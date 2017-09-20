Глава МИД Приднестровья: пора прекращать "бег по кругу" в приднестровском урегулировании

Виталий Игнатьев © Пресс-служба МИД ПМР

Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев дал интервью ТАСС, в котором выразил обеспокоенность положением дел в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию и пассивностью ОБСЕ как посредника переговоров, а также подверг критике попытки Кишинева добиться вывода российских миротворцев из зоны конфликта.

— Каково положение в переговорах между Молдавией и Приднестровьем, можно ли говорить об ухудшении ситуации?

— Применительно к анализу ситуации в переговорах считаю важным напомнить о том, что обе стороны более четверти века находятся в состоянии конфликта, и только благодаря проводимой при ведущей роли России уникальной по своей эффективности миротворческой операции на Днестре, процесс урегулирования уже 25 лет ведется методами политического диалога.

Как правило, в деле урегулирования любого конфликта позитивная динамика возможна при соблюдении двух базовых условий — во-первых, существующие проблемы должны последовательно разрешаться, и во-вторых, не должно систематически появляться новых проблем, нивелирующих результаты прежних договоренностей и отбрасывающих стороны назад.

На практике можно говорить о том, что позиция и практические шаги официального Кишинева делают невозможным соблюдение этих условий. Республика Молдова (РМ) безответственно относится к переговорному процессу с Приднестровьем, игнорируя официально взятые на себя обязательства, очередным подтверждением чему служит отказ от исполнения договоренностей, закрепленных в Берлинском протоколе заседания международного формата "5+2» от 2–3 июня 2016 года (формат "5+2" предусматривает участие в переговорном процессе представителей Молдавии и Приднестровья как сторон в конфликте, России и Украины как посредников и гарантов урегулирования, ОБСЕ как посредника, а также США и Европейского союза как наблюдателей — прим. ТАСС).

Представители РМ на всех существующих уровнях диалога предпочитают по актуальным проблемам повестки дня оставаться на "крайних" позициях и говорить с Приднестровьем языком прессинга и угроз. Фактически стратегия Кишинева в отношениях с Тирасполем за прошедшие десятилетия не претерпела изменений: Приднестровью создают проблемы явно не для того, чтобы их решать. Молдавской стороне проще оказывать комплексное давление на Приднестровье и усиливать блокаду республики, нежели договариваться о снятии конкретных социально-гуманитарных проблем. Поэтому говорить о каком-либо позитиве в переговорах пока не приходится.

— Недавно состоялся визит в Молдавию и Приднестровье спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма, имеются ли результаты от встреч в таком режиме — их было уже несколько в этом году — и в целом насколько эффективны усилия австрийского председательства ОБСЕ в направлении урегулирования молдавско-приднестровского конфликта?

— Как известно, господин Хайм уже пятый раз посещает Молдавию и Приднестровье. Разумеется, все прошедшие месяцы австрийского председательства мы рассчитывали, что количество визитов будет конвертировано в качество, а именно — в активизацию посреднических усилий ОБСЕ по переводу диалога сторон в практическое русло и содействие достижению результатов с привлечением широкого международного опыта всех внешних участников переговоров, включая сопосредников и наблюдателей. Однако этого не случилось.

Мы наделись, что количество визитов представителя ОБСЕ конвертируется в качество. Однако этого не случилось

На наш взгляд, фундаментальной причиной упущенных возможностей в рамках австрийского председательства в ОБСЕ на треке молдавско-приднестровского урегулирования является ошибочное понимание функций международного посредничества в данном конфликте и, как следствие, отказ от соблюдения базовых принципов и процедур переговорного процесса, принятых в форме подписанного соглашения всеми участниками еще в 2012 году.

Речь идет о том, что Австрия не намерена запускать механизмы работы международного переговорного процесса в формате "5+2" до тех пор, пока Молдавия и Приднестровье самостоятельно не договорятся о решении какого-либо вопроса.

Вероятно, замысел австрийских коллег заключается в желании получить гарантированные позитивные результаты. Однако Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию — сокращенно "5+2" — задумывалось не как площадка для торжественных церемоний, но как одна из ключевых рабочих платформ переговорного процесса, где при консультативном международном участии прорабатываются варианты решения острых проблем. Причем данный механизм особенно востребован в тупиковой ситуации, когда сторонам крайне сложно сблизить часто диаметральные позиции и для придания положительного импульса необходимы консолидированные усилия, основанные на опыте внешних участников.

