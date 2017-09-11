Дзержинский: железного Феликса нужно вернуть на Лубянку

Владимир Дзержинский © Александр Шашков/ТАСС

Сто лет назад имя Дзержинского было в числе основных создателей нового государства после распада Российской империи. Сейчас в обществе не утихают споры о его личности и возвращении памятника ему на Лубянскую площадь рядом со зданием ФСБ России. 11 сентября ветераны спецслужб и правоохранительных органов отмечают 140-летие со дня рождения железного Феликса. В интервью ТАСС о нем рассказал его родственник Владимир Дзержинский.

- Владимир Михайлович, кем вы приходитесь Дзержинскому? Большая ли семья родственников Дзержинского?

- Я - внучатый племянник Феликса Эдмундовича Дзержинского. Линия родства с ним идёт через моего отца - Михаила Егоровича Дзержинского, он внук родного брата Феликса - Станислава, который родился в 1872 году.

Семья большая. Сам я занимаюсь родословной рода Дзержинских уже много лет - с 1989 года, когда проходил военную службу в Белоруссии, в гарнизоне Быхов. У меня две профессии: по первой я - морской лётчик. Вторая - служба в органах, был начальником секретного отдела. Наверное, все-таки кровь прадеда потянула. Родословной занимаюсь по сей день. За это время мы нашли многих членов семьи. Большую помощь оказывали в этой работе родственники. У внука Дзержинского, ныне покойного, Феликса Яновича Дзержинского, профессора МГУ, были наработки, благодаря которым мы потом нашли родственников за границей. Они кстати тоже занимались родословной. В итоге мы открыли родословную семьи с 1410 года и постарались проследить поколение за поколением, чтобы была связь между ними. Много родственников живет за границей - около 20 семей, а также в России и в странах СНГ - Белоруссии, Украине.

- Много ли сохранилось документов и вещей, принадлежавших Дзержинскому?

- Мы обнаружили, что сохранилось много документов и фотографий. Изучая родословную, я летом посещаю Белоруссию, где у нас находится родовое имение. Называется оно Дзержиново, в 80 км от Минска. В 2004 года родовая усадьба была восстановлена. Сейчас это главный музей Дзержинского в Белоруссии. Когда отец Феликса и моего прадеда жили в Дзержиново, - это была окраина польских земель. После 1939 года земли эти отошли к Белоруссии, поэтому белорусы считают его белорусом, а не поляком. Когда создавался первый музей в 1959 году в городе Ивенец в Минской области, семья отдала туда много вещей. Порядка 600 - это и документы, и личные вещи как Дзержинского, так и его родственников. На сегодняшний день этот музей не существует, потому что восстановлена родовая усадьба, она и считается главным музеем Дзержинского в Белоруссии. Дзержинский рос в этом имении. В последний раз он там был в 1917 году, когда убили моего прадеда Станислава и он приезжал на похороны.

- Есть какие-то семейные истории о Дзержинском?

- Могу привести две истории. Когда он был уже председателем ВЧК, в апреле 1919 года был издан указ Совнаркома о добровольном изъятии драгоценностей и золота, так как был большой голод. И Дзержинский в имении взял семейные драгоценности и самые большие предметы. Там были иконы и золото, и эти вещи он сдал. В семейном архиве хранится его письмо старшей сестре Альдоне, где он пишет, что в стране голод, он не мог поступить иначе, что закон один для всех. Это характеризует его как личность. Ещё можно привести пример: за 18 дней до своей смерти, выступая на пленуме 1926 году, он написал председателю Совнаркома Рыкову, Куйбышеву, что не разделяет политики этого правительства. И указывал причины, с чем не согласен, и что губит Россию: это произвол чиновников и неоправданные репрессии. Работая с архивами, мы нашли документы, где он писал и Ленину, и в Совнарком свои протесты, что нельзя применять репрессивные меры, нельзя всех мести под одну гребёнку. Он был против репрессий.

- Он поддерживал политику НЭП и был даже ее вдохновителем?

- Да. Он поддерживал политику НЭП. Но в то время уже был отход от ленинской позиции, так как выдвигалась идея, что главным в стране должен быть рабочий класс. А он защищал и крестьян. И говорил, что страна будет развиваться при союзе рабочего класса и крестьян и был противником того, что крестьянство задвигали.

- С учетом количества его должностей, оставалось ли у него время на семью?

