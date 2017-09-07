Александр Жуков: государство задолжало перед работающими пенсионерами

Александр Жуков © Сергей Фадеичев/ТАСС

В преддверии открывающейся осенней сессии Госдумы первый вице-спикер Александр Жуков в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о законодательных приоритетах на новый парламентский сезон, дал оценку готовящемуся проекту бюджета на 2018 год и плановый период и назвал условия для индексации пенсий выше уровня инфляции.

— Александр Дмитриевич, одной из центральных тем осенней сессии традиционно является обсуждение проекта бюджета. Главный финансовый документ страны, как и прежде, будет приниматься в условиях действующих против России санкций и сложной экономической обстановки. Как вы оцениваете проделанную на данный момент работу правительства по формированию бюджета, чем будет отличаться бюджет будущего года от нынешнего?

— Если говорить о бюджете на 2018 год в сравнении с бюджетами предыдущих лет, то его главное отличие заключается в том, что все-таки мы наблюдаем перелом от стагнации к экономическому росту. Бюджет строится на позитивном прогнозе (уже сделанном Минэкономразвития? и сейчас, насколько мне известно, свой прогноз делает Центральный банк) и предполагает экономический рост, рост промышленности, инвестиций и реальных доходов населения.

— Какой из озвученных в последнее время прогнозов по росту ВВП вы считаете наиболее реалистичным?

— Мне кажется, что 2% — достаточно консервативный прогноз. В условиях санкций, которые действуют, и более жестких санкций, заявленных недавно американцами, мы наблюдаем улучшение экономической ситуации. Здесь имеет значение не только экономический рост, но и, безусловно, снижение инфляции.

В условиях санкций, которые действуют, и более жестких санкций, заявленных недавно американцами, мы наблюдаем улучшение экономической ситуации

Пока трудно оценить достоверность прогноза по курсу рубля, потому что Минэкономразвития предполагает достаточно серьезное его ослабление, для чего, на мой взгляд, не видно каких-то серьезных причин. Здесь важно будет посмотреть прогноз Центрального банка. Мне кажется, то, что было в последнем прогнозе Минэкономразвития, это чересчур заниженный курс рубля.

Бюджет будет строиться исходя из этих предположений, и главное, что в нем должно быть, — это сокращение дефицита и новое бюджетное правило, которое предполагает очень умеренный рост расходов.

— О каком именно сокращении дефицита может идти речь?

— Речь идет о том, что дефицит будет постепенно снижаться и в конечном итоге сведется к 0,8% в 2020 году (в 2018 году запланирован на уровне 1,6%). Но при этом цена отсечения стоимости нефти будет повышаться на 2% в год, что, естественно, дает возможность для большего объема расходов. Тенденция понятна: продолжается достаточно жесткая бюджетная политика, направленная на снижение дефицита. Тем не менее определенный рост расходов и перераспределение их на социальные цели и развитие будет.

Определенный рост расходов и перераспределение их на социальные цели и развитие будет

Второе, что я хотел бы сказать, — в этом году (пока окончательных цифр нет) мы наблюдаем увеличение собираемости налогов, прежде всего НДС внутри страны. Это, естественно, дает определенный рост доходов сверх запланированного уровня. Существенные поправки в этом году уже были сделаны, но я могу предположить с достаточно высокой степенью вероятности, что будут дополнительные корректировки в бюджет этого года, поскольку доходы позволяют это сделать. А проблемы, которые нужно решать, реально существуют, потому что на протяжении нескольких лет падали реальные доходы населения, снижались реальные пенсии и так далее. Изменение этой тенденции на повестке дня. Главной задачей правительства является выполнение указов президента, которые, как известно, требуют серьезных затрат, и финансирование всех социальных обязательств с учетом индексации — то есть недопущение снижения социальных обязательств.

— На какие цели могут быть распределены дополнительные доходы бюджета, полученные в 2017 году?

— Это, прежде всего, различные направления "социалки". Возможно, пенсии. В каком порядке — мне трудно сказать. Думаю, применительно к бюджету следующего года будет обсуждаться вопрос индексации пенсий. Если у вас появляются какие-то дополнительные доходы, то вы в любом случае смотрите, куда их направить, и, конечно, в первую очередь речь идет о социальных обязательствах. Хотя есть и приоритетные проекты, пришедшие на смену национальным проектам, многие из них требуют существенных инвестиций. Но я думаю, что сейчас все-таки приоритет будет отдан социальным направлениям.