Подобная пассивная позиция откровенно играет на руку представителям РМ, которые получают широкие возможности для дальнейшего торможения переговорного процесса на всех уровнях и организации новых мер давления на ПМР. Кроме того, такое положение является формой изоляции Приднестровья, которое является международно признанной равноправной стороной переговоров.

Пролонгация этой деструктивной ситуации размывает переговорную конструкцию и негативно сказывается на общем контексте региональной обстановки.

— На прошлой неделе вы провели очередную рабочую встречу с послом по особым поручениям МИД РФ Сергеем Губаревым, какие вопросы обсуждались, есть ли общее видение того, как преодолевать затянувшуюся паузу в переговорах на уровне Постоянного совещания?

— Можно говорить о практически полном совпадении позиций России и Приднестровья относительно сложившейся ситуации в переговорах. Мы исходим из общего понимания реальности и того, что не существует никаких объективных препятствий для возобновления системной и содержательной работы на всех уровнях переговорного процесса.

В приднестровском урегулировании пора прекращать "бег по кругу"

Рецепт преодоления продолжающейся паузы и самого кризиса в диалоге лежит на поверхности: во-первых, следует соблюдать принципы и процедуры ведения переговоров, которые четко регламентируют порядок проведения встреч в международном формате "5+2". Во-вторых, необходимо регулярное проведение заседаний Постоянного совещания без пауз и выдвижения надуманных предусловий. В-третьих, нужно выработать функциональный механизм гарантий имплементации решений, принимаемых сторонами на уровне переговоров, во избежание многолетнего "бега по кругу", связанного с несоблюдением Кишиневом подавляющего большинства подписанных соглашений.

— Как известно, Кишинев систематически применяет ограничительные меры в отношении жителей Приднестровья, в связи с этим как обстоят дела с установленным на границе с ПМР пунктом молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля? Какое развитие ситуации в этой области вы прогнозируете?

— Приднестровье рассматривает данный шаг как политически обусловленную конфликтогенную меру давления со стороны Молдавии, поддержанную Украиной и материально простимулированную Европейским союзом. Мы прогнозируем целый комплекс новых ограничений в области внешней торговли и свободы передвижения, которые будут применены в отношении Приднестровья с того момента, когда молдавские службы начнут осуществлять полномасштабный контроль в совместном пункте пропуска. На сегодняшний день совместный КПП в Кучургане функционирует в тестовом режиме, о чем сообщала молдавская сторона. По прошествии нескольких месяцев молдавские таможенники и пограничники начнут в полной мере осуществлять поставленную перед ними задачу, а именно — распространение юрисдикции РМ на приднестровско-украинскую границу.

Согласно нашим прогнозам, Приднестровье может понести многомиллионные убытки, в связи с чем так называемый совместный контроль является очевидной попыткой установить тотальную блокаду Приднестровья и принудить республику к политическим уступкам. Во избежание дальнейшей эскалации ситуации в молдавско-приднестровских отношениях этот деструктивный проект, грубо нарушающий множество ранее принятых договоренностей, должен быть прекращен. До момента ее полного разрешения данная проблема будет оставаться в актуальной повестке как в рамках двустороннего взаимодействия Приднестровья с международными партнерами, так и на всех уровнях переговорного процесса.

— МИД ПМР выступил с резким заявлением в связи с депортацией из кишиневского аэропорта приднестровского гражданина, постоянно проживающего на территории Приднестровья, что расценивается как грубое нарушение Молдавией договоренностей в переговорном процессе. Как решается эта проблема на сегодняшний день, имеется ли ответная реакция РМ?

— Как известно, МИД Приднестровья в срочном порядке обратился к представителю по политическим вопросам от Республики Молдова, а также детально проинформировал о случившемся посредников и наблюдателей в переговорном процессе с призывом дать свою оценку и содействовать скорейшему урегулированию данного инцидента.

Ситуация является вопиющей, поскольку Кишинев воспрепятствовал нашему гражданину проследовать к его постоянному месту жительства. Это не только грубое нарушение международных норм в области прав человека, игнорирование Молдавией принятых на себя обязательств в ходе переговоров, но и демонстрация вседозволенности, присвоение права "фильтровать" нежелательных персон из числа постоянных жителей Приднестровья.

