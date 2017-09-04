Министр инноваций Сербии: cотрудничество с Россией имеет стратегическое значение

Ненад Попович © Пресс-служба Ненада Поповича

Министр инноваций и технологий Сербии, глава Сербской народной партии Ненад Попович дал эксклюзивное интервью агентству ТАСС, которое стало первым интервью министра после его вступления в должность. Попович поделился фактами своей биографии, отношением к вере и акции "Бессмертный полк", а также поведал об исторических связях своей семьи с Россией. Министр рассказал о стратегическом характере сотрудничества России и Сербии, политике нового сербского кабинета в отношении Москвы, ухудшении ситуации на Балканах из-за действий Запада, а также о прорыве российско-сербских отношений в области инноваций и технологий.

— Господин Попович, 29 июня Народная Скупщина утвердила новый состав правительства Сербии, в который вошли и вы в качестве министра инноваций и технологий. За эти два месяца вы проявили себя как один из самых активных представителей нового кабинета. Расскажите немного о себе, что в вашей биографии помогло вам достичь таких карьерных высот?

— Всю свою жизнь я посвятил предпринимательству, инновациям и науке. Я окончил машиностроительный факультет Белградского университета, а затем защитил кандидатскую и докторскую на экономическом факультете в Москве. Еще в молодости я основал собственную компанию, которая постепенно развивалась: на сегодняшний день в ней работает более 3 тыс. человек. Я хотел бы на собственном примере показать молодежи, что нет ничего невозможного для человека, у которого есть идея, мечта, в которую он искренне верит. Молодежи не нужно бояться неудач в начале пути. Я и сам, будучи молодым предпринимателем, переживал и взлеты, и падения. Но неудачи в начале почти всегда формируют основу будущего успеха. Важно лишь всякий раз подниматься после очередного падения. Такой образ мысли лежит в основе развития инновационного предпринимательства, и именно его мы пропагандируем среди сербской молодежи.

— Вы состоите в правлении Фонда единства православных народов и Почетном совете Русской православной церкви в Белграде. Вы являетесь представителем той части сербского общества, которая посещает русскую церковь в Белграде. Какое место в вашей жизни занимает вера? Почему вы выбрали единственный в Белграде русский храм? Указывает ли такой выбор на ваше особое отношение к России?

Судьбы русского и сербского народов переплетены очень тесно

— Вера занимает очень важное место в моей жизни. Она лежит в ее основе, в основе моих поступков. Стоит отметить, что мой народ, сербский народ, прошел через пятисотлетнее турецкое иго и сохранил православную веру, несмотря на многие искушения. Мы — православный народ, и Сербская православная церковь пользуется огромным авторитетом среди людей. В Белграде представлена и Русская церковь, здесь есть подворье Русской православной церкви, и я люблю приходить в его храм. Судьбы русского и сербского народов переплетены очень тесно. Множество сербов в прошлом отправлялось в Россию.

Мои предки бывали в России еще 300 лет назад. Во времена турецкого владычества в Сербии мой прапрапрадед, владыка Захария, привез из России колокол для монастыря Папрача, в котором он был игуменом. В свою очередь, большое количество русских побывало в Сербии на протяжении ее истории. Особенно много их прибыло после Октябрьской революции. Тогда Сербия приняла несколько десятков тысяч русских, обретших здесь свой новый дом. То был цвет русской интеллигенции, люди, оставившие глубокий след в развитии сербской науки, культуры, искусства. Именно в то время в Сербии, в Сремски-Карловцах была основана Русская заграничная православная церковь.

— 9 мая в Белграде прошел марш "Бессмертного полка". Вы вместе с послом Сербии в России А. Чепуриным возглавили шествие с портретом своего деда в руках. Как вы думаете, почему из всех сербских политиков на это отважились только вы?

Если бы русские и сербы не пожертвовали своими жизнями во Второй мировой, современный мир был бы превращен в систему концлагерей и газовых камер, согласно концепции Адольфа Гитлера и его союзников

— Мой дед был партизаном и погиб во Второй мировой войне. Бабушка попала в плен и была отправлена в печально известный хорватский концлагерь Ясеновац, где была замучена хорватскими нацистами. В Сербии практически невозможно отыскать семью, которая не потеряла бы кого-то из близких во Второй мировой войне. Для меня участие в шествии "Бессмертного полка" — моральный долг. Таким образом мы чтим память тех, кто положил жизни за то, чтобы сегодня мы сами и наши дети были свободными.