Думаю, применительно к бюджету следующего года будет обсуждаться вопрос индексации пенсий

Если говорить об индексации пенсий, то, безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как нам выйти на реальный рост доходов пенсионеров. Для этого необходимо проиндексировать пенсии сверх инфляции.

— Допускаете ли вы и есть ли ресурсы для индексации пенсий и социальных пособий на уровень выше инфляции?

— Это будет зависеть от прогноза по фонду оплаты труда. Как известно, доходы Пенсионного фонда формируются за счет фонда оплаты труда, и в случае роста появляется возможность индексации.

— Это вопрос уже 2018 года?

— Да. И если прогнозы Минэкономразвития по существенному росту фонда оплаты труда оправдаются, это, в совокупности с дополнительными доходами федерального бюджета, создаст возможности для индексации пенсий пенсионерам. Может обсуждаться вопрос о том, будет ли это индексация для всех или только для неработающих пенсионеров.

— А что касается зарплат бюджетникам?

— Это вопрос выполнения указов президента. Здесь, конечно, большое значение будет иметь обсуждение межбюджетных отношений, потому что это вопрос не только федерального, но и региональных бюджетов. В рамках этой сессии у нас состоятся слушания, посвященные межбюджетным отношениям, и это будет, на мой взгляд, одним из ключевых вопросов при обсуждении федерального бюджета.

— Президент России Владимир Путин на встрече с лидером фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым указал на необходимость при обсуждении проекта бюджета особенно внимательного отношения к вопросам поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым неуказанным категориям граждан. Какие именно необходимы для этого бюджетные решения?

— Конечно, депутаты будут очень внимательно смотреть бюджет, внесенный правительством. Думаю, будет масса предложений, в том числе, как это обычно бывает, по увеличению расходов в сфере здравоохранения, образования — обе эти сферы хронически недофинансируются. Расходы на здравоохранение можно сравнивать с цифрами ВОЗ, с мировым опытом, совершенно очевидно, что в этой области у нас расходы недостаточны.

Если мы хотим здесь добиться серьезных результатов, требуется постепенное увеличение расходов на здравоохранение и образование. Потому что в конечном итоге рост экономики по большому счету зависит от состояния этих сфер

Будет продолжено обсуждение вопроса о повышении минимального размера оплаты труда. Он до конца не решен, у нас есть рабочая группа, мы подробно обсуждаем эту тему с правительством, и есть общее понимание, что в течение 2–3 лет нужно выходить на прожиточный минимум. Хотя и сам вопрос формирования прожиточного минимума тоже подлежит обсуждению. Я думаю, что и тот, и другой вопрос будут обсуждаться в бюджетном процессе в эту сессию, и уверен, что удастся найти сбалансированное решение по МРОТ.

— Предвидите ли вы какие-то серьезные налоговые законопроекты в эту сессию?

— Да, но не кардинальные. В этой сфере я бы выделил законопроект, внесенный депутатами комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, Глебом Хором, Леонидом Симановским и другими, который касается налоговых проверок, механизмов контрольной деятельности, а не установления каких-то новых налогов. Он предусматривает меры по созданию стабильной налоговой системы на долгосрочный период.

В частности, авторы считают необходимым пересмотреть подходы к мероприятиям налогового контроля и предлагают сократить сроки проведения камеральной проверки, учитывая современные системы контроля финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Предлагается также установить правило, согласно которому предметом повторной налоговой проверки может быть только обоснованность уменьшения налога на основании уточненных в декларации сведений. Это содержательный налоговый законопроект, который направлен в первую очередь на защиту прав налогоплательщиков.

— Какие еще вы могли бы выделить приоритетные законопроекты, которые будут обсуждаться в предстоящий парламентский сезон?

— Во-первых, это несколько законопроектов, вытекающих из послания президента Федеральному собранию. Как вы знаете, у нас есть специальный план по его выполнению. Среди таких инициатив — внесенный правительством законопроект, регулирующий порядок маркировки товаров контрольными знаками. Этот документ наделяет кабмин полномочиями по определению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, устанавливает ее правила, перечень групп хозяйствующих субъектов, которые осуществляют маркировку, дополнительные реквизиты кассового чека и так далее. Законопроект нужен для эффективного контроля за товарами. Это позволит избавиться от подделок и контрафакта, пресечь завышение цен при закупках.

Также два законопроекта внесены правительством с целью повышения контроля за рынком жизненно важных лекарств, чтобы избавиться от подделок, контрафакта, пресечь завышение цен при закупках медикаментов. Предусматривается внедрение на всей территории России федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, а также поправки в КоАП, которые вводят административную ответственность за производство и продажу этих лекарств без нанесения контрольно-идентификационных знаков.

В приоритетах на осень давно принятый в первом чтении законопроект об ответственном обращении с животными

Кроме того, в приоритетах на осень давно принятый в первом чтении законопроект об ответственном обращении с животными, который предполагалось принять в весеннюю сессию. Там возник ряд возражений, но я думаю, что в осеннюю сессию этот законопроект будет принят.

В экономическом блоке есть ряд правительственных законопроектов, в частности, о развитии малого и среднего предпринимательства, совершенствовании механизмов поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы.

Помимо этого, я бы выделил интересную и важную инициативу (руководителя фракции "Единая Россия") Владимира Васильева, (вице-спикера) Сергея Неверова и (первого замруководителя фракции) Андрея Исаева, которая направлена на исключение возможности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты социального характера. Социальные выплаты: пенсии, маткапитал, пособия для детей должны быть защищены от взыскания, например за просроченный кредит. То есть будет специальный счет, на который будут зачисляться денежные средства, на которые взыскание не может быть обращено. В понедельник комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала этот документ.

Пенсии, маткапитал, пособия для детей должны быть защищены от взыскания — например за просроченный кредит

Наконец, есть законопроект об ответственности за непропуск скорой помощи, также поддержанный правительственной комиссией. И законопроекты о введении уголовной и административной ответственности за препятствие работе врачей. Кроме того, выделил бы еще один важный законопроект, который давно обсуждается, — об организации дорожного движения.

Конечно, по ходу сессии будут возникать и другие важные инициативы.

— Если можно, хотелось бы вернуться к теме индексации пенсий. Ваш коллега по фракции Андрей Исаев не исключил, что "Единая Россия" рассмотрит возможность возвращения к индексации для работающих пенсионеров с низким уровнем дохода и тех, что трудятся в бюджетном секторе. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса, насколько серьезных финансовых средств потребует реализация такой инициативы, может ли она быть принята в осеннюю сессию?

— Этот вопрос наверняка будет обсуждаться. Возможно, по отдельным категориям, но я думаю, в первую очередь все-таки в целом для всех работающих пенсионеров. Это будет зависеть, во-первых, от реальных доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджета. Конечно, перед работающими пенсионерами государство задолжало. Многие из-за этого либо бросили работать, либо стали получать деньги в конвертах.

— Но это вопрос скорее 2018 года?

— Да, скорее 2018 года.

— Не могу не задать уже много раз звучавший, но не теряющий общественного резонанса вопрос. На каком этапе в настоящее время находится обсуждение темы возможного повышения пенсионного возраста?

— Скажу так: в Думе этот вопрос не обсуждается, законодательных инициатив на эту тему нет. В правительстве, насколько мне известно, вопрос тоже не обсуждается, он дискутируется на экспертном уровне. Мы знаем, что разные эксперты высказывают на этот счет разные мнения — надо это делать или нет, если надо, то когда.

— Одной из центральных тем весенней сессии 2017 года стал закон о реновации жилищного фонда Москвы. Позднее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская анонсировала намерение внести инициативу о распространении проекта реновации жилфонда на регионы России. Как вы оцениваете реалистичность этой идеи, есть ли на это средства, может ли она быть реализована в среднесрочной или отдаленной перспективе?

— Так ставился вопрос и при обсуждении закона в Думе. Некоторые депутаты говорили: почему только Москва, другие регионы тоже могли бы это сделать. Об этом говорили даже некоторые регионы. Но, к сожалению, ситуация такова, что большинство субъектов ограничены в средствах и им трудно применить такие механизмы реновации, как в Москве.

Большинство субъектов ограничены в средствах, и им трудно применить такие механизмы реновации, как в Москве

Во-вторых, остается нерешенной проблема ветхого и аварийного жилья — за то время, когда выполнялась старая программа, появились новые здания, которые требуют срочного ремонта. И для многих регионов именно это пока в приоритете.

Но, с другой стороны, действительно, есть регионы, которые могли бы в каком-то смысле пойти по пути Москвы и взять ее опыт. Я знаю, что такое желание высказывал Татарстан. Но для регионов, которые нуждаются в серьезной подпитке из федерального бюджета, это труднорешаемая проблема.

Для регионов-доноров такой вопрос можно ставить. Однако в полной мере применить опыт реновации — так, как это делается в Москве — наверное, не получится. Можно взять какие-то элементы в соответствующий законопроект, но только там, где для этого есть экономические предпосылки и финансовые возможности.

— Какова ваша позиция по готовящемуся законопроекту о реформе системы государственного контроля и надзора? Когда он может быть внесен, может ли быть принят до конца года?

— В целом я считаю, что эта проблема требует совершенствования законодательного регулирования. У нас во многом излишний контроль, который мешает развитию бизнеса и ничего не добавляет с точки зрения обеспечения целей этого контроля, безопасности и так далее. Поэтому мне кажется, что это своевременная инициатива. Есть предложения комитета Госдумы по экономической политике провести в эту сессию парламентские слушания на эту тему.

Безусловно, нужно уходить от этой бесконечной череды проверок, повторных проверок и так далее, которые не дают работать бизнесу. Здесь очень важно сохранить баланс между тем, чтобы не душить бизнес этими проверками, а с другой стороны, обеспечить выполнение целей этого контроля. Думаю, как раз этому и будет посвящен законопроект, который готовит правительство.

— В соответствии с распределением обязанностей между вице-спикерами вы курируете в том числе парламентское взаимодействие в рамках БРИКС. Когда состоится третий парламентский форум стран БРИКС, насколько активен и эффективен сейчас диалог между законодателями этой организации, какие есть планы по его развитию?

— Как известно, первый парламентский форум БРИКС прошел в Москве в 2015 году, второй — во время индийского председательства — состоялся в Женеве в 2016 году, в период проведения 135-й ассамблеи Межпарламентского союза. Там было сказано, что важно координировать усилия, в том числе по линии законодательных органов, с целью формирования более справедливого миропорядка, адаптации глобально финансовой архитектуры и трансформации БРИКС не только в локомотив устойчивого развития, но и механизм, формирующий долгосрочные глобальные экономические тренды. Там же участники высказались за создание рабочих структур, групп для регулярных тематических контактов.

Только что состоявшийся в Китае саммит БРИКС показал, что на уровне глав государств обозначаются все более конкретные пути для взаимодействия, и я думаю, что парламентское взаимодействие не должно отставать. В этом году в БРИКС председательствует китайская сторона, проведение парламентского форума запланировано 14 октября в Санкт-Петербурге на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Думаю, здесь речь пойдет о создании конкретных механизмов, рабочих групп, совместных действий, в том числе по сближению законодательства. Этот форум также имеет значение с точки зрения контактов парламентариев из стран БРИКС, это сама по себе очень важная вещь.

— Некоторое время назад Госдума приняла ряд законов, направленных на борьбу с допингом. Нужны ли, на ваш взгляд, новые антидопинговые меры на законодательном уровне?

— Определенная донастройка происходит постоянно. Буквально в понедельник правительство дало официальный отзыв на инициативу депутатов Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева. Инициатива относит к мерам по предотвращению употребления допинга в спорте и борьбе с ним установление ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере физкультуры и спорта для лиц, признанных решением соответствующей антидопинговой организацией нарушившими российские антидопинговые правила. Правительство поддержало этот законопроект при условии доработки, мы будем рассматривать его в осеннюю сессию.

Сейчас самым важным является выполнение нашего плана по борьбе с допингом. Есть утвержденный правительством комплекс мер, где подробнейшим образом написано, что нужно делать. Мы работаем с WADA по восстановлению российской антидопинговой системы, и это главный процесс. Он идет своим чередом — РУСАДА частично получила право на тестирование, избрано ее новое руководство. Сейчас приедет комиссия, которая будет смотреть, как выполняется дорожная карта. Они будут докладывать WADA, и та будет принимать решение об окончательном восстановлении РУСАДА.

— Оказали ли принятые Госдумой антидопинговые законы положительное влияние на восприятие в WADA в целом действий России по борьбе с допингом?

— Безусловно. И этот комплекс мер, который включает в себя образовательные вещи, меры по изменению отношения к допингу, — все это часть работы по восстановлению российской антидопинговой системы, и, конечно, эта работа приветствуется WADA.

Беседовал Алексей Цыпин