Ясухиро Ямасита: культура дзюдо связывает Россию и Японию уже 100 лет

Заместитель председателя Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямасита © Юрий Машков/ТАСС

Первый в истории Международный турнир имени основателя дзюдо Дзигоро Кано среди юниоров стартует во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Совместный российско-японский оргкомитет турнира возглавили глава Российской федерации дзюдо Василий Анисимов и член исполнительного комитета Международной федерации дзюдо, олимпийский чемпион Ясухиро Ямасита. В интервью ТАСС Ямасита рассказал о задачах нового турнира, кодексе дзюдоиста, развитии мирового дзюдо, а также об укреплении взаимоотношений между Россией и Японией посредством спорта.

— Господин Ямасита, вы являетесь идеологом и организатором предстоящих соревнований. Расскажите, как появилась идея провести его именно в нынешнем году и именно во Владивостоке?

— Этот турнир посвящен 100-летию первого международного состязания дзюдоистов России и Японии, который прошел в 1917 году во Владивостоке. Тогда его организовывал Василий Ощепков, который учился в Кодокане, основанном создателем дзюдо Дзигоро Кано. Ощепков в будущем создал советскую систему самообороны без оружия — самбо. Та встреча имела огромное значение и наследие для двух наших государств. А два года назад, когда я находился во Владивостоке, появилась идея создать мемориал в память о той встрече.

Россия и Япония — две великие державы, которые разделяет только Японское море. Важно понимать, что наши страны имеют богатую историю, культурные ценности. А дружественные взаимоотношения невозможны без взаимоуважения культур. Россия одной из первых начала развивать дзюдо и проповедовать его ценности. И меня сегодня очень радует тот факт, что Россия и Япония могут обмениваться опытом в таком прекрасном виде спорта, как дзюдо.

Немаловажным фактором наших взаимоотношений также является забота о здоровом образе жизни молодежи, передача молодому поколению дзюдоистов бесценного опыта наших спортсменов. Это стало одним из основных стимулов, повлиявших на решение об организации турнира во Владивостоке. Ведь он будет организован именно для юниоров.

— Это единственный подобный российско-японский проект дзюдо?

— Сейчас у нас есть целый ряд проектов, причем проводить такие турниры мы планируем и в других странах мира. Переговоры об этом идут с главой Европейского союза дзюдо Сергеем Соловейчиком. Также есть идея пригласить юношескую сборную России в Японию для обмена опытом, мы обсуждали это с генеральным менеджером сборной России Эцио Гамбой.

— Буквально три дня назад в Будапеште завершился чемпионат мира, приуроченный к 65-летию Международной федерации дзюдо. Вы воочию наблюдали схватки. Что думаете о нынешнем уровне дзюдоистов?

— Во-первых, я хочу сказать, что меня очень порадовала организация турнира. Понравился и спортивный уровень его участников, все показали высокий класс, доказав в очередной раз, что дзюдо очень популярный и интересный вид спорта и единоборств.

— Безоговорочным лидером турнира стали именно японцы, завоевавшие семь золотых медалей, четыре серебра и бронзу.

— Да, Япония взяла большое количество золотых наград, но в некоторых весовых категориях команде еще есть куда расти. Россия, несмотря на 10-е место в общекомандном зачете, показала хорошую школу. Видно, что проблем с развитием дзюдо в вашей стране нет.

Мы помним, что на Олимпийских играх в Лондоне Япония завоевала всего одно золото, куда меньше, чем ваша страна. Но я считаю, что всем нам не стоит оглядываться на прошлые результаты. В целом у большинства стран есть хорошие шансы на медали во всех весовых категориях, но, как вы понимаете, для этого нужно тренироваться.

Думаю, в 2019 году, за год до Игр в Токио, уже будет понятно, какие страны покажут себя на Олимпиаде. А сейчас, за два с лишним года до этого события, еще многое может произойти.

— Дзюдо на Играх в Токио — это, наверное, будет что-то особенное?

— Дзюдо на Олимпиаде — это очень важно для нас. У нашего вида спорта строгая философия, многое из нее мы переносим в повседневную жизнь. Дзюдо учит нас терпению и мудрости. Но, смотря на всю видимую консервативность, мы не стоим на месте, продолжаем развиваться.

Обратите внимание, что все, что происходит на татами, остается на татами. А за пределами ковра вся семья дзюдо очень дружна. Мы обмениваемся опытом, навещаем друг друга в свободное от тренировок время.

Вот поэтому на предстоящей Олимпиаде мы постараемся показать именно дух дзюдо. Возможно, сделаем показательное открытие, темой которого станет история, истоки нашего вида спорта. И я очень надеюсь, что после Игр-2020 года дзюдо станет еще более популярным в мире, еще больше самых юных заинтересуются им, захотят познать его философию.

— Именно в Токио состоится олимпийская премьера новой дисциплины — командного смешанного турнира. В Будапеште на чемпионате впервые был опробован новый формат, посмотреть на это приехал даже глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вам понравилось?

— Было очень интересно и, на мой взгляд, у такого формата хорошее будущее. Спорт объединяет, в дзюдо нет различий по гендерному признаку. Думаю, именно смешанные команды в первую очередь дадут толчок развитию дзюдо.

— Мы все любим дзюдо за дух борьбы, за зрелищность, за эффектные броски. Что нужно сделать, чтобы мы чаще видели дзюдо именно таким? Чтобы мы видели как можно больше бросков на иппон?

— Дзюдо нуждается в постоянном развитии. На мой взгляд, имеет смысл отказаться от дополнительного времени ("голден скор"). Порой на пьедестале оказываются далеко не самые сильные спортсмены. Почему? Когда дзюдоист выступает "от обороны", надеется на "шидо" (замечание), соперник начинает сильно изматываться.

В один соревновательный день у дзюдоиста зачастую несколько серьезных схваток, и на "голден скор", который порой достигает 12 минут, дзюдоист может потратить изрядное количество сил. Так у его следующего соперника уже будет преимущество.

Что уж говорить о финалах. Нам всем нужно найти решение этой проблемы и общими усилиями добиться революционных изменений, чтобы дзюдо оставалось спортом воли и силы духа.

Беседовала Вероника Советова​