Павел Серебряков: после появления "Адмирала" в Приморье случился хоккейный бум

Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта Павел Серебряков © Владимир Гердо/ТАСС

Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта Павел Серебряков в преддверии старта Восточного экономического форума рассказал ТАСС о подготовке региона к проведению сборов российских спортсменов перед тремя Олимпиадами в Азии, развитии спортивной инфраструктуры и переменах, произошедших в жизни края после создания клуба Континентальной хоккейной лиги "Адмирал".

— Приморский край вошел в число регионов, где сборные России будут проходить подготовку к трем Олимпиадам — 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), 2020 года в Токио (Япония) и 2022 года в Пекине (Китай). Какие спортивные объекты будут принимать наших спортсменов?

— Учитывая территориальное расположение и часовые пояса, Приморский край — один из регионов ДВФО, выгодно расположенный для подготовки сборных России по различным летним и зимним видам спорта к участию в соревнованиях в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для подготовки команд к зимним Играм-2018 в Южной Корее планируются три объекта во Владивостоке — спортивный комплекс “Фетисов-Арена”, каток “Полюс” и строящийся крытый каток в микрорайоне Змеинка

Администрация Приморского края совместно с Министерством спорта РФ и общероссийскими спортивными федерациями предварительно проработали вопросы о возможности проведения акклиматизационных тренировочных сборов. Для подготовки команд к зимним Играм-2018 в Южной Корее планируются три объекта во Владивостоке — спортивный комплекс “Фетисов-Арена” (хоккей, шорт-трек), каток “Полюс” (шорт-трек) и строящийся крытый каток в микрорайоне Змеинка (керлинг). В свою очередь Дальневосточный федеральный университет готов оказать содействие в расселении спортсменов на территории студенческого кампуса по льготным ценам, а также в проведении восстановительных тренировок и занятий по общефизической подготовке.

— Вы перечислили “зимников”, а какие федерации по летним видам спорта планируют подготовку команд в Приморье к Олимпиаде-2020?

— Четыре федерации — по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ, а также академической гребле уже выразили предварительную готовность при условии создания соответствующих условий.

Например, гребная база на озере Теплое в поселке Лозовый вблизи города Партизанска будет рассматриваться для подготовки команды по гребле на байдарках и каноэ. База была построена в 1988 году для тренировок легкоатлетов и велосипедистов к Играм в Сеуле. За прошедшие 30 лет сооружения базы ни разу не ремонтировались, физически и морально устарели и уже не соответствуют современным требованиям проведения тренировочного процесса сборной России.

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках Евгений Архипов и главный тренер сборной России по гребле Александр Жданов, посетив базу, подтвердили наши опасения. Вместе с тем они выразили желание и готовность провести предолимпийские сборы именно в поселке Лозовый, если базу модернизируют к 2019–2020 году. В настоящее время мы прорабатываем вопрос с Министерством спорта РФ о возможности привлечения средств для реконструкции базы из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы".

И мы продолжаем диалог с другими федерациями об использовании спортивных баз Приморского края перед Играми-2020. В числе объектов, готовых принять российские команды на сборы, спорткомплекс "Олимпиец" (плавание, синхронное плавание, бокс, бадминтон), спортивный клуб острова Русский (гребной спорт), яхт-клуб "7 футов" (парусный спорт). В настоящее время ведется строительство спортивного комплекса "Мастер-Джим", объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года и предназначается для российских тяжелоатлетов.

— К какому году вы планируете завершить реконструкцию и строительство всех объектов, на базе которых планируется проведение предолимпийской подготовки сборных России?

— Строительство вышеуказанных объектов является финансово затратным мероприятием. Совместно с Министерством спорта России прорабатывается вопрос привлечения средств на строительство из различных источников, в том числе в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы".

