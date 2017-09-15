Елена Кальницкая: Петергоф не подражание Версалю, а его продолжение

Елена Кальницкая © Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

В отношениях России и Франции 2017 год — юбилейный: две страны отметили 300-летие визита в Париж Петра Великого. Одним из наиболее ярких воплощений французских впечатлений царя стал Петергоф — приморская резиденция, построенная под влиянием архитектурных ансамблей Версаля и Марли.

Чем в наши дни живет одно из любимых творений Петра, как удается сочетать суперсовременные мультимедийные технологии с фонтанами и архитектурой XVIII века, как на Большом каскаде можно увидеть Юрия Гагарина и применимо ли к Петергофу наименование "русский Версаль", в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.

— Петергоф часто называют "русским Версалем", поскольку именно эта резиденция французских королей вдохновила Петра Великого на создание собственного парка с фонтанами. Не вызывает ли это сравнение некой ревности у Версаля французского и какие отношения существуют в наши дни между Петергофом и Версалем?

— Петергоф никоим образом не является повторением Версаля, но является его порождением и продолжением. Да, здесь много французского, но в то же время это настолько русский памятник и настолько уникальный, что считать его простым подражанием нельзя.

ГМЗ "Петергоф" является членом ARRE — Ассоциации королевских резиденций Европы, центром которой считается Версаль, и лично меня связывают самые добрые отношения и дружба с многолетним директором Версаля Беатрикс Соль. Во время Петровского конгресса, проходившего весной 2017 года во Франции, мы договорились вместе работать над книгой, посвященной повседневной жизни Петергофа и Версаля. Эта жизнь была, кстати, и совершенно разной, и — во многом — однотипной. Не знаю, что у нас получится, но добрые намерения в этом, несомненно, присутствуют.

Лет пять назад у нас был интернет-проект c Château de Versailles, посвященный визиту Петра Великого во Францию, мы собрали на специальном сайте, первом совместном сайте среди европейских музеев, живописные произведения, гравюры и архитектурные чертежи из наших и версальских коллекций. Это дало возможность посмотреть на одно и то же событие глазами двух европейских культур, между которыми существует безусловная взаимосвязь.

— Как Петергоф, самый "французский" проект Петра Великого, участвует в юбилейной программе в честь 300-летия визита царя во Францию?

— Юбилей этого знаменитого путешествия отмечен очень интересно. Весной в рамках Петровского конгресса делегация Петергофа побывала во Франции и участвовала в конференции, разных программах, посетила памятные петровские места Парижа. Выставку, которую представил Петергоф в Российском культурно-духовном центре, посетили тысячи парижан, и сейчас обсуждается вопрос, чтобы она поехала по всей стране. Это выставка стендовая, без музейных экспонатов, и подобная открылась неделю назад в Петергофе в Купеческой гавани возле памятника Петру I с малолетним Людовиком XV на руках (копия утраченного памятника конца XIX века, установленная в 2005 году, воспроизводит сюжет встречи царя с юным королем Франции — прим. ТАСС). Выставка рассказывает о тех нововведениях в русской жизни, которые последовали за визитом Петра во Францию, ведь во время путешествия Петр и его приближенные вели дневники и делали зарисовки. По сути, они увезли домой "всю Францию на бумаге".

В октябре нас ждет еще одно событие "петровской" юбилейной программы. Во Французской Академии Наук (Académie des sciences) будет установлен бюст Петра Великого. По академической традиции, там установлены бюсты всех академиков, кроме Петра, который был избран членом этой академии в 1717 году. Мы обсуждали идею о том, что надо установить бюст Петра в Париже, в Академии Наук, с послом России во Франции Александром Орловым.

6 октября такой бюст будет установлен, и это будет копия петергофского бюста, созданного по мотивам работ француженки Мари-Анн Колло, которая, как известно, лепила голову Петра для знаменитого "Медного всадника" Этьена Мориса Фальконе. Копия выполнена из каррарского мрамора в уникальной технике.

— Как живет дворцово-парковый ансамбль эпохи барокко в современную эпоху интернета и информационных технологий? Возможно ли с их помощью представлять новый взгляд на историческое прошлое?

