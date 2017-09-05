Мун Чжэ Ин: надеюсь установить искренние отношения дружбы и доверия с Путиным

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин © Пресс-служба президента Республики Корея

В преддверии визита во Владивосток на Восточный экономический форум президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин рассказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману о подходе Сеула к ракетно-ядерной программе КНДР, своем отношении к России и перспективах развития двухсторонних отношений.

— Совсем недавно КНДР провела на полигоне вблизи границы с Россией и Китаем новое, шестое по счету испытание ядерного устройства и заявила, что это была мощная водородная бомба. Нельзя сказать, что это событие стало полной неожиданностью, — разведки разных стран говорили о том, что подготовка идет. Однако новость о взрыве все равно всколыхнула весь мир. Буквально несколько часов назад у вас состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что вы увидитесь с ним уже совсем скоро во Владивостоке. Не могли бы вы поделиться содержанием этой беседы, наверняка срочная потребность в ней вызвана как раз испытаниями водородной бомбы?

— Я очень доволен разговором с президентом Путиным. Нам удалось найти общий язык в том, что касается действий Пхеньяна. Я услышал, что Россия неизменно поддерживает денуклеаризацию Северной Кореи и что ваша страна решительно осуждает продолжающиеся вопреки всему северокорейские провокации.

Мы говорили и о том, что нельзя отходить от принципа мирного решения северокорейской ядерной проблемы дипломатическим путем. Я считаю, что для этого в первую очередь Пхеньян должен прекратить дальнейшие провокации. А чтобы заставить его это сделать, нам, международному сообществу, придется оказать на него мощное давление, ужесточать санкции.

— Давайте разовьем тему водородной бомбы. У границ вашей страны приведено в действие "оружие судного дня", адская машина, которая может за долю секунды превратить в пепел огромный мегаполис вместе с миллионами жителей. Каков будет ваш ответ? Что сделает Республика Корея, чтобы такое не произошло на ее территории?

— Конечно, мы крайне озабочены недавней провокацией, которая по всем меркам и параметрам была самой масштабной за всю историю существования Северной Кореи.

Еще хуже то, что Пхеньян сам во всеуслышание объявил, что создал водородную бомбу, причем такую, которая может быть смонтирована на имеющиеся у него межконтинентальные баллистические ракеты.

Как мы будем отвечать на это? По трем направлениям. Во-первых, мы приложим максимальные усилия для того, чтобы еще более ужесточить санкции и давление в отношении Севера. Делать это мы намерены вместе с международным сообществом, и цель этих шагов — заставить Пхеньян отказаться от своих ракетно-ядерных амбиций и сесть за стол переговоров.

Во-вторых, Республика Корея предпримет невиданные ранее шаги по укреплению своей обороноспособности. Вчера я разговаривал по телефону с президентом США Трампом, и мы договорились изменить действующее сейчас двустороннее соглашение, один из пунктов которого ограничивает вес боеголовки имеющихся у наших военных на вооружении баллистических ракет.

В-третьих, мы продолжим поиски фундаментального и всеобъемлющего решения северокорейской ядерной проблемы. Необходимо наконец разорвать порочный круг, когда раз за разом вслед за повторяющимися военными провокациями Пхеньяна следует осуждение со стороны мирового сообщества и усиление давления на Север.

При условии что это поможет в решении северокорейской ядерной проблемы, я не буду уклоняться от любых форматов диалога. Однако сейчас не время для диалога с Северной Кореей.

— Наша встреча приобретает особое значение, так как проходит накануне вашего первого визита в Россию для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Каких результатов вы ждете от визита в Россию и участия в форуме? Как вы оцениваете значение этого нового международного экономического форума?

— На самом деле я установил своеобразный рекорд. Из всех предыдущих президентов Республики Корея я еду в Россию в самые сжатые сроки — всего четыре месяца спустя после вступления в должность. Хотел бы в этой связи передать искренние слова благодарности за приглашение президенту Путину и всему российскому народу.

