Сергей Лавров: новая встреча лидеров РФ и США была бы полезна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски прокомментировал нынешнее состояние отношений России и США, сообщил о возможности встречи лидеров двух государств на саммите АТЭС и рассказал, что предпочитает не испытывать ожиданий, а заниматься ежедневным решением задач. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по итогам встречи Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

— После вашей встречи с господином Тиллерсоном, как бы вы оценили отношения с США? Россия оставила надежды на значительное улучшение при администрации президента США Дональда Трампа?

— Отношения сейчас очень сложные, они в очень низкой точке, это наследие администрации [экс-президента США Барака] Обамы.

Мы, конечно, обратили внимание на то, что президент Трамп говорил, когда участвовал в президентской гонке, о его отношении к России, и на то, что он говорит сейчас. В основном то, что он хочет хороших отношений с Россией, при понимании того, что это будет в интересах США и в интересах разрешения достаточно большого числа важных проблем, затрагивающих обе страны.

Когда я разговариваю с Рексом Тиллерсоном, я чувствую, что такова позиция администрации. Они не удовлетворены нынешним состоянием отношений. И мы не удовлетворены им.

Я думаю, что есть понимание того, что мы должны принять реальность, которая была вызвана чередой недружественных шагов администрации Обамы. Такова реальность. Будучи ответственными государствами, российское правительство и администрация США должны ответственно подойти к двусторонним вопросам, а также международным темам.

Мы еще не в той точке, когда это может стать устойчивой тенденцией, но есть понимание того, что необходимо двигаться в этом направлении.

— У вас было две встречи с Рексом Тиллерсоном - сразу после приезда и сегодня. Рассматриваем ли мы возможную встречу в ближайшее время на высшем уровне - президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, чтобы сдвинуть с этой точки, о которой вы говорите, наши отношения?

— Президенты встречались, как вы знаете, в Гамбурге, на полях саммита "двадцатки". У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме.

Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей. Диалог идет, он непростой, касается и двусторонних проблем, которые были проинвентаризированы нашими заместителями. Диалог касается и вопросов стратегической стабильности. Была встреча в Хельсинки, с обеих сторон были межведомственные делегации с участием военных, с участием представителей специальных служб. В этой области тоже есть проблемы, которые нужно решать.

— Мы слышали, что дипломатические действия по принципу "tit for tat" на данный момент закончились. Как бы вы могли это прокомментировать?

— Мы ждали очень с нашим "tit" в ответ на "tat" Обамы. Я думаю, что уже ответил на вопрос о том, каково настроение у каждой из сторон. И будучи серьезными и ответственными людьми, а я ощущаю, что Рекс Тиллерсон один из них, я надеюсь, что мы сможем сделать выводы относительно того, где мы находимся и куда мы хотим идти.

— Во время сессии будет подниматься тема Сирии, КНДР, миротворческой миссии в Донбассе... По каким из этих направлений вы ожидаете наибольшего продвижения, а может быть даже прорыва?

— Я никогда не занимаюсь ожиданиями. Нужно просто каждый день, когда есть задачи, а они бывают каждый день не по одной, заниматься их решением: объяснять свою позицию, убеждать партнеров, если речь идет о выработке резолюции, и продвигаться вперед именно таким способом. Конечно, мы хотим урегулировать украинский кризис, но это не столько от нас зависит, сколько от украинской администрации, потому что достаточно прочитать минские договоренности, чтобы это понять.

Конечно, мы хотим добиться сирийского урегулирования. Мы активно занимаемся этим и в части борьбы с террором, и в части создания условий для решения гуманитарных проблем, примирения, налаживания национального диалога между правительством и оппозицией, и в конечном счете политического урегулирования, которое будет отражать интересы и чаяния всех сирийцев.

Так и по другим направлениям, будь то йеменский конфликт, ситуация в Ираке, ядерная проблема Корейского полуострова. Сказать, что в конце сессии будут достигнуты какие-то результаты по тому или иному вопросу, которые мы сейчас обсуждаем, - это просто, наверное, будет расслаблять. Нам нужно заниматься реальными задачами, реальными переговорами. Каждый из этих конфликтов очень сложный, и нам надо думать о том, что делать сегодня. А планы будем строить по мере того, как ситуация в каждом из этих вопросов будет проясняться.

— Каково ваше мнение о том, что сказал сегодня в ходе своего выступления на Генассамблее Трамп о том, что США готовы полностью уничтожить КНДР?

— Мы слышали подобные заявления президента США Дональда Трампа по Северной Корее много раз. У нас нет сомнений, что США имеют возможность сделать что-либо очень деструктивное. Но я хотел бы обратить внимание на другой момент в речи президента США. Он заявил, что уважает суверенитет в международных делах, что США признают многообразие народов, культур, цивилизаций. Считаю, что это заявление можно приветствовать, чего мы не слышали от американских лидеров очень долгое время.

— Мы помним, что министр обороны США Джеймс Мэттис говорил в интервью о том, что США защитят Швецию в случае, если она подвергнется атаке, что вы можете сказать об этом?

— Я не врач, не могу комментировать параноидальные заявления. Слышал, что шведское правительство чего-то боится, что правительство ФРГ держит пальцы скрещенными и благодарно нам за то, что за неделю до выборов мы не вмешивались в голосование. Слишком много фантазий, уделять этому внимание - лишь потеря времени. Это все фейк, абсолютно.