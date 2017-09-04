Дина Аверина: мы с сестрой уже не смотрим на выступления друг друга

Дина Аверина © Егор Алеев/ТАСС

Дебютантки чемпионата мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины, завоевавшие вдвоем все золото соревнований в личном первенстве, не оставили соперницам шансов, подтвердив лидерство России в этом виде спорта. В интервью ТАСС Дина Аверина рассказала, что мотивирует ее усложнять программу, а также о том, как они с сестрой в жизни пользуются своей внешней схожестью.

— Как вы относитесь к своей популярности?

— Я еще особо не ощущаю ее. Не забиваю себе голову тем, что стала популярна. Как жила, так и живу. На улицах меня уже узнают. Когда прилетели в Италию, то решили прогуляться в Дом моды. И нас там уже узнали, хотя мы были не в российских костюмах, а в обычной одежде.

— Как спалось ночью после такой победы?

— У меня совершенно не было физических сил, но уснуть долго не могла, потому что переживала заново весь этот день. Адреналин от выступления не отпускал еще долго. А потом уснула и спала как обычно, только со спокойной душой.

— У кого из вас с Ариной крепче психика? Кто обычно успокаивает, а кто нуждается в том, чтобы ее успокаивали?

— Мы обе не нервничали особо. Просто разговаривали и думали о будущем – осталось только немного потерпеть, а потом придет отдых.

— В спортивной гимнастике спортсмены ночью перед выступлением прокручивают в голове свои программы, саночники мысленно проходят трассу. Вы тоже не исключение?

— Каждый раз перед тем, как уснуть, я прокручиваю все в голове. Даже мысленно я стараюсь сделать все правильно и без ошибок. Бывает, что я допускаю ошибки, поэтому приходится возвращаться назад и все делать заново. Не усну, пока не сделаю все как надо.

— Кому вы посвящаете свою победу?

— В первую очередь, всем тренерам. Своему первому тренеру Ларисе Викторовне Беловой, потом Вере Николаевне Шаталиной, с кем мы работаем сейчас, главному тренеру Ирине Александровне Винер-Усмановой. Всем тем, кто с нами работал, а также врачам и хореографам. Ирине Борисовне Зеновке очень благодарны. Ну и, конечно же, родителям, которые так поддерживали и переживали за нас.

— Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене никогда не смотрит, как выступают ее соперницы. А вы как ведете себя во время соревнований?

— Мы с сестрой уже не смотрим на выступления друг друга. На других, соответственно, тоже, чтобы не сбивать психологический настрой. Мы полностью сосредоточены перед выступлением, ходим с опущенными глазами и тренируемся.

— Как к вам с Ариной относятся гимнастки из других стран? Вы же первый год выступаете на взрослых чемпионатах мира и Европы. Может быть, соперницы смотрят на вас как на выскочек, которые пришли и стали выигрывать все?

— Мы абсолютно со всеми дружим. Девочки из Белоруссии, Болгарии, Украины, Грузии – мы со всеми хорошо общаемся, и спортивная конкуренция никак не отражается на наших отношениях.

В начале каждого сезона мы ставим новые программы, чтобы могли удивить всех. Важно, чтобы программы смотрелись легко, но были в то же время сложными и красивыми

— Со стороны кому-то может показаться, что победы на том же чемпионате мира дались вам легко.

— В начале каждого сезона мы ставим новые программы, чтобы могли удивить всех. Важно, чтобы программы смотрелись легко, но были в то же время сложными и красивыми. И чтобы с музыкой тоже все совпадало, и был образ. Мы тренируемся шесть дней в неделю. У нас по две тренировки, каждая из которых длится три-четыре часа.

— Сколько дней будете отдыхать теперь? Сколько потребуется времени, чтобы прийти в себя после столь успешного, но одновременно и очень трудного сезона?

— Скоро мы вместе с семьей полетим на море. Мне кажется, мы там очень быстро восстановимся. А следующая тренировка будет, наверное, 13 сентября. Выйдем на нее, забыв о своих прошлых успехах.

— У фигуристов бывает, что перед сезоном они работают над новой программой, а начинаются соревнования – и она не идет. Бывало ли у вас такое?

— Бывает, что первоначально выбранная музыка не подходит к программе с тем или иным предметом. Но мы оперативно все меняем, а на соревнования уже едем в полном порядке. У нас в сборной работают суперпрофессионалы, поэтому наши сырые программы зрители никогда не увидят.

