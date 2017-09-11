Сергей Пикин: "Россетям" надо фокусироваться на снижении потерь и корпоративных реформах

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин © Пресс-служба ПАО «Россети»

Совет директоров "Россетей" вечером в понедельник назначил новым главой компании бывшего руководителя департамента ЖКХ города Москвы Павла Ливинского. Его кандидатуру на пост генерального директора сетевой компании ранее рекомендовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. О том, в каком состоянии достанется Ливинскому электросетевой комплекс и какие задачи предстоит решить в первую очередь, рассказал в интервью ТАСС директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

— В чем особенность российского электросетевого комплекса?

— После ликвидации РАО "ЕЭС России" электрические сети различного класса напряжения оказались разбросаны по множеству компаний. Выстроенная система взаимодействия между ними была не самого лучшего качества.

— Какие шаги были сделаны для решения этой проблемы?

— Ключевой развилкой того времени, а может быть, и текущего момента являлась возможность приватизации этих разрозненных сетевых компаний, вышедших из-под крыла РАО ЕЭС. Однако я согласен с тем, что приватизировать компании, находящиеся в статусе естественных монополий и регулируемые государством, не самая хорошая идея. Приватизация приносит плоды, когда компания работает в конкурентном рыночном сегменте. Когда же компания получает доход из тарифа, утверждаемого государством, вся конкуренция строится вокруг административного ресурса и не приводит к повышению эффективности.

— Что, на ваш взгляд, может стать альтернативой приватизации для повышения эффективности электросетевого комплекса?

— Альтернативой повышению эффективности через приватизацию, на мой взгляд, является создание единой системы управления электросетевыми компаниями. Именно эта идея легла в основу Стратегии развития электросетевого комплекса, которая и дала базовые основы формирования компании "Россети", определив вектор движения. Консолидация всего комплекса, повышение его операционной эффективности, финансовых показателей, надежности электросетей и доступности энергетической инфраструктуры, технологическое развитие — вот ключевые задачи, которые были сформулированы в стратегии.

— Есть ли уже сейчас позитивные тенденции в развитии электросетевого комплекса страны с принятием Стратегии развития электросетевого комплекса?

— Стратегия развития электросетевого комплекса еще не реализована в полном объеме, однако то, что уже сделано, позволяет говорить о правильности выбранного вектора движения. Заложена прочная основа для дальнейшего поступательного развития электросетевого комплекса России. Следующая задача, на мой взгляд, связана с внедрением новых цифровых технологий при работе электросетей. Это касается и вопросов управления, строительства более надежных цифровых подстанций, развития систем мониторинга функционирования электросетей, прогнозирования и предвидения различных аварийных ситуаций, планирования необходимых ремонтов. Все это может быть реализовано в ближайшие годы при сохранении нынешней политики "Россетей".

— Какие основные шаги развития "Россетей", предпринятые за последние годы, привели к повышению эффективности компании?

— На момент фактического начала работы "Россетей " в 2013 году шесть распределительных сетевых компаний находились в критическом финансовом состоянии, общий долг группы составлял 550 млрд рублей, чистый убыток — 159 млрд рублей. В то время каждое дочернее зависимое общество функционировало исходя из тех реальностей, которые были на местах в регионах, — не было никаких единых стандартов и требований. Не было организовано взаимодействие компаний при аварийных и внештатных ситуациях, информационная база формировалась на основании несистематизированной отчетности ДЗО и не верифицировалась. В результате любая внештатная или аварийная ситуация превращалась в ЧП регионального масштаба.

Поэтому первое, с чего начал на тот момент генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин, — стандартизация всех процессов: начиная от инвестиционной политики и заканчивая системами управления закупками обществ, бизнес-планирования, созданием регламентов по технологическим процессам. Сейчас все входящие в холдинг ДЗО работают по единым стандартам в рамках бизнес-процессов холдинга. Это позволило повысить операционную эффективность, улучшить прозрачность всего холдинга. Удалось не только не допустить финансового краха отдельных предприятий (а такой риск был), но и вывести их на показатели прибыли.

Следующий важный шаг, который был реализован, — повышение доступности энергетической инфраструктуры. Эта задача была поставлена в 2012 году Владимиром Путиным в рамках реализации мероприятий по повышению рейтинга инвестиционной привлекательности России. В то время наша страна находилась на последнем, 183-м месте по такому индикатору, как подключение к системе электроснабжения в рейтинге Всемирного банка, а сейчас — на 30-м.

— Что это дало потребителям?

— Средняя плата для потребителей до 150 кВт за присоединение к распределительным сетям снизилась вдвое, радикально упростились сами процедуры присоединения, что почувствовали, конечно, все группы потребителей, но в первую очередь — малый и средний бизнес, для которого это явилось даже неожиданностью.

— Какие основные задачи перед "Россетями" стоят сейчас?

— Ключевой задачей для любой сетевой компании является снижение потерь при передаче электроэнергии. Надо отметить, что "Россети" добились сокращения потерь с 9,9% до 8,8%. Кажется, всего 1%, но каждый процент — это десятки миллиардов сэкономленных рублей, что позволяет, в частности, снизить темпы роста тарифов на электроэнергию.

Отрадно, что снижение уровня потерь идет на фоне повышения надежности энергоснабжения и существенного снижения аварийности. Тот же рейтинг Всемирного банка отмечает, что "Россети" имеют наивысший индекс надежности энергоснабжения среди стран мира.

Не менее важны, на мой взгляд, реформы в сфере корпоративного управления. Запущены процессы по объединению дочерних структур. В частности, объединятся МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Уже в этом году экономический эффект может составить несколько миллиардов рублей. В скором времени возможны и другие значимые объединения электросетей на региональном уровне.

— Есть ли предпосылки для расширения географии деятельности "Россетей" за пределами нашей страны?

— На роль России в глобальной электроэнергетике взглянули по-новому. Это сделало нашу страну активным участником не только межгосударственного диалога, но уже конкретных международных проектов в области электроэнергетической интеграции. На последнем Восточном экономическом форуме активно обсуждался вопрос строительства электрического суперкольца между Японией, Китаем, Кореей, Монголией и Россией. ЕЭС России обладает большим резервом генерирующих мощностей, в то же время у нас самая низкая цена электроэнергии. Поэтому такая интеграция через "Россети" позволит повысить эффективность всех энергосистем.

Беседовала Ольга Дедяева