Это моя первая поездка во Владивосток. Дальневосточный регион — земля, на которой с давних пор бок о бок жили и трудились и русские, и корейцы. Поэтому я надеюсь, что именно в этом регионе начнется новая эра сотрудничества между Республикой Корея и Россией.

Надеюсь, что эта поездка в Россию позволит мне установить искренние отношения дружбы и доверия с президентом Путиным, укрепить основы стратегического сотрудничества на уровне лидеров. Я надеюсь, что благодаря нынешнему визиту мы сможем качественно повысить уровень взаимодействия.

Поездку на Восточный экономический форум я в том числе намерен использовать для того, чтобы поговорить о "Новой восточной политике", которую активно продвигает президент Путин, и рассказать о моем видении "Новой северной политики", которую я собираюсь проводить. Ну и конечно, я хочу найти новые взаимовыгодные проекты для сотрудничества в Дальневосточном регионе.

Надеюсь, что эта поездка в Россию позволит мне установить искренние отношения дружбы и доверия с президентом Путиным, укрепить основы стратегического сотрудничества на уровне лидеров

Я полагаю, что имеющиеся у нашей страны технологии и опыт могут помочь реализовать безграничный потенциал российского Дальнего Востока, требующий дальнейшего освоения. Думаю, что в будущем мы вместе сможем достичь высот в развитии таких сфер, как инфраструктура и логистика, включая освоение Северного морского пути. Многообещающими выглядят такие направления, как развитие железнодорожного транспорта, портов, судостроения и автодорожного хозяйства. Широкие перспективы открываются в областях сельского хозяйства, рыболовства, здравоохранения и медицины.

Сразу же после вступления в должность главы государства я направил специального посланника в Россию, чтобы разъяснить мои планы по развитию "Северного сотрудничества". А сейчас, непосредственно перед моей поездкой на ВЭФ, мы юридически оформили рамки такого взаимодействия, создав Комитет по северному экономическому сотрудничеству, который отвечает за политику Республики Корея в этой сфере и который подчиняется президенту.

Тот факт, что корейское правительство впервые сформировало подобный орган, беспрецедентен. Думаю, этот шаг говорит сам за себя: воспринимайте его как свидетельство нашего твердого намерения вплотную заняться развитием экономического взаимодействия с Россией.

Ну и конечно же, помимо сказанного выше, я хотел бы побеседовать с президентом Путиным о вопросах безопасности на Корейском полуострове, о необходимости возвращения ему безъядерного статуса. Ведь это отвечает и коренным интересам России.

Думаю, этот шаг говорит сам за себя: воспринимайте его как свидетельство нашего твердого намерения вплотную заняться развитием экономического взаимодействия с Россией

В моем понимании Восточный экономический форум — символ глубокой заинтересованности президента Путина в развитии Дальнего Востока, символ тех усилий, которые он предпринимает для этого.

Несмотря на то, что ВЭФ проводится пока всего лишь третий год, на мой взгляд, он уже превратился в серьезную площадку для всестороннего диалога, направленного на сотрудничество в освоении Дальневосточного региона. Думаю, о потенциале и возможностях форума говорит сам факт моего участия в нем, как и то, что на ВЭФ приедут премьер-министр Японии и президент Монголии.

Надеюсь, что Восточный экономический форум продолжит успешное развитие и в будущем. И что вместе с Петербургским экономическим форумом — один на востоке, другой на западе — они, подобно двум мощным крыльям, обеспечат взлет российской экономики.

— Россия и Корея имеют давнюю историю развития отношений: наши страны отметили 130-летнюю годовщину подписания Договора о дружбе и торговле, 150-летие переселения корейцев в Россию. Два года назад мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Как вы оцениваете нынешний уровень развития корейско-российских отношений?

— Корея и Россия в этом году отмечают 27-летие установления дипломатических отношений. Хочу отметить, что за этот малый, по историческим меркам, срок они установили отношения стратегического партнерства и развивают ориентированные на будущее взаимовыгодные связи.

Республика Корея является единственной страной в Северо-Восточной Азии, которая заключила с Россией соглашение о безвизовом режиме. Мы ожидаем, что в текущем году число граждан двух стран, совершающих взаимные поездки, впервые в истории превысит полмиллиона.

