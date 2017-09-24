Борис Албегов: в 2018 году во Владикавказе отремонтируют рекордное количество дорог

Борис Албегов

Сегодня столица Северной Осетии - Владикавказ - празднует свое 233-летие. За это время из крепости на правом берегу реки Терек он разросся в один из стратегически важных городов Северо-Кавказского федерального округа и стал интеллектуально-культурным центром Кавказа.

В преддверии праздника глава администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа Борис Албегов рассказал в интервью корреспонденту ТАСС о том, какие еще усилия будут направлены на развитие города и улучшение качества жизни горожан. По планам градоначальника уже в 2018 году впервые в городе за 113 лет будет обновлен весь подвижной состав трамваев, отремонтировано рекордное количество дорог, благоустроены все въезды в столицу, ликвидирована очередь в детсады.

- Борис Харитонович, с момента нашего последнего интервью, где мы подводили итоги окончания первого года управления городом, прошло чуть менее года. Давайте возьмем за точку отсчета дату выхода интервью и подобьем итоги. Что из обещанного удалось реализовать, что не получилось?

- Многое с тех пор сделано, мы не сидели на месте, работали, но впереди еще больше работы.

Возьмем сферу образования. Как и обещал, мы ввели в школах пятидневное обучение с 1 по 4 класс, кроме двух школ с углубленным изучением английского языка - №7 и №5. Там определенные федеральные требования по учебному плану и в них ничего нельзя менять. А так пятидневка везде у нас. Ввели с 2017 года. Обещал и сделал.

Мы не сидели на месте, работали, но впереди еще больше работы

Двухсменку нам не удалось ликвидировать. Нужно строить новые школы. Хотим на улице Гагкаева построить на 1000 мест и там перейдут на односменное обучение. Хотя многие родители хотят, чтобы их дети ходили в школу именно во вторую смену. Я, например, сам мечтал, чтобы мои дети ходили так – не высыпаются же они по утрам.

Но будем работать над ликвидацией второй смены. Мы сейчас активно готовимся к участию в федеральных целевых программах, у нас есть проекты по строительству школ, детсадов, а также новых мостов.

Согласно проектам и в случае их одобрения у нас появится 8 новых детских садов и 5 школ. Вот тогда и будет односменное обучение во всех городских общеобразовательных учреждениях.

- А что касается очередности в детские сады?

- Сегодня в детсадах у нас есть дефицит мест. От 3-х до 7-ми лет городу не хватает 340 мест, а до 3-х лет, то есть в ясельных группах около 7 тысяч мест. Мы ликвидируем в 2018 году очередь с 3 до 7 лет, очень постараемся. Уже в декабре откроем детсады, которые создаем при школах. Всего до конца этого года введем в эксплуатацию 8 групп на 230 мест. Остальное в следующем году.

- В продолжение "детской темы". Вы впервые в интервью тогда упомянули про развлекательно-детский кластер "Алания парк", который хотите создать за счет инвесторов. Есть продвижения в вопросе?

- Мы подготовили фильм-презентацию проекта, где подробно указаны все объекты кластера. Включили в бюджет города 5 млн рублей на составление генплана и на подвод коммуникаций к границам этого участка. Сейчас мы выходим на стадию презентации и, естественно, будем искать инвесторов. Объявим конкурс и будем уже общаться с потенциальными участниками проекта.

Это, безусловно, будет самым лучшим детским развлекательным комплексом на юге России. По плану в него будут включены планетарий, ледовый каток, 3D-кинотеатр, горки, аквапарки и многое другое.

- Специально в помощь по продвижению проектов и поиску инвесторов в республике создано Агентство развития. Заручились их поддержкой?

- Да, мы подписали соглашение о сотрудничестве с ними. Обещают помогать по всем направлениям - от туристического и промышленного до аграрного. Надеемся плодотворное сотрудничество и результативную работу.

- Как вообще обстоят дела с доходами города? Какая работа ведется по их увеличению?

- Сейчас наша главная задача – увеличение доходной части бюджета. Я поджимаю экономику - снижаем расходную часть всех подведомственных предприятий.

Собираю специалистов и рассматриваем любые возможности, как увеличить доходы. Сейчас нами разработана программа, которая позволит миллионов на 300 увеличить доходы.

Я поджимаю экономику - снижаем расходную часть всех подведомственных предприятий

Что за программа? Мы сейчас делаем облеты с помощью специального оборудования, фиксируем с высоты участки и проводим инвентаризацию каждого квадратного метра земли. По итогам инвентаризации мы будем рассылать уведомления тем людям, которые не оформляют землю и ни в какие взаимоотношения с администрацией не вступают в части арендных отношений или не платят налоги за кадастровые площади своих участков, при чем на протяжении многих лет. А это те доходы Владикавказа, которые бы способствовали его более динамичному развитию, а как вы понимаете, развитие города- для меня это главная задача.

