Юха Сипиля: в торговых отношениях Финляндии и России заметно оживление

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля © AP Photo/Markus Schreiber

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля прибыл с визитом в Санкт-Петербург для встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, а также участия в открытии 18-го Российско-финляндского культурного форума. В интервью ТАСС финский премьер рассказал о ситуации в отношениях Финляндии и России, тенденциях в торговых связях двух стран, поделился своим мнением о развитии ЕС и проблемах миграции.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию в финско-российских отношениях?

— Я считаю, что у России и Финляндии хорошие отношения, у нас идет хороший диалог как на уровне президентов, так и на уровне правительства, много встреч между министрами. Кроме того, выросли экономические показатели, на 19% возросло число ночевок российских туристов в Финляндии, а также торговля в первой половине этого года: из Финляндии в Россию — на 19%, а из России в Финляндию — на 60%. То есть произошло явное оживление, так что в этом смысле ситуация позитивна.

— Каковы перспективы торгово-экономических связей, есть ли надежда, что торговый оборот между нашими странами вырастет до прежнего высокого уровня (в последний раз высокие показатели были зафиксированы в 2013 году)?

— Пока еще во взаимной торговле не были достигнуты высокие показатели 2013 года. Но Россия поднялась на третье место в числе финских торговых партнеров [до экономического спада последних лет она была на первом месте, но затем потеряла много позиций и даже оказывалась за пределами первой "тройки" — прим. ТАСС]. Это, конечно, улучшение по сравнению с тем, что было ранее. В обеих странах сейчас усилился экономический рост, по этой причине выросла и двусторонняя торговля.

— Ваше мнение о будущем санкций и контрсанкций. Как нам всем можно было бы выйти из сложившейся ситуации?

— Выход очевидный — это реализация минских соглашений. В этом плане Финляндия придерживается общей позиции ЕС, и само собой, мы надеемся, что соглашения будут выполнены и мы, таким образом, перейдем к нормальной ситуации [в отношениях России и Запада].

— Являются ли санкции единственным вариантом решения украинской проблемы?

— Очевидно, что нужно больше диалога между ЕС и Россией и Россией и США. Надеюсь, что появятся новые возможности для того, чтобы найти выход, но в настоящий момент целенаправленное достижение прогресса в минских соглашениях является тем самым совместно согласованным путем, и всем нам нужно способствовать их реализации.

— Финляндия этой осенью должна получить заявку на строительство "Северного потока — 2". Какова позиция вашей страны по этому проекту? Осталась ли она прежней? Может ли, например, негативная позиция Дании повлиять на мнение Финляндии?

— Финская позиция осталась без изменений. Для нас это [строительство газопровода] — вопрос использования наших экономических вод и вопрос получения экологического разрешения, их решение продвигается в нормальном порядке. Поскольку труба не пройдет к нам, для нас это чисто вопрос экологии.

Дания и также Швеция будут принимать здесь собственное решение. Но хотел бы еще добавить, что Евросоюзу нужно, со своей стороны, решить, соответствует ли газопровод правилам Энергетического союза ЕС.

— Каковы те сферы, в которых Финляндии и России следует сотрудничать в первую очередь сейчас и в будущем?

— Это вопросы экологии, здесь у Финляндии есть чем поделиться. Например, проблема полигона "Красный Бор" — в этом отношении Финляндия может многое предложить. Это одна из тех тем, которые мы будем сегодня обсуждать с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

У нас ведется работа на многих уровнях. Свыше 400 финских компаний работают в России, торговля выросла, финские предприятия инвестируют в РФ — это Tikkurila, Nokian Renkaat, Fortum. Вообще финские компании работают в РФ достаточно широко и даже в более тяжелые времена не ушли оттуда.

— В Финляндии планируется провести эксперимент по отказу от обязательного изучения шведского языка в школах, вместо него можно будет выбрать другой. Будет ли казаться неблагоприятной ситуация, если, например, в Восточной Финляндии многие ученики выберут русский?