Мы ожидаем, что в текущем году число граждан двух стран, совершающих взаимные поездки, впервые в истории превысит полмиллиона

Об отношении к России красноречиво говорит и тот факт, что две крупные южнокорейские корпорации — Samsung и Lotte — каждая учредили и спонсируют литературные премии имени Л.Н. Толстого и имени А.С. Пушкина. А благодаря "Диалогу Россия — Республика Корея", который представляет собой прямой канал двустороннего сотрудничества гражданских обществ наших стран, ширятся культурные, научные и молодежные обмены.

Республика Корея и Россия разделяют единый подход к сотрудничеству в интересах стабильности и интеграции в регионе. Цель этого подхода — денуклеаризация Корейского полуострова и процветание Евразии. Трехстороннее сотрудничество с участием Северной Кореи является очень важным и для развития южнокорейско-российских отношений. И даже если сейчас такое трехстороннее взаимодействие затруднено, Республика Корея и РФ должны возглавить этот процесс, а впоследствии к нам сможет присоединиться и Пхеньян.

Думаю, что когда-нибудь трехстороннее взаимодействие Юга, Севера и России приведет к тому, что Пхеньян сделает правильный выбор, отказавшись от ракетно-ядерных амбиций в пользу экономического развития. И это сотрудничество в итоге приведет к миру и процветанию Корейского полуострова, Дальнего Востока, Северо-Восточной Азии и всего Евразийского континента.

Москва поддерживает широкие связи с Пхеньяном. Поэтому мы надеемся на ее активную роль в разрешении ядерной проблемы и установлении крепкого мира на Корейском полуострове.

Надеюсь, что отношения между нашими двумя странами станут еще более основательными и пустят глубокие корни в жизни наших народов

Я слышал, что в последние годы в России все большей популярностью пользуется южнокорейская музыка, косметика, мода и вообще все то, что мы называем "корейская волна", иными словами — современная корейская поп-культура. Слышал я и то, что молодежь наших стран все больше общается посредством социальных сетей, узнавая таким образом больше о Корее и России соответственно.

Меня безмерно радует тот факт, что связи между Республикой Корея и Россией, которые изначально формировались на основе торговли, дипломатии и безопасности, теперь расширяются и посредством культурных контактов. Надеюсь, что отношения между нашими двумя странами станут еще более основательными и пустят глубокие корни в жизни наших народов.

— Отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами активно развиваются в самых разных областях: в экономике, торговле, культуре, дипломатии и безопасности и других сферах. В каких областях сотрудничества, по вашему мнению, были достигнуты большие успехи, а в каких сферах еще предстоит много сделать, например для активизации двусторонней торговли?

— После установления дипломатических отношений в сентябре 1990 года наши страны активно развивали экономические обмены и расширяли сотрудничество в различных областях, включая экономику, дипломатию, культуру. Двусторонняя торговля достигла заметного роста.

За период с 1992 по 2014 год объем товарооборота многократно вырос: со $190 млн до $25,8 млрд. Кроме того, взрывной рост наблюдается в сфере гуманитарных обменов: этот показатель увеличился с 30 тыс. человек в 1990 году до 440 тыс. в 2016 году.

В частности, после заключения в 2014 году Соглашения о безвизовом режиме число граждан двух стран, совершающих взаимные поездки, увеличилось почти в два раза. Я считаю, что, учитывая экономическое положение и потенциал Республики Корея и России, в будущем двусторонние отношения сотрудничества могут и дальше расширяться. Направление в единое русло российских богатых ресурсов, огромного внутреннего рынка, замечательной науки и техники с прекрасными людскими ресурсами и технологиями Кореи может привести к взаимному развитию наших стран.

Я думаю, что заключение Соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), обсуждение которого проходит в настоящее время, станет большим поворотным моментом

И если двусторонние экономические отношения будут дополнены институциональной, системной поддержкой, то наши страны могут пойти еще дальше в своем развитии. Кроме того, есть необходимость расширить структуру торговли, сосредоточенную на сырьевых материалах и некоторых видах промышленной продукции, за счет увеличения ассортимента, включая потребительские товары.

