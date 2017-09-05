Тэруо Асада: Дальний Восток — это ворота для расширения связей между Японией и РФ

Тэруо Асада © Артем Коротаев/фотохост-агентство ТАСС

В преддверии третьего по счету Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада дал эксклюзивное интервью ТАСС. В нем он рассказал, как развивается сотрудничество в области бизнеса между двумя странами, какие проблемы существуют и что необходимо сделать для их решения.

— Господин Асада, прошло уже больше года с тех пор, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил в Сочи план развития сотрудничества между нашими странами, состоящий из восьми пунктов. Как вы оцениваете развитие японско-российского экономического сотрудничества за это время, в том числе работу в РФ компании Marubeni?

— После японско-российской встречи на высшем уровне в Сочи (в мае 2016 года — прим. ТАСС) Кэйданрэн в июне прошлого года впервые за пять лет отправил в Москву делегацию со мной во главе. Мы провели открытый обмен мнениями с четырьмя российскими министрами, отвечающими за экономику, в том числе с вице-премьером Аркадием Дворковичем, и я почувствовал, что японско-российские отношения начали движение на новый уровень.

Во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года мы пригласили около 400 человек — членов японского и российского правительств, в том числе премьер-министра Синдзо Абэ, а также руководящих представителей деловых кругов — и провели небывалое по масштабам заседание "Японско-российского бизнес-диалога". В год шестидесятилетия японско-советской совместной декларации (подписана в 1956 году — прим. ТАСС) представители деловых кругов Японии и России при участии лидеров двух стран провели диалог и благодаря этому вывели двусторонние отношения на новый уровень. Я думаю, это дало возможность для расширения и развития отношений экономического сотрудничества между нашими странами.

И компания Marubeni, председателем совета директоров которой я являюсь, во время визита господина Путина в Японию подписала с российскими партнерами шесть документов по различным направлениям.

Мы — Кэйданрэн, используя этот импульс, хотим конструктивно поддержать реализацию плана из восьми пунктов в условиях тесной кооперации между правительствами и деловыми кругами Японии и России.

— В прошлом году вы рассказывали нам в интервью о тех проблемах, с которыми сталкиваются японские инвесторы при работе с Россией. Это и вопросы финансирования, и сложные административные процедуры. Как вы считаете, за минувший год удалось ли решить, хотя бы частично, некоторые из них? Работать с Россией постепенно становится легче?

— В рейтинге делового климата, составленного Всемирным банком, Россия поднялась до 40-го места. И такой результат стал возможен благодаря неустанным усилиям по улучшению бизнес-климата, которые предпринимались после присоединения России к ВТО в 2012 году. В этом смысле я выражаю признательность всем, кто принимал в этом участие. Что касается проблемы финансирования, которую мы поднимали в интервью год назад, то примеры соглашений о финансировании больших проектов со стороны Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) и других встречаются то тут, то там. Это и другие моменты являются явными признаками медленного прогресса.

Однако японские компании, которые осуществляют долгосрочные инвестиции на основе глобальной стратегии, очень надеются на создание в России, в частности, механизма возврата инвестиций. К примеру, ранее компания Marubeni планировала принять участие в частно-государственном проекте строительства скоростной автомобильной дороги и в проекте по строительству линий легкорельсового транспорта в Санкт-Петербурге. Однако, к сожалению, до реализации дело не дошло. Принимая во внимание опыт других стран, я думаю, что результат был бы другим, если бы в России была система фиксированной оплаты, а также система государственных гарантий.

Если говорить конкретно, то это такая система, при которой правительство, выступающее партнером, в течение определенного срока после запуска сервиса выплачивало бы определенную сумму, чтобы частные компании, принимающие участие в частно-государственном партнерстве, могли гарантированно вернуть часть инвестиций, в том числе проценты. Благодаря этому значительно снижаются риски иностранных частных компаний при участии в проектах. И я думаю, что благодаря этому стало бы возможным позитивное рассмотрение (возможности участия — прим. ТАСС) в различных проектах частно-государственного партнерства со стороны японских компаний. Думается, что и для российской стороны это имело бы смысл, поскольку благодаря участию иностранного капитала снижается инвестиционное бремя, передаются различные ноу-хау.

