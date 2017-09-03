Вадим Васильев: переход Мбаппе в ПСЖ — самая успешная сделка мирового футбола

Вице-президент футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев © EPA/SEBASTIEN NOGIER

Вадим Васильев является вице-президентом футбольного клуба "Монако" с августа 2013 года. Об итогах летней трансферной кампании для команды и о принципах работы финансовых правил УЕФА функционер рассказал в интервью ТАСС.

— Как вы оцениваете работу клуба в летний трансферный период?

— Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно €360 млн. Прошлый мировой рекорд в €200 млн также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать самые высокие задачи.

— Насколько сложно вести работу по привлечению новых игроков такому клубу как "Монако"?

— Мы столкнулись с очень серьезной конкуренцией со стороны ведущих европейских клубов при подписании контрактов с новичками. К примеру, за Кейта Бальде, который пришел к нам из "Лацио", боролись все ведущие итальянские клубы. В "Ювентусе" были практически уверены, что Кейта окажется у них, но мы забрали игрока прямо у них из под носа. "Марсель" предложил Стефану Йоветичу лучшие условия, чем мы, но игрок сам выбрал наш клуб. Также мы пригласили в команду Юри Тилеманса из "Андерлехта", который является очень способным футболистом. Конечно, мы понимаем, что новичкам понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новым партнерам и условиям, это нормально. Мы считаем, что в данный момент команда укомплектована очень хорошо.

— Как удалось сохранить в клубе полузащитника Тома Лемара?

— Это было непросто. На Тома претендовал лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль", но в итоге мы пришли к общему решению, что Лемар должен остаться. Он очень важный игрок для нас, все это понимают. Мы не могли пойти на его продажу, так как это сказалось бы плохо на всей команде и отдельных ее составляющих.

— Есть ли сделки, которые не удалось завершить в этот трансферный период?

— Нет. Глобально мы сделали все то, что задумали. Мы довольны.

— После установления очередного мирового трансферного рекорда по прибыли от продажи игроков следует ли ожидать, что жизнь клуба как-то поменяется?

— Все идет своим чередом, никаких глобальных изменений не планируется. Два года назад, когда мы устанавливали первый рекорд, мы сильно потеряли в спортивной составляющей команды. Сейчас у нас есть уверенность в том, что мы смогли сохранить высокий спортивный уровень клуба.

— Перешедший в ПСЖ Килиан Мбаппе за €180 млн не стоил вам ни копейки. Это самая лучшая сделка в истории мирового футбола?

— Думаю, да. Безусловно.

— Сложности в осуществлении данного трансфера сравнимы с его статусом?

— Да, это была очень тяжелая сделка (Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года - Прим. ТАСС). Изначально мы не хотели отпускать футболиста в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его отцом, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли, вступив в очень сложные и изнуряющие переговоры с ПСЖ. Мы до конца не понимали, насколько возможна эта сделка, так как у УЕФА есть вопросы к клубу (1 сентября УЕФА объявила о начале официального расследования — Прим. ТАСС) по поводу соответствия правилам финансового fair-play. Надо отдать должное Килиану и его семье, на трехсторонней встрече с ПСЖ они заявили, что переход будет возможен только на максимально выгодных для "Монако" условиях. Нам важно было выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой. Это был финальный аргумент, и парижане поняли, что смогут заплатить только эту цену. Она, кстати, была абсолютно рыночной. Мы имели предложения того же уровня от других европейских клубов.

— Своей агрессивной трансферной кампанией ПСЖ изменил принципы работы финансовых правил УЕФА?

— Сейчас правила говорят о том, что клубы не могут в общей сложности терять более €30 млн за последние три финансовых года. Президент УЕФА еще раз заявил о том, что будет жестко бороться с нарушениями финансовых правил со стороны клубов, и это будет главной темой в европейском футболе в ближайшее время.

Ведущие клубы обеспокоены тем, что некие клубы могут тратить деньги без оглядки. Наша позиция такова: механизм, принятый УЕФА, — правильный. У нас тоже были проблемы с соответствием финансовым требованиям, но мы их решили, и УЕФА сегодня ставит "Монако" в пример другим клубам о том, как надо соответствовать принятым правилам. В свое время мы пошли на очень серьезные изменения нашей политики. После нашей игры с "Манчестер сити" в Лиге чемпионов.

— В России существует устоявшееся мнение, что с каждым годом трансферный рынок становится все тяжелее и тяжелее. Это действительно так, или данное утверждение верно только в отношении российских клубов?

— Думаю, что это так. Сложно конкурировать на трансферном рынке с клубами, которые ставят себе цель победить в Лиге чемпионов, в том числе и для "Монако". Мы не можем сегодня конкурировать с бюджетами "Реала", "Барселоны", Парижа. Но при правильной работе можно выстроить такую вертикаль, которая будет позволять продавать воспитанника Мбаппе за €180 млн или иметь цену на купленного за €4,5 млн Лемара в €100 млн. Ничего не мешает, в том числе и российским клубам, купить игрока за €4,5 млн, в клубах такие деньги есть.

— Лучшие российские игроки Федор Смолов, Александр Кокорин и Александр Головин на виду в Европе? На продаже российских игроков можно заработать большие деньги?

— Должен сказать, что очень редко в разговорах с европейскими клубами или агентами фигурируют фамилии российских игроков. Это обидно, но это так. Я не помню, когда последний раз такое было.

— Селекционный отдел "Монако" следит за российскими игроками?

— Безусловно, мы следим за российским рынком, может быть, не так пристально, как за латинской Америкой или Европой, но мы продолжаем следить, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится возможность всерьез заговорить о российских игроках в Европе.

— Вы можете представить себя в роли спортивного менеджера, работающего в России?

— Я об этом не думал, но Россия — это моя Родина, и я ее очень люблю.

Беседовал Максим Алланазаров