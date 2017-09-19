Александр Карелин: ценю людей, которых еще не испоганила цивилизация

Александр Карелин © Юрий Машков/ТАСС

19 сентября исполняется 50 лет одному из самых титулованных спортсменов современности Александру Карелину. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в интервью ТАСС рассказал, какими качествами должен обладать настоящий мужчина, кто для него главный человек в жизни и чем он гордится в своей депутатской деятельности.

— Александр Александрович, что для вас значит эта цифра — 50 лет?

— Знаете, в нынешнем году у нас столько дат… Нашей Новосибирской области 80 лет, 80 лет Новосибирскому зоопарку, 60 — Новосибирскому академгородку, юбилеи в этом году у Александра Тихонова, ему 70, 80 лет Виктору Маматову, 80 — Александру Медведю. Так что мой юбилей на этом фоне конкуренции не выдерживает, уровень юниорских соревнований разве что.

— В этой череде у Медведя, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, особое место. Вы ездили его поздравить?

— Обязательно. Там в его честь турнир проходит. Как не воспользоваться такой возможностью? Я на его примере воспитан, книжки о нем читал.

— Как будете отмечать юбилей?

— Немногословно и сдержанно.

— Знаю, что перед юбилеем с вами постарались сделать интервью многие российские СМИ. Вы даже выступили в шоу "Вечерний Ургант". Ролик, кстати, набирает обороты по просмотрам в YouTube.

— Ну это, я думаю, показатель таланта Ивана Андреевича Урганта. Надо, кстати, посмотреть.

— Сегодня вы являетесь лицом "Единой России". Что для вас значит эта работа, можно ли подвести какие-то итоги?

— Думаю, что время потрачено не зря. "Единая Россия" — это инструмент, в создании которого я участвовал. Сегодня "Единая Россия" делает наше государство сильнее. Ее работа — это не просто участие в избирательных кампаниях, это то, что делает нашу жизнь более организованной.

Если говорить о тех возможностях, что дает депутатская обязанность, то я не привык отчитываться в количестве обращений или последовавших за этим изменениях. Я понимаю, что каждый из сограждан сначала обращается к власти, только потом ко мне. Если у этих людей после этого нет ощущения, что ими пренебрегают, если сделано все возможное, если мне удалось справиться с отчаянным неверием, это уже хорошо. Я рад, когда получается помочь людям преодолеть состояние, когда они думают, что их не слышат.

— Каким проектом вы больше всего гордитесь?

— Самый первый проект — Нейрохирургический центр на базе Новосибирской дорожной клинической больницы. Тогда, в двухтысячных, когда еще не было никакой модернизации, это была сложная задача. Но у нас все получилось при поддержке тогда еще МПС, его на тот момент министра Николая Емельяновича Аксененко, светлая ему память, и удивительного хирурга, члена-корреспондента Алексея Леонидовича Кривошапкина. Центр затем показал удивительную статистику по успешности и уникальности проведенных операций.

Приятно осознавать, что такие возможности созданы в том числе и при твоем участии. Я уж не говорю о количестве спортсооружений, построенных по партийной программе.

А что касается спортивной борьбы, то мне приятно, что Новосибирск стал родиной чемпионов Олимпийских игр по борьбе. Роман Власов — уже двукратный чемпион Олимпиады. Значит, школа не прервала свою работу, продолжает готовить спортсменов. Новосибирские ребята неизменно делают свою претенциозную заявку в сборную страны по всем возрастам.

Нас всегда особо не любили, ужасаясь российской победоносной репутации, которую создавал еще Александр Васильевич Поддубный

— Ваше представление о борьбе не изменилось по сравнению с тем, каким оно было в начале вашей спортивной карьеры?

— Ничуть. У нас в борьбе были разные периоды, но ни отношение к ней, ни ощущение от нее с годами не менялось. Я сейчас приехал к себе в Новосибирскую область, и знаете, куда пошел после работы? С затаенным намерением я пришел в "Динамо", где на ковре потихонечку тренировался двукратный призер Сурдлимпийских игр, трехкратный чемпион мира по вольной и греко-римской борьбе Даня Иванов. "Минуточку, — говорю ему и вручаю свое депутатское тельце. — Попробуй что-нибудь противопоставить почти утерянным навыкам".

Ничего не изменилось в моем отношении — упорство, напряженная работа. А самое главное — мы не должны отказываться от наших преимуществ, к чему нас так упорно хотят приучить. Нас всегда особо не любили, ужасаясь российской победоносной репутации, которую создавал еще Александр Васильевич Поддубный.

— После завершения карьеры вам никогда не хотелось вернуться на ковер?

— Нет, каждому овощу свой сезон. Сейчас уже стыдно деформировать взгляды болельщиков. В галстуке все это сейчас выглядит намного лучше.

Мужчина должен быть сильным, потому что это предполагает очень серьезное определение — "кормилец"

— Что вы больше всего цените в человеческих отношениях?

— Доверие. Я ценю людей, оправдывающих доверие, людей, которым можно доверять, людей, которые доверяют. Тех, чью душу и восприятие мира еще не испоганила цивилизация, кто соответствует двукоренному "соответствие обещанному".

А еще я ценю упорство и требовательность. Но только сначала требовательность к себе, а потом уже к остальным.

— Какими качествами должен обладать настоящий мужчина?

— Он должен быть сильным, потому что это предполагает очень серьезное определение — "кормилец". Мужчина должен обладать "грузоподъемностью" выше, чем у женщины, и завидным терпением, чтобы за семейным столом есть последним.

— А что вы больше всего цените в женщинах?

— Есть замечательный оборот — женщина настолько выше мужчины, насколько мужчина выше орангутанга. Женщине не надо торопиться спускаться с пьедестала, но и не надо манерничать. Ей дано очень многое, и ее главное преимущество над мужчиной — женщина продолжает жизнь. Это такое сложное определение — любовь. Особенно та любовь, когда речь идет о материнстве. Эту любовь только женщина может дать — и своему ребенку, и миру вообще.

— Вы вырастили трех детей. Какой совет могли бы дать молодым родителям?

— Не думайте, что кто-то за вас воспитает детей лучше вас, не надейтесь на педагогическую систему. Каждый родитель — самое заинтересованное в своих детях лицо. Есть простая меркантильная связь — чем правильнее вы воспитаете своего ребенка, тем безобиднее и обеспеченнее будет ваша старость.

— У вас есть слабости?

— Конечно! Я слабо организован внутренне, я боюсь высоты. Я и сейчас могу увлечься — как людьми, так и идеями, причем не всегда завершенными и правильными. Но все это дает удивительную возможность без первоначального отбора быть знакомым с огромным количеством людей.

Не думайте, что кто-то за вас воспитает детей лучше вас, не надейтесь на педагогическую систему. Каждый родитель — самое заинтересованное в своих детях лицо

— Люди способны вас вдохновлять?

— Это самое большое, что дарит мне жизнь. И необязательно должны быть новые и интересные собеседники. Это могут быть те, кто идет с тобой параллельно, чей путь не пересекается с твоим, но ты являешься его современником, и тебе это многое дает.

— Назовите главного человека своей жизни.

— Это мои родители. Моя покойная мама и мой здравствующий отец, которому сейчас 81-й год. Бесспорно, я бы сейчас никого не интересовал, если бы не они. А вообще в моей жизни была череда удивительных людей: Иван Григорьевич Мороз (председатель законодательного собрания Новосибирской области с 2010 по 2015 год — прим. ТАСС), Юрий Федорович Бугаков (депутат Законодательного собрания Новосибирской области — прим. ТАСС). И конечно, это Виктор Михайлович Кузнецов, мой тренер. Если бы не он, его трактовка, его установки в борьбе, вы бы со мной сейчас так долго не разговаривали.

Но в первую очередь это, конечно, мои мама и папа.

— Вы рассказывали, как Виктор Михайлович прививал своим ученикам любовь к чтению. Кто ваш любимый писатель?

— Александр Иванович Куприн, у него есть замечательный публицистический сборник, написанный в то время, когда он пытался жить в эмиграции "Голос оттуда". Советую почитать. Очень интересно пишет, много живописаний подходят под наш сегодняшний день.

А еще советую почитать нобелевского лауреата, квантового физика Ричарда Фейнмана, он умер в 1988 году. Юморной был парень — однажды сказал, что если ты физик, но не можешь объяснить ребенку в трех предложениях, чем ты занят, значит, ты шарлатан.

— У вас есть любимое блюдо?

— Я всеяден — всего и побольше, и чтобы большим куском. А вообще все зависит от того, что сам добыл. Иногда это рыба, необязательно дорогих пород. А бывает кусок не самого вольготного мяса. Но самое главное — наличие при этом хорошей компании.

— Что для вас дружба?

— С одной стороны, это расслабленное состояние, когда ты доверяешь без расчета. С другой — удивительное состояние защищенности.

— Вы часто чувствовали себя беззащитным?

— Не один раз.

— Каким вы видите свой идеальный день рождения?

— Когда никто не напрягает, никто не следит за очередностью тостов, за тем, что сказал предыдущий и что скажет следующий. Когда никто не старается произвести впечатление, когда все бражничают, кутят и не ждут подвохов. По-другому не предполагаю.

Беседовала Вероника Советова