Глава Рослесхоза: профилактика пожаров дешевле, чем их ликвидация

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик © Артем Геодакян/ТАСС

Лесное хозяйство России — одна из напряженных отраслей экономики, в которой на стыке находятся вопросы экологии и экономической эффективности. Несмотря на то, что в РФ для заготовки используется только 30% лесов в зоне активного лесопользования, проблем на площади свыше 1,2 млрд га хватает: это и пожары, и насекомые-вредители, и "черные лесорубы". О том, сколько лесных инспекторов нужно лесной отрасли, как готовить кадры и почему пожары проще предотвратить, чем потушить, в интервью ТАСС, посвященном Дню работников лесного хозяйства, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Рослесхоза Иван Валентик.

— Как завершился пожароопасный сезон в России? Сколько гектаров леса пострадало частично, сколько сгорело? Был ли этот год каким-то особым с точки зрения количества и масштаба пожаров?

— Важно заметить, что пожароопасный сезон еще не завершен. И если вспомнить о том, что в 2017 году первый пожар возник в Краснодарском крае в конце января, то понятно, что работа Рослесхоза по борьбе с пожарами носит постоянный характер. Насколько длительной будет передышка осенью этого года, да и будет ли — покажет время. Сейчас же могу сказать, что с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 8,7 тыс. лесных пожаров на площади 1,2 млн га. И это на миллион гектаров меньше, чем в прошлом году.

Самая сложная пожароопасная обстановка на землях лесного фонда сложилась в Якутии, в Иркутской и Красноярской областях, в Забайкалье и в Бурятии. Но мы смогли контролировать ситуацию благодаря тому, что изменили подход, принцип борьбы с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы не тушим уже бушующий в лесах пожар, а работаем на упреждение. Дополнительные силы и средства заранее вводятся в места повышенной пожарной опасности. И мы уже убедились, что профилактика пожаров обходится намного дешевле, чем их ликвидация.

В этом году на всей территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов реализован проект по опережающему маневрированию силами и средствами "Авиалесоохраны". Ждем, что будет подписано распоряжение правительства о наделении "Авиалесоохраны" полномочиями по тушению пожаров на ООПТ. Опыт и стратегия этой структуры поможет нам защитить и земли заповедников от пожаров.

— Что, по вашему мнению, привело к такому улучшению обстановки?

— Минус миллион гектаров — это совокупный результат и слаженной работы федеральных и региональных чиновников, и хорошая подготовка к пожароопасному сезону на местах. И новое законодательство, которое наделило Федеральный штаб исключительными полномочиями, а "Авиалесоохрану" — возможностям проведения взрывных работ и искусственного вызывания осадков.

Кроме этого, действует Межрегиональный центр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с местом базирования в Красноярске. Введенное в прошлом году лесопожарное зонирование территорий страны позволило значительно снизить затраты на тушение лесных пожаров. Бессмысленно тратить силы и деньги на тушение пожаров в труднодоступных местах, где нет людей и экономически значимых объектов.

— Недавно многие издания написали о изменении порядка сбора валежника, расскажите подробнее о новой инициативе?

— По закону граждане имеют право свободно бывать в лесу — собирать ягоды, орехи, грибы — так называемые пищевые лесные ресурсы, использовать и "недревесные лесные ресурсы". Напомню, что к ним относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Таким образом, граждане могут собирать хворост бесплатно, им для этого не нужно разрешения соответствующих органов.

Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, в котором предлагается отнести валежник, то есть сухие деревья или их части, лежащие на земле, к недревесным лесным ресурсам. И тогда их можно будет, как и хворост, собирать для собственных нужд свободно и бесплатно.

— Новый закон поможет улучшить экологическую обстановку в лесу? Снизить пожароопасность?

— Если этот закон будет принят и повлияет на наведение порядка в лесу, на хорошую уборку ветровальных, буреломных и сухостойных деревьев, будем гражданам только благодарны. А вот древесину для собственных нужд (в соответствии со статьей 30 Лесного кодекса) — для стройки, например, также можно получить по минимальной цене, но уже — с разрешения лесничего. Есть порядок и нормативы ее заготовки, в лесном плане и лесохозяйственных регламентах лесничеств — определенные зоны.

— Очень интересна всем и ситуация с прожорливыми гусеницами. Сибирь атаковал шелкопряд, Кавказ — огневка. Уничтожены ли вредители?

— Эпидемии шелкопряда в регионах Сибирского федерального округа — одна из серьезных угроз этого года. Благодаря оперативным действиям, нам удалось с ней справиться. Недавно были завершены мероприятия по ликвидации очагов сибирского шелкопряда в Красноярском крае и Томской области. Техническая приемка показала — их эффективность выше нормы. Таким образом, удалось спасти от вредителей более миллиона гектаров сибирского леса.

Смогли это сделать потому, что своевременно выделили деньги из Резервного фонда Правительства России, бюджетов пострадавших от эпидемии регионов, из средств нераспределенного резерва Рослесхоза, в оперативном порядке был зарегистрирован химический препарат "Клонрин", была мобилизована авиационная и вертолетная техника. Масштабная авиационная обработка лесных участков, пораженных очагами сибирского шелкопряда на территории Сибирского округа, началась 12 мая 2017 года. Впервые за последние годы борьбой с вредителем была охвачена территория более 1 млн га.

— А как обстановка на юге, где свирепствует огневка?

— Это подвиг людей, которые боролись с вредителем, и большой минус тем, кто довел ситуацию до критической.

В этом году подведомственное учреждение Рослесхоза (ФБУ ВНИИЛМ) в рамках научно-исследовательских работ разработало биологические средства против рыжего соснового пилильщика и самшитовой огневки. Рассчитываю, что нам удастся справиться с вредителями на юге России.

— Как обстоит дело с качеством кадров в лесном хозяйстве на всех уровнях? Дефицит количества лесничих связан с недостатком желающих жить в тайге или это чисто финансовый вопрос?

— Один из самых проблемных и острых вопросов. Нам нужны профессионалы своего дела, молодые специалисты, которые и могут, и хотят служить лесу. Для этого нужно поднять социальный статус современных лесничих, инспекторов лесной охраны, егерей и других лесных профессий. И сделать это, повышая оплату, укрепляя социальные гарантии работникам леса и членам их семей. Для закрепления молодых и перспективных кадров в лесничествах и различных организациях лесной отрасли регионам необходимы программы льготного кредитования и субсидирования, которые сейчас работают в медицине и в сельском хозяйстве.

Нужно поддерживать имидж лесных профессий в СМИ, писать не только про проблемы отрасли — нелегальные рубки и пожары, но и о людях, которые работают на совесть, зачастую с риском для жизни. Жизнь и судьба Варвары Устиновой — скромного лесничего из российской глубинки, которая в этом году была удостоена звания Героя труда, вполне достойна хорошего фильма.

Нам нужно укреплять профильные вузы, поддерживать все направления повышения квалификации сотрудников. Развивать школьные лесничества, которых сегодня — полторы тысячи. Именно там воспитываются дети, которые уже скоро придут нам на смену. И будут преданны профессии, будут искреннее любить и охранять природу и лес.

— Нет ли планов превратить День лесника в более масштабное отраслевое мероприятие? Кто мог бы в нем принять участие? Например, коллеги из-за рубежа?

— 14–15 сентября 2017 года состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня работников леса, организованные Федеральным агентством лесного хозяйства. Более тысячи человек, лучших представителей профессии, посетили праздничное собрание. День работников леса — это не только торжественные мероприятия, но и возможность встретиться лесоводам со всех уголков страны. Уже второй год подряд формат проведения профессионального праздника подразумевает обсуждение насущных проблем отрасли. Прошел целый цикл круглых столов и панельных дискуссий, посвященных экономическим и сугубо профессиональным проблемам отрасли.

Этот год для лесной отрасли — особенный. Во-первых, Год экологии, во-вторых, 315 лет лесному хозяйству. И поэтому мы еще раз по-особенному оцениваем свою работу и свою миссию — сохранять и приумножать лесное богатство России

Что же касается международного уровня общения с нашими коллегами, то для этого у нас есть немалый инструментарий. Например, недавно завершился финальный этап Международного юниорского лесного конкурса "Подрост". В числе победителей — участники из Южной Кореи, США, России и Киргизстана. Есть предложение и конкурс "Лесной пожарный" уже в будущем году поднять до международного уровня. У нас немалый опыт, которым мы готовы делиться. И нам очень важны связи с нашими коллегами из других стран.

Этот год для лесной отрасли — особенный. Во-первых, Год экологии, во-вторых, 315 лет лесному хозяйству. И поэтому мы еще раз по-особенному оцениваем свою работу и свою миссию — сохранять и приумножать лесное богатство России. Считаю, что используя современные инновационные технологии, модернизируя инфраструктуру, мы должны двигаться вперед, не забывая о славных традициях российского лесоводства.



Беседовала Мария Сотскова