Сергей Горьков: ВЭБ рассматривает для инвестиций шесть проектов на Дальнем Востоке

Сергей Горьков © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, соберет на своей площадке более 700 представителей бизнеса из 55 стран мира. Среди участников также будут главы крупнейших российских корпораций.

В преддверии ВЭФ о своих планах в интервью ТАСС рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. По словам главы госкорпорации, ВЭБ подпишет на форуме ряд важных соглашений, касающихся инфраструктуры региона, а также развития технологии блокчейн и добычи криптовалюты на Дальнем Востоке.

— Сергей Николаевич, мы с вами встречаемся накануне Восточного экономического форума. В каких проектах заинтересован ВЭБ на Дальнем Востоке? Что вы ожидаете от ВЭФ?

— Для ВЭБ Дальневосточный регион традиционно очень важен. При нашем участии здесь уже реализуются восемь проектов с объемом участия Внешэкономбанка — больше 267 млрд рублей. Проекты сложные, но мы стараемся сделать их успешными.

В качестве примера реализованного при поддержке ВЭБ проекта могу назвать новый пассажирский терминал в международном аэропорту города Владивосток, который занимает ведущее место в Дальневосточном регионе по объемам пассажирских перевозок.

Сейчас на рассмотрении и экспертизе во Внешэкономбанке еще шесть инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Предполагаемая доля участия ВЭБ составляет почти 106 млрд рублей. Эти проекты охватывают инфраструктуру аэропортов, портов, железной дороги, а также высокотехнологичные отрасли промышленности.

Уверен, что реализация этих инвестиций даст мощный толчок развитию экономики региона.

Что мы ожидаем от ВЭФ? Прошлогодний форум для нас был очень удачным, он стал фундаментом для дальнейшей работы в регионе — мы подписали соглашения с китайскими коммерческими банками на 10 млрд юаней. Для нас это стало знаковым событием форума, подтверждающим, что ВЭБ получил признание с точки зрения взаимоотношений с финансовым сектором Юго-Восточной Азии.

В этом году наша задача на форуме немного иная. С одной стороны, для нас важно сфокусироваться на проектах, которые мы собираемся реализовывать, с другой стороны, мы идем в регион с темой блокчейна. На форуме состоится очень интересная сессия по блокчейну, куда приглашен Виталик Бутерин (разработчик Ethereum — прим. ТАСС).

На форуме мы планируем подписать соглашение с Дальневосточным государственным университетом о создании филиала Центра компетенций по блокчейну.

Владивосток близок к Юго-Восточной Азии, это является позитивным фактором для обмена опытом с соседями, который нам очень интересен. Процесс внедрения блокчейна в Китае набирает фундаментальную скорость. Думаю, что у России есть все составляющие для того, чтобы догнать Китай в сфере внедрения блокчейна.

Задача ВЭБ как банка и института развития — преодоление так называемых провалов рынка для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы на данный момент рыночными механизмами

Также мы подпишем несколько инфраструктурных соглашений, связанных с аэропортами. Планируем с Хабаровским аэропортом подписать соглашение о финансировании строительства международного терминала. Хабаровск в этой части страны является важным звеном с точки зрения логистики.

Для нас очень важен лесопромышленный комплекс. У нас есть четыре проекта, в которые ВЭБ инвестировал в свое время. Эти проекты сейчас в стадии реализации. В прошлом году мы говорили о необходимости создания деревообрабатывающего кластера.

На ВЭФ-2017 мы сделаем следующий шаг для того, чтобы все-таки сформировать кластерный подход к деревообработке, так как деревообработка — это тоже фундаментальное направление для Дальнего Востока.

На форуме мы также планируем обсудить проекты, связанные с химией и нефтехимией для реализации на Дальнем Востоке. Пока это только обсуждение проектов, мы не планируем подписания соглашений по этому направлению.

Подводя итог, могу сказать, что на Дальнем Востоке мы рассматриваем проекты сразу по нескольким направлениям: блокчейн — с точки зрения новой технологии, инфраструктура, в том числе Хабаровский аэропорт, традиционная лесопереработка, но в новой ипостаси, а также химия и нефтехимия.

— Есть ли уже понимание, на какую общую сумму Внешэкономбанк планирует подписать контракты на ВЭФ?

— Мы сможем раскрыть эту цифру по итогам форума, после того, как подпишем все соглашения.