- Соответственно будет проводиться ревизия неформальной занятости населения?

- Мы активно занимаемся и выявлением неформальной занятости – людей, которые получают зарплату в конвертах. Это в основном сфера услуг, сфера общепита – рестораны, кафе. Они не оформляют людей и не платят налоги.

Сейчас мы провели совместные рейды с налоговой инспекцией и в итоге подписали около 3,5 тысяч договоров с работодателями на оформления их людей официально. Это позволит взыскать в казну города средства в виде налога на доходы физических лиц.

- Нельзя не отметить усилия городских властей по ремонту дорог. Конечно, эту проблему сложно решить в условиях скудного бюджета Владикавказа, но все же что будет делаться в этом направлении?

- Сейчас у нас заканчивается сезон ремонта дорог. До конца октября завершаем работы по план-графику, который мы составили.

В следующем году по поручению главы республики Вячеслава Битарова планируется выделить из дорожного фонда минимум 500 млн рублей на Владикавказ. В прошлом году мы освоили 323млн рублей.

В 2018 году за счет выделенных средств мы будем строить и ремонтировать рекордное количество дорог. Все сделаем качественно. Порядка 70 улиц. Среди них - правую часть выезда на Военно-Грузинскую дорогу, часть проспекта Коста. Мы хотим зайти и в частный сектор.

Отдельно стоит отметить, что впервые разом будут капитально отремонтированы и благоустроены въезды в город. Всего их пять и везде помимо дорог будем проводить озеленение и общее благоустройство, а также установим надписи "Владикавказ – город воинской славы". Очень долгое время въезды не приводились в порядок.

- На улицах Владикавказа в последнее время мы все чаще видим новые трамваи, а точнее трамваи после капремонта. Когда планируете обновить весь парк?

- Это верная оговорка – трамваи практически новые, ведь в них проводится полный капремонт. И нам даже новые трамваи не нужны, отремонтированные не хуже. Мы закупаем все новые материалы - запасные части, внутренняя отделка салона, полы, стеклопакеты – все новое. Из старого остается только каркас. Новый трамвай не лучше будет – гарантирую.

За год отремонтировали 10 трамваев, еще столько же отремонтируем и таким образом в 2018 году полностью обновим весь подвижной состав. Хочу отметить, что все работы выполняют специалисты предприятия-слесари, сварщики, жестянщики. Профессионалы своего дела, которые создают, практически, новые вагоны без условий и специального оборудования. В старых ремонтных боксах депо.

И все это без бюджетных денег, за счет инвесторов-патриотов.

Также в новом году начнем работу по замене рельсов. В следующем году планируем на участке улиц Пашковского-Калинина по проспекту Коста заменить рельсы общей протяженность 1 км 700 метров. Это необходимость. И если бы не вопрос не был таким финансово-емким, я бы сегодня начал их замену.

- Борис Харитонович, в день выхода интервью Вы будете с жителями и гостями республики участвовать в праздничных мероприятиях. Давайте помечтаем, каким должен быть Владикавказ, чтобы Вы с удовлетворением гуляли по городу? И как вы считаете, люди вам доверяют?

- Это мой любимый город. Я здесь провел студенчество, юность, взрослую жизнь, никогда не уезжал, не проживал нигде и не имею нигде недвижимость. Мои дети никуда не хотят уезжать, хотят жить здесь.

Что касается доверия, не мне судить. Людям. Но скажу так, к нам поступает огромное количество писем с благодарностями

Люблю людей и очень хочу, чтобы наш город процветал. Хотелось бы создавать здесь красоту, удобство и комфорт. Но, к сожалению, на все это в современных реалиях требуются огромные деньги.

Мы тратим 130 млн в год на санитарное состояние. В год на этот огромный город. Это разве деньги? Этого мало. Они уходят на содержание парков, заработную плату, покупку горючего и реагентов на зиму. Огромное хозяйство и 130 млн – это копейки. И мы умудряемся еще покупать новые контейнеры. Иногда сам удивляюсь, как это все у нас получается. Хотелось бы, чтобы все расходы на город были увеличены, как минимум, в два раза. В этом случае горожане ощущали бы себя как в Европе. Но, к сожалению, доходная часть города не резиновая.

Что касается доверия, не мне судить. Людям. Но скажу так, к нам поступает огромное количество писем с благодарностями. Так и пишут "мы верим вам, спасибо за то, что делаете и т.д.". Если люди говорят "мы вам верим" для меня это самая большая награда. Если оправдаю доверие людей, то смогу сказать, что я все делал правильно.