естественный партнер. Ожидаем, что банк БРИКС будет инвестировать в РФ, но пока нельзя сказать, что он делает это очень активно. Институт делает первые шаги с точки зрения оценки риска, они озвучили интересную сделку - поддерживать наши судебные реформы в части активов. Они готовы финансировать создание центров, обновлять суды и вести их переформатирование. Этот проект раньше делал Всемирный банк. После того как он ушел с российского рынка, проект сейчас перехватил банк БРИКС.

Для нас очень важно, чтобы НБР разместился в России. Это будет означать, что они готовы инвестировать в РФ - для этого нужно сделать целый ряд вещей, которые мы в состоянии помочь сделать банку. Сейчас у них уже более сотни человек, включая наших коллег из ВЭБа работают в НБР. В частности меняется фокус, есть желание больше делать в России. Учитывая, что такие институты как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уходят с российского рынка, для банка БРИКС, возможно, будет интересно посмотреть их активы и сделки, войти на рынки.



- Объем размещения НБР на рынке России?



Были разные цифры в прессе. Я слышал про $250 млн в рублях, но это пилотная сделка - оценить спрос.





Беседовали Алексей Селищев, Николай Селищев