— Вы уже затронули тему блокчейна. Сейчас ВЭБ рассматривает варианты площадок для строительства в России вычислительных мощностей для майнинга. Рассматриваете ли вы Дальний Восток в качестве одной из площадок?

— ВЭБ изучает разные площадки. К сожалению, у нас пока такое законодательство, что тариф (на электроэнергию — прим. ТАСС) и логистика сильно бьют по интересу к майнинговым мощностям.

Чтобы быть майнером, нужно этим заниматься систематически. У меня для этого нет времени. Я точно не майнер

Думаю, что должны быть какие-то специальные решения, чтобы эти мощности найти.

Кроме того, Дальний Восток — очень фрагментарный регион: где-то есть избыток электроэнергии, а где-то нехватка.

Но все же мы рассматриваем его в качестве площадки для строительства майнинговых центров.

— На ваш взгляд, когда в России может появиться первая площадка для майнинга?

— Сложно сказать. Мы пока находимся в поиске вариантов отработки этой истории. Сейчас очень много майнеров как отдельных людей. Майнинг перешел в состояние многофакторного розничного процесса. Каждое физическое лицо может майнить коины или эфир (вид криптовалюты — прим. ТАСС). Поэтому здесь важен подход.

Возможно, майнинговые центры и не нужны. Интерес людей к майнингу — это "хайп" последнего года. Раньше считалось, что майнинговые центры должны быть в руках конкретных компаний, а этот год показал, что это необязательно.

— Сейчас активно идет работа над законопроектом о криптовалюте. Как вы считаете, как можно регулировать майнинг и чем можно обеспечить криптовалюту?

— Честно говоря, пока непонятно, к чему привязывать криптовалюту. Очевидно, что это явление есть, и его нельзя игнорировать.

ВЭБ будет инвестировать в Центр компетенций по блокчейну. Это небольшие инвестиции в размере 100 млн рублей. Но этот Центр даст возможность аккумулировать всю деятельность и средства для развития блокчейна в России

Это совершенно новое явление, потому что все регулирование было построено под другую экономику.

Я думаю, что сейчас нет прямых ответов, что с этим делать. Наверное, будет две партии: одна будет говорить, что давайте сделаем все свободным, а другая — зарегулируем. И то, и другое очень опасно. Полное регулирование убьет эту энергию. Истина где-то посередине.

Поэтому сейчас очень важно всем участникам процесса найти правильное решение — пока оно неочевидно. Ни в одной стране пока решение не придумано, все двигаются разным путем.

Что есть у нас? В России есть сейчас гибкость, потому что пока это не запрещено. Мы можем создать гибкое законодательство, что очень важно.

— А вы как глава ВЭБ, госкорпорации, которая заинтересована в этой теме, занимаетесь майнингом?

— Чтобы быть майнером, нужно этим заниматься систематически. У меня для этого нет времени. Я точно не майнер.

— Внешэкономбанк не так давно объявил о том, что совместно с Минздравом России планирует запустить пилотные проекты на блокчейне. Что это будут за проекты? Есть ли какие-то сроки по их реализации?

— Было проведено совместное заседание ВЭБ и членов коллегии Минздрава, где мы обсуждали возможные направления внедрения технологии блокчейн. Сейчас мы прорабатываем конкретные пилотные проекты.

Очевидно, что медицинские книжки — это одно из направлений, где блокчейн смог бы решить ряд задач. Его применение позволит при срочной необходимости оказания медицинской помощи предпринимать конкретные шаги по экстренному лечению.

Например, если вам стало плохо на улице, блокчейн позволит мгновенно поднять вашу медицинскую историю и понять, что нужно сделать. Это может значительно сократить количество смертей, которые происходят. Это очень важно.

Сейчас мы изучаем, в какие еще направления в медицине будет внедряться блокчейн. Перечень направлений мы утвердим в октябре на рабочей группе по блокчейну при правительстве РФ.

Но медицинские книжки — это очевидно. Более 150 млн человек имеют медицинские книжки, это большой объем информации, поэтому надо понять, как это сделать не только технологически, но и содержательно. Это очень большая работа.

— Сколько ВЭБ готов в это инвестировать?

— ВЭБ будет инвестировать в Центр компетенций по блокчейну. Это небольшие инвестиции в размере 100 млн рублей. Но этот Центр даст возможность аккумулировать всю деятельность и средства для развития блокчейна в России.

ВЭБ как ведущий институт развития ставит перед собой задачу не инвестировать в проект, а создать место, которое станет центром притяжения для всех и всего, что происходит в стране в области блокчейна.

Уверен, что Центр компетенций по блокчейну ВЭБ станет местом распространения "вируса блокчейн".

— Уходя на каникулы, депутаты Госдумы успели принять в первом чтении проект закона о синдицированном кредитовании. Этот законопроект очень важен для ВЭБ. Я знаю, что вы готовите ряд поправок к нему. Что вы будете предлагать?

— Мы ожидаем принятия закона о синдицированном кредитовании в 2017 году. Все участники рынка в этом заинтересованы, потому что закон открывает новые возможности.

Если вам стало плохо на улице, блокчейн позволит мгновенно поднять вашу медицинскую историю и понять, что нужно сделать. Это может значительно сократить количество смертей, которые происходят

Развитие правового регулирования синдицированного кредита позволит увеличить объемы кредитования реального сектора экономики и повысить доступность кредита при одновременном снижении кредитных рисков, принимаемых отдельными кредиторами.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, подчеркнул важность механизма синдицированного кредитования и принятия закона, который должен обозначить правила создания синдикатов. Такого же мнения придерживаются и участники рынка.

Поправки в закон позволят ВЭБ стать активным участником синдикаций. Ранее такой возможности не было, это было препятствием для максимально эффективной реализации новой стратегии. Сейчас идет формирование поправок ко второму чтению закона о синдицировании.

Работа ВЭБ будет направлена на активный поиск проектов, структурирование синдиката; предоставление финансирования как на ранних стадиях, так и долгосрочного; предоставление гарантий на отдельные риски.

Банк готов формировать синдикаты как с крупнейшими банками, так и с банками второго эшелона.

Закон должен упорядочить всю эту деятельность и дать необходимое юридическое поле и комфорт участникам этого процесса.

— Производитель летающих мотоциклов ООО "Яхнич Моторспорт" (проект HoverSurf) заключил с Внешэкономбанком соглашение о сотрудничестве в разработке дронов. На ваш взгляд, насколько реально масштабное производство и применение таких летающих мотоциклов? Есть ли интерес у армии или полиции к таким разработкам?

— ВЭБ много внимания уделяет поддержке проектов, направленных на получение прорывных технических решений, которые в обозримом будущем способны сформировать принципиально новые рынки.

Проект, реализуемый ООО "Яхнич Моторспорт", открывает новые горизонты в применении технологий, уже вошедших в нашу повседневную жизнь.

И если вопросы создания и использования автономных или дистанционно управляемых дронов, обеспечивающих решение самых разных задач — от фото и видеосъемки до доставки грузов — уже решаются многими компаниями по всему миру, то создание на базе таких платформ пилотируемых аппаратов является пионерским решением.

Безусловно, финансирование проекта — это вклад в будущее. Если в ближайшей перспективе ожидается появление первых коммерческих прототипов, использование которых возможно в индустриях развлечений и экстремального спорта, то вопросы повсеместного использования, в том числе для целей специального назначения, требуют более серьезной проработки, в том числе нормативной.

Кроме того, нужно проработать вопрос обеспечения безопасности как пилота, так и других пользователей воздушного пространства.

— В РФ будет создан консорциум по изучению квантовых технологий, в каких областях вы видите применение этих технологий? Когда консорциум соберется, кто его возглавит? Ряд банков уже тестируют квантовую связь, когда ВЭБ будет делать что-то подобное?

— Задача ВЭБ как банка и института развития — преодоление так называемых провалов рынка для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы на данный момент рыночными механизмами.

Никто не отрицает огромный потенциал квантовых технологий и достигнутый в последнее время прогресс, но пройдет еще много лет, прежде чем появятся массовые коммерческие продукты, основанные на данных принципах.

Именно поэтому ВЭБ взял на себя лидирующую роль и на данный момент ведет переговоры с широким кругом заинтересованных сторон о создании консорциума, но не по изучению, а по разработке продуктов на основе квантовых технологий.

Мы видим перспективы как в направлениях квантовых симуляторов, которые позволят создавать новые материалы и лекарства, так и в области квантовых сенсоров и квантовой криптографии.

На данный момент именно квантовая криптография в России находится на самой продвинутой стадии, и уже существует несколько решений, которые обеспечивают устойчивую связь на расстояниях до 70 км, что позволяет связать между собой разрозненные офисы в рамках одного города.

— Сергей Николаевич, большое спасибо за беседу. Увидимся на ВЭФ!

Беседовала Мария Степанова