— Как меняются настроения японского бизнеса в отношении работы с Россией? Оказывает ли на это влияние геополитическая ситуация?

— Как вы упомянули, нет сомнений, что в японско-российских экономических отношениях сейчас возник очень удобный момент. Однако, с другой стороны, многие японские компании не пользуются этой атмосферой и с полным равнодушием смотрят в сторону российского бизнеса. Это мое откровенное мнение как главы японо-российского экономического комитета.

К примеру, если взять объем товарооборота между Японией и Россией, то на протяжении двух лет — с 2014 года, когда были достигнуты пиковые показатели, — он сильно снижался. В 2016 году объем торговли составил около 16,1 млрд долларов, сократившись на 29,4% по сравнению с 2015 годом. При этом экспорт из России в Японию опустился на 35,6%, а импорт японской продукции — на 10,2%. Учитывая нынешние активные контакты между нашими странами на различных уровнях, в первую очередь между лидерами двух государств, довольно неожиданно видеть такое реальное положение дел в области торговли и инвестиций. Тем не менее, согласно данным опроса Кэйданрэн относительно бизнес-климата в РФ, видны признаки его улучшения по сравнению с предыдущими годами. В то же время мы, как и в прошлом году, фиксируем множество замечаний о ведении бизнеса в России, касающихся административных процедур, в частности получения разрешений, и сложной для понимания законодательной системы, в которой есть двусмысленные моменты с точки зрения их трактования.

Кэйданрэн продолжит тесно работать со всеми заинтересованными сторонами, включая российское правительство, придерживаясь концепции, что улучшение бизнес-климата в России — это скорейший путь к восстановлению экономики. Также мы считаем, что улучшение логистики Дальнего Востока, в частности повышение эффективности железнодорожной сети и развитие портовой инфраструктуры, является крайне важным для роста объемов торговли между Японией и Россией.

— Для улучшения инвестиционного климата на Дальнем Востоке российские власти использовали некоторые специальные меры. Например, были созданы специальные экономические зоны. Удается ли японскому бизнесу воспользоваться их преимуществами?

— Рассматривая Дальний Восток как ворота для расширения и углубления связей в области бизнеса между Японией и РФ, мы в Кэйданрэн высоко оцениваем активные действия России, такие как создание территорий опережающего развития (ТОР) и учреждение свободного порта Владивосток. Кроме того, мы активно повышаем осведомленность японских компаний о территориях опережающего развития и свободном порте. К примеру, в начале июля мы проводили специальный семинар во время визита российской делегации среди деловых кругов и чиновников, в том числе из Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Мы высоко оцениваем активные действия России, такие как создание территорий опережающего развития (ТОР) и учреждение свободного порта Владивосток

Однако сложно сказать, что сейчас осведомленность японских компаний о ТОР и свободном порте высокая — ситуация такова, что пользуются ими лишь некоторые предприятия. Кэйданрэн продолжит прилагать усилия для повышения осведомленности о каждой из инициатив. Вместе с тем мы будем и дальше требовать от российского правительства прислушиваться к мнению японских компаний и продвигать различные меры для создания удобной в использовании системы для инвесторов, при которой они смогут получить гарантии возврата инвестиций.

— В настоящее время Россия и Япония обсуждают перспективы совместной экономической деятельности на южных Курильских островах. Как вы считаете, это будет способствовать развитию и углублению сотрудничества между двумя странами? С точки зрения бизнеса, какие проекты могли бы быть самыми интересными?

— Кэйданрэн не принимал участия в поездке делегации представителей правительства и бизнеса относительно совместной экономической деятельности, и поэтому у нас нет понимания действительного положения вещей. Я бы воздержался от комментариев относительно перспектив отдельных проектов и двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Беседовал Алексей Заврачаев