- По воспоминаниям родственников, особенно его жены Софьи Сигизмундовны, он успевал находить время на семью, несмотря на загруженный график. Он заботился о братьях, сёстрах, отсылал им деньги. Оказывал помощь и своим друзьям, соратникам. Он был строг, но справедлив. Был такой случай: однажды вечером он пришёл к своей сестре Ядвиге, а она приготовила оладьи. Он спросил, где она взяла муку. Сестра созналась, что купила у мешочника - спекулянта. В результате он выбросил тарелку с оладьями в окно, настолько был честен и старался, чтобы семья соответствовала и была под стать ему. А еще очень любил природу, свои родные места и писал в письмах, что с удовольствием бы обнял все луга, дом, сосны в окрестностях поместья.

- Дзержинский в советской историографии считался чуть ли не вторым человеком в революции. Проявляют ли сегодня интерес к его личности музеи и общественные организации?

- На мой взгляд, есть всплеск положительного интереса. В 2014 году указом президента было возвращено имя Дзержинского отдельной дивизии Внутренних войск в Балашихе (сейчас она в составе Росгвардии). Оно было присвоено ещё в 1926 году. Решение возвратить имя было принято по настоянию личного состава, солдат, офицеров, которые обратились к Путину. Недели две назад я был на праздновании годовщины пятого полка дивизии. И там стоит маленький памятник Дзержинскому, создается музей. В дивизии дорожат его именем. Кроме того, многие школы, улицы носят имя Дзержинского. На юбилей откроется памятник в деревне Кай в Кировской области, где он отбывал первую ссылку. В Курске тоже открывается памятник по инициативе ветеранов МВД и ФСБ. Я думаю, это связано с тем, что после смерти Ленина он практически был руководителем страны. В его руках было все сосредоточено - кроме ВЧК-ГПУ, он занимался промышленностью, народным хозяйством, проблемами беспризорности, был наркомом путей сообщения. Практически не было такой отрасли, где бы он не участвовал. Удивляешься его работоспособности, его на все хватало, и он одерживал победы, боролся за страну. А негативные факторы, которые присутствуют и в наше время, - коррупция в различных отраслях и ведомствах, - он выжигал каленым железом и боролся с ней. Сейчас идёт понимание и осмысление, что надо равняться на Дзержинского. Я думаю возрастающий к нему интерес связан с этим.

- То есть в обществе отношение к "железному Феликсу" меняется и его начинают воспринимать как многогранную личность, а не как символ репрессий?

- Люди по-другому относятся к нему. Во-первых, изучают его жизнь, поступки, взгляды. Читают литературу. Дзержинский же вникал в каждый вопрос, хотя ведь и школу до конца не закончил, в то время как все его браться закончили университеты - Московский, Петербургский. У него была природная одарённость и жизнь учила его многому. Его учебой были тюрьмы и ссылки. Когда он занимался промышленностью, он сам все делал и сверял расчёты. По натуре он был добр. И эта доброта, наверное, давала ему силы. Выступая на пленумах, он говорил: я никогда не кривлю душой. Я всегда говорю правду.

- На ваш взгляд, каково сегодня соотношение правды и вымысла о фигуре Дзержинского?

- На сегодняшний день правды больше, чем вымысла. Поколение людей, которые выросли при его жизни, знали его как мужественного революционера, который провёл долгие годы в застенках.

Чистые руки, горячее сердце и холодная голова Феликс Дзержинский

Я думаю, что все вымыслы со временем уйдут. Будет меняться жизнь, будут понимать, что надо брать пример с таких как Дзержинский. Не зря родился его девиз, который был обращён к чекистам. Он и на сегодня очень актуален для всех, особенно для чиновников и правоохранительных органов: "Чистые руки, горячее сердце и холодная голова". И кстати не все еще документы рассекречены. Наверное, должно пройти время, чтобы открывать новые страницы из биографии Дзержинского.

- В первую очередь он воспринимается как основатель отечественных правоохранительных органов и спецслужб. У сотрудников спецслужб и МВД какое отношение к Дзержинскому?

- Общаясь с сотрудниками и ветеранами, я вижу только уважительное отношение. Его проявляют и высшее руководство, и рядовые сотрудники. Они поддерживают инициативы фондов и общественных организаций. С него берут пример. Дзержинский на самом деле был героем и патриотом. Написанные им инструкции в те времена, когда он был председателем ВЧК, сотрудники до сих пор используют в службе.

- Вы сам военнослужащий. Дзержинский действительно некоторое время был наркомом обороны?