— Вопрос использования в музее информационных технологий волнует меня достаточно давно, наверное, потому что по своему первому техническому образованию я инженер-электрик по специальности "Автоматика и телемеханика". Мне казалось, что я могу предложить новые пути внедрения информатики в реальную музейную жизнь, и много лет назад я придумала и вместе со своими партнерами-программистами осуществила проект, который "работает" в сети по сей день на сайте "Единая цифровая коллекция образовательных ресурсов". Он назывался "Утраченный Петербург", состоял из 10 программ, каждая из которых содержала построение модели утраченного памятника на основе чертежей и документов. Так появились ансамбли Михайловского замка с каналами, Троицкая площадь, Зимний дворец Петра I и многое другое.

В Петергофе простор для введения новейших технологий огромен, но со временем я все больше стала понимать, что в музее главное — подлинность музейного предмета и дворцового пространства, а остальное — некий entertainment, умное развлечение, дополняющее, но никак не подменяющее музейную экспозицию. Виртуальные реальности блистательно работают во входных зонах, где рассказывают некую музейную предысторию: в Большом дворце Ораниенбаума — об освоении Ингерманландии, в Фермерском дворце Александрии — о жизни и судьбе его владельца, императора Александра II, в Китайском дворце — о моде на "шинуазри" (китайский стиль XVIII века — прим. ТАСС) в русской культуре.

Эти экспозиции — некие "учебники" истории, которые позволяют музейному зрителю сориентироваться в историческом пространстве, точнее воспринять то, о чем рассказывает сам музей. Кстати, мои любимые экспозиции, которые — это очень важно — названы не музеями, а "историко-культурными проектами", что делает их неуязвимыми для критики: скептики ни разу не заговорили о подмене понятий, мол, из музея сделали аттракцион. Хотя, кстати, почему нет? Весь "культурный мир" ищет пути оторвать детей от компьютеров и привлечь в музейные залы. Эти проекты рассказывают о музеефикации интересных явлений культуры. "Государевы потехи" — о том, как развлекался в Петергофе императорский двор, "Петергофские дачники" — об уникальном феномене петербургской дачи, который во многом идет от истории летних царских резиденций.

Мультимедийный спектакль на Большом каскаде — это совершенно другой жанр. Здесь 3D-маппинг играет роль декорации и дает авторам сценария и постановщикам спектакля исключительные возможности. Далее — дело за собственной творческой фантазией и — будем реалистами — финансовыми возможностями. Так что говоря о сложности задачи, не могу не заметить, что во всем мире современные музейные проекты, основанные на инновационных технологиях, очень и очень дорогие. Кроме того, они ограничены хорошим вкусом людей, которые хотят их использовать, которые понимают и почитают особенности исторического пространства, в котором работают, чувствуют прелесть подлинности, которая всегда и во всем приоритетна.

— Что увидят гости Петергофа на празднике фонтанов этой осени, который пройдет 15 и 16 сентября?

— Осенний праздник фонтанов 2017 года создан в тематике Года экологии. Название спектакля — "Хождение за три моря" — выбрано не случайно: так называются путевые заметки тверского купца Афанасия Никитина, первым совершившего путешествие в Индию в конце XV века. Но в нем заложен и другой смысл: «тремя морями» можно назвать стихии — водную, воздушную и космическую — которые на протяжении нескольких столетий покоряли выдающиеся русские первопроходцы. Герои спектакля — выдающиеся личности, каждый из которых открывал новые горизонты и отодвигал все дальше границы мира, известного современникам. Это Афанасий Никитин, Ермак, Петр Первый, Иван Крузенштерн, Николай Миклухо-Маклай, Валерий Чкалов, Юрий Гагарин.

Что касается технологической составляющей шоу, специально для осеннего праздника уже создано более 40 минут оригинального видеоконтента, в который включен архитектурный 3D-маппинг и традиционная компьютерная анимация. Конечно, мы приготовили и полюбившиеся зрителям спектакля пиротехнические эффекты и лазерное шоу.

