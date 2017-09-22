Рашид Алимов: встреча глав МИД ШОС на площадке ООН — знаковое событие

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов © Станислав Красильников/ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впервые на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН провели очередное заседание Совета министров иностранных дел ШОС (СМИД ШОС). Генеральный секретарь организации Рашид Алимов в интервью ТАСС рассказал, какое значение имеет данная встреча для организации, какие вопросы глобальной и региональной повестки дня обсуждались в ходе встречи, а также о документах, подписанных по итогам заседания.

— Как нам стало известно, ШОС впервые в истории провела на полях ГА ООН заседание Совета министров иностранных дел государств-членов. Кто принимал в нем участие? Расскажите об этом событии подробнее.

— 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке на полях 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе китайской стороны, председательствующей в Организации, впервые в истории состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В заседании приняли участие все министры иностранных дел шосовской "восьмерки". В ходе заседания министры обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития ШОС, а также по актуальным вопросам международной и региональной ситуации, наращивания взаимодействия ШОС с ООН и другими многосторонними объединениями, углубления сотрудничества государств — членов ШОС в ООН и на других международных площадках.

Заседание в очередной раз продемонстрировало сплоченность Шанхайской организации сотрудничества и стало позитивным сигналом международному сообществу, способствующим поддержанию мира и стабильности в регионе и на планете. Вновь подтверждена твердая приверженность принципам "шанхайского духа", характеризующегося взаимным доверием, выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию. В этой связи было особо отмечено ключевое значение Хартии ШОС — Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также других основополагающих документов Организации.

—​ Вы отметили, что министры обсуждали вопросы глобальной политики. О чем конкретно говорили?

Вновь подтверждена твердая приверженность принципам "шанхайского духа", характеризующегося взаимным доверием, выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию

— Вопросы глобальной политики также были в фокусе внимания участников заседания. Одним из важнейших итогов обсуждения этой темы стала констатация того, что в условиях формирующегося многополярного мира укрепление новых центров политического влияния и экономического развития становится необратимым. Вместе с тем отмечались усиление глобальной нестабильности, рецидивы блокового мышления и стереотипы холодной войны, а также систематические нарушения принципов международного права, прежде всего, невмешательства во внутренние дела государств.

Министры сошлись во мнении, что процесс экономической глобализации сталкивается с обратными тенденциями — сохраняется неустойчивость темпов роста мировой экономики, продолжают обостряться противоречия, связанные с неравномерностью развития и распределения благ.

— А какие "рецепты" в этой связи предлагает ШОС?

— Если говорить "крупным планом", прежде всего, несмотря на неопределенность в текущей международной обстановке, общими приоритетами остаются мирное сосуществование и устойчивое развитие. Государства — члены ШОС едины во мнении о необходимости придерживаться многосторонних подходов в решении актуальных проблем, отвечать на различные угрозы и вызовы через совершенствование глобального управления на коллективных принципах, чтобы способствовать созданию человеческого сообщества единой судьбы в целях построения нового типа международных отношений.

— Заседание состоялось на площадке ООН. Как в ШОС, на фоне звучащей на Генеральной Ассамблее критики, видят роль и место ООН в современных реалиях?

— ШОС с первых дней рассматривает ООН в качестве универсальной, самой представительной и авторитетной международной организации. Министры государств — членов ШОС вновь заявили о безусловной приверженности целям и принципам Устава ООН, готовности наращивать координацию в ее рамках, укреплять центральную роль ООН в глобальном управлении, решении задач по обеспечению всеобщего мира, совместного развития и международного сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Дальнейшее углубление взаимодействия с ООН и ее специализированными учреждениями — приоритет ШОС. Убеждены, что эта работа будет способствовать поддержанию международного мира, решению актуальных проблем современности, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития на пространстве ШОС и во всем мире.

— Борьба с международным терроризмом стала ключевой темой международной повестки дня. Какие подходы к дальнейшей работе на этом направлении были согласованы в ходе состоявшегося заседания?