Я думаю, что заключение Соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), обсуждение которого проходит в настоящее время, станет большим поворотным моментом. После подписания документа будут устранены различные тарифные и нетарифные барьеры, что поспособствует значительному расширению двусторонней торговли.

Я думаю, что наши две страны должны пойти еще дальше и строить более грандиозные планы. Мы должны продвигать проекты сотрудничества в интересах мира и процветания не только на Корейском полуострове и на Дальнем Востоке, но также и в Северо-Восточной Азии и Евразии.

Я думаю, что наши две страны должны пойти еще дальше и строить более грандиозные планы

Я считаю, что за счет развития Северного морского пути, который самым кратчайшим маршрутом связывает Северо-Восточную Азию и Европу, а также соединения железных дорог, которое позволит поездам, вышедшим из Пусана и Мокпхо, поехать через Пхеньян, Пекин и Владивосток в Россию и Европу, через соединение газопроводом Южной и Северной Кореи и России мы вместе должны бросить вызов и приступить к изменению экономической карты мира.

Есть ядерная проблема Северной Кореи и много других вопросов, которые необходимо решить, и на это потребуется время, но я уверен, что это путь, который нам следует пройти, потому что это отвечает интересам не только Республики Корея и России, но также всего мира.

— Вы находитесь в самом начале своего президентского пути. Какие задачи и цели вы считаете приоритетными для реализации в период пребывания в должности президента Республики Корея?

— Как вы знаете, Республика Корея за последние полвека добилась многого. Страна выросла до уровня десятой мировой экономики и показала пример демократизации общества. Однако в процессе роста, который был достигнут в сжатые временные рамки, возникли проблемы неравенства и углубился разрыв между бедными и богатыми. Решение этой проблемы — новый вызов для Республики Корея, и я несу ответственность за решение этих проблем. Беспрецедентный политический переворот, который пережила Корея в прошлом году, был требованием народа, призвавшего разрешить сложившиеся проблемы.

Моя цель и цель жителей Республики Корея — создать страну, в которой народ чувствовал бы себя хозяином. Справедливую страну, где исчезли бы привилегии, нарушения и несправедливость, устранены дискриминация и различия.

Следуя таким путем, Республика Корея превратится в более зрелую демократическую страну. В государство, в котором все граждане смогут жить в единстве и достатке.

И хотя обстановка сейчас непростая, я хочу способствовать укреплению мира на Корейском полуострове и установлению мира во всем мире. Я хочу заложить основу для того, чтобы Корея больше не олицетворяла страну разделенную, а была символом объединения и мира, который помог бы разрешить схожие ситуации на нашей планете.

Я хочу, чтобы тот, кто станет президентом после меня, стал президентом объединенной Кореи. И чтобы он смог приехать и в Россию, и ездить по всему миру. Чтобы он мог трудиться на благо укрепления мира. В течение моего срока пребывания на посту президента я приложу все возможные усилия, чтобы можно было хоть немного приблизиться к такой эпохе.

— Известно, что вашим родителям пришлось стать беженцами во время Корейской войны. Как вы оцениваете межкорейские отношения на нынешнем этапе? Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях политики правительства Республики Корея, направленной на улучшение межкорейских отношений и мирное объединение Корейского полуострова?

— Как вы и сказали, я родился в семье вынужденных беженцев, родиной которых была Северная Корея. С самого детства через жизнь моих родителей я буквально кожей ощущал боль и раны, вызванные разделом страны.

Республика Корея и в настоящее время продолжает испытывать эту боль. Я встречался с моей тетей из Северной Кореи. Но 60 тысяч разделенных семей более 60 лет живут, даже не зная, живы ли их родные.

Мы один народ, проживший вместе пятитысячелетнюю историю. Поэтому каким бы сложным и трудным ни был путь, объединение равнозначно судьбе, которой непременно должен следовать наш народ. И мы должны защитить эту судьбу.

