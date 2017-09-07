Константин Вышковский: амбициозная задача Минфина — вернуть доверие населения к государству

Константин Вышковский © Артем Коротаев/ТАСС

Глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский накануне Московского финансового форума рассказал ТАСС о том, как сделать ОФЗ-н более "народными", об антикризисных кредитах для регионов и о просветительской работе с инвесторами на внутреннем рынке.

— Минфин России выступает организатором Московского финансового форума. Ведущие эксперты, представители власти соберутся в начале сентября, чтобы обсудить наиболее актуальные финансово-экономические вопросы. Расскажите о повестке форума, в какой сессии вы примите участие?

— Уже второй год подряд мы проводим панельную сессию, посвященную национальному рынку государственных ценных бумаг. В этом году планируем обсудить общие вопросы, которые традиционно всех интересуют, — новые инструменты заимствований, планы и инициативы Минфина России на рынке государственного долга, ход исполнения программ заимствований. И еще как минимум два актуальных вопроса, которые хотим включить в повестку. Первый связан с ролью долгового, облигационного рынка для субъектов РФ.

Минфин России пытается делать все возможное, чтобы побудить региональные власти рассматривать облигационный рынок в качестве основного источника заимствований. Кому-то может показаться, что это утверждение не очень согласуется с текущими инициативами Минфина. Например, последние несколько лет федеральные власти реализуют инициативу по замещению дорогого рыночного долга дешевыми бюджетными кредитами для регионов. Но никаких противоречий здесь нет. Сейчас многие субъекты накопили действительно дорогие рыночные долги, в основном по банковским кредитам, а не по облигационным займам. Это свидетельство не очень правильной, не всегда последовательной политики заимствований и даже в ряде случаев прямых просчетов в ее реализации. Мы хотим поговорить о том, что бюджетные кредиты — это не более, чем антикризисная мера. Когда федеральный бюджет пытается помочь регионам и замещает дорогие рыночные обязательства дешевыми бюджетными кредитами — это должно рассматриваться исключительно как временная, пожарная, мера.

Год назад мы разработали рекомендации для субъектов по ведению лучшей практики заимствований. Документ размещен в открытом доступе на сайте Минфина. Только сам рынок может стать полноценным источником заемных ресурсов. Опора преимущественно на федеральный бюджет говорит о не лучшей долговой ситуации в регионе.

— Как Минфин планирует стимулировать регионы переходить на рыночные кредиты?

— Существует целый ряд законодательных инициатив. В частности, готовятся большие изменения в Бюджетный кодекс. Минфин для оценки финансовой ситуации в регионах планирует вводить новые критерии, на основании которых все субъекты будут классифицированы по группам риска. Для каждой группы будут разработаны свои меры регулирования долговой ситуации в регионах.

— Условия по федеральным кредитам для субъектов из разных групп будут отличаться?

— Мы предлагаем ввести некий подвид бюджетных, антикризисных кредитов, которые будут выдаваться только тем субъектам, которые попали в третью группу с высоким уровнем риска. Это логика, сходная с логикой взаимоотношений МВФ и стран — его участников, когда право на антикризисные программы и льготное финансирование Фонда получают только те страны, которые оказались в очень плохой экономической ситуации. Речь идет о льготных кредитах, задолженность по которым невозможно реструктуризировать или не вернуть. Как вы знаете, реструктуризация и прощение задолженности по кредитам МВФ не предусмотрены в принципе. На наш взгляд, это правильная логика и применительно к регионам.

Мы хотим систематизировать финансовые отношения с регионами. Видно, что субъекты пока не в полной мере понимают, зачем нужен рынок, зачем "мучиться" с получением кредитного рейтинга, зачем работать с инвесторами и что-то им про себя объяснять. Они не считают это необходимостью, потому что там — на рынке — во-первых, все дорого, во-вторых, слишком хлопотно. Проще, по их мнению, прийти в Минфин и договориться.

— Вернемся ко второй актуальной теме, о которой вы упомянули в начале разговора.

— Вторая большая тема, которую хотим затронуть, — рынок государственного долга и присутствие на нем долгосрочных российских инвесторов, в частности, управляющих компаний и пенсионных фондов. Какое-то время назад мы инициировали выпуск новых долговых инструментов с плавающей ставкой и с индексацией на инфляцию.