— Петровский юбилей в 2018 году сменится музейным: Петергоф вместе с другими знаменитыми дворцово-парковыми ансамблями пригородов Петербурга — Царским Селом, Павловском, Гатчиной отметит столетие превращения бывших императорских резиденций в музеи. Как будет праздноваться этот юбилей? Что музеи покажут публике к своему столетию?

— Столетний юбилей пригородных музеев, на мой взгляд, для города должен стать знаковым. История императорских резиденций, ставших советскими музеями, погибших во время войны и возрожденных руками людей — уникальна. Мы впервые так мощно объединили усилия и работаем над проектами вместе — Царское Село, Гатчина, Павловск и Петергоф — это очень правильно. Нас поддержали и Министерство культуры, и администрация города в лице губернатора Георгия Полтавченко и комитета по культуре, и наши коллеги, в первую очередь — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, и — не могу не подчеркнуть особо — Даниил Александрович Гранин, который вместе с нами размышлял над этим проектом, давал нам советы. Этот проект мы хотим посвятить его памяти (Д. Гранин скончался в июле 2017 года — прим. ТАСС). В каждом музее пройдут свои мероприятия, научные конференции, а все вместе мы откроем юбилейную выставку в Центральном выставочном зале "Манеж", которую вместе с нами создают театральные режиссеры и художники под руководством главного режиссера БДТ Андрея Могучего. Проект должен получиться очень петербургским.

— Петергоф — самый популярный туристический объект России, принимающий более 5 млн туристов каждый год. Как складывается сезон 2017 года? Насколько успешно музей-заповедник решает задачу по привлечению туристов осенью и зимой, когда фонтаны не работают? Что предложит "Петергоф" в осенне-зимнем сезоне 2017–2018?

— Посещаемость Петергофа в этом году не снизилась, но как любой природный музей, мы абсолютно "погодозависимы". Из-за холодного и дождливого лета жили по принципу "то густо, то пусто". В середине июля, в один жаркий праздничный день, посещаемость побила все рекорды: в Нижнем парке статистика зафиксировала 54 тысячи человек — это, если честно, для персонала музея почти запредельная цифра. Большой Петергофский дворец больше семи тысяч посетителей в день принять не может, а это количество гостей почти полностью уходит на организованных туристов, которых с каждым годом все больше. Сегодня в наших парках повсеместно слышится китайская речь. Получается, что одиночному туристу крайне трудно попасть во дворец, а наши убеждения на всех уровнях далеко не всегда бывают услышаны: мол, не надо расстраиваться — сходите в Монплезир, посмотрите Марли и Эрмитаж, поезжайте в дивную блистательную Александрию, которая мне, например, ближе и дороже золоченого великолепия барокко. Человеческий фактор для сегодняшнего Петергофа вещь важнейшая. Большой дворец работает круглый год, уж петербуржцам-то никак не надо стоять в очередях летом.

Зимой прошлого года мы провели в Большом дворце интереснейшую выставку костюма из собрания петербургского коллекционера Натальи Костригиной "Как одевался Великий Немой". Костюм серебряного века. Посещаемость дворца увеличилась почти на 30%, значит — мы на верном пути. Этой осенью советуем всем петербуржцам посетить обновленный Музей коллекционеров — он получился очень "ленинградским" и внимания интересующихся искусством людей он стоит.

— В составе ГМЗ "Петергоф" более 30 музеев. Как будет дальше развиваться этот комплекс? Какие из новых музеев больше всего понравились публике?

В 2018 году Петергоф отметит несколько музейных юбилеев. Откроются новые дворцовые залы и выставка

— У всех музеев Петергофа разные концепции, разная история, разная сегодняшняя жизнь. Но мы стараемся, объединив их в единый комплекс, подумать о каждом. Так, в 2018 году Петергоф отметит несколько музейных юбилеев. 250 лет исполнится Китайскому дворцу в Ораниенбауме, реставрация которого продолжается при неизменной поддержке ПАО "Газпром". Откроются новые дворцовые залы и выставка. Кстати, посещаемость Ораниенбаума растет стремительно.

Отметит Петергоф юбилей Музея семьи Бенуа. При активном содействии Консульства Российской Федерации в Милане только что мы получили из Италии коллекцию работ Никола Бенуа, главного художника Ла Скала, который стоял у истоков создания петергофского музея. Выставка этих работ несомненно привлечет внимание петербуржцев.

К зиме 2018–2019 года готовим новую экспозицию Музея игральных карт. Хотим привлечь наших любимых партнеров, студию "Шоу Консалтинг", команду уже почти легендарного Глеба Фильштинского. И сделать по-новому Музей игральных карт, превратив его в аттракцион на все времена. Не скрою, подобные проекты доставляют и мне лично, и коллегам, и партнерам несказанное удовольствие. Это — постоянный поиск, находки и просчеты, ошибки и работа над ошибками, это, на мой взгляд, музейная жизнь нового типа.

Наши посетители очень разные по возрасту, по образованности, по месту жительства, по желаниям и устремлениям, даже по материальному достатку. Именно поэтому им нравятся разные музеи, и мы это понимаем. Принимаем любые соображения, пожелания и замечания — они тоже очень разные. Неизменно одно — понимание значимости того культурного пространства, которое представляет собой современный музейный комплекс.

— Как решается вопрос передачи в ведение ГМЗ "Петергоф" Старопетергофского канала и водоподводящей системы, являющейся объектом культурного наследия? Какие планы относительно этого объекта существуют в ГМЗ "Петергоф"?

— Вопрос о водоподводящей системе Петергофа сегодня обратил на себя внимание Министерства культуры и администрации города. МК РФ выполнило проект определения ее охранных зон и пообъектного состава. Однако все движется вперед крайне медленно, территории застраиваются и осваиваются, люди, которые их приобретают, не предупреждаются об обременениях — да их, по сути, сегодня и нет. Могу сказать только одно: пока не решится вопрос с финансированием эксплуатации водоподводящей системы, музей-заповедник не примет ее в оперативное управление. Содержать ее за счет собственных средств мы никак не сможем, а охрана системы — это будущее Петергофа, это его экологическая безопасность, и я говорю об этом вот уже девять лет.

— Отказался ли Петергоф от планов создания реставрационного центра, который планировалось открыть в Ропше? Изъята ли эта усадьба из оперативного управления ГМЗ "Петергоф"? Известно ли что-то о ее дальнейшей судьбе?

— К сожалению, отсутствие финансирования изменило наши планы относительно Ропши. Нам казалось, что идею создания реставрационного центра поддержит Минкультуры РФ, на возрождающихся руинах Ропши вырастет первое новое поколение реставраторов, и дело пойдет вперед. Финансовые проблемы сегодняшних дней не дали музею возможности отреставрировать ансамбль, но мы видим большие перспективы его развития под эгидой ПАО "НК Роснефть", которая сможет дать уникальному памятнику новую жизнь. В настоящее время в печати находится подготовленная ГМЗ "Петергоф" первая научная монография "Ропша" — результат трехлетнего глубокого изучения памятника музейными специалистами.

— Какие крупные реставрационные проекты будут осуществлены в Петергофе в ближайшие годы? Как продвигается реставрация Ораниенбаума? В каком состоянии проект восстановления Нижней дачи в парке Александрия?

— Реставрация объектов Петергофа в будущем году сократиться в объеме. Будет завершено здание Готической капеллы в Александрии, начнется частичная реставрация дворца "Коттедж" — в 2019 году исполнится 40 лет его музейной жизни.

В Ораниенбауме к будущему лету завершится реставрация Дворца Петра III, которую мы ведем в качестве заказчика сами. Сегодня, увы, не радуют снизившиеся темпы работы Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации МК РФ, но мы все равно надеемся на завершение прокладки инженерных сетей по парку Ораниенбаума и полного открытия Большого Меншиковского дворца.

Проект реставрации Нижней дачи близится к завершению. Он выполнен на заработанные средства музея-заповедника. Далее надо будет, пройдя все согласования, думать о финансировании реставрационных работ, которые займут не один год. Но все же с "мертвой" точки дело сдвинулось, и это необратимо.

Беседовала Юлия Андреева