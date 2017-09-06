Замглавы МИД Казахстана: мы глубоко убеждены, что будущее за ЕврАзЭС

Галымжан Койшыбаев © Пресс-служба МИД Казахстана

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев в интервью ТАСС рассказал о предстоящем межрегиональном форуме России и Казахстана в Челябинске, приоритетах ЕврАзЭС, казахстанско-российских транспортных проектах и переговорах о строительстве АЭС.

— Осенью в Челябинске пройдет XIV межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Какова его повестка?

— Ежегодные форумы межрегионального сотрудничества – одно из главных событий в двусторонних отношениях, они проходят с участием глав государств и руководителей регионов. Первый такой форум состоялся еще в 2003 году в Омске и назывался форумом приграничного сотрудничества. В какой-то момент был предложено сделать его межрегиональным, чтобы участвовали не просто приграничные, а уже все заинтересованные в сотрудничестве регионы.

Темой предыдущего XIII форума, который прошел в 2016 году в Астане, было развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства. В рамках этого мероприятия, помимо традиционных встреч глав государств, губернаторов, прошел очень большой бизнес-форум. Главной темой встречи в Челябинске, которая состоится в ноябре, станет развитие человеческого капитала. Мы будем говорить о сотрудничестве в таких сферах, как образование, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие талантов, цифровая экономика.

— Какие документы планируется подписать на форуме в Челябинске?

— Сегодня в наших досье серьезные документы о сотрудничестве, в первую очередь в наукоемких сферах, включая совместное освоение космоса. У нас открывается новая эра сотрудничества на Байконуре. Мы подписали программу сотрудничества на очень долгую перспективу и готовимся к запуску совместных проектов.

Мы также готовим документы в сфере образования. Ведущие вузы наших стран сотрудничают напрямую, идет обмен студентами. Московский государственный университет имеет филиал в Астане, и, насколько я знаю, на эту встречу МГУ также выходит с новым документом.

Не исключено, что могут быть подписаны также соглашения о сотрудничестве в области культуры, медицины и, безусловно, в экономической сфере. Так что мы ожидаем принятия хорошего пакета документов.

— Какие задачи стоят перед ЕврАзЭС на нынешнем этапе? Как Казахстан оценивает прогресс по сопряжению Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс – один путь"?

— Практически все сотрудничество в экономической сфере у нас сейчас переведено на интеграционную площадку ЕврАзЭС. В Казахстане особое отношение к Евразийскому экономическому союзу. Напомню, что инициатором евразийского процесса является президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, который еще в 1994 году высказал эту идею. Мы глубоко убеждены, что будущее за ЕврАзЭС.

Исходим из того, что очень большой потенциал заложен в едином рынке лекарственных средств и медицинских изделий, который был сформирован в конце 2016 – начале 2017 года. К 2019 году мы договорились выйти на общий электроэнергетический рынок. Еще более амбициозная задача – создать к 2025 году общий рынок нефти и нефтепродуктов.

В конце 2016 года стороны подписали договор о Таможенном кодексе. Сейчас этот договор проходит ратификацию в национальных парламентах.

Также одним из приоритетов ЕврАзЭС является расширение сотрудничества с третьими странами. Переговоры о создании зон свободной торговли ведутся с семью государствами.

Что касается сопряжения Евразийского экономического союза и проекта "Один пояс – один путь", у нас есть возможность выйти на договор об экономическом сотрудничестве, переговоры идут с Китаем. У Казахстана есть своя национальная программа "Нурлы жол", нацеленная как раз на развитие инфраструктуры. Мы всецело поддерживаем сопряжение этих проектов.

— Какие совместные транспортно-логистические проекты развивают Россия и Казахстан?

— Наиболее крупным казахстанско-российским проектом в транспортно-логистической сфере является строительство международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай общей протяженностью почти 8,5 тыс. километров. По китайской территории проходит почти 3,5 тыс. км, по Казахстану около 2,7 тыс. км и по территории России больше 2 тыс. км. Казахстан и Китай уже завершили строительство своих участков. Сейчас, чтобы соединить готовые маршруты, остается достроить небольшой 150-километровый участок в Оренбургской области на границе с Казахстаном.

Другой проект – строительство транзитной автомагистрали Казахстан-Россия-Монголия. Казахстан уже построил свой участок, мы ожидаем, что Россия также приступит к строительству, к сожалению, этот вопрос еще не сильно двигается.

У России и Казахстана плодотворное взаимодействие в сфере авиатранспорта, мы связаны многими авиационными маршрутами. Ну и конечно, как страна, лишенная прямого выхода к морю, Казахстан заинтересован в доступе к портам самой близкой и дружественной нам страны.

— Как продвигается работа над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря? Определена ли дата саммита прикаспийских государств, который планируется провести в Казахстане?

— Работа над конвенцией идет неплохими темпами. Учитывая заинтересованность всех прикаспийских государств, надеемся, что в ближайшее время работа над этим документом будет завершена. Дата саммита глав прикаспийских государств, проведение которого действительно планируется в Казахстане, пока не определена. Саммит будет проведен, как только стороны окончательно согласуют этот важнейший документ.

— Можно ли ожидать проведения саммита до конца года?

— Трудно прогнозировать, состоится ли он до конца года. Как принимающая сторона, мы готовы организационно.

— Состоится ли встреча министров иностранных дел до саммита?

— Этот вопрос тоже находится в повестке дня, встреча состоится, если будет необходима доработка конвенции на министерском уровне.

— 29 августа в Казахстане открылся первый Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Как развивается сотрудничество России и Казахстана в сфере мирного атома? Принято ли решение о строительстве АЭС в Казахстане?

— Взаимодействие в области мирного использования атомной энергии также является одним из важных направлений нашего двустороннего сотрудничества. На последнем межрегиональном форуме сотрудничества в Астане был подписан меморандум о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла между министерством энергетики Казахстана, госкорпорацией "Росатом" и акционерным обществом "Казатомпром". Это стратегический документ, который определяет направления дальнейшего сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместные проекты в сфере добычи и переработки урана. Важным аспектом взаимодействия Казахстана и России в этой сфере является также сотрудничество в подготовке кадров.

Что касается строительства атомной электростанции на территории Казахстана, этот вопрос сейчас находится в стадии совместной проработки, идут переговоры. Насколько я знаю, на данном этапе речь идет не столько о технологиях, сколько об окупаемости проекта. Казахстан является энергетически обеспечивающей себя страной, поэтому, чтобы проект был успешен и окупаем, эта электроэнергия должна быть востребована.

Беседовала Лейла Тураянова