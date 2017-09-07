Гендиректор "РТИ": будем экспортировать высокотехнологичную безопасность

Максим Кузюк © Илья Лукин/пресс-служба холдинга "Технодинамика"/ТАСС

Концерн "РТИ", разработчик и создатель разведывательно-информационных средств для наземного эшелона российской Системы предупреждения о ракетном нападении, планирует заняться экспортом безопасности. О намечающихся контрактах в этой области, прорывных и высокотехнологичных решениях, которые холдинг будет поставлять иностранным заказчикам, а также о внедрении промышленного интернета и систем кибербезопасности в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Концерна "РТИ" Максим Кузюк.

— Максим Вадимович, вы уже два месяца возглавляете Концерн, и, по всей видимости, успели войти в курс его дел. Планируете менять стратегию развития "РТИ"?

— Наша компания всегда ставила и ставит перед собой самые амбициозные цели во всех сегментах присутствия — радиолокации, автоматизированных системах управления и безопасности, связи и микроэлектронике. Такой подход позволяет "РТИ" сохранять позиции одного из лидеров российского рынка высокотехнологичной продукции.

В то же время наша предыдущая стратегия была основана на достаточно большом росте объемов производства. А ввиду того, что дальнейшее финансирование Государственной программы вооружения (ГПВ) планируется сократить, теперь нам вряд ли придется ожидать масштабной загрузки наших производственных мощностей по линии гособоронзаказа. Даже несмотря на то, что мы находимся в стратегических сегментах ГПВ.

Исходя из этого, стратегия компании отчасти будет корректироваться. Главный вектор, на котором мы намерены сфокусироваться, — рост собственной эффективности.

Уже проведены совещания с руководителями наших предприятий и научных институтов, которые занимаются разработкой, созданием и поставкой техники. Им поставлена задача сосредоточиться именно на проектном управлении, снижении затрат, внедрении новой производственной системы.

Что касается лично меня, как генерального директора, то я намерен сконцентрироваться на реализации обновленной стратегии компании, повышении операционной эффективности, поиске новых возможностей для развития бизнеса.

— Что конкретно изменится?

— Необходим существенный рост производительности на предприятиях. Раньше ставились только финансовые цели, эффективности производства внимания уделяли меньше. Но ввиду ограниченности рынков, на которых мы работаем, нам нужно становиться более гибкими, более эффективными и зарабатывать на этих объемах больше.

Что меня радует: у нас очень высокий интеллектуальный потенциал. В компании сформирован сильный институт главных конструкторов, которые отвечают за разработку отдельных систем. Мы будем его наращивать и помогать ему развиваться, чтобы повысить эффективность управления проектами. На наших предприятиях много высококвалифицированных специалистов. Причем это молодые кадры, перенимающие у старшего поколения опыт и знания и уже руководящие отдельными проектами.

— Будет ли сокращение кадров на предприятиях "РТИ"?

— У нас сейчас не такая плохая ситуация, какой она была на госпредприятиях в 2010–2012 годах: зарплаты были минимальными, а численность персонала высокая. Сегодня на предприятиях "РТИ" достойные зарплаты, но, конечно, численность обслуживающих подразделений мы будем оптимизировать.

А вот, что касается работников производственных подразделений, — вопрос более сложный. Здесь я ставлю задачу на совершенствование производства не путем сокращения или увеличения численности персонала, а за счет роста производительности. Его можно достичь, добирая объемы. Например, у нас в приоритете стоит задача работы на внешнего заказчика в роли поставщика второго-третьего уровня. И уже дальше именно под эти объемы мы будем формировать численный состав персонала на каждом предприятии.

— Производственная база предприятий "РТИ" нуждается в модернизации?

— Своевременная модернизация производства, которая планово выполнялась и выполняется на предприятиях Концерна, позволяет сохранять лидирующие позиции в своих отраслях. Например, на Ярославском радиозаводе реконструирован цех сборки готовых изделий, построено новое механосборочное мелкосерийное производство, а также создан цех микроэлектроники, который соответствует 8-му классу чистоты. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование.

В Ярославле параллельно идет активное строительство специализированного корпуса сборки и испытаний модулей полезной нагрузки перспективных отечественных спутников связи, который должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2017 года.

В целом объем инвестиционной программы ЯРЗ за 2012–2016 годы превысил 2 млрд рублей. Ожидается, что до конца этого года в модернизацию ярославского предприятия будет вложено еще свыше 500 млн рублей.

Еще один пример успешной и своевременной модернизации — новая производственная площадка ОАО "ОКБ-Планета" в Великом Новгороде. Инвестиции в ее строительство составили более 280 млн рублей. Это объект площадью 1500 кв. м с помещениями особого класса чистоты уровня ISO 5.

В целом за истекшие пять лет на "ОКБ-Планете" проведена коренная реконструкция, которая позволила создать технологическую линейку производства СВЧ-микросхем на арсениде галлия и нитриде галлия с топологической нормой проектирования до 0,1 мкм.

Словом, на данный момент практически все наши предприятия перевооружены, и у нас достаточно техники, площадей, а также современных мощностей, чтобы обеспечивать реализацию собственных проектов и выходить с ними на внешние рынки.

— Что касается рынков — какие есть потенциальные заказчики, на какую продукцию?

— Хорошие перспективы у наших автоматизированных систем управления (АСУ). Причем они пользуются вниманием не только со стороны наших традиционных заказчиков — силовых ведомств. "РТИ", как вы знаете, участвовал в создании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, который уже почти десятилетие успешно действует в интересах всей страны. При его создании были реализованы новейшие инфокоммуникационные технологии: специалисты "РТИ" создали промышленный софт, аналогов которому нет в мире.

Опыт, технологии и компетенции, накопленные при создании изделий оборонного назначения, мы успешно реализуем при создании АСУ для органов государственного управления различного административного уровня.

Помимо этого, сегодня у нас есть компетенции и наработки для экспорта высокотехнологичной безопасности. Спрос по этой теме уже есть. Однако экспорт такой продукции не может происходить моментально. Я думаю, первый контракт у нас появится в следующем году.

Отдельное направление — радиолокационные комплексы. В продуктовом портфеле Концерна "РТИ" есть готовые изделия, которые можно предложить потенциальному иностранному заказчику. В частности, это РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э", предназначенная для освещения воздушной и надводной обстановки прибрежного государства, и РЛС контроля воздушно-космической обстановки "Витим". Еще одно наше экспортное предложение — РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер". Она предназначена для обнаружения и определения координат всех аэродинамических целей на расстоянии до 3 тыс. км.

Причем если раньше речь шла о поставках за рубеж одиночных изделий и систем, то сейчас рассматривается вопрос об интегрировании систем, разрабатываемых "РТИ", в иностранные системы. Например, речь идет о создании командных пунктов и ситуационных центров в странах, потенциальных для сотрудничества.

В ходе переговоров на МВМС-2017 и МАКС-2017 в рамках сотрудничества мы сделали потенциальным иностранным заказчикам ряд предложений по организации комплексного подхода, которые заинтересовали зарубежных гостей. Эту работу мы продолжили и на МВТФ "Армия-2017".

— Кто конкретно интересуется вашей экспортной продукцией?

— География достаточно широкая. Нам известна заинтересованность в продукции "РТИ" со стороны ряда стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также нескольких стран СНГ.

— Можно ли считать подписание "РТИ" и "Рособоронэкспортом" программы продвижения вашей техники на внешнем рынке следствием, в том числе и признания бизнес-успешности бренда "РТИ" на мировом рынке вооружений? Как вы в целом оцениваете экспортный потенциал Концерна "РТИ"?

— Концерн "РТИ" хорошо знают за рубежом. Объемы выручки, которые мы получаем от реализации продукции военного назначения, позволяют компании на протяжении пяти последних лет входить в международный рэнкинг Defense News Top 100.

Данную программу мы рассматриваем как "дорожную карту" по выходу на внешний рынок. Мы фактически "зафиксировали" взаимные обязательства по продвижению продукции Концерна на зарубежных рынках.

— Что будут представлять собой автоматизированные системы управления, которые вы планируете поставлять на экспорт?

— Мы собираемся экспортировать как конкретные решения, которые необходимы тому или иному заказчику, так и уникальные решения, разработанные под конкретного заказчика. Наш ориентир — не столько стандартные "коробочные решения", сколько крупные индивидуальные заказы: они дороже в исполнении, но решают более индивидуальную задачу.

Взять, например, концепцию "Безопасного города". В рамках этой системы мы должны решать задачи, объединяющие очень много всевозможных систем, сделанных на разных платформах. Это, к примеру, и обеспечение безопасности дорожного движения, и установка видеокамер наблюдения, и взимание штрафов на парковке, и функционирование системы автоматической оценки состояния дорожного покрытия, и так далее.

Хочу обратить ваше внимание, что Концерн "РТИ" активно продвигает собственные решения по созданию центров управления и ситуационных центров для региональных органов государственной власти. Еще в 2013 году для правительства Ямало-Ненецкого автономного округа наши специалисты разработали эксклюзивный продукт — уникальную комплексную интегрированную систему безопасности, которая координирует взаимодействие всех силовых структур региона. Условно она разделена на подсистему контроля въезда, подсистему контроля уличного пространства, подсистему мобильного доступа с единой формой обмена данными, подсистему управления силами и средствами с предоставлением регламентированного доступа всем заинтересованным службам. Например, в составе подсистемы контроля въезда функционируют комплексы сканирования документов (паспортов) и автоматической идентификации лиц, которые установлены в аэропортах, а также на железнодорожных вокзалах. Также в состав подсистемы входит комплекс распознавания регистрационных номеров транспортных средств.

Наша система безопасности интегрированная и позволяет наращивать ее потенциал за счет уже установленных или вновь внедряемых технических средств. Например, систему можно расширить за счет подсистемы, которая контролировала бы и анализировала работу сферы ЖКХ.

Руководители российских субъектов крайне заинтересованы в данном решении, так как центр управления — это не только мониторинг активностей в регионе, но и инструмент глубокого анализа процессов жизнедеятельности региона и система оперативной поддержки принятия управленческих решений.

— А нет ли идеи предложить такие системы иностранному заказчику?

— Да, мы нацелены на экспорт высокотехнологичной безопасности. Наша задача как интегратора разрабатывать архитектуру такой системы. Затем необходимо сформулировать требования к ее элементам и выбрать платформы, которые позволят обрабатывать огромные потоки информации. То есть надо построить систему, позволяющую вовремя предоставить нужную информацию людям, принимающим решение, и при этом правильно структурировать ее по разным уровням в иерархии организаций.

Главная сложность — продумать такую систему правильно, чтобы ею можно было эффективно пользоваться и она не была перегружена лишней информацией. То есть здесь интегрируются не только софт и "железо", но и на основе уже накопленного опыта ведется разработка индивидуальных решений и настройка этой АСУ под конкретные задачи индивидуального заказчика.

— Как в Концерне реализуется программа импортозамещения?

— Импортозамещением предприятия Концерна "РТИ" занимаются целенаправленно. Наш основной заказчик требует, чтобы мы использовали только российские программное обеспечение и электронную компонентную базу (ЭКБ). И хочу отметить, что уже по многим изделиям, поставляемым военному ведомству, у нас электроника и ПО полностью отечественные. Это касается, в том числе и микропроцессоров.

Мы поставляем Министерству обороны РФ электронику и ПО полностью отечественного производства. Это касается и микропроцессоров

ЭКБ разработана и изготавливается на базе отечественных схемотехнических и топологических решений, что гарантирует безопасность их использования в стратегических системах. Кроме того, мы реализуем части архитектурных решений, например, отечественное разработанное нами же ПО для защиты информации.

Также в Зеленограде у нас есть собственное НИИ Молекулярной Электроники и мощная микроэлектронная производственная база — ПАО "Микрон". Там в том числе реализуется программа импортозамещения. Наглядным примером ее успешности может служить тот факт, что банковский чип "Микрона" рекомендован к использованию в национальной платежной системе "Мир".

Еще одно наше предприятие,"ОКБ-Планета", в период с 2012 по 2016 год в рамках ФЦП "Развитие Оборонно-промышленного комплекса" разработало более 20 типономиналов электронных компонентов. Всего за 2008–2016 годы наше новгородское предприятие разработало более 60 типономиналов ЭКБ, семь базовых технологий для создания перспективных радиоприборов, а также смогло заместить более 30 импортных компонентов.

Сложность в том, что сейчас используется очень широкая номенклатура — десятки тысяч позиций. Осваивать всю линейку долго по времени и дорого финансово. Поэтому первостепенная задача решена — унификация и сокращение номенклатуры.

— В целом нужно ли России независимое производство собственной микроэлектроники для различных сфер деятельности, включая военную, или можно обойтись закупкой микроэлектроники у таких мировых фабрик, как, например, Южная Корея?

— Конечно нужно. Сейчас с развитием технологий и систем, основанных на микроэлектронике, наступает новый этап: если государство не имеет собственной электроники, то оно вынуждено строить свои системы на базе импортных решений, что, во-первых, небезопасно, а во-вторых, о какой технологической "независимости" тогда можно говорить?

Представьте такую ситуацию: билеты для московского транспорта поставляет не наш российский "Микрон", а иностранный подрядчик. И вот в какой-то момент — из-за очередной волны санкций или по какой-то другой экстремальной причине — проездные карточки перестают поставлять. Что мы имеем — транспортный коллапс!

Или чипы для банковских карт нам перестали бы поставлять — останавливать всю систему безналичных платежей из-за этого?

Очень важно, что сегодня у России есть собственные независимые микроэлектронные производства. И в их числе ПАО "Микрон". Наша продукция — мирового уровня, она сертифицирована за рубежом, и мы даже выигрываем зарубежные тендеры у мировых компаний. По топологическому уровню мы входим в восемь стран в мире, которые обладают такой технологией.