— Да, эта тема была и остается для ШОС одной из основных. В этом контексте главы внешнеполитических ведомств подтвердили неприятие применения двойных стандартов по отношению к террористам, а также любых концепций, санкционирующих вмешательство во внутренние дела государств и направленных на ослабление опорной роли их национальных компетентных органов в противодействии террористическим угрозам.

В практическом же плане государства — члены ШОС намерены активизировать работу по ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года и предпринять дополнительные согласованные усилия по наращиванию сотрудничества для отражения общих вызовов и угроз безопасности в интересах благополучия своих стран.

— Какие еще вопросы обсуждались в ходе заседания?

— Ввиду того, что развитие обстановки на Корейском полуострове продолжает вызывать озабоченность, министры поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН 2375 от 11 сентября 2017 года в ответ на проведенное КНДР 3 сентября 2017 года ядерное испытание и призвали все государства — члены ШОС неукоснительно выполнять положения этой резолюции в интересах политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова. При этом была подчеркнута необходимость скорейшего запуска переговорного процесса для урегулирования ситуации, приняв во внимание соответствующие предложения России и Китая.

Была также затронута тема развития ситуации в Афганистане. Министры отметили усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на становление мирного, стабильного и экономически процветающего государства, свободного от терроризма, экстремизма и наркопреступности, исходя из центральной координирующей роли ООН в международной деятельности по стабилизации и развитию этой страны, и приветствовали вовлечение Афганистана в региональные процессы сотрудничества. В этой связи важной видится скорейшая реализация договоренности глав государств — членов ШОС о продолжении работы контактной группы "ШОС — Афганистан" в новом формате.

— Коснулись ли министры вопросов экономического сотрудничества?

— Да, что свидетельствует о том, что ШОС все более концентрируется на решении экономических задач. В свете тенденций развития мировой экономики, расширение торгово-экономического взаимодействия в рамках ШОС приобретает особое значение. Прежде всего, речь идет о деструктивных и контрпродуктивных попытках использования односторонних ограничительных мер в качестве инструментов политического и экономического давления, создающих препятствия для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. В этой связи министры выступили за содействие созданию благоприятных условий в интересах постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмотрено Хартией ШОС.

В целях эффективной реализации экономических и инвестиционных проектов в приоритетных направлениях сотрудничества на пространстве ШОС министры также выступили за активизацию обсуждения вопроса о создании Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.

Предстоящее в 2017 году заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС в Российской Федерации наметит первоочередные задачи и практические меры по дальнейшему развитию взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах.

— Были ли подписаны какие-либо документы по итогам СМИД ШОС?

— По итогам заседания подписан ряд документов, касающихся вопросов международной и организационной деятельности ШОС и ее постоянно действующих органов. Министры высоко оценили организацию китайской стороной внеочередного заседания Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС, а также выразили признательность Секретариату ООН за содействие в его проведении. Заседание прошло в духе дружбы и взаимопонимания, традиционно присущем отношениям между государствами-членами ШОС.

— Кроме участия в заседании СМИД ШОС состоялись ли у вас какие-либо двусторонние встречи?

— Да, наша делегация активно использует участие в сессии Генассамблеи ООН. Исходя из важнейшего для нас приоритета, который был определен лидерами государств — членов ШОС на саммите Организации в Астане, а именно дальнейшего поступательного развития и укрепления взаимодействия с ООН, ее специализированными институтами и учреждениями, был проведен целый ряд встреч и бесед.

К наиболее важным отнесу встречу с руководством ЮНЕСКО и с новым Контртеррористическим Управлением ООН, а также с главой Международной организации по миграции. Полезным было присутствие на общеполитической дискуссии, где с весьма содержательными и конструктивными инициативами выступили главы государств и делегаций государств — членов ШОС. Наши представители также приняли участие в состоявшихся на полях сессии мероприятиях, посвященных вопросам региональной и глобальной безопасности, мирного урегулирования в Афганистане.

Беседовал Андрей Кириллов