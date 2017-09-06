Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений

Таро Коно © Rolex Dela Pena/Pool via AP

Новый министр иностранных дел Японии Таро Коно в первом интервью российским СМИ с момента своего назначения рассказал ТАСС о личной эмоциональной связи с российско-японскими отношениями, перспективах дальнейшего развития отношений между Москвой и Токио, ожиданиях от участия японской стороны в Восточном экономическом форуме и возможных путях решения обострившейся до предела ситуации на Корейском полуострове.

Господин Коно, ваш дед и отец в свое время активно занимались развитием российско-японских отношений. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Вы чувствуете в этой связи личное отношение к теме двусторонних отношений?

И мой дед, и мой отец, которые были политиками, были глубоко вовлечены в развитие японско-советских и японско-российских отношений.

И я лично ощущаю большую эмоциональную связь с будущим японско-российских отношений. Конечно, это не только мои личные мысли, я как нынешний министр иностранных дел Японии ощущаю ответственность за то, чтобы углублять и продвигать вперед японско-российские отношения в широком спектре областей, включая проблему мирного договора, в такой форме, чтобы это шло на пользу обеим сторонам.

В таких обстоятельствах участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке стало для меня первым визитом в Россию в качестве министра иностранных дел. И Япония, и Россия являются членами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на которых лежит ответственность. Построение устойчивых отношений между двумя странами как между важными партнерами крайне важно для стабильности и развития региона.

В российско-японских отношениях сейчас наблюдается заметный подъем. Ведется активная работа по развитию сотрудничества в различных областях. Какие темы на данном этапе кажутся вам самыми важными?

При том, что [Россия] является важным партнером [Японии] в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие сотрудничества происходит в различных сферах, наиболее важным вопросом для двух стран, за который следует взяться, является заключение мирного договора. Ситуация, когда мирный договор не подписан на протяжении более чем 70 лет, ненормальная.

Построение устойчивых отношений между двумя странами как между важными партнерами крайне важно для стабильности и развития региона

Во время визита президента РФ [Владимира] Путина в Японию в декабре прошлого года лидеры двух стран продемонстрировали искреннюю решимость подписать этот документ. Во время совместной пресс-конференции президент Путин особо отметил, что "самым главным является заключение мирного договора.

Что касается экономической сферы, то надо отметить межправительственную комиссию по торгово-экономическим вопросам, сопредседателями которой выступаю я и первый вице-премьер РФ [Игорь] Шувалов. Я намерен и дальше тесно сотрудничать с господином Шуваловым. К тому же план сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Японии [Синдзо] Абэ в прошлом году наполняется содержанием быстрыми темпами. Активно продвигается и сотрудничество, которое может быть полезно для улучшения условий повседневной жизни простых граждан, к примеру в сфере медицины и развития городской инфраструктуры на примере Владивостока и Воронежа.

По линии гуманитарных обменов в следующем году будет проведен "Год Японии в России" и "Год России в Японии". В этих рамках планируется провести ряд обменов в области политики, экономики, науки, образования, спорта, среди муниципалитетов и молодежи.

В марте этого года Россия и Япония провели встречу в формате "два плюс два" с участием глав МИД и Минобороны. Для России и Японии очень полезно продвигать диалог в сфере безопасности.

Мы надеемся, что лидеры наших стран проведут содержательную дискуссию на встрече во Владивостоке по поводу сотрудничества в столь широком спектре областей, что в свою очередь должно поспособствовать заключению мирного договора.

Одним из самых заметных вопросов в двусторонней повестке является перспектива совместной хозяйственной деятельности на островах. Какие сферы деятельности кажутся вам самыми перспективными? Когда вы ожидаете первых ощутимых результатов?

Во время визита президента России Путина в Японию в декабре прошлого года лидеры двух стран договорились проводить консультации о совместной экономической деятельности в сфере рыболовства, марикультуры, туризма, медицины, экологии и в других областях. С учетом такого скрытого потенциала этих четырех островов как богатая природа и географические условия этого района все эти области являются многообещающими.

И на моей встрече в Маниле 7 августа с главой МИД Лавровым мы договорились продвигать рассмотрение возможности в как можно более скорые сроки реализовать проекты, имеющие смысл с экономической точки зрения, на основе такой работы, как изучение (возможностей для совместной деятельности) на месте на четырех островах в конце июня, и в такой форме, чтобы это не наносило вреда юридическим позициям обеих стран.

Нельзя спрогнозировать, когда будут достигнуты результаты. Однако я думаю, что Япония и Россия, рисуя образ будущего четырех островов, смогут наконец-то достичь общей цели заключения мирного договора благодаря направленному в будущее устремлению поиска взаимоприемлемого решения [этого вопроса].

К настоящему моменту вы встречались с Лавровым только один раз. Какие впечатления у вас остались о российском министре после этого знакомства? Когда в ближайшем будущем вы планируете следующую встречу с ним или визит в Москву?

7 июля я провел первую встречу с главой МИД РФ [Сергеем] Лавровым. Переговоры длились порядка 30 минут, однако они были очень содержательными и поспособствовали установлению личных отношений. Во время той встречи мы обсудили двусторонние отношения, включая совместную экономическую деятельность на четырёх островах, а также провели обмен мнениями по проблеме Северной Кореи, высоко оценили принятие резолюции [по КНДР] и подтвердили намерение и дальше взаимодействовать в различных областях.

Кроме того 1 сентября я провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Лавровым в связи с ракетным пуском Северной Кореи.

Лавров - политик с богатым опытом, который служит главой министерства иностранных дел России уже более 13 лет, и я на первой же встрече почувствовал его вес. Я хочу и в будущем проводить с Лавровым откровенные дискуссии и еще дальше продвигать японско-российские отношения. Я получил от него приглашение посетить Россию и поэтому я с нетерпением жду возможности совершить визит в Москву в скором времени.

В последнее время внимание всего мирового сообщества приковано к ситуации вокруг КНДР. Япония неоднократно называла необходимым дальнейшее усиление давления на Пхеньян, однако до настоящего момента ситуация лишь обострялась. Вы считаете это (усиление давление) эффективным методом для фундаментального решения вопроса? Как вы относитесь к предложенной Россией и Китаем инициативе урегулирования?

Ядерное испытание третьего сентября - это откровенный и прямой вызов международному сообществу. Это угроза небывалого до сих пор уровня, стоящая перед всем регионом, включая Японию.

Ядерное испытание третьего сентября - это откровенный и прямой вызов международному сообществу. Это угроза небывалого до сих пор уровня, стоящая перед всем регионом, включая Японию

КНДР продолжает игнорировать предупреждения и провоцирует международное сообщество, что включает в себя и последнее ядерное испытание. И это совершенно неприемлемо. Необходимо, чтобы все международное сообщество оказало максимально возможное давление на Пхеньян для того, чтобы он предпринял конкретные шаги по денуклеаризации.

Мы в курсе того, что Китай и Россия выступают за диалог, как средство снижения уровня напряженности на Корейском полуострове.

Однако, нельзя обсуждать в одной плоскости военные учения США и Южной Кореи, направленные на защиту от северокорейской ракетно-ядерной угрозы, и северокорейские ракетные пуски и ядерные испытания, которые являются прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Япония продолжит усиливать на Северную Корею давления и требовать конкретных действий, направленных на разрешение существующих проблем, активно сотрудничая с мировым сообществом, включая не только США и Южную Корею, но и Китай с Россией.

Беседовали Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев