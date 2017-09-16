Сергей Донской: мы взяли курс на омоложение кадров

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Лесному хозяйству в России в этом году исполняется 315 лет, а День работников леса, празднуемый 17 сентября, отмечается с 1980 года.
Сергей Донской рассказал ТАСС о планах по привлечению молодежи в лесную отрасль, борьбе с контрабандой леса и восстановлении деревьев после вырубок.
— В последние годы лесная отрасль сталкивается с невероятными вызовами: нападения насекомых на леса, пожары, контрабанда леса. Решение таких проблем требует высокого профессионализма от работников сферы. Кто туда сейчас идет, есть ли обновление кадров как рядовых лесников, так и представителей других отраслей лесного хозяйства? Быть может, наблюдается кризис кадров?
— Безусловно, как и любая другая отрасль, лесное хозяйство испытывает существенный дефицит кадров, высококвалифицированных специалистов. Если говорить языком цифр, то штатная численность лесной отрасли составляла в прошлом году около 75 тыс. человек, средний возраст сотрудников — 43 года. Для такой крупной лесной державы, как Россия, — это, безусловно, мало, поэтому сегодня приоритет — заинтересовать молодежь, вырастить новый кадровый резерв. Ему придется работать с учетом всех современных требований в области лесовосстановления.
— А кем они должны быть: экологами, инженерами или требуются какие-то другие специалисты?
— Я неслучайно сделал акцент на лесовосстановлении, это основная цель, поэтому большая часть специальностей в этой сфере имеет инженерно-техническую и практическую направленность, в том числе лесные инспекторы. И численность этих специалистов должна составлять в нашей стране порядка 40 тыс. человек. А сейчас вдвое меньше, поэтому мы совместно с Минфином России прорабатываем возможность дополнительного финансирования для ее увеличения. При этом в первом полугодии 2017-го штат инспекторов по стране вырос на 3%. Сейчас в Минюсте России коллеги смотрят наш законопроект о мерах государственной защиты лесных инспекторов.
Молодых специалистов обеспечим доплатами к зарплате, поможем с жильем и предоставим льготные места в детских садах
Прорабатываем вопрос о включении молодых кадров в специальные региональные программы, что обеспечит доплаты к заработной плате, выплаты на строительство и аренду жилья, предоставление земли, льготных мест в детских садах и так далее. Это сегодня очень важно, чтобы воссоздать престиж профессии, сформировать приток кадров в отрасль.
— Часто в СМИ и на общественных советах и заседаниях встает вопрос торговли круглым лесом. Этот тип ресурса имеет самую низкую добавочную стоимость: спилил-продал. Какие есть планы у Минприроды России по изменению этого положения, стимулированию торговли российскими компаниями "некруглым" лесом?
— У нас на сегодня внедрена информационная система учета древесины. Она довольно эффективно работает — мы видим все сделки с древесиной, повышая тем самым прозрачность оборота леса. Следующий шаг по развитию системы — введение требований по учету в системе уже и продукции первичной переработки (брус, пиломатериал). Это даст стимул по производству продукции более высокого передела.
Что касается стимулирования переработки в целом — мы подготовили законопроект, в котором предусмотрена конкурсная форма торгов на лесные участки, в ней победитель будет определяться исходя из имеющихся у него производственных мощностей по переработке древесины. То есть мы заставляем лесной бизнес производить первичную переработку древесины на территории страны.
— И снова вопрос о лесозаготовках. Какие программы действуют по развитию культуры лесопользования?
— Повысить общую культуру лесозаготовителей без контроля на местах нельзя. Тем не менее в рамках федерального регулирования мы установили единые требования по всем этапам лесозаготовительных работ, с отдельным порядком их приемки и ответственности за его нарушение.
Во-вторых, мы определили главную задачу отрасли — это обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов. Сегодня мы вывели формулу "1 га рубок = 1 га лесовосстановления", возлагая обязанность по воспроизводству лесов на всех лесопользователей.
— Лес страдает не только от прямых вырубок, его сводят при разработке полезных ископаемых и строительстве. Как восстановить такие потери?
— Мы разработали поправки в Лесной кодекс в части компенсационного лесовосстановления, предусматривающие создание "компенсационных лесов" при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве линейных объектов, при переводе земель лесного фонда в другие категории. Также установим квалификационные требования к специалистам, осуществляющим лесовосстановление, ужесточим контроль за обеспечением семенами и посадочным материалом.
— Лес — это тот же ресурс, нет ли планов у Минприроды развивать лесопользование в новых труднодоступных районах?
— На заготовку древесины в резервных труднодоступных лесах введен двадцатилетний мораторий — активно вовлекать их в разработку нецелесообразно как с экологической, так и с экономической точки зрения. Тем не менее у наших лесозаготовителей большой выбор: в эксплуатационных лесах доля неосвоенных высокая: из 1,2 млрд га лесов для заготовки передано в аренду порядка 240 млн га, а это менее 30%.
Нужно вовлекать в оборот вторичные, уже освоенные леса, "привязанные" к развитой инфраструктуре. Поэтому сегодня мы внедряем модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленную как раз на освоение таких вторичных лесов, ценность и продуктивность которых может постоянно улучшаться за счет посадочного материала и своевременного ухода.
— Расскажите о том, какие объемы леса у нас утекают нелегально за рубеж, в частности в Китай, если нет точных данных, то в какую страну больше всего оценочно вывозится. И какие меры противодействия этому использует Минприроды России? Это бизнес-инициативы, силовые методы борьбы? Или сотрудничество со стороной, куда ввозится нелегальная древесина?
— "Черные лесорубы", безусловно (помимо пожаров), — суперпроблема лесного сектора. Причем не только у нас, но и за рубежом, поэтому и бороться с ними нужно сообща, в тесном сотрудничестве с коллегами из других стран.
Но и внутри страны мы должны координировать усилия, прежде всего с силовыми структурами. Поэтому План по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины мы реализуем совместно с ними. Он направлен прежде всего на пресечение спроса на незаконно заготовленную древесину, контроль за перерабатывающими предприятиями, пунктами приема и отгрузки древесины и за транспортировкой. В прошлом году почти 80% незаконных рубок было в Сибирском федеральном округе, 67% из них — в Иркутской области. Большие объемы зафиксированы также в Свердловской и Вологодской областях.
Но об Иркутской области вообще разговор особый. В соответствии с планом, который я упомянул, для региона определен и уже реализуется отдельный комплекс мер. Разработана система маркировки и отслеживания древесины при транспортировке. Реализация круглого леса происходит только по результатам электронных биржевых торгов. На территории некоторых лесничеств осуществляется постоянный космический мониторинг.
При этом без помощи "народного контроля" бороться с "черными лесорубами" и этими средствами чрезвычайно сложно. Нужно на уровне общества сформировать просто табу на рубки леса. И сегодня в регионе в этом смысле активно работают активисты ОНФ.
Беседовала Мария Сотскова