— Нет. Во многих финских школах можно учить русский. И надеюсь, многие выберут для изучения этот язык. Однако Финляндия — двуязычная страна, что предопределяет то, что в какой-то момент каждый финн учит шведский, а для чиновников умение изъясняться на нем является требованием к профессии. Но правительство уже решило, что эксперимент мы будем проводить, и он может начаться до 2019 года.

— Каково ваше мнение о будущем ЕС?

— Сейчас настроения в ЕС позитивные. Конечно, выход Великобритании был для всех шоком, но после этого 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию — и на это мы будем ориентироваться в дальнейшем. Сотрудничество в рамках ЕС по многим вопросам теперь будет активизировано. Так что нынешняя ситуация вселяет надежду.

— Как, по вашему мнению, складывается ситуация на переговорах ЕС и Турции, есть ли вероятность, что они завершатся провалом? Важно ли продолжать диалог с Турцией или нужно его прекратить?

Турция — важный партнер для ЕС, для Финляндии, и нам важно сохранить с ней диалог

— Ситуация в последнее время не разрядилась из-за тенденций, наблюдающихся в Турции. Но эта страна — важный партнер для ЕС, для Финляндии, и нам важно сохранить с ней диалог. Однако до разговоров о вступлении в ЕС многие вещи должны поменяться по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Пока возможное присоединение Турции к Евросоюзу выглядит как далекая цель.

— Миграция и просители убежища сейчас являются серьезной проблемой как для всего ЕС, так и для Финляндии. Финское правительство обещало рассмотреть ряд мер по контролю за процессом подачи на убежище и по более эффективной борьбе с терроризмом после событий в Турку в августе. В частности, речь шла о проведении оценки потенциальных угроз от просителей убежища и лишении финского гражданства причастных к терроризму лиц с двойным гражданством. Когда вы планируете начать реализацию этих мер?

— Мер много, часть из них уже реализуется, а часть требует внесения изменений в законодательство. В частности, например, то, что вы упомянули. Необходима тщательная подготовка и потом это уже может быть внедрено. Все те меры, которые мы назвали, планируется реализовать во время срока полномочий действующего правительства, то есть в крайнем случае в 2019 году.

Хочу, однако, обратить внимание, что терроризм и приезд просителей убежища — это две разные вещи, которые не нужно смешивать, хотя подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в городе Турку в августе и был человеком, подавшим заявку на убежище в Финляндии.

Не нужно смешивать терроризм и приезд просителей убежища — это две разные вещи

Мы со своей стороны также принимаем меры, чтобы ускорить процесс по получению ответа на заявление о предоставлении убежища, чтобы решение было хорошо выверенным, но быстрым, и люди могли быстрее узнать, дадут им убежище или нет.

— Может ли для Финляндии стать актуальным введение погранконтроля на границе внутри ЕС?

— В настоящий момент причин для этого нет, но нет препятствий для того, чтобы ввести контроль, если ситуация того потребует.

— Каково ваше мнение о разделении бремени по приему беженцев между странами ЕС и о тех странах, которые отказываются принимать в этом участие?

— На уровне ЕС я предложил бы, чтобы, в частности, сирийских беженцев, у которых нет надежды на возвращение домой, принимали по квотам — отсюда идет и мое недавнее предложение об увеличении финской национальной квоты до 2 тыс. человек (сейчас — 750 человек в год — прим. ТАСС). В дальней перспективе также важно, чтобы беженцы не переезжали в ЕС из страны в страну, а чтобы их делами занимались за пределами границ ЕС, лучше всего — в центрах для беженцев в регионах, близких в регионам кризисов, что, например, и предусматривает соглашение между ЕС и Турцией.

Лучше всего разделять бремя по приему беженцев путем системы квот, управляемой через ООН. У ООН в этом деле есть необходимый экспертный опыт. Я считаю, что всему ЕС нужно последовать именно в этом направлении.

Беседовала Нина Бурмистрова