Что касается первого инструмента (так называемых флоутеров), можно с уверенностью сказать, что он состоялся. Инфляционные ОФЗ пока пользуются меньшим спросом. Минфин размещает эти бумаги в значительных объемах. Целевая аудитория этих инструментов — это российские инвесторы, которые, прежде всего, управляют пенсионными деньгами. При этом мы видим, что для нашего государственного рынка ценных бумаг характерна низкая активность такого рода держателей. К нам приходят управляющие пенсионными деньгами из зарубежных стран, далеких от нашей экономики, а своим инвесторам мы должны объяснять, что вообще-то это инструменты для вас — посмотрите, приглядитесь, они должны быть вам интересны. Инструменты должны соответствовать их инвестиционным стратегиям, но если это не так — мы хотим понять, в чем проблема.

— Пока инвесторы не конкретизируют причину, по которой недостаточно активно пользуются этим инструментом?

— Мы ведем работу с инвесторами, но пока ситуация такова, что основные участники российского рынка — это российские банки. Проблема в том, что российские банки преследуют иные, более спекулятивные, более краткосрочные стратегии, основанные на возможности заработать на разнице ставок. Поэтому на нашу сессию мы пригласили представителей НПФ и управляющих компаний, чтобы услышать их мнение.

— Формально, какая разница, кто покупает — банк или управляющая компания?

— Любой инструмент имеет свою целевую аудиторию. Задача эмитента — развитие рынка долговых инструментов: повышение ликвидности этих инструментов, создание возможностей и предпосылок для привлечения с рынка ресурсов в необходимом объеме при любой конъюнктуре. Если у эмитента с рынком нормальная взаимосвязь, он имеет возможность при любой ситуации в необходимом объеме привлекать заемные ресурсы. При одной конъюнктуре рынка спрос может быть выше на одни инструменты, при другой — на другие. Но в целом механизм должен работать всегда. Не должно быть так, что можно занять только при наиболее благоприятной ситуации, а при худшей — такой возможности нет.

Для каждого инструмента есть своя аудитория. Линкеры — это инструмент, ориентированный на консервативных инвесторов, у которых в управлении находятся так называемые пенсионные деньги и стоит задача обеспечить защиту этих накоплений, прежде всего от инфляции. Понятно, что максимизация уровня доходов — это общая цель, но так как это средства граждан, они должны управляться достаточно консервативно, соответственно, стратегия таких управляющих направлена прежде всего на защиту от инфляции. Такие инструменты типичны для НПФ. Флоутер — инструмент, который позволяет с низким уровнем риска разместить средства и гарантированно защититься от неблагоприятного изменения процентных ставок.

— Довольно ли ведомство результатами размещения ОФЗ-н? Какие актуальные данные по продаже? Есть ли у ведомства план, как стимулировать к покупке обычных граждан, не имеющих опыта инвестиций?

— ОФЗ-н станет отдельной темой на нашей панели. Мы поговорим о том, состоялся или нет данный инструмент на нашем рынке. Речь будет идти уже фактически о третьем выпуске, так как второй почти размещен. У нас есть стратегическая установка и наше понимание, что в любой момент времени у граждан должна быть возможность приобрести облигации, и здесь не должно быть временных разрывов. Как только будет полностью размещен текущий выпуск, мы сразу запустим следующий. Вопрос даже не месяца, а нескольких недель.

— В сентябре уже можно будет ожидать?

— Я думаю, что да.

— Сумма размещения ОФЗ-н будет той же, 15 млрд рублей?

— Пока точно сказать не могу. Размещение происходит быстрее, чем мы планировали. Изначально у нас была установка — не более двух выпусков в год. Продавать облигации, как и прежде, будут Сбербанк и ВТБ-24. Это большие банки с развитой розничной сетью, и мы пока не чувствуем необходимости в привлечении других агентов. Интересный момент: банки — агенты, начав размещать ОФЗ-н, пришли к выводу о целесообразности выпуска их собственных инструментов такого же типа, ориентированных на тех же самых инвесторов. Это еще одно подтверждение, на мой взгляд, того, что банки, работая с населением, видят его реальный спрос на подобные долговые инструменты.

— Многие говорят о том, что большая часть спроса приходится на опытных инвесторов. А изначально министр заявлял, что Минфин хочет сделать это массовым финансовым инструментом. Вы будете как-то стимулировать простых людей к покупке?

— Стратегические цели не достигаются за три месяца — невозможно финансовую грамотность населения повысить моментально. Это долгосрочная, последовательная работа. Соглашусь, сейчас покупают именно опытные инвесторы, которые понимают, что такое рынок, какие инструменты на российском рынке доступны для вложения и какое соотношение риска и доходности является оптимальным. Они сразу поняли, что ОФЗ-н — это очень выгодное предложение. Средний чек покупки сейчас высокий — в районе 1 млн рублей. И, к сожалению, пока не снижается. Покупают состоятельные граждане и вкладывают большие суммы средств, просто потому, что это однозначно один из самых интересных на российском рынке инструментов по соотношению риска и доходности. Спрос на бумаги сейчас стабилизировался на уровне 150 млн рублей ежедневно.

— Так все же, будет ли Минфин предпринимать усилия, чтобы как-то стимулировать более массовый спрос? Или вы полагаете, что остальные вкладчики "подтянутся" вслед за опытными, платежеспособными инвесторами?

— Речь идет о решении очень амбициозной задачи: о восстановлении доверия населения к государству как к заемщику. То есть об изменении ситуации, которая является следствием очень длительного исторического периода, прежде всего советского и нового российского, когда, к сожалению, была масса негативных примеров подрыва доверия населения.

Восстановить его невозможно за столь короткий период, который прошел с начала размещения ОФЗ-н. Будем смотреть, что здесь можно сделать и с точки зрения просветительских кампаний, и с точки зрения условий покупки облигаций. В принципе, мы всегда говорили, что та щедрость, которая проявлена нами при первых выпусках, это повышенная доходность и премия, будет не всегда. Именно это привлекает сейчас профессиональных участников рынка. Понятно, что если на рынке существуют два инструмента с одним и тем же риском, но разной доходностью, будет происходить простая вещь: от менее доходных бумаг будут избавляться, а более доходные — покупать. Понятно, что есть принципиальное различие: один инструмент рыночный, а другой — нет. И эта "нерыночность" инструмента для профессионального участника — недостаток, а для гражданина, который не является продвинутым в смысле знаний рынка ценных бумаг, наоборот — преимущество.

— Подобные облигации имеет право выпускать только Минфин или могут появиться аналоги? Например, на уровне регионов?

— Субъекты Федерации нашу инициативу подхватили, и мы уже видим обращения о регистрации субфедеральных бумаг такого типа. То есть регионы пытаются разработать аналогичные бумаги. С некоторыми субъектами мы ведем работу, призывая их действовать с нами согласованно, пытаемся направить регионы при разработке условий таких инструментов, обезопасить их от ошибок.

— Какие регионы сейчас разрабатывают облигации для населения?

— На днях к нам обратились представители Ямало-Ненецкого округа, сейчас рассматриваем их документы. Бюджетное законодательство предписывает субъектам, осуществляющим выпуски облигационных займов, регистрировать условия в Минфине России. Мы опираемся на Бюджетный кодекс, где написано, какие требования должны соблюдаться, чтобы региональные займы были зарегистрированы. Но эти требования достаточно общего характера.

Планируем изменения в Бюджетный кодекс, потому что нынешняя редакция писалась в совершенно других исторических условиях и сейчас во многом неактуальна. Когда нам приносят документы на регистрацию эмиссии бумаг для населения, мы считаем необходимым пойти значительно дальше, чем при регистрации обычных рыночных бумаг. В случае с облигациями для населения мы более внимательно изучаем условия. Объясняем, если регион планирует выпуск бумаг только с точки зрения решения задачи финансирования дефицита, то ему лучше выпустить обычные бумаги, обращающиеся на вторичном рынке и рассчитанные на квалифицированных инвесторов. Если же регион планирует создать "народный" инструмент для вложения сбережений граждан, альтернативный традиционному банковскому депозиту, то нужно координировать свои действия с Минфином. Мы долго разрабатывали эти условия и не принимали спонтанных решений. Достаточно глубоко изучили мировой опыт, советовались с участниками рынка, с нашими и зарубежными. Продукт, который получился, — это выстраданный продукт. Мы можем по каждому его элементу дать развернутое обоснование. Регионам целесообразно воспользоваться нашим опытом.

— Вы не против того, чтобы регионы выпускали аналогичные ОФЗ-н бумаги, например, через Газпромбанк?

— Не столь важно, кто физически будет продавать. Важно то, на каких условиях инструмент продается гражданам, какие им обеспечиваются права, какие есть возможности досрочного погашения бумаг, какой уровень доходности, как доходность по этим бумагам связана с доходностью по рыночным инструментам.

— Какой объем заимствований на внутреннем рынке Минфин планирует на следующий год?

— Чистые заимствования — примерно 1 трлн рублей. Это, в принципе, цифра, которую мы планируем на весь предстоящий трехлетний период. На каждый год из этого трехлетнего периода чистые внутренние заимствования будут составлять 1 трлн рублей.

— На этот год вы достигнете плана?

— Не вижу никаких оснований сомневаться в этом. На данный момент мы выполнили 73% программы внутренних заимствований. Чистые заимствования уже составили более 700 млрд рублей.

Беседовали Дарья Карамышева, Мари Месропян