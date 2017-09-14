Илья Шестаков: ожидать резких колебаний розничных цен на рыбу не стоит

Илья Шестаков © Александр Демьянчук/ТАСС

В преддверии Международного рыбопромышленного форума, который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге, глава Росрыболовства рассказал в интервью ТАСС о прогнозе объема вылова рыбы в этом году, о том, когда Россия сможет импортозаместить мидии и устрицы, а также о запрете на промышленный вылов байкальского омуля.

— Илья Васильевич, ранее Росрыболовство сообщало, что намерено за пять лет привлечь в развитие рыбного комплекса РФ 200 млрд рублей. Как сейчас оцениваете инвестиционные возможности на ближайшие годы? Как проходит сбор заявок на инвестиционные квоты?

— Мы говорили, что привлечем этот объем инвестиций в течение пяти-семи лет с момента выхода нормативно-правовой базы по механизму распределения инвестквот. Она уже вышла, заявки будут собраны до 1 декабря. И есть довольно большой интерес к этому инструменту. Если говорить о Северном бассейне, то мы ожидаем, что будет большее количество заявок на суда и рыбоперерабатывающие заводы, чем объем выделенных инвестквот. Если говорить о Дальнем Востоке, то здесь ситуация пока немного иная: по-видимому, заявок на строительство заводов будет больше. А в плане судов — надеемся, что объем выделенных инвестквот полностью удовлетворит все заявки, которые поступят от компаний. Окончательно все будет понятно в декабре. В целом, по нашим оценкам, будет построено более 60 судов и 10 перерабатывающих заводов.

— Сколько уже получено заявок?

— Сейчас компании еще в процессе подготовки. Думаю, заявки придут массово перед сроком окончания приема. Мы специально давали полгода от момента выхода постановления до декабря, потому что предприятиям нужно провести достаточно большую подготовительную работу, чтобы не было возможности фальсификации данных или, например, такой ситуации, когда соглашение на реализацию инвестпроектов останется только на бумаге. В связи с этим процедура достаточно непростая: нужно предоставить финансовые гарантии, заключение от независимого консультанта о том, что проект экономически обоснован, и соблюсти другие процедурные требования. Поэтому мы ожидаем, что основные заявки поступят в ноябре.

— Как проходит вылов рыбы в разных регионах? Какой у вас прогноз на этот год? Ожидать ли роста вылова в этом году?

— В целом, если говорить о путине, то мы идем с опережением прошлого рекордного года где-то на 1,5%. Мы перешагнули порог 3,5 млн тонн. По всем бассейнам отмечается небольшой плюс, есть отставание в Азово-Черноморском. В целом неплохо проходит лососевая путина, хотя, конечно, она не самая удачная: вылов меньше, чем в 2016 году. Но сравнивают традиционно четные и нечетные года, что связано с урожайностью поколений. К 2015 году мы также идем с опережением по вылову лососевых. Если говорить об общем вылове, то ожидаем, что по итогам года показатель будет на уровне прошлого.

— Росрыболовство ранее прогнозировало возможное снижение оптовых цен на рыбу в 2017 году. Как сейчас обстоят дела с оптовыми и потребительскими ценами на рыбу? Какой прогноз по ценам до конца года?

— Если мы говорим о потребительских ценах, то здесь опираемся на данные Росстата. По сути дела, это такая средняя температура по больнице. В сравнении с началом года средний уровень потребительских цен выше на 0,9%. Если говорить об оптовых ценах, то здесь наблюдается разнонаправленная динамика — в зависимости от видов рыб и региона. Например, на минтай и сельдь цена упала на Дальнем Востоке на 10%, на треску на Северо-Западе практически на 5%, при этом выросла цена на тихоокеанскую треску и камбалу. Я думаю, что в целом, если ориентироваться на объемы вылова на уровне прошлого года, то ожидать каких-то резких колебаний розничных цен не стоит.

— Вы высказывали мнение, что Россия в течение двух-трех лет сможет полностью заместить поставки мидий и устриц, которые ранее совершались из-за рубежа, за счет наращивания производства в Азовском и Черном морях. Как сейчас проходит производство в этих районах?

— Я думаю, что сможем заместить и уже замещаем, хотя пока и не полностью. Мы видим, что растет производство — рост в 2017 году по России составил 19%. Динамика хорошая, если ее сохранять, то в ближайшие годы сможем полностью импортозаместить данные позиции.

— Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках. В ней предусмотрено установление запрета на добычу этой рыбы на Байкале сроком на три года. Когда будет введен запрет?

— Запрет будет введен уже скоро. Такие изменения в правила рыболовства для Байкальского бассейна мы внесли, сейчас ждем регистрацию соответствующего приказа Минсельхоза России в Минюсте. Им предусмотрен запрет на промышленный вылов. Думаю, что документ будет зарегистрирован в ближайший месяц.

— Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Международный рыбопромышленный форум. Какие соглашения будут подписаны на форуме? Какие ожидания по сотрудничеству со странами — участницами форума?

— Мы не ориентируем этот форум на подписание соглашений. Для нас это скорее площадка для обсуждения перспектив развития рыболовства в мире, какие есть тенденции, как правильно регулировать промысел. Вопросам глобального рыболовства будет посвящено пленарное заседание. И в первый, и во второй день работы форума пройдут круглые столы по насущным темам, волнующим рыбаков: как наука видит перспективы отрасли, будут высказаны прогнозы по запасам, возможному вылову. Ряд соглашений все же будет подписан, например это будет меморандум о сотрудничестве между Россией и Чили в области рыболовства. Еще одно соглашение планируется заключить по проектированию и строительству нового краболовного судна. Каких-то других инвестиционных соглашений пока не ожидаем, но на отложенный эффект, конечно, рассчитываем.

— Как часто планируете проводить форум?

— Еще не обсуждали этот вопрос. Я думаю, что посмотрим, как пройдет первый форум, и дальше будем принимать решение. Пока предпосылки хорошие — интерес к форуму превзошел первоначальные ожидания.

Беседовала Полина Гриценко