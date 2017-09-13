Алексей Учитель: отказ двух киносетей прокатывать "Матильду" — это нож в спину

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Во вторник руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщило о своем решении не показывать фильм Алексея Учителя "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей. В интервью ТАСС режиссер рассказал, как он относится к этому решению, поделился своими соображениями о возможных финансовых потерях и безопасности потенциальных зрителей картины, которая выйдет в прокат 26 октября.

— Алексей Ефимович, сейчас какая-нибудь ясность есть? Кто отказался, кто берется прокатывать "Матильду"?

Эти две сети солидаризируются с этим мракобесием, со странными силами. Картина "Матильда" прославляет нашу страну

— Пока мы знаем, что две киносети, принадлежащие Александру Мамуту, отказываются от проката по вопросам безопасности. Я узнал об этом из СМИ. Это очень странное заявление, потому что когда некие православные активисты выступают с призывами не показывать "Матильду", это еще хоть как-то понятно. Но когда в своей среде получаешь нож в спину — это дикость. Во-первых, можно было позвонить нашему прокатчику, компании "Каро", поинтересоваться, что и как? Я уж не говорю о том, что можно было позвонить или встретиться со мной, посмотреть наш фильм.

А это — заявление, которое я бы назвал слегка политизированным. Получается, что эти две сети солидаризируются с этим мракобесием, со странными силами. Картина "Матильда" прославляет нашу страну. И киносети вместо того, чтобы поддерживать российское кино, делают прямо противоположенное. Для меня это шаг, противоречащий кинематографической этике. Вот почему я вдвойне благодарен министру культуры Владимиру Мединскому за его принципиальную и, что уж там говорить, в наше время — смелую позицию.

— Вы сами уверены в безопасности потенциальных зрителей "Матильды"?

Это может случиться с любым фильмом, спектаклем. Если кому-то что-то не понравится, государство-то не запретит, а сети откажутся. Надо всех призывать не отказываться, а вместе победить и показать

— Безопасность, безусловно, обсуждать надо. У нас есть определенные заверения от МВД, ФСБ. Безопасность обеспечивает государство, оно за это отвечает. Получается, они не верят государству, не верят, что оно может обеспечить безопасность. Это своеобразный призыв к сетям тоже не показывать наш фильм. Хотя для киносетей был организован показ картины, нам обещали самую широкую поддержку. Тем более что 19 сентября в Санкт-Петербурге будет "Кино-Экспо", крупнейший российский кинорынок, где наша картина будет показана всем прокатчикам, не только сетям.

И мне непонятно, почему надо так резко, так индивидуально, не обсудив, не посоветовавшись, делать подобный шаг, приносящий вред российскому кино и русской культуре. Я говорю громкие слова не потому, что мне хочется приподнять свой фильм. Эта ситуация касается не только "Матильды", не только Алексея Учителя. Это может случиться с любым фильмом, спектаклем. Если кому-то что-то не понравится, государство-то не запретит, а сети откажутся. Надо всех призывать не отказываться, а вместе победить и показать. Столько людей уже посмотрели фильм, ну нет в нем ничего оскорбляющего, скорее, наоборот.

— Как вы думаете, решение киносетей может иметь обратную силу? Нет мыслей встретиться с Мамутом?

— Я очень надеюсь, что они передумают. Должен разум восторжествовать. Насчет встречи — не знаю. Я готов. И господину Мамуту показать картину, и обсуждать. Их заявление сделано не по правилам, скажем так.

— От проката отказались две крупнейших киносети России. Понятно, какие убытки могут быть для кинопроката?

Я такого давно не видел. Во всех залах стоя хлопали и кричали "браво". Выходили — плакали девушки молодые, говорили восторженные слова

— Колоссальные. Я думаю, что это не одна сотня миллионов. Двести-триста миллионов рублей. Не меньше. И это тем более обидно. Мы специально проводили во Владивостоке так называемый тестовый показ. Это было пять залов. Билеты раскупили в интернете за 40 минут. Остальную часть пустили в продажу в кассах — тоже мгновенно раскупили. Переполненные залы. В основном — молодежь. Я такого давно не видел. Во всех залах стоя хлопали и кричали "браво". Выходили — плакали девушки молодые, говорили восторженные слова. И они не понимают, в чем же обвинения противников "Матильды".

— Но вы же слышали, что в понедельник был поджог двух машин у офиса вашего адвоката. И мы все в Москве, кстати, тоже практически мгновенно раскупили билеты на показ "Матильды" в "Иллюзионе". Он должен был пройти в тот же понедельник, но отменили "по техническим причинам".

Накануне вечером мы отменили, а утром случился этот поджог. И все восприняли, что это связано

— Это просто совпадение. Мне накануне показа в "Иллюзионе" стали звонить десятки журналистов, именно они и раскупили все билеты на показ. Не зрители, как мы ожидали, а журналисты, которые восприняли это как премьеру. Сказали, мы вас ждем, просим об интервью. Именно поэтому накануне я этот показ сам отменил. Точнее, просто перенес на другой день. Накануне вечером мы отменили, а утром случился этот поджог. И все восприняли, что это связано. Но если бы все журналисты за месяц до проката отписались, тогда бы пропала вся интрига. Только в этом дело. Кстати, во Владивостоке все прошло абсолютно спокойно, не было никаких плакатов, никаких воззваний. И никто не испугался, все пришли. Да, эти ужасные случаи с машинами были, но это преступники.

— Писали, что во Владивостоке вы ходили с охраной?

— Неправда. Я хожу без охраны.

— Нет такой крамольной идеи — показать фильм по телевизору и просто отказаться от проката?

Государственных средств — только небольшая часть, все остальное мы брали у частных инвесторов

— Конечно нет! Это очень дорогой фильм с многочисленными финансовыми обязательствами, которые я должен выполнять. А прокат — это единственное место, где можно заработать деньги, которые нужно будет отдавать. Хоть госпожа Поклонская и говорит, что это государственное финансирование, но государственных средств — только небольшая часть, все остальное мы брали у частных инвесторов.

— Фильм был показан во Владивостоке, в Питере, в Москве показов не было. Этих показов достаточно для выдвижения на "Оскар"?

— Да, их уже достаточно. Дистрибьютор официально объявил, что начался ограниченный прокат. Есть такая форма.

— "Матильда" будет показана в ноябре в Лондоне на "Неделе российского кино". А где еще?

— В Германии начнется прокат практически одновременно с российским — с 28 октября. Я буду с премьерами в трех немецких городах, всего городов будет больше. В Америке покажем в пяти городах. В Китае покажем.

— И все-таки еще раз про безопасность российских зрителей...

И в первый уикенд, и во второй будут усилены меры безопасности

— Мы обсуждали это и в Министерстве культуры, и в администрации президента. И в первый уикенд, и во второй будут усилены меры безопасности. Раз такая ситуация, раз не могут справиться с кучкой активистов, которые непонятно чем занимаются, это дело правоохранительных органов. Я думаю, что они справятся.

— Нет опасений, что народ не пойдет?

— Если все это будет нагнетаться, а киносети будут отказываться — им просто некуда будет идти. А народ, зрители очень хотят увидеть картину, это показывают все опросы. Интерес колоссальный.

Беседовала Наталья Баринова