Мы один народ, проживший вместе пятитысячелетнюю историю. Поэтому каким бы сложным и трудным ни был путь, объединение равнозначно судьбе, которой непременно должен следовать наш народ

С этой целью я обнародовал в июле "Берлинскую инициативу", в которой выразил намерение провести денуклеаризацию и установить прочный мир на Корейском полуострове.

Эта проблема должна быть решена мирным путем. Мы стремимся только к миру. Наша твердая позиция заключается в том, что на Корейском полуострове война не должна вновь начаться. И кроме Кореи, ни у кого нет права решать, быть ли войне на Корейском полуострове.

Мы не стремимся сокрушить северокорейский режим или добиться объединения путем его поглощения. Мы стремимся решить северокорейскую ядерную проблему, гарантируя безопасность режиму Северной Кореи. Мы хотим построить систему прочного мира на Корейском полуострове. Кроме того, мы хотим создать экономическое сообщество, в котором Южная и Северная Корея процветали бы вместе. Это будет полезно и для развития Дальнего Востока России.

Исходя из принципов такого видения и руководствуясь целями гуманизма, мы предложили срочно организовать встречу членов разделенных семей. Мы также предложили Северной Корее принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут в следующем году. Выступаем мы и за военные переговоры для разрядки напряженности в зоне военной демаркационной линии.

Но Северная Корея, не отвечая на наши предложения, вслед за запусками межконтинентальных баллистических ракет 3 сентября провела шестое ядерное испытание.

Нынешняя провокация — это не только явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, но и очень серьезный вызов для мира и безопасности как на Корейском полуострове, так и во всем мире.

Развернуть Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин © Пресс-служба президента Республики Корея Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин © Пресс-служба президента Республики Корея

Правительство Республики Корея никогда и ни в коем случае не будет терпеть ракетные и ядерные провокации Северной Кореи.

Вместе с международным сообществом мы будем прилагать усилия для того, чтобы Северная Корея полностью и окончательно отказалась от своих ракетно-ядерных программ в таком виде, чтобы это можно было проверить и подтвердить.

Северная Корея должна сейчас осознать, что только денуклеаризация является единственным способом, который позволит ей защитить свою безопасность и обеспечить будущее. Северная Корея должна немедленно прекратить развитие ракетно-ядерных программ и приступить к диалогу, к чему ее призывают правительство Республики Корея и международное сообщество.

Ситуация трудная и сложная, но наше правительство, думая о будущем, будет терпеливо и последовательно проводить политику, направленную на достижение мира и процветания на Корейском полуострове.

Прошу не только российское правительство, но и народ России проявить глубокое внимание и оказать поддержку усилиям, направленным на мирное воссоединение Корейского полуострова.

— Пожалуйста, расскажите о вашей позиции по размещению на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD и дальнейших направлениях принятия решений по этому вопросу.

— Размещение системы ПРО США THAAD в ситуации, когда очевидным стал факт того, что баллистические ракеты и ядерный потенциал Северной Кореи развиваются на принципиально новом уровне, — неизбежная мера, направленная на обеспечение безопасности Республики Корея.

Защита жизни и благосостояния наших граждан, которые живут в обстановке растущей ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи, и обеспечение безопасности страны — основная обязанность государства. Уверен, что российское правительство руководствуется таким же принципом в отношении своих граждан.

Я хочу открыто сказать: поскольку система ПРО США THAAD развертывается в ответ на ракетно-ядерные испытания Северной Кореи, вопрос о размещении этой системы разрешится естественным путем, если и когда будет решена северокорейская проблема

Четко соблюдая принципы демократической законности и прозрачности, которые всегда стояли во главе угла, мы осуществляем внутри страны необходимые действия, связанные с процессом размещения ПРО THAAD. В частности, в соответствии с действующими законами нашей страны прозрачно и открыто мы осуществляем анализ возможного воздействия систем ПРО на окружающую среду. И уже после проведения соответствующей оценки будет окончательно решаться вопрос о размещении американской системы ПРО THAAD, которая в настоящее время развертывается временно.

В ходе этого процесса правительство Республики Корея через доверительное общение с Россией будет стремиться к углублению взаимопонимания по этому вопросу.