Мы продолжаем диалог с другими федерациями об использовании спортивных баз Приморского края перед Играми-2020. В числе объектов, готовых принять российские команды на сборы, спорткомплекс "Олимпиец", спортивный клуб острова Русский, яхт-клуб "7 футов"

В случае положительного решения мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы запланированные объекты были готовы к 2020 году. Также отмечу, что в соответствии с поручением заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева запланировано строительство на территории кампуса ДВФУ на острове Русский Международного клуба по дзюдо. В соответствии с проектом "дорожной карты" объект должен быть готов до 1 августа 2019 года и может быть использован для подготовки сборной России по дзюдо к Олимпиаде-2020. Закладку капсулы нового центра планируется осуществить во время Восточного экономического форума. В рамках форума также состоится дебютный международный турнир по дзюдо среди юниоров и юниоров под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. А победители Олимпиады-2012 по дзюдо Тагир Хайбулаев, Арсен Галстян и Мансур Исаев проведут мастер-классы для наших мальчишек и девчонок. С детворой также встретятся трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, победитель Олимпиады-2016 по современному пятиборью Александр Лесун. Для детворы такие встречи имеют огромное значение.

— До 2018 года в Приморье планировали построить пять ледовых дворцов. В какой фазе реализации эти проекты? Они полностью закроют вопрос доступности льда в регионе?

— В соответствии с поручением губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013–2020 годы" запланировано строительство пяти крытых ледовых катков в Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Находке и Уссурийске.

В соответствии с проектом "дорожной карты" Международный клуб по дзюдо должен быть готов до 1 августа 2019 года и может быть использован для подготовки сборной России по дзюдо к Олимпиаде-2020. Закладку капсулы нового центра планируется осуществить во время Восточного экономического форума

Проект строительства катка в Уссурийске уже получил положительное заключение экспертизы. По этому проекту также планируется строительство катка в Находке. Одновременно ведется разработка проекта строительства катка в Арсеньеве. Возведение этих объектов будет проходить поэтапно. К строительству крытых тренировочных катков в Уссурийске, Арсеньеве и Находке мы планируем приступить в 2017–2018 годах. Создание крытых катков в Дальнегорске и Лесозаводске запланировано на 2018–2019 годах.

Строительство этих объектов станет первой ласточкой в проекте развития спортивной инфраструктуры для развития хоккея. Жители Приморского края, в особенности дети, подростки, молодежь, любят ледовые виды спорта и хотят ими заниматься. Все это ставит перед нами задачу строить новые профильные спортивные объекты.

Поэтому мы и в дальнейшем планируем продолжить данную программу. Потребность в строительстве ледовых катков имеется не только в городах, но и в крупных районных центрах, где хоккей развивается опережающими темпами.

— Клуб КХЛ "Адмирал" был создан в 2013 году. Как вы считаете, стал ли за прошедшие несколько лет хоккей одним из самых популярных видов спорта в крае?

— Бесспорно, хоккей сейчас является самым популярным видом спорта в Приморье. Благодаря появлению клуба "Адмирал" и Континентальной хоккейной лиге у нас случился настоящий хоккейный бум. Тысячи детей захотели стать хоккеистами! В позапрошлом сезоне на полную мощь заработала школа клуба "Адмирал", в которой занимаются более трехсот детей. И уже есть первые успехи — команда юниоров 2005 года рождения вышла в элитную группу чемпионата Сибири–Дальнего Востока. Наконец, в прошлом году в Уссурийске была создана команда Молодежной хоккейной лиги "Тайфун". Именно в ней со временем будут выступать лучшие выпускники школы клуба "Адмирал". Более того, там уже сейчас есть пятерка воспитанников приморских школ.

На данном этапе главная проблема края кроется в том, что у нас мало ледовых катков, детям негде тренироваться. Желающих заниматься хоккеем много, а нормальной инфраструктуры и детско-юношеских спортивных школ нет — один лишь "Адмирал". Да и школе клуба "Адмирал" не с кем играть — отсутствуют конкуренты. Других спортшкол с достойным уровнем подготовки в Приморье нет.

— Обсуждалась ли идея строительства нового ледового дворца для клуба "Адмирал" на острове Русском? "Фетисов-Арена" находится на окраине города, добираться до нее неудобно. Планируется ли строительство нового дворца?

На данном этапе главная проблема края кроется в том, что у нас мало ледовых катков, детям негде тренироваться. Желающих заниматься хоккеем много, а нормальной инфраструктуры и детско-юношеских спортивных школ нет — один лишь "Адмирал"

Да, в перспективе мы рассматриваем вопрос строительства крытого ледового дворца на острове Русском. Выбор этого месторасположения не случаен. Строительство подобного объекта в непосредственной близости от кампуса ДВФУ в том числе создаст условия для развития студенческого спорта, а также решит проблему нехватки ледовых катков для тренировок детских команд.