Если бы русские и сербы не пожертвовали своими жизнями во Второй мировой, современный мир был бы превращен в систему концлагерей и газовых камер, согласно концепции Адольфа Гитлера и его союзников. В этом мире не было бы места для русских, сербов и евреев. К сожалению, все более очевидными становятся попытки некоторых политических сил маргинализировать и предать забвению роль России и Сербии во Второй мировой войне. Но марш "Бессмертного полка" с каждым годом собирает все больше людей в Сербии, к нему присоединяется все больше молодежи. И это наш лучший ответ тем, кто пытается из политических соображений переиначивать исторические факты. Это делают те, кто стыдится своей роли в истории, мы же своим антифашистским прошлым искренне гордимся!

— Господин Попович, вы являетесь лидером Сербской народной партии (СНП). На этом посту вы неоднократно позволяли себе высказывания, которые привлекали к себе внимание: поддерживали сербскую диаспору в регионе, выступали в поддержку Российско-сербского гуманитарного центра. Каждое из перечисленных заявлений до некоторой степени противоречило позиции сербского правительства. Принимая во внимание этот факт, как вам удалось попасть в новый кабинет министров? Не мешает ли вам "русофильское" прошлое в прозападном кабинете госпожи Брнабич? Не загоняет ли вас пост министра в узкие рамки, запрещая высказываться так, как вы высказывались, будучи лидером партии?

Правительство Сербии благодарно России и президенту Путину за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета в вопросе Косова и Метохии

— Россия — один из наших ближайших и самых верных друзей, и это страна, сотрудничество с которой имеет для Сербии стратегическое значение. Это не только моя позиция, но и факт, многократно доказанный дружескими жестами России в адрес нашего народа и государства, совершенными в прошлом. Сербское правительство проводит политику исключительно в интересах Сербии. Поэтому я не могу согласиться с утверждением, что правительство это прозападное, так как оно прекрасно понимает важность вопроса и поддерживает развитие политических и экономических связей с Россией, потому что сотрудничество это отвечает интересам моей страны. Таким же образом мы сотрудничаем и с западными странами тогда, когда это отвечает интересами Сербии. Правительство Сербии благодарно России и президенту Путину за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета в вопросе Косова и Метохии.

Мы также благодарны за поддержку по Республике Сербской. Политика, проводимая коалицией Сербской прогрессивной партии президента Сербии Александра Вучича и моей Сербской народной партией, получила наибольшую поддержку населения на выборах. Это политика, определяющая два крайне важных момента в отношениях между Сербией и Россией, а именно: Сербия никогда не будет вводить антироссийских санкций и Сербия никогда не станет членом НАТО. Это та политика, которую поддерживает сербский народ, правительство Республики Сербия обязалось претворять ее в жизнь.

— В последнее время на Балканах наблюдается обострение обстановки сразу в нескольких странах. Запад обвиняет в этом Россию. Как вы расцениваете политическую ситуацию, складывающуюся в регионе, и в чем видите ее причины?

— Обострение ситуации на Балканах является результатом давления НАТО и некоторых западных держав, настаивающих на том, чтобы все без исключения балканские страны вступили в Альянс, тем самым обеспечив ему полный контроль над регионом. Таким образом, несмотря на сопротивление большей части населения, в НАТО вступила Черногория. Теперь Запад пытается реализовать тот же сценарий в Македонии. Целью происходящего является вынудить Сербию путем усиления давления на нее отказаться от политики военного нейтралитета. Большой проблемой также является провозглашение независимости ложного государства Косово при поддержке стран — участниц НАТО. На Сербию оказывается давление с целью добиться от нее признания Косова, чтобы там можно было сформировать армию, являющуюся частью НАТО. Еще одна проблема, создающая дополнительное напряжение, — это давление Запада, призывающего балканские страны начать вести враждебную политику по отношению к России, присоединиться к антироссийским санкциям. Сербия продолжит проводить самостоятельную и независимую политику, не присоединяясь ни к НАТО, ни к какому бы то ни было еще военному союзу.

— В чем вы видите выход из катастрофической ситуации, в которой сейчас находится сербская диаспора в регионе, прежде всего, в Черногории?

— Основные права человека и даже элементарная безопасность представителей сербского народа в регионе находятся под угрозой. В Черногории речь идет о своеобразном геноциде по признаку национального самосознания, уничтожении всего сербского исторического наследия этой страны и ограничении основных прав сербов. Преследуются священники Сербской православной церкви, разоряется сербское культурное наследие, сербы подвергаются откровенной дискриминации путем запрета на работу в государственном аппарате.

