Соорганизатор Московской международной книжной выставки-ярмарки — о главных событиях и гостях ММКВЯ

Владек Дарман © Пресс-служба Генеральной дирекции международных книжных выставок-ярмарок

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) откроется 6 сентября на ВДНХ. О том, почему это важное культурное событие надо посетить каждому читателю, ТАСС рассказал заместитель генерального директора Генеральной дирекции международных книжных выставок-ярмарок Владек Дарман.

— Какие главные новинки будут представлены на ММКВЯ?

— Состоится презентация собрания сочинений выдающегося писателя Даниила Гранина в двух томах — "Эта странная жизнь" и "Иду на грозу". Публицист Дмитрий Быков представит новый роман "Июнь" — как всегда, яркий эксперимент, это станет литературным событием. Модельер Вячеслав Зайцев презентует биографический альбом "Мода. Мой дом". Он посвящен 25-летию созданной им "Лаборатории моды".

Ученый-востоковед Евгений Сатановский расскажет про свою новую книгу "Записные книжки дурака", журналист Андрей Колесников презентует книгу "Путин. Прораб на галерах", а видный прозаик Людмила Петрушевская проведет творческий концерт, приуроченный к выходу ее новой книги "Странствия по поводу смерти".

Кстати, в день открытия в театре "Геликон-опера" пройдет торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Книга года". Призеры получат легендарное сапфировое яйцо, сделанное в мастерской заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Георгиевича Ананова.

Также традиционно в рамках выставки-ярмарки будут чествовать победителей Всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги", а также Открытого конкурса профессионального мастерства "Ревизор". За выдающиеся достижения в области гуманитарных наук и искусства наградят лауреатов премии Terra Incognita. Также своих победителей найдут премии Международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги".

— С кем из писателей смогут пообщаться гости ММКВЯ?

— У нас богатая программа творческих встреч, в частности, с читателями встретятся Людмила Улицкая, Эдуард Лимонов, Борис Мессерер. Кроме того, пройдет творческий обмен мнениями с Екатериной Рождественской, Дарьей Донцовой, Викторией Токаревой, Андреем Рубановым, Михаилом Веллером. Этот список авторов, подтвердивших участие, можно продолжать очень долго. Приходите обязательно.

— Владек, по-вашему, почему все, кто считают себя читателями, должны побывать 6–10 сентября на ВДНХ?

— Программа ММКВЯ очень обширная. За пять дней ярмарки пройдет более 700 мероприятий на 12 авторских площадках, среди которых "Литературная гостиная", "Литературная кухня", "Детская литература", "Первый микрофон", "КнигаБайт", "Телестудия" и др. В режиме нон-стоп будут идти презентации, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии, лекции, спектакли и выступления. Это будет очень познавательно, красочно, безусловно, интересно.

— Кто в этом году будет почетным гостем ММКВЯ?

— В свой юбилей мы решили пригласить особого гостя — фестиваль "Национальные литературы народов России".

Этот фестиваль станет главным мероприятием ММКВЯ. Представители малых народностей нашей страны приедут в Москву, чтобы познакомить гостей выставки с самобытной культурой и языками. Будут выступать поэты, читая стихи на 30 языках, пройдут мастер-классы по изучению языков народностей нашей страны.

Посетителей ждет удмуртский рэп, эвенское горловое пение, нанайские танцы с бубном, дегустация национальных блюд. Приедут театры из Башкортостана, Калмыкии и Бурятии с постановками, специально подготовленными для зрителей ММКВЯ.

Кроме того, на площадке Форума славянских культур будет представлено несколько книжных экспозиций и ряд мероприятий, где главными темами будут: литературная жизнь современной славянской Европы, будущее книги, экология культуры и экология общения между народами и их взаимоотношения.

На сегодняшний день форум объединяет 300 млн славян из десяти стран-участниц: Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Россия, Сербия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория и трех стран-наблюдателей — Польша, Словакия и Чехия.

Специальную экспозицию посетит министр культуры Македонии и издатель Роберт Алагезовский, директор Национальной библиотеки Сербии, писатель Ласло Блашкович, профессор Люблянского университета Божидар Езерник, писатели Нада Гашич из Хорватии, Яни Вирк и Марко Сосич из Словении и др.

— Знаем, что кроме творческих встреч с писателями гости смогут пообщаться с любимыми артистами. У кого можно будет получить автографы?

— Да, это действительно так. Выступит группа "Браво" с концертом-презентацией своей биографии, певец Леонид Агутин представит свою книгу "Я слон" из уже ставшей популярной серии "AnimalBooks. Занимательная зоология для детей", народный артист России Евгений Князев и актер театра и кино Михаил Полицеймако прочтут любимые строки из произведений Самуила Маршака, телеведущая Фекла Толстая проведет дискуссию о роли сериалов.

В рамках специального делового события ММКВЯ "Рынок прав. Книги для театра и кино" будут презентованы фильмы и сериалы грядущего сезона, снятые по произведениям современных отечественных авторов.

— Предусмотрена ли детская программа?

— Мы приготовили богатую программу для маленьких читателей. Юных любителей литературы ждут интерактивные конкурсы, мастер-классы, встречи, игры и всевозможные сюрпризы. Пройдет презентация сборников сказок про кота Батона Татьяны Эдел, экологическая викторина для всей семьи, интерактивный конкурс по мотивам книг из серии "Disney. Храбрая сердцем" о принцессе Мериде.

С юными читателями встретятся Марина Дружинина, Дмитрий Емец, Мариэтта Чудакова, Анна Никольская, Артур Гиваргизов, Анастасия Орлова, Вадим Левин, а также сказочница из Англии Холли Вебб и другие.

Беседовала Александра Урусова