— У "Адмирала" периодически возникали проблемы с задержкой зарплаты игрокам. Клуб финансируется частной структурой. Не исключена ли возможность, что Приморский край каким-то образом подключится к финансированию клуба?

— В рамках государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013–2020 годы" физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, оказывается финансовая поддержка за счет краевого бюджета.

Субсидия предоставляется организациям на развитие профессионального спорта в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с подготовкой спортивных команд по игровым видам спорта, а именно: по футболу, баскетболу, волейболу, пляжному волейболу, бадминтону, хоккею, хоккею с мячом и мини-футболу. Получателем указанной субсидии является в том числе и хоккейный клуб "Адмирал". В сезоне-2016/17 администрация края заместила часть затрат клуба в размере 189 млн 800 тыс. рублей.

На сезон 2017–2018 годов заключено соглашение на сумму 165 млн рублей. На сегодняшний день субсидия на возмещение части затрат предоставлена в размере 115 млн рублей.

— В прессе много писалось о необходимости реконструкции стадиона "Динамо" во Владивостоке. Есть ли у региона какие-либо планы на ближайшие годы по модернизации этого объекта?

— Стадион "Динамо" во Владивостоке, находящийся в собственности общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", является единственной в Приморском крае спортивной базой для развития легкой атлетики и футбола. На базе спортивного сооружения неоднократно проводилась подготовка сборной России по легкой атлетике перед важнейшими международными соревнованиями, проводимыми в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Одновременно стадион является домашней ареной Приморского футбольного клуба "Луч-Энергия" и принимает матчи чемпионата страны среди клубов Футбольной национальной лиги.

В настоящее время в целях обеспечения условий для подготовки сборных России перед Олимпиадой-2020 в Токио администрация Приморского края ведет переговоры с руководством общества "Динамо" о заключении долгосрочного договора аренды стадиона "Динамо"

Стадион "Динамо" — сооружение 1957 года постройки и сейчас нуждается в реконструкции. В настоящее время в целях обеспечения условий для подготовки сборных России перед Олимпиадой-2020 в Токио администрация Приморского края ведет переговоры с руководством общества "Динамо" о заключении долгосрочного договора аренды стадиона "Динамо". Мы планируем модернизировать объект и создать на его основе современный футбольно-легкоатлетический стадион с трибунами, рассчитанными на 15–20 тыс. зрителей.

— Каковы основные проблемы Приморского края, связанные со спортивной инфраструктурой? Каких объектов больше всего не хватает?

— На сегодняшний день в Приморском крае работает 3236 спортивных сооружений. Этот показатель составляет 42% обеспеченности населения края спортивными объектами. В свою очередь, за последние четыре года охват населения занятиями физической культурой и спортом вырос с 24 до 32%.

В тоже время имеющаяся спортивная база Приморского края не в полной мере восполняет потребность населения в занятиях физической культурой и спортом. Не все муниципальные образования края обеспечены крытыми спортивными комплексами, плавательными бассейнами. В Приморье активно развиваются такие виды спорта, как хоккей, футбол. Необходимо строительство крытых ледовых катков, крытых футбольных и легкоатлетических манежей.

— Есть ли планы у Приморского края по дальнейшему участию в Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" (ФЦП), в рамках которой был модернизирован стадион спортшколы в городе Большой Камень? Будете ли подавать и другие заявки на получение софинансирования из федерального бюджета?

Администрация Приморского края тесно сотрудничает с Министерством спорта РФ в части развития спортивной базы. Нам подтвердили включение в ФЦП в 2018 году строительство крытого тренировочного катка в Уссурийске. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено софинансирование в размере 27,26 млн рублей.

В целях дальнейшего сотрудничества в рамках деловой программы Восточного экономического форума планируется заключение соглашения о взаимодействии администрации Приморского края с Министерством спорта России, в том числе в вопросах развития спортивной базы на территории Приморского края.

Беседовала Екатерина Мухлынина