Нужно отметить, что в ходе состоявшейся 8 сентября этого года встречи представителей по политическим вопросам мой молдавский визави затруднился представить предметные разъяснения, сославшись на отсутствие сведений от силовых структур РМ и в очередной раз пообещав разобраться в проблеме.

Антигуманными действиями против конкретных приднестровских граждан Молдова провоцирует эскалацию напряженности, что требует консолидированных усилий международных участников для скорейшего восстановления справедливости и недопущения обострения конфликта.

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию вокруг миротворческой операции, особенно в свете предпринятой в последние месяцы серии недружественных действий Кишинева в отношении российских миротворцев и представителей органов власти России?

— Постоянно растущий градус антироссийской риторики со стороны молдавских чиновников, а также практические шаги, которые предпринимает Кишинев в части разрушения действующего миротворческого формата и вытеснения российского влияния из регионального пространства, вызывают в Приднестровье серьезные опасения.

На протяжении последнего времени Молдавия существенно активизировала усилия по масштабной политико-правовой обструкции российского миротворческого присутствия в Приднестровье. Решение Конституционного суда РМ, в котором российские военнослужащие приравнены к оккупационным войскам, выдворение пяти российских дипломатов, участвовавших в работе руководящего органа миротворческой операции — Объединенной контрольной комиссии, декларация парламента РМ о выводе российских войск и заявленное Кишиневом обращение в ООН по данному вопросу являются звеньями одной цепи. Это — скоординированная стратегия по разрушению основ мира и стабильности в Приднестровье, попытка поставить под вопрос легитимность правовых основ существования миротворческой операции.

Между тем именно миротворческий контингент РФ является центральным элементом всей архитектуры безопасности на Днестре. В этой связи действия Кишинева следует расценивать как целенаправленное разрушение статус-кво и подготовку почвы для возможных провокаций против миротворческой операции, а значит, и против Приднестровья. Убежден, что складывающаяся ситуация требует самого пристального внимания международного сообщества. В противном случае она в одночасье может выйти из-под контроля, а тушить пожар, как известно, значительно сложнее, чем соблюдать элементарную технику безопасности.

— Чем на ваш взгляд обусловлена инициатива президента ПМР Вадима Красносельского об обращении Приднестровья в ООН с просьбой о предоставлении республике специального статуса или статуса наблюдателя? Имеются ли для такого решения необходимые основания?

— У народа Приднестровья имеются все необходимые основания для того, чтобы быть услышанным на международной арене. За 27 лет своей новейшей истории мы построили суверенное миролюбивое демократическое правовое государство, основанное на принципах межнационального взаимоуважения, свободного гармоничного развития различных культур и традиций, опирающееся в своем развитии на волю народа.

Вместе с тем реализации стремления нашей республики быть полноправным и ответственным участником международного общения препятствуют искусственные, обусловленные политическими мотивами ограничения со стороны Молдовы и ряда ее западных партнеров.

За 27 лет мы построили суверенное, миролюбивое, демократическое, правовое государство, основанное на принципах межнационального взаимоуважения, свободного гармоничного развития различных культур и традиций

В связи с этим одной из приоритетных задач является справедливое всеобъемлющее урегулирование отношений с РМ, и мы последовательно прилагаем для этого все усилия. Однако такие факторы, как недоговороспособность Кишинева, многолетние попытки Молдавии решить конфликт методами давления при самоустранении отдельных внешних участников переговоров ведут к намеренному ограничению возможностей политико-дипломатического инструментария. Не случайно именно в текущий период осложнения молдавско-приднестровских отношений нас пытаются лишить возможностей публично и аргументированно защищать интересы Приднестровья на международных площадках.

Безусловно, мы продолжаем весь объем работы в существующих диалоговых формах и механизмах, настаивая на необходимости задействования их полноценного функционала. Однако одновременно с этим мы изыскиваем дополнительные возможности для организации открытого и системного диалога Приднестровья с международным сообществом, включая уровень Организации Объединенных Наций.

В текущей ситуации инициатива о предоставлении Приднестровской Молдавской Республике специального статуса при ООН является закономерной и обоснованной и призвана обеспечить дополнительные возможности для эффективной защиты универсальных прав и интересов полумиллионного народа давно состоявшегося государства.

Беседовал Юрий Козлов