- Он входил в тройку комитета по обороне Москвы в 1919 году. При его участии в это время время в Москве создавались отряды красноармейцев по охране и защите правопорядка. В 1919 году был назначен председателем особого отдела ВЧК по контролю за армией. В 1920 году - на должность начальника управления по тылу в юго-западном фронте на Украине. За это время он всячески поддерживал армию. А создание особых отделов сыграло очень большую роль в истории, особенно в годы Великой Отечественной войны, когда был создан тот же СМЕРШ.

- На выставках по истории спецслужб часто центральным экспонатом является маузер Дзержинского. Он им пользовался?

- Он ему был положен по службе. Но у него было и наградное оружие. На Дзержинского были покушения, когда бросили гранату в его кабинет, потом ещё было несколько покушений. Но он ограждал себя от оружия, так как был открытым человеком.

- Знаковым моментом при распаде Советского Союза стал снос памятника на Лубянской площади. Что Вы думаете об этом событии и в целом как относитесь к войне с памятниками?

- Отношусь отрицательно. Памятники ставятся людям, которые внесли вклад в развитие страны. А Дзержинский был практически руководителем нашей страны в 1920-е годы. Он внёс неоценимый вклад. Поэтому война с памятниками - это очень плохое дело. То, что творится сейчас в других странах - СНГ, Польше, США, когда глумятся над ними, уничтожают - это неправильно. Это история каждой страны. Есть личности, которыми надо гордиться, а памятники должны быть под контролем государства. Никто не имеет права подойти и снести памятник и осквернить его.

Памятник Дзержинскому был снесён незаконно. Определенные люди сорвали злость. С ним расправилась хулиганствующая толпа, и это была неправовая акция, это был вандализм. Но ведь могла повториться история, когда в ГДР взяли штурмом здание восточногерманской спецслужбы. Если бы не памятник Дзержинскому, возможно, могла бы пролиться кровь, потому что толпа, в основном молодежь, могла бы рвануть к зданию КГБ. То есть, даже в граните Дзержинский принял удар на себя. Это было начало распада СССР, и по Дзержинскому был нанесён первый политический удар.

Наверное, одни должны иметь возможность возложить цветы к памятнику Дзержинскому, а другие - к Соловецкому камню

Сейчас есть инициатива восстановления памятника на Лубянской площади. И семья Дзержинского эту инициативу поддерживает. Мы занимаемся более пяти лет работой по восстановлению самого памятника, который все это время находился в парке Музеон, первое время был свален в болото. Общими усилиями мы добились реставрации памятника. Но к сожалению, все идёт медленно. Я думаю, что в этом вопрос больше политики. Но возвращение памятника не свидетельствует о возвращении к прошлому, это сигнал правоохранительным органам, что должен быть порядок, чтобы искоренялась коррупция. Сам памятник обладает художественной ценностью. Он не зря стоял в таком месте, он вписывался в исторический вид Москвы. Я считаю, что надо его вернуть на место. В обществе должно быть примирение. Наверное, одни должны иметь возможность возложить цветы к памятнику Дзержинскому, а другие - к Соловецкому камню.

Надо судить по личности человека и его вкладу в развитие страны. Дзержинский создал самую мощную спецслужбу в нашей стране, а памятник символизирует всех чекистов. Сколько из них было героев СССР, сколько сражались на передовой! Я считаю, что возвращение памятника будет полезно для всей страны.

Дзержинский создал самую мощную спецслужбу в нашей стране, а памятник символизирует всех чекистов. Сколько из них было героев СССР, сколько сражались на передовой!

И нельзя забывать о миллионах беспризорниках, которым Дзержинский помог спасти жизнь и получить путёвку в жизнь. Он сам лично вытаскивал беспризорников из горячих котлов, где они ночевали. В стране на тот момент насчитывалось 5 миллионов беспризорных детей. Немало из них потом стали военными, учеными, работниками искусств. Это и Герои Советского Союза, сражавшаяся в годы войны в разведке морской пехоты, - Екатерина Демина и летчик Николай Матвеев, советский генетик академик Академии наук СССР Николай Дубинин и многие другие. Благодаря его организации работы было восстановлено почти 10 тыс. км железной дороги, он лично организовывал доставку из Сибири в 1919 году почти 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонн мяса в голодающие после районы страны, организовывал поставку лекарств в районы, где бушевал тиф.

Беседовал Александр Шашков