Я хочу открыто сказать: поскольку система ПРО США THAAD развертывается в ответ на ракетно-ядерные испытания Северной Кореи, вопрос о размещении этой системы разрешится естественным путем, если и когда будет решена северокорейская проблема.

— С каждым годом в мире растет популярность корейских товаров. Думаю, что, например, в Москве нет семьи, в которой не было бы товаров корейского производства. В чем, на ваш взгляд, заключается секрет такой популярности корейских товаров?

— Россияне очень любят продукцию южнокорейских компаний, и как президент Республики Корея я хотел бы за это народ России поблагодарить.

Корейские компании не занимаются только продажей товаров. В России они заняты строительством предприятий — одних из лидеров в создании рабочих мест для российских граждан.

Недалеко от Москвы работают заводы бытовой техники корпораций Samsung Electronics и LG Electronics, а автомобиль Kia Rio, который является лидером рынка в России, также производится на российском заводе компании Hyundai Motor под Санкт-Петербургом.

Но если отметить то, чем я горжусь как президент Республики Корея, то, возможно, это особый инновационный характер корейцев, которые искренно любят мыслить по-новому и создавать новые вещи

Кроме того, в России работают фабрики "Орион", "Корея Якульт" и многих других южнокорейских компаний. Я думаю, что это показатель отношения россиян к усилиям корейских компаний.

Но если отметить то, чем я горжусь как президент Республики Корея, то, возможно, это особый инновационный характер корейцев, которые искренно любят мыслить по-новому и создавать новые вещи. И это то, что привлекает сердца россиян.

Прежде большой популярностью пользовались такие корейские товары, как бытовая техника, автомобили, продукты и напитки. А недавно мне рассказали, что быстро растет также интерес и к корейской культуре, которую представляет, в частности, K-pop. Я хотел бы, чтобы в будущем признание получили еще больше корейских товаров и граней корейской культуры.

— Вы, господин президент, пользуетесь в Республике Корея настолько большой популярностью и поддержкой, что это можно назвать настоящим бумом. Ваши вещи продаются на аукционах, есть также кафе, в которых подают "кофе Мун Чжэ Ина", приготовленный из смеси четырех сортов кофейных зерен. Популярностью пользуются галстуки, обувь, очки, шариковые ручки, портфели "в стиле Мун Чжэ Ина". Как вы относитесь к такой огромной популярности?

— Я очень благодарен многим людям за заинтересованность и любовь. Новое правительство Республики Корея — это правительство, которое создал народ. И не только в том обычном смысле, что оно было избрано путем выборов. Граждане, которые столкнулись с кризисом, поразившим страну, почувствовали себя хозяевами своего будущего. Они крепко сплотились и привели к руководству страной новое правительство.

Наверняка и россияне видели, как 17 миллионов южнокорейских граждан прошлой зимой и на протяжении почти шести месяцев принимали участие в "революции свечей" и привели ее к успеху. И этому способствовали не только корейские граждане внутри страны, но и наши соотечественники, проживающие за рубежом.

Поразительно, что несмотря на то, что в течение длительного времени многие люди выходили на демонстрации, во время протестных акций ни один человек не пострадал и не была пролита кровь. Призывы к демократии звучали очень мирно.

Вступая в должность, я дал обещание гражданам нашей страны, что я буду президентом, который начинает свою работу с пустыми руками и с пустыми руками завершит свою миссию. Что я буду президентом, который заботится об отчужденных людях, нуждающихся в теплоте и помощи

Возможно, это был первый подобный случай в истории человечества. И наши граждане преисполнены гордости за то, что они вписали новую страницу в историю мировой демократии.

Я был единственным из наиболее вероятных кандидатов в президенты, который с самого начала и до самого конца находился вместе с гражданами на площади. Я думаю, что мое стремление быть вместе с гражданами страны в этот непростой час вылилось в любовь и поддержку со стороны народа.

Вступая в должность, я дал обещание гражданам нашей страны, что я буду президентом, который начинает свою работу с пустыми руками и с пустыми руками завершит свою миссию. Что я буду президентом, который заботится об отчужденных людях, нуждающихся в теплоте и помощи. И в дальнейшем я буду твердо выполнять обещания, данные народу.