Да, мы отстаем от лидеров. Но наших технологий достаточно для обеспечения независимости в стратегических системах, финансовом секторе (банковские карты, компьютеры), на транспорте (электронные билеты), в энергетике (силовая электроника), при выпуске личных документов (электронный паспорт, водительские удостоверения и пр.).

— Можно ли будет отличить деятельность хакеров, естественные сбои системы, различного рода шпионаж от применения кибероружия? По каким признакам?

— В США кибервойска появились в 2010–2011 годах. Затем, в течение 2011–2015 годов страны НАТО также объявили о том, что создают кибервойска. В свою очередь Российская Федерация придерживается исключительно оборонительной политики, что отражено в Доктрине информационной безопасности и Стратегии национальной безопасности.

Отличить во Всемирной сети вредоносную деятельность хакеров, естественные сбои системы и различного рода компьютерный шпионаж от применения кибероружия, конечно, возможно. Например, уже сегодня легко различимы первичные и вторичные признаки компьютерного нападения. Над этим, к слову, работают и специалисты Концерна "РТИ". Так, буквально месяц назад из печати вышла монография "Национальная система раннего предупреждения о компьютерном нападении", написанная нашими специалистами.

— Американская компания "Рейтеон" объявила, что готова поставлять министерствам и ведомствам США систему защиты от кибератак. "РТИ" разрабатывает что-то подобное?

— Мы работаем над этим. В частности, в рамках федеральной программы СОПКА (Системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак — прим. ТАСС). К слову, в настоящий момент мы в "РТИ" успешно завершили испытания открытого сегмента перспективного опытного образца когнитивной системы раннего предупреждения о компьютерном нападении.

В то же время надо понимать, что одни мы такую глобальную систему не построим, — нужны партнеры, с которыми мы станем работать в кооперации.

— Как на предприятиях "РТИ" будет реализовываться программа диверсификации?

— Опять же, здесь мы делаем ставку на автоматизированные системы управления. Ключевая задача сейчас — сделать свое собственное "коробочное" решение. Отработаем его на наиболее продвинутых пользователях и затем будем тиражировать в интересах муниципальных, региональных и федеральных органов.

— Как на сегодняшний день обстоят дела с дальневосточным заводом "Радиоприбор"?

— Как вы знаете, ОАО "Радиоприбор" — это одно из ведущих предприятий ОПК России на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. С 2015 года предприятие начало испытывать финансовые сложности, сегодня в отношении него введена процедура банкротства.

В итоге по "Радиоприбору" выбрали достаточно понятную стратегию: создать на его мощностях обособленный производственный комплекс еще одного нашего предприятия — Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова. Все усилия направлены на спасение уникального предприятия.

По состоянию на 1 сентября 2017 года на работу в филиал ДМЗ во Владивостоке принято уже 206 человек. Всего до конца года планируется трудоустроить еще порядка 400 человек.

Уже идет закупка комплектующих и материалов. Выход предприятия на полноценную подготовку производственного цикла спланирован с таким расчетом, чтобы в 2018 году "Радиоприбор" уже выпустил первые изделия в зачет Дубненского машиностроительного завода.

— Работает ли Концерн "РТИ" по такому модному направлению, как интернет вещей?

— Мы работаем по этому направлению в области микроэлектроники. Дело в том, что основа интернета вещей — это различные функциональные микропроцессоры либо RFID-метки, которые необходимы, чтобы хранить информацию. Здесь, благодаря все тем же ПАО "Микрон" и АО "НИИМЭ", мы являемся лидерами отечественной отрасли.

Мы видим несколько направлений. Первое — это промышленный интернет для производств логистических компаний на гражданских рынках. Цель — создать систему, когда вся продукция идет с наличием радиочастотной метки, на которую можно записать всю необходимую информацию: не только код идентификации продукта, но и данные — что это за продукт, какова его "история" и так далее. Соответственно, создаются автоматизированные системы считывания, что позволяет сократить время на операции логистической сортировки и прохождения продукцией конвейеров в производстве. Эту тему мы считаем наиболее перспективной. Более того, у нас уже есть пилотный проект, который успешно реализован.

Также промышленный интернет позволит автоматизировать процесс принятия своевременных решений. Например, о том, что оборудованию требуется регламентный ремонт.

Это то, в чем мы видим будущее. Но, к сожалению, российский рынок промышленного интернета пока очень мал.

Второе — это интернет вещей с "умными" устройствами. Но, опять же, пока у нас нет утвержденного стандарта. А он нам необходим, чтобы обеспечить безопасность информационного обмена. По этому направлению мы можем изготавливать широкую линейку ЭКБ. Причем не только микропроцессоры, но и целый ряд устройств — различные преобразователи и даже собственные микроэлектронные системы на кристалле.

Беседовал Дмитрий Решетников