Основные права человека и даже элементарная безопасность представителей сербского народа в регионе находятся под угрозой

В Хорватии продолжается преследование сербов, начавшееся еще во времена фашистского Независимого государства Хорватия, бывшего во Второй мировой войне союзником Гитлера. В Македонии новое правительство называет сербов фактором, дестабилизирующим страну. Не прекращаются атаки на суверенитет Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ). Сербии как родине всех сербов необходимо предпринимать энергичные действия в защиту прав и свобод сербов во всех странах, где они оказываются под угрозой. Первым конкретным шагом в этом направлении является принятие Декларации о сохранении сербской нации, о котором объявили президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Сербской Милорад Додик. Я решительно поддерживаю принятие этой Декларации.

— В каком состоянии находится сейчас российско-сербское сотрудничество вообще, и в области инноваций и технологий, в частности? Каковы перспективы сотрудничества наших стран?

— Сербия и Россия в настоящий момент имеют, вероятно, наилучшие политические отношения за всю их историю. Наши экономические отношения также имеют огромный потенциал роста, и особенно велик этот потенциал в сфере цифровой экономики, инноваций и технологического развития. В этой области в ближайшие несколько лет мы ожидаем большого прорыва в отношениях наших стран. Сербия может многому научиться у России в том, что касается цифровых технологий и их применения во всех сферах жизни общества.

Сербия и Россия в настоящий момент имеют, вероятно, наилучшие политические отношения за всю их историю

Для Сербии крайне значим российский опыт развития электронной системы госуправления, создания "умных городов", "умного транспорта", строительства инновационной инфраструктуры. Мы также заинтересованы в налаживании более тесного сотрудничества между сербскими и российскими научно-исследовательскими организациями и университетами, такими как университет Иннополис, где мы могли бы перенять много нового в области IT, робототехники, искусственного интеллекта. В этом я вижу будущее наших отношений, потому что в этой области лежит будущее мира в целом.

— Недавно в Москве вы встретились с российским министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым. Какие направления сотрудничества России и Сербии вы считаете приоритетными? Что сейчас является первоочередной задачей? Как наши страны могут помочь друг другу в сфере высоких технологий?

— На встрече с господином Никифоровым мы договорились о подписании в ближайшее время Меморандума о российско-сербском сотрудничестве в сфере инноваций и высокотехнологичной экономики. Этот меморандум очертит рамки будущего сотрудничества двух стран, подразумевающего обмен опытом и кадрами, сотрудничество университетов и научно-исследовательских центров, а также инновационных, высокотехнологичных и IT-компаний из России и Сербии. Также была заявлена инициатива по созданию в рамках межправительственного комитета по российско-сербскому сотрудничеству Стратегической рабочей группы, которая на министерском уровне занималась бы развитием отношений двух стран в области инноваций и цифровой экономики.

Сербия стремится к всесторонней дигитализации и применению технологических инноваций в производстве посредством внедрения киберфизических систем ("Индустрия 4.0"). В этом процессе я вижу IT-технологии инструментом повышения эффективности нашей промышленности, а также ее адаптации к потребностям рынка. В этом будущее индустрии и рабочие места для наших молодых инженеров. Несмотря на то, что Сербия не самая большая страна в Европе, я полагаю, что процесс дигитализации — это наш шанс догнать развитые западные страны. Наши молодые специалисты демонстрируют большой талант и желание состояться в качестве инновационных предпринимателей. Наша задача как государства — обеспечить им для этого все условия путем формирования благоприятной инновационной экономической системы по примеру Израиля, Швейцарии, Финляндии и России. В этом мы видим главный шанс на подъем отечественной экономики и рост нашей конкурентоспособности на международном рынке.

Я считаю, что Сербия обладает научным и инновационным потенциалом для того, чтобы стать лидером в сфере дигитализации на Балканах. Для достижения этой цели мы хотим сотрудничать со всеми, кто готов делиться с нами своими знаниями, опытом и технологиями, в особенности с Россией, с которой потенциал нашего экономического сотрудничества колоссален во всех областях. У Сербии есть соглашения о беспошлинной торговле с Россией и с ЕС, которые распространяются и на сферу IT-услуг. Это дает возможность высокотехнологичным компаниям и стартапам из России прийти в Сербию и создать здесь, в Сербии, которая находится в сердце Европы, базу для импорта своих инновационных продуктов в ЕС на наилучших условиях. Господин Никифоров также пригласил сербские высокотехнологичные компании как можно активнее выходить на российский рынок.

Я уверен, что сотрудничество наших стран в области инноваций и цифровой экономики в ближайшие несколько лет покажет ускоренный рост, и что наибольшую пользу от этого получат непосредственно граждане России и Сербии.

Беседовал Павел Бушуев