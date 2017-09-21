Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание

Юко Хасегава © Сергей Фадеичев/ТАСС

Основной проект седьмой Московской международной биеннале современного искусства "Заоблачные леса" стартовал в Новой Третьяковке. В этом году он впервые растянется на рекордные четыре месяца. О новом племени художников, их работе с современными медиа, а также о том, что покажет певица Бьорк на выставке в Новой Третьяковке рассказала ТАСС куратор Основного проекта, арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава.

— Расскажите о процессе отбора работ. На чем вы основывали свое решение?

— Прежде всего, мое внимание останавливалось на тех работах, которые подходили под мою концепцию "Заоблачные леса". Это было непросто. Только от российских художников поступило более 600 заявок.

В результате для своего проекта я отобрала 51 художника из 25 стран: Дании, Израиля, Индии, Швейцарии, Японии и др. Я выбрала тех, кто в своих работах приносил свежий взгляд на новые технологии, при этом не забывая о культурных корнях. Мне были интересны те, кто рассматривал мир как единую экосистему для того, чтобы осмыслить его с помощью искусства.

— Что вы можете сказать о выбранной теме проекта "Заоблачные леса"?

— Идея "Заоблачных лесов" подразумевает непрерывную циркуляцию между лесом и облаками. Конечно же, это метафора. "Облака" — это интернет и потребители информации, которые много времени проводят в социальных сетях.

Думаю, что художники уже наигрались в гаджеты. И сейчас на повестке дня нестандартные решения

"Лес" — это что-то первичное, то, что всегда существовало вокруг нас, связанное с ручным трудом, традициями. В своем проекте я показываю взаимоотношения этих "племен", их диалог и строительство новой экосистемы.

— И кого же в вашем проекте больше: "облачных" художников или "лесных"?

— Я постаралась удержать баланс между ними. Но в целом традиционных авторов все же больше. Не все еще ушли в "облака". К тому же многие могут перемещаться между этими сферами. Например, Сюзанн Шуппли — видеохудожник из Великобритании.

В своих работах она делает акцент на проблеме экологии, точнее, на загрязнении океанов и морей. Но она мыслит абсолютно по-новому, у нее "облачный" (западный) подход. И чтобы сделать свои работы о загрязнении воды, ей приходится "спускаться с облаков на землю".

— Современное искусство активно использует новые технологии. Расскажите о самых необычных из них, нашедших отражение в проектах художников.

— Думаю, что художники уже наигрались в гаджеты. И сейчас на повестке дня нестандартные решения. Такие, например, которые нашла художница и химик по образованию Сиссель Толаас. Ее проект заключается в том, что она берет запахи из различных мест, перерабатывает их, а потом составляет из них экспозицию.

В этот раз она создала серию запахов, ассоциирующихся с историческими событиями второй половины ХХ века. Здесь есть запах запуска Спутника на орбиту, полета Гагарина в космос и многие другие.

— Какое впечатление на вас произвели русские художники?

— Они очень самобытны. От многих я не ожидала такой смелости. Например, Миша Толмачев снимает засекреченные объекты: военные полигоны, правительственные площадки, наблюдение за которыми могут вести только дроны. Это смелый подход.

— Какое место в выставке уделено проектам с социальной проблематикой?

— Во все времена мир искусства пытался повлиять на разум людей, поэтому художники всегда социально настроены. Например, Пьер Юиг воссоздает ситуацию, основанную на реальных событиях, происходивших в одной японской глубинке после катастрофы.

Свой проект я делала, во-первых, для москвичей, во-вторых — для всех жителей России, в-третьих — для всего мира

В заброшенном ресторане живет обезьяна в человеческой маске. Она выполняет рутинные действия в ожидании посетителя, который никогда не придет. По мнению Юига именно в такой сюрреалистической ситуации находится современный человек.

— Конечно же, одна из главных интриг биеннале — приезд исландской певицы Бьорк. Расскажите о ее проекте.

— В Исландии, откуда родом Бьорк, с уважением относятся к традициям. И сама певица не исключение. В своем проекте она пытается создать новую методологию музыки, используя традиции и новые технологи, переплетая таким образом "леса" и "облака".

— Биеннале проходит в Новой Третьяковке. Как выставка взаимодействует с пространством галереи?

— Я очень ценю отношение Третьяковской галереи к нашему проекту. Они пошли нам навстречу, убрав часть постоянной экспозиции, чтобы освободить место для биеннале. В Новой Третьяковской галерее прекрасная коллекция русского авангарда, что также сочетается с концепцией моего проекта.

Мне дали возможность поместить некоторые работы участников биеннале в постоянную экспозицию. Инсталляция модного дизайнера и фотографа Хуссейна Чалаяна вступила в диалог с работами Кандинского. Любопытно будет посмотреть, как публика оценит такое соседство.

— Опишите портрет посетителя Московской биеннале. Кто ваша аудитория?

— Свой проект я делала, во-первых, для москвичей, во-вторых — для всех жителей России, в-третьих — для всего мира. Но моя основная аудитория — молодые люди, которые составляют это "облачное сообщество", являясь его фундаментом. А также новое племя потенциальных зрителей — совсем юных подростков, которым предстоит жить и развиваться в "облаках".

— Какой эффект вы хотите получить от основного проекта биеннале?

— Я бы хотела, чтобы зрители на выставке увидели, как художники смотрят на мир, как они пытаются исследовать, изучать его. В проекте есть место абсолютно нестандартным решениям, "взрывающим" сознание, создающим диссонанс для тех, кто привык жить "по шаблонам".

У меня нет цели изменить жизни людей, но мне бы очень хотелось, чтобы они не остались равнодушными к этому проекту: почувствовали себя в "облаках" или наоборот позволили себе "заблудиться в лесу".

Беседовала Оксана Полякова