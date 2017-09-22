Наталья Воробьева: набралась смелости и попросила Мутко построить в Тулуне спорткомплекс

Наталья Воробьева после победы на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне © ТАСС/ Валерий Шарифулин

В сентябре в Тулуне (Иркутская область), родном городе первой российской олимпийской чемпионки по вольной борьбе Натальи Воробьевой, состоялось открытие современного спортивного комплекса с многофункциональным игровым залом. В интервью ТАСС известная спортсменка рассказала об истории создания объекта, поделилась мнением о воспитании любви к спорту у детей, а также призналась, что в скором времени приступит к подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио.

— Комплекс в Тулуне создан в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы". Бывали ли вы уже там и правда ли то, что спорткомплекс построили в честь вашей победы на Олимпиаде-2012?

— Пока нет, но планирую посетить его, когда поеду к родным в Тулун. А вообще этот комплекс появился не совсем из-за того, что я победила на Олимпиаде в Лондоне. Получилось так, что я тогда в свои 20 лет набралась смелости и сама подошла к Виталию Леонтьевичу Мутко (вице-премьер РФ — прим. ТАСС), который тогда был еще министром спорта РФ. Попросила его построить зал борьбы для жителей моего родного города, и Виталий Леонтьевич помог сделать так, чтобы объект появился.

Что касается названия нового спорткомплекса – "Олимп-Ия", мне обещали, что он будет назван в мою честь – именем первой в России олимпийской чемпионки по борьбе. К сожалению, это обещание не было выполнено

Как мне рассказывали, новый спорткомплекс состоит из одного большого многофункционального зала. К сожалению, отдельного помещения для занятий борьбой там нет. Здорово, что в спорткомплексе будут развиваться и другие виды спорта. Однако мне хотелось бы, чтобы зал для борцов был стационарным и для проведения занятий не приходилось бы постоянно раскатывать и скатывать борцовские ковры.

Что касается названия нового спорткомплекса —"Олимп-Ия" (Ия — река в Иркутской области — прим. ТАСС), мне обещали, что он будет назван в мою честь — именем первой в России олимпийской чемпионки по борьбе. К сожалению, это обещание не было выполнено. Половина города недоумевает, почему так получилось, ситуация никому не понятна. Я родилась и выросла в Тулуне, моя семья жила тут из поколения в поколение. Моим родным и близким было важно, чтобы спорткомплекс назвали моим именем. К тому же я приложила достаточно много усилий для того, чтобы он был построен.

— Когда вы только начинали свой путь в спорте, вы тренировались совсем в других условиях.

— Уже являясь чемпионкой первенства Европы и тренируясь еще в Тулуне, я занималась в простом зале, в старом деревянном здании. Там не было душевых, не было уборных, туалет — на улице. И, конечно, будучи уже в статусе спортсменки с определенным результатом, я хотела принести благо своему городу, чтобы в Тулуне построили хороший зал борьбы, где дети будут тренироваться и иметь возможность элементарно принять душ после занятия.

— Как вообще обстоит дело со спортивной инфраструктурой в Тулуне?

— Спортивные объекты в Тулуне есть, но все они достаточно старые. Есть футбольный стадион "Шахтер", на базе него тоже работает отделение борьбы. Есть залы бокса и тяжелой атлетики, тоже далеко не самые новые. Но для нашего города, где проживает 40 с лишним тысяч человек, этого мало. До сих пор у нас не было современного отдельно стоящего спортивного комплекса. Около года назад в городе построили бассейн, и фактически это единственная радость для жителей города. А так, кроме школьных спортзалов для детей, фактически ничего в Тулуне и нет.

— Как вы думаете, поможет ли появление нового спорткомплекса привлечь подрастающее поколение к физкультуре и спорту?

— Конечно, то, что спорткомплекс все-таки появился, — это большой плюс. Там будут развиваться мини-футбол, баскетбол, волейбол, дети и подростки будут заняты полезным делом. Вечером даже взрослые после работы смогут прийти на тренировку и поиграть, заняться спортом. И все же я считаю, что надо больше работать с молодежью, призывать ребят посещать спортивные секции. Важна работа тренеров, учителей, директоров спортшкол. Они должны проводить мастер-классы, как-то заинтересовывать детей, чтобы они после школы шли на тренировки, а не бродили по улицам. В свою очередь, тренеры должны приходить в школы и рассказывать детям о своем виде спорта и объяснять, как им может пригодиться спорт в жизни. Приводить в пример ребятам наших знаменитых чемпионов и рассказывать о том, как они добились своих великих побед.

— Вы участвуете в мастер-классах по борьбе, которые проводятся для совсем юных спортсменов. Нравится ли вам участвовать в воспитании детей?

— Я по образованию педагог, окончила санкт-петербургский Университет физической культуры и спорта имени Лесгафта. Когда приезжаю на мастер-классы и общаюсь с детьми, то разговариваю с ними на их языке. Мне легко находить общий язык с молодежью, я и сама молода. Кроме того, у меня есть свой фонд — благотворительный фонд Натальи Воробьевой. Поэтому я часто бываю в детских домах, школах, на открытии спортивных площадок. Мой фонд помогает детям. Например, когда мы приехали на открытие спортплощадки в детском саду, привезли скакалки, мячи, сами поиграли с детьми, показали, как правильно использовать инвентарь. Когда приезжали туда еще раз, то дети уже вполне уверенно обращались со спортивными снарядами.

Работа фонда не направлена на развитие исключительно спортивной борьбы. Да, я провожу и мастер-классы по борьбе, но всегда объясняю детям, что каждому следует заниматься спортом, а каким именно — не так важно. Главное, чтобы спорт, так или иначе, был в жизни, нужна здоровая активность.

Я по образованию педагог, окончила санкт-петербургский Университет физической культуры и спорта имени Лесгафта. Когда приезжаю на мастер-классы, и общаюсь с детьми, то разговариваю с ними на их языке. Мне легко находить общий язык с молодежью, я и сама молода

Кроме того, я являюсь лицом большого спортивного проекта, посвященного школьному спорту, на территории северо-запада Ленинградской области. Дети считают, что это очень круто, когда к ним в гости приезжает настоящая олимпийская чемпионка. Когда мы работали над созданием логотипа фонда, то решили сделать смешного цветного воробья. Детьми он очень хорошо воспринимается. Я раздаю ребятам значки, футболки с этим воробьем, ребята с ними фотографируются. Привожу им фотографии с соревнований, медали, рассказываю о своей жизни. И тогда дети тоже начинают хотеть ходить в спортзал, им становится интересно заниматься спортом. Так что у нас полный контакт.

— Какие еще инициативы есть у вашего фонда?

— У нас есть замысел приводить в порядок, ремонтировать залы борьбы в Ленинградской области. Пока это только планы, сейчас заключаются некие договора между фондом и различными организациями, и все будет зависеть от поступления средств. Но в Ленинградской области есть много залов борьбы, которые даже не то что хочется, а нужно реконструировать. Я недавно была в борцовском зале в городе Луге, там очень многие дети занимаются борьбой, но сам зал старый, обшарпанный. Там нужно сделать элементарные вещи — покрасить стены, перестелить пол. Чтобы для детей все было сделано удобно, безопасно и, конечно, красиво. Всем хочется тренироваться в комфортных условиях.

— Чем вы сейчас занимаетесь помимо работы фонда?

— В основном занимаюсь своим здоровьем. Потихоньку подключаюсь к работе, пару раз уже даже выходила на ковер. Все идет своим чередом, я в процессе восстановления. Начинается новый олимпийский цикл, и надо довести свой организм до такого состояния, чтобы потом не было осечек в подготовке к Олимпиаде 2020 года.

— Когда планируете начать тренироваться в полную силу?

— К полноценным тренировкам думаю приступить еще до нового года. В октябре в Иркутске пройдет Всероссийский турнир по женской борьбе среди спортсменок 1999–2001 годов рождения имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. После этого я вернусь в Санкт-Петербург и уже буду садиться с тренером составлять тренировочный план. Кроме того, отключусь от своих масштабных планов касаемо работы фонда. Конечно, я все равно буду работать на благо фонда, но уже не в ущерб тренировкам. И уже потихоньку мы будем планировать работу — какие-либо сборы и старты.

— Думаете ли вы уже о 2019 годе, когда на кону будут стоять олимпийские лицензии?

— Если начинать тренироваться, то, конечно, тренироваться надо ради выступления на Олимпийских играх. Чтобы попасть на Игры, нужна олимпийская лицензия. До 2019 года я постоянно не держу в голове этот вопрос, потому что до этого времени еще непонятно что будет. Но, конечно, всю важность завоевания олимпийской лицензии я осознаю.

Беседовала Екатерина Мухлынина