— Россия провела зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, и эстафету приняла Республика Корея, которая в 2018 году примет зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Расскажите, пожалуйста, о значении и особенностях зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, к которой россияне проявляют большой интерес.

— Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры — 2018 будут проходить в Республике Корея в Пхёнчхане в течение 17 дней, с 9 по 25 февраля следующего года. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдет в Республике Корея спустя 30 лет после летней Олимпиады 1988 года и продемонстрирует миру наши возможности и уровень развития, достигнутый за последние годы.

Прежде всего мы хотим показать "Олимпиаду высокой культуры". Мы проведем самые передовые Олимпийские игры в области ИКТ. Мы продемонстрируем такие технологии, которые мир до этого не использовал, и сделаем Олимпиаду "зеленой", "низкоуглеродной", отражающей заботу об окружающей среде на планете.

Прежде всего мы хотим показать "Олимпиаду высокой культуры"

Я обращаюсь к россиянам с просьбой проявить большой интерес к зимней Олимпиаде 2018 года и, если возможно, посетить Пхёнчхан, получив радость и удовольствие от участия в Олимпийском фестивале.

Корея и Дальний Восток России гораздо ближе друг к другу, чем кажется. Между ними менее трех часов лету на самолете. Поэтому я хотел бы еще раз пригласить россиян посетить нашу страну и принять участие в спортивном фестивале.

Россия является мощной державой в зимних олимпийских видах спорта, поэтому я надеюсь, что народы России и Кореи еще больше сблизятся благодаря Олимпиаде в Пхёнчхане.

— В условиях нагнетания напряженности на Корейском полуострове из-за северокорейского ядерного кризиса весь мир выражает озабоченность в связи с проведением зимней Олимпиады в Пхёнчхане, до открытия которой осталось меньше 200 дней. Все ли готово для обеспечения безопасности спортсменов, членов спортивных делегаций и гостей, а также для успешного проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане?

— Правительство Республики Корея, благодаря подготовке, а затем и проведению Олимпийских игр в Пхёнчхане, прилагает усилия для реализации ценностей, вписанных в Олимпийский устав. Таких, как укрепление единства людей и мира во всем мире через спорт.

Мы хорошо знаем о беспокойстве мировой общественности в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове. Мы делаем все для того, чтобы в период Олимпиады полностью обеспечить безопасность спортсменов, зрителей, болельщиков, и прилагаем все возможные усилия для того, чтобы все участники соревнований и гости могли спокойно посетить Пхёнчхан.

Развернуть Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин © Пресс-служба президента Республики Корея Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин © Пресс-служба президента Республики Корея

Кроме того, мы прилагаем усилия для того, чтобы провести примирительные Олимпийские игры, в которых участие примет также и Северная Корея. Жаль, что пока на этом направлении нет явного прогресса, но мы терпеливо будем продолжать усилия вместе с МОК.

В последнее время были примеры отклика Северной Кореи на спортивные обмены. Это нашло отражение в ее участии в чемпионате мира по хоккею среди женщин, проходившем в Пхёнчхане в апреле, и в чемпионате мира по тхэквондо, который состоялся в Мучжу в июне. В 2000 году команды Южной и Северной Кореи прошли вместе на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее. А в 2002 году группа поддержки из Северной Кореи участвовала в Азиатских играх, которые проходили в Пусане.

Если в такое время, как сейчас, когда обостряется кризис, две Кореи будут вместе, это станет хорошей возможностью передать миру послание примирения и мира. Я верю, что Олимпийские игры в Пхёнчхане как "примирительная Олимпиада" дадут особую возможность продемонстрировать примирительную силу спорта Корейскому полуострову и всему миру.

Кроме того, Республика Корея накопила опыт успешного проведения крупных международных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Сеуле 1988 года и чемпионат мира по футболу 2002 года. Я хочу заверить всех в том, что мы приложим все силы для того, чтобы зимняя Олимпиада в Пхёнчхане могла стать образцовыми международными соревнованиями в плане организации и обеспечения безопасности.