— Перед каким стартом вы волновались больше: перед майским чемпионатом Европы, который был для вас первым взрослым соревнованием такого уровня, или перед этим чемпионатом мира?

— Я думала, что буду больше волноваться перед чемпионатом мира. Потому что мы ехали сюда только вдвоем, первый раз…Но больше я переживала почему-то перед чемпионатом Европы. Может быть, это связано с тем, что в Будапеште я раньше не выступала, а здесь, в Пезаро, мне уже приходилось выступать не раз.

У нас в сборной работают суперпрофессионалы, поэтому наши сырые программы зрители никогда не увидят

— На следующий сезон вы с сестрой будете готовить новые программы?

— Да, это так. Будет все новое. Мы уже сейчас слушаем потихоньку музыку и подбираем образ. Думаем, что будем ставить. Но пока не завершился этот сезон, только думаем.

— Вы стали абсолютной чемпионкой мира. Есть ли какое-то чувство неудовлетворенности своим выступлением?

— Есть, конечно. Я же допустила ошибку с булавами и сама понимаю, почему это случилось. Я очень довольна, что у меня лента получилась. У меня очень редко получается сделать все правильно. “Пламя Парижа” — очень сложный образ.

— В упражнении с лентой у вас случился инцидент, когда она чуть не завязалась в воздухе. Но что-то этому помешало...

— Да, это чудо, что лента не завязалась. Видимо кто-то свыше помог мне справиться с этим предметом.

— Неоднократная чемпионка мира Яна Кудрявцева старше вас только на один год, но уже успела выиграть все. У вас же появилась возможность выступать на чемпионатах мира и Европы только в этом сезоне. Не было ли в душе опасения, что вы с сестрой так и останетесь на вторых ролях, а ту же Олимпиаду сможете увидеть только по телевизору?

— Вера Николаевна, наш тренер, сделала все правильно — мы не рвались вперед и ждали своего часа. Она, наоборот, берегла нас, чтобы мы не поломались. Мы спокойно тренировались и знали, что наше время придет. К той же Олимпиаде-2016 мы были еще не готовы морально и понимали, что там выступают наши сильнейшие: Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун.

— Финал личного многоборья пришелся на День знаний – 1 сентября. Вы в этот день подумали о том, что многие твои сверстницы пошли в институты и университеты?

Я порадовалась, что 1 сентября могу не сидеть за партой, а выступать. Мне всегда было лучше выступать на соревнованиях, чем идти в школу

— Да, я вспомнила про День знаний. И порадовалась, что могу не сидеть в этот день за партой, а выступать. Мне всегда было лучше выступать на соревнованиях, чем идти в школу. Мы с сестрой учимся на тренеров на заочном отделении в Санкт-Петербурге в Академии Лесгафта и перешли на третий курс. Никаких хвостов нет, сдаем все вовремя, учимся без троек.

— Во время соревнований вы переживаете не только за себя, но и за Арину. Получается, вы испытываете двойное эмоциональное давление. Как находятся силы справляться со всем этим? Может быть, стоит переживать только за себя? Иначе велик риск сгореть эмоционально еще до выхода на ковер.

— Если брать многоборье, то мне было спокойней выступать второй. Передо мной выходила на ковер Ариша. Я знала, что она выступала чисто, поэтому и у меня тоже должно было получиться. Если бы я начинала, то не знала бы как себя вести и очень нервничала. Поэтому, если было наоборот, то я не знаю, как все завершилось бы в итоге.

— Программы сестер Авериных считаются космическими по сложности и недосягаемыми для других соперниц. Наверное, даже ничего не меняя, вы можете спокойно выигрывать золотые медали в течение нескольких последующих лет. Чем же вы руководствуетесь, когда обновляете программы каждый следующий сезон?

— У нас есть огромное желание прогрессировать и делать программы еще интереснее и сложнее. Нужно стараться развиваться для того, чтобы наш вид спорта не стоял на месте.

— Использовали ли вы как-то свою внешнюю схожесть с сестрой когда-нибудь в жизни?

— Такое было только один раз в школе. Из-за тренировок мы не успевали все выучить, а надо было по истории четыре параграфа пересказать. Ариша выучила первый и третий параграф, а я – второй и четвертый. Нас учительница еще не различала и вызвала меня к доске отвечать первый параграф. А вышла в итоге Ариша. Потом позвали ее, а вышла я. И обе получили по "пятерке". Но в спорте мы к таким хитростям, конечно, никогда не прибегали.

Беседовал Альберт Стародубцев