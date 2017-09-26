Ксения Разуваева: на фестивале молодежи мы покажем, что общего у нас больше, чем различий

Ксения Разуваева © Антон Новодережкин/ТАСС

В октябре наша страна в третий раз в своей истории будет принимать XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов — крупнейшее международное событие, ориентированное на молодое поколение. О подготовке к нему, программах и задачах в интервью ТАСС рассказала руководитель Дирекции по подготовке и проведению фестиваля Ксения Разуваева.

— Ксения, приближается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Как известно, участникам фестиваля должно быть от 18 до 35 лет. Каков средний возраст тех, кто приедет в Россию?

— Средний возраст участников фестиваля 25–26 лет. По сути — мои ровесники.

— И что это за люди?

— У нас была задача собрать самых лучших, самых активных, самых интересных, тех, кто через 5–7 лет станет лидерами в своих странах. Мы ставили перед собой такую задачу, и я думаю, у нас в целом это получилось.

Ребята едут абсолютно разные. У нас рекордное количество стран-участниц. Будут представлены по­чти все государства. К нам едут молодые ученые, журналисты, блогеры, программисты, лидеры общественных органи­заций. Причем приедут как те, кто бывал уже в России, так и те, кто вообще никогда не соприкасался с нашей страной.

— А вы бы сами поехали на фестиваль?

— Я вообще очень расстраиваюсь, что не получится у меня побывать в роли участника. У нас уже немного замылился взгляд, потому что мы работаем над программой фестиваля каждый день. Но мне кажется, что участники будут просто в шоке от объема того, что для них подготовлено на фестивале.

— Какие бы площадки вы посетили, будь вы все-таки участником?

— Сперва я как правильный участник посетила бы дискуссионную программу. Попыталась бы презентовать свои идеи, познакомиться и пообщаться с другими ребятами.

Но не будем забывать, что это все-таки фестиваль. Мы понимаем, какие ожидания у ребят. Они хотят приехать в Россию, чтобы им было хорошо и весело. Поэтому для участников каждый вечер будут проходить шоу, с топовыми артистами не только российскими, но и иностранными. Например, на открытии выступит группа OneRepublic. Это будет грандиозно! В каком-то смысле я завидую участникам, потому что для них все это станет сюрпризом.

Мы как организаторы будем стараться размыть какие-либо границы и объединить всех ребят

Все, кто не попадает на дискуссионную программу, попадут на пространство фестиваля. Там для них будет практически "кругосветка": театральные постановки, кинолаборатория, футбол, где будут смешанные команды, я бы и сама сыграла, и многое другое. Мы как организаторы идем по пути смешения всех со всеми для того, чтобы размыть какие-либо границы и объединить всех ребят. Там будут международные спортивные команды и по футболу, и по волейболу, будет и стритбаскет, и экстремальные виды спорта. Будет еще и ГТО. У нас каждый сможет сдать нормативы. Это не будет официальная история с вручением значков, но тем не менее каждый сможет попробовать.

Будь я участником, я бы немного расстраивалась, что у меня совсем не было бы времени посмотреть город Сочи, поехать в горы.

— Мы часто слышим про организаторов фестиваля. А кто эти люди? Кто создает фестиваль?

— В команде организаторов абсолютно разные ребята. Все молодые, но надо отдать должное, несмотря на свой возраст, с опытом и рвением. Для всех этот проект уже стал жизнью.

Ребят набрали абсолютно разных. Некоторые работали в российских международных НКО, есть ребята из PR и event-агентств, есть ребята, которые делали Олимпиаду в Сочи, есть те, кто работал на Универсиаде в Казани, и их опыт крайне востребован.

Над молодежным фестивалем работают те, кто делал Олимпиаду в Сочи и Универсиаду в Казани



Кстати, в плане содержания, я, разумеется, не говорю про возведение различных объектов, фестиваль даже больше и сложнее, чем Олимпиада. Во всяком случае те ребята, которые работали на Олимпиаде, делятся такими впечатлениями.

Я говорю о Дирекции по подготовке и проведению фестиваля, которая решением оргкомитета была создана на базе фонда "Росконгресс". Конечно, весь подготовительный период мы работаем в плотном взаимодействии с нашими международными партнерами — Всемирной федерацией демократической молодежи. На данном этапе работа максимально синхронизирована, ведь с 25 августа Международный оргкомитет ВФМС 2017 работает в Москве, к нам приехали представители молодежных организаций со всех континентов.

— А сколько человек в команде организаторов?

— В Дирекции по подготовке фестиваля около 200 человек, плюс к моменту проведения фестиваля это число постоянно увеличивается, потому что функционал расширяется.

— Кстати, а чья идея была подать заявку на проведение фестиваля в России?

— Идея возникла снизу. Она была высказана в основном молодыми ребятами, которые занимались международной политикой и видели, что происходит на мировой арене и какое странное отношение порой возникает к нам как к стране. В то же время все происходящее на мировой политической арене во многом не касается обычных ребят, живущих в разных странах мира, и нужно было это как-то показать.

Конечно, проведение фестиваля в России — это еще и дань традиции. В 2017 году исполняется ровно 60 лет московскому фестивалю 1957 года. За всю историю движения он стал самым грандиозным, его до сих пор вспоминает весь мир. Для нас эта связь поколений чрезвычайно важна.

Так родилась идея собрать всех вместе у нас здесь в Сочи на такое масштабное событие.

— То есть я правильно понимаю, что одна из целей — это рассказать молодежи со всего мира о России, а не, как сейчас говорит молодежь, "хайпнуть"?

— У нас нет и не было задачи навести какой-то "хайп". Я вообще не люблю слово "хайп". Мы не занимаемся раздуванием мыльных пузырей. Фестиваль молодежи — это не про PR, это про смыслы. Мы хотим сделать интересное для всех содержательное событие. При этом одна из основных целей — выстраивание горизонтальных коммуникаций между молодыми людьми со всего мира, разных национальностей, политических взглядов и религий. Чем лучше они будут знакомы друг с другом, тем меньше шансов возбудить между ними ненависть и вражду, продвигать какие-то деструктивные стереотипы.

Это очень важная история в плане общечеловеческих ценностей. Хочется, чтобы на этом фестивале люди почувствовали, что у них общего гораздо больше, чем различий. Мне кажется, что это основная человеческая задача фестиваля.

Мы хотим показать, что наша страна не похожа на ту, которую рисуют в некоторых иностранных новостях

Конечно же, мы должны сформировать правильное отношение к нашей стране. Мы хотим показать, что наша страна не похожа на ту, которую рисуют в некоторых иностранных новостях. Мы хотим собрать молодежь со всего мира. Показать, что, например, есть парень из Тулы и есть парень из Лос-Анжелеса, и они живут одним и тем же: слушают одну и ту же музыку и так далее. Кстати, ребята из Тулы сделали для нас коммуникационную платформу — специальный мессенджер с дополненной реальностью.

— Мессенджер с дополненной реальностью?

— Да, он уже готов. Его сделали будущие участники фестиваля, их компания является одним из лидеров на рынке IT. Мы называем проект коммуникационной платформой фестиваля. По форме это мобильное приложение, по содержанию — синтез мессенджера с элементами дополненной реальности и личного кабинета, в котором можно будет записаться на одно из многочисленных мероприятий фестиваля. Очень удобно, функционально и технологично, как и сам фестиваль.

— Как идет подготовка к фестивалю, что является самым сложным в этом процессе?

— Главная сложность — это достаточно короткие сроки. Оргкомитет был создан 8 февраля этого года. Понятно, что фестиваль начали готовить чуть раньше. Но если считать точкой отсчета 8 февраля, то понятно, что очень мало времени для подготовки такого масштабного события. Это же надо всех проинформировать, всех собрать, отобрать, рассказать, организовать процесс того, как они (участники фестиваля) попадают, приезжают, их встречают. Это сумасшедшая логистика.

Это колоссальный объем работы, связанный с программой. Когда мы создавали программу, мы решили пойти не по простому пути: вот сейчас сядем, соберем экспертную группу из 4–5 человек и накидаем сетку мероприятий. Мы пошли по сложному пути. Привлекли большое количество партнеров, российских и иностранных, в том числе по линии ООН и других международных организаций. У нас только дискуссионные программы по 12 направлениям. За каждым направлением — по 2–3 партнера, а это администрирование. Подготовка идет 24 часа, 7 дней в неделю. У нас никто не спит, никто не жалуется, все получают сумасшедшее удовольствие от этого процесса.

— Какие программы будут в рамках фестиваля?

— Будет дискуссионная, спортивная, культурная и выставочная программы. Мы очень хотим, чтобы фестиваль не заканчивался 22 октября. Объясню, что имею ввиду.

Мы запускаем новый всемирный проект, который мы хотим протестировать на фестивале. Это World Youth Expo. Глобальная выставка достижений молодежи. Вся выставочная программа фестиваля объединяется под этим брендом. Туда войдут и экспозиции регионов России, и стран мира. Это будет выставка достижений молодежи. Мы хотим, чтобы этот проект шел дальше. Чтобы это была как Всемирная выставка Expo, только посвященная молодежи в широком смысле. Мы хотим, чтобы каждая страна и каждый регион могли показать, чего достигла их молодежь. У кого-то это изобретения, у кого-то сельхозпродукты, кто-то будет показывать какие-то молодежные события, реализуемые в регионе или стране, и так далее. Опыт, который можно перенять.

Молодежная кинопремия у нас будет. