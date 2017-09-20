Вячеслав Власенко: Сербия понимает огромную ценность российского гуманитарного центра в Нише

Вячеслав Власенко © Павел Бушуев/ТАСС

Содиректор Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише Вячеслав Власенко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о принципах работы РСГЦ на Балканах, политических коллизиях, мешающих гуманитарной деятельности, непредоставлении центру официального статуса, а также об обвинениях в шпионаже, которые раздаются в адрес центра.

В день интервью на оперативной карте центра в режиме реального времени было зафиксировано 74 крупных пожара в странах Балканского полуострова: Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине. На территории Сербии, где с огнем борются представители РСГЦ при поддержке вертолета МЧС, прибывшего из России, не было ни одного возгорания. Такая карта — лучшее свидетельство заслуг российских спасателей на Балканах.

— Вячеслав Николаевич, расскажите об организации и устройстве Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

— Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительствами РФ и Сербии от 25 апреля 2012 года. Правовой основой образования РСГЦ послужило межправительственное соглашение от 20 октября 2009 года. Центр создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран Балканского региона, включая тушение пожаров, оказание гуманитарной помощи населению, разминирование, обучение и повышение квалификации соответствующих специалистов.

Российско-сербский гуманитарный центр действует во всех балканских странах, поскольку пожары и наводнения не знают границ

Российских специалистов в РСГЦ — шесть человек, трое из которых — профессионалы спасатели, прибывающие в Сербию каждые три месяца на ротационной основе. Постоянный состав — три человека. Плюс к этому десять сербских специалистов.

В организационном плане центр состоит из двух частей — сербской и российской, сербскую содержат сербы, российскую — наша страна. Руководят организацией два директора, которые меняются каждые два года на ротационной основе, что справедливо вне зависимости от того, кто старший, а кто младший брат. Сейчас правит бал сербская сторона, а я являюсь содиректором. Кстати, наличие у центра такого серьезного здания в Нише — огромная заслуга сербской стороны РСГЦ.

— Каково отношение к центру на Балканах?

— Российско-сербский гуманитарный центр действует во всех балканских странах, поскольку пожары и наводнения не знают границ и охватывают сразу весь регион. Отношение населения к центру как в Сербии, так и во всем регионе очень хорошее. Это связано с тем, что за три года активной работы Центр показал реальными делами, что это структура, созданная не только на бумаге. К сожалению, иногда балканские политические коллизии мешают предоставлению практической помощи. В частности, в Черногории сегодня не обращаются за помощью. То же самое наблюдается в связи с политической напряженностью между Македонией и Сербией. И это при том, что в Нише находится на дежурстве вертолет МЧС — это мощное средство для тушения пожаров, особенно эффективное в местных условиях.

Мы обращались с предложениями о сотрудничестве к Греции и Болгарии, однако там очень сильна доминанта НАТО

В то же время на практике частенько побеждает здоровый прагматизм, например, это касается обучения в России местных спасателей и пожарных, которое РФ осуществляет за свой счет в Петербурге и в Москве. Мы приглашаем коллег на эти курсы, и в них активно участвуют и спасатели из Боснии и Герцеговины, Македонии. Представители Венгрии, несмотря на то, что это страна — член НАТО, приезжали в наш центр учиться. Безусловно, такое сотрудничество несет позитив.

Мы также обращались с предложениями о сотрудничестве к другим балканским странам — Греции и Болгарии, однако там очень сильна доминанта НАТО. Это вполне объяснимо, поэтому мы не настаиваем. Мы не набиваемся в друзья.

— В последнее время со стороны Запада в адрес центра звучат различные обвинения. Недавно американский посол в Сербии Кайл Скотт договорился до того, что центр — якобы шпионское гнездо. Как вы можете прокомментировать эти заявления? Зачем это делается?

— Это очень старая история, она начинается с 2009–2010 года, когда между Россией и Сербией была подписана бумага о стратегическом сотрудничестве. Там было упомянуто сотрудничество в области чрезвычайных ситуаций, и в результате этого в 2012 году было подписано соглашение о создании этого центра. Почему же центр был открыт именно здесь? Суть вопроса в том, что в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году Ниш подвергся массированным ударам натовской авиации. В результате коврового бомбометания и Ниш, и аэропорт Константин Великий были загрязнены, полностью забиты неразорвавшимися авиационными бомбами. В те годы Россия выделила отряд по гуманитарному разминированию для устранения этой проблемы. Ниш — крупный аграрный центр, огромное количество полей было загрязнено боеприпасами, поэтому наш отряд начал работы по разминированию из Ниша в направлении города Парачин. Кстати, в прошлом году был закончен проект "Парачин-8".

После уничтожения Югославии цельная система гражданской обороны была разрушена

В результате операций по гуманитарному разминированию был очищен Ниш, аэропорт, все прилегающие территории. Именно отсюда началась история центра. Изначально перед нами ставились исключительно гуманитарные цели. После соглашения 2012 года в уставе центра появились новые цели: ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обучение личного состава. Эти задачи родились из практических действий. После уничтожения Югославии цельная система гражданской обороны была разрушена, новые независимые государства не обладали системой гражданской защиты на нужном уровне, поэтому Российская Федерация через создание центра оказала региону помощь в формировании такой системы защиты.

С 2014 года началась практическая работа: появился российский штат, пошли гуманитарные грузы из России, на складах нашего центра образовались резервы, которые используются для ликвидации локальных ЧС. Россия передала Сербии для создания системы гражданской обороны и защиты 18 современных пожарных автомобилей, четыре дистанционно управляемых робота-танка для тушения пожара в опасных условиях, 20 знаменитых российских автомобилей "Нива". Для небольшой Сербии это достаточно много.

После создания материальной базы началась подготовка персонала. С учетом того, что в Сербии нет централизованной системы подготовки пожарных и спасателей, было решено этим заняться в России — в Санкт-Петербурге (Университет МЧС) и в Москве (Академия гражданской защиты). Каждый год в России проходили обучение около 100 человек, а к 2017 году из Сербии и других балканских государств более 300 человек прошли обучение в РФ. Так как обучение в РФ — дело довольно дорогое, было принято решение усилить и расширить тренировочную базу здесь, в Нише. Теперь элементарная подготовка будет проходить на учебной базе нашего центра.

Это была подготовка к ответу, теперь к сути: активная кампания против нашего центра началась с мая прошлого года, то есть тогда, когда РСГЦ практическими делами начал подтверждать свою необходимость. Началась волна статей прозападных политиков, нас обвиняли в том, что мы — шпионская база...

— Вас даже начали сравнивать и противопоставлять базе НАТО Бондстил в Косове (одна из крупнейших американских баз на территории Европы — прим. ТАСС)...

— Совершенно верно. И это при том, что контингент и обслуживающий персонал натовской базы исчисляется тысячами, а наших сотрудников можно пересчитать по пальцам.

В ответ на обвинения мы открыли центр для посещений представителями ооновских структур, дипломатами, любыми другими организациями на 24 часа в сутки. Каждый, кто хотел, здесь побывал и увидел, что спрятать здесь танк достаточно тяжело. Шаг за шагом подобные методы контрпропаганды позволяли немного обелиться, но нападки продолжались.

Последним штрихом стал случай, когда 26 апреля отмечалось пятилетие центра. Мы пригласили 130 человек — представителей разных стран и организаций, которым полностью показали наш центр. После этого наш "самый большой друг" — посол США — во время приема в нашем диппредставительстве был приглашен руководством РСГЦ посетить "шпионское гнездо" в любое время. Через четыре месяца к нам пришел запрос из американского посольства, готовы ли мы принять сотрудника миссии у себя. Мы ответили положительно. Полтора месяца назад к нам нагрянул заместитель военного атташе США в Белграде. Мы рассказали ему о нашей деятельности, показали склады, поводили по помещениям от чердака до подвала, продемонстрировали фильм, напоили кофе — смотрите, трогайте!

После отъезда представителя США мы на нашем сайте опубликовали маленький пресс-релиз, сообщив о факте посещения без какой-либо политической окраски. Но реакция со стороны посольства США была достаточно интересной: через десять дней появилась публикация, в которой посол Скотт подтвердил визит своего сотрудника в центр, однако с сожалением отметил, что РСГЦ не согласовал с посольством США свой пресс-релиз. Серьезно это или анекдот — судите сами.

— Когда не к чему придраться, цепляются к почерку. В вашем случае — к пресс-релизу?

— Совершенно верно. Кстати, через какое-то время нас посетили три военных атташе — польский, швейцарский и австрийский. Достаточно доброжелательно настроенные люди, профессионалы в сфере гражданской обороны (ГО), с интересом все осмотрели. Мы также опубликовали пресс-релиз, однако по результатам этой поездки были только позитивные отзывы.

У нас тесные контакты с европейскими службами гражданской обороны

Чтобы окончательно развеять "шпионский ореол" вокруг нас, скажу, что за истекший период центр стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО, International Civil Defence Organisation, ICDO), а вступить "шпионскому центру" в международную организацию, согласитесь, достаточно тяжело. Мой сербский коллега, содиректор центра Боян Гламочлия, побывал на Генассамблее МОГО в Бишкеке, где нас официально приняли в организацию.

У нас тесные контакты с европейскими службами гражданской обороны. Мы поддерживаем очень хорошие отношения с ведомством по гражданской защите Швейцарии, они посещали нас, мы ездили в Берн. Очень хорошие отношения с Венгрией, мы посмотрели достижения друг друга, а потом пригласили к нам группу на курс обучения.

Вот что я могу сказать на обвинения и заявления по поводу "шпионского гнезда".

— В интервью ТАСС экс-президент Сербии Томислав Николич с грустью сказал, что, когда в Сербии горят пожары, она с надеждой смотрит на небо, ожидая спасения от русских вертолетов, а когда приходит зима — думает, не обидится ли Запад, если гуманитарному центру в Нише предоставят официальный статус. Расскажите, с чем связаны бесконечные разговоры о предоставлении сотрудникам центра того же статуса, которым обладает административный и технический состав посольства? В чем проблема?

— Проблемы как таковой нет. Центр действует с 2012 года, практическая деятельность — с 2014 года. Не видим причин, по которым центр в течение пяти лет не может получить официальный статус в соответствии с российско-сербским соглашением от 2012 года. В конце концов, подписание соглашения — это обязательство, основанное на межправительственном соглашении. Однако в те годы никто и думать не мог, что возникнут какие-то вопросы относительно статуса центра.

Наш центр живет на деньги, которые выделила Российская Федерация на его создание и функционирование. Сумма ограниченная и была выделена на три года с пролонгацией.

Что такое статус? Это предоставление центру ряда привилегий с точки зрения практической эксплуатации техники, получения техники и так далее. К примеру, Россия поставляла Сербии автомобили MAN, закупая их по определенной цене. Затем передавала их сербской стороне с уплатой необходимых налогов и сборов. Если бы мы не платили эти сборы, то могли бы больше потратить на гуманитарные цели, купить братьям-сербам не 18 грузовиков, а 20.

— Недавно министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в случае непредоставления центру статуса он может прекратить свое существование. Есть ли угроза закрытия РСГЦ?

— Во-первых, сербы наконец поняли, что центр нужен стране, поняли его огромную практическую ценность. Второе — это огромные финансовые вложения России в Сербию, стоимость этого проекта — $42 млн. Третье — это гуманитарное разминирование, на которое Россия тратит дополнительно $6–8 млн в год.

Много говорится о финансировании прибытия российского вертолета для тушения пожаров. Сербия выделила на это 8 млн динаров ($80 тыс.), но обычно не упоминают о том, что еще 6 млн динаров ($60 тыс.) выделила Россия. В результате пожары этим летом охватили весь регион, а Сербия оказалась островком тишины. Все это в совокупности имеет огромное значение как для Сербии, так и для стран Балканского региона.

—​ В каком состоянии находится сегодня сотрудничество с Черногорией? Прервалось ли оно в связи со вступлением в НАТО этой страны?

— С Черногорией было постоянное сотрудничество чуть ли не с царских времен. В Которской бухте была школа юнг, куда на постоянной основе приезжали русские, а потом советские водолазы. Последний раз наши спасатели ездили туда два года назад. Безусловно, сотрудничество прервалось не по нашей инициативе. Таков прецедент, политика доминирует.

Беседовал Павел Бушуев