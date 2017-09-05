Замглавы Минприроды: экотуризм — будущее Дальнего Востока

Мурад Керимов © Сергей Фадеичев/ТАСС

Российские и зарубежные деловые круги "на низком старте" в ожидании Восточного экономического форума во Владивостоке. В Год экологии, который указом Президента Российской Федерации объявлен в России, тему защиты окружающей среды не обошли вниманием и на ВЭФ. Минприроды России представляет на форуме масштабные экспозиции, амбициозные проекты и интересные идеи о том, как развивать заповедную систему России.

На выставке-фестивале "Улица Дальнего Востока", которая будет проходить в рамках ВЭФ-2017, экспозиция Минприроды России займет площадь не менее 500 кв. м. Как инвестиционная привлекательность связана с целостностью особо охраняемых природных территорий (ООПТ), рассказал в интервью ТАСС Мурад Керимов, заместитель главы Министерства природы и экологии РФ.

— Мурад Керимович, расскажите, что Минприроды России покажет гостям и участникам Восточного экономического форума?

— Мы подготовили две экспозиции — для инвестиционной выставки "Добро пожаловать на Дальний Восток", которая пройдет для участников форума, и для выставки-фестиваля "Улица Дальнего Востока" — она будет работать под открытым небом для всех желающих.

Первая выставка посвящена Году экологии в России. Мы расскажем о природном потенциале Дальнего Востока, государственных программах и проектах в сфере охраны окружающей среды. Здесь будет настоящий интерактивный музей живой природы: запах таежного леса, застывшая лава вулканов, термальная вода из источников Камчатки. Под ногами, в прозрачном подиуме — образцы почв и минералов, след амурского тигра, океанское дно. Прямо на месте можно будет заказать путешествие по особо охраняемым природным территориям Дальнего Востока. Вся экспозиция займет площадь около 300 кв. м. Еще мы покажем фильмы в современном формате "360 градусов" и проведем благотворительный аукцион в защиту редких животных.

Что касается выставки под открытым небом "Улицы Дальнего Востока", там будет презентация приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть".

— Расскажите подробнее, что это за проект?

— Он объединяет две большие задачи: сохранение биологического разнообразия, редких видов животных и развитие экологического туризма. Заповедники и национальные парки должны стать центрами экологического туризма для миллионов людей, но при одном важном условии — без ущерба для природы. Экотуризм — важный инструмент формирования экологической культуры, выстраивания бережных и уважительных отношений человека с окружающей средой.

На Дальнем Востоке есть не менее десятка федеральных ООПТ, которые предлагают активный и познавательный отдых. В каждом случае — своя "изюминка". В национальном парке "Земля Леопарда" это тропы редких хищных кошек — тигра и леопарда. На "Острове Врангеля" — птичьи базары. В Кроноцком заповеднике есть возможность искупаться в горячих гейзерах. И эти примеры можно приводить бесконечно — страна у нас большая и красивая. Приоритетный проект "Дикая природа России" создан для того, чтобы сохранить первозданную природу этих мест и повысить их популярность для граждан России.

— Каких результатов ожидаете от реализации приоритетного проекта "Дикая природа России"?

— Мы выделяем несколько пилотных районов, приоритетных для развития экотуризма. Это Северный Кавказ, Байкал, Горный Алтай, Дальний Восток. В этих районах мы планируем в 3,5 раза увеличить число заповедников и национальных парков, обеспеченных необходимой туристической инфраструктурой. Общее количество туристов в этих ООПТ должно вырасти почти в три раза: с 1,9 до 5 млн человек в год.

— Вы уже говорили, что основная задача ООПТ — сохранение природных комплексов, но не приведет ли все же увеличение числа туристов к тому, что заповедники и национальные парки потеряют возможность выполнять свою прямую функцию?

— Мировой опыт показывает, что нет. Развитие экологического туризма не приводит к деградации дикой природы, а, наоборот, позволяет расширять возможности для ее охраны. За счет чего это происходит? На смену "дикому" туризму, который зачастую является угрозой экосистеме, должен прийти организованный отдых. А что происходит сейчас? Наши граждане оставляют после себя мусор, и это становится причиной возникновения пожаров. Ситуацию надо менять в корне.

Должна быть создана инфраструктура, предлагающая посетителям целый комплекс услуг, должны быть построены современные визит-центры, проложены экологические тропы, организована система сбора и переработки мусора

Дополнительные средства, которые заповедники и нацпарки получат благодаря туристам, позволят усилить штат инспекторов по охране этих территорий, сформировать технически оснащенные и обученные команды рейнджеров.

И немаловажный фактор — создание новых рабочих мест. Чем больше рабочих мест, тем меньше у людей стимула браться за ружья и капканы, тем больше они мотивированы сохранять природу своего региона.

Проекты по увеличению популяций редких видов животных, которые мы реализуем на заповедных территориях, достаточно дорогие. Возьмем, к примеру, программы реинтродукции дальневосточного леопарда и амурского тигра. Каждая подготовка к выпуску хищника в дикую природу и последующее наблюдение за ним — это огромный труд и немалые деньги. Сейчас эти программы частично финансируются государством, а частично — общественными экологическими организациями. Проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть" предполагает, что средства на развитие и расширение программ реинтродукции можно будет со временем зарабатывать на экологическом туризме. Таким образом, через этот проект мы сможем не только сохранять "краснокнижных" животных, но и возрождать уничтоженные человеком популяции.

— Мурад Керимович, чего вы ожидаете от Восточного экономического форума?

— Мы хотели бы сделать инфраструктурные проекты по развитию экотуризма на Дальнем Востоке привлекательными для бизнеса. Рассчитываем показать не только красоту Дальнего Востока, но и инвестиционную привлекательность природных территорий, получить конкретные предложения от заинтересованных инвесторов. Потенциал этого региона настолько высок, что я убежден, за ним — будущее!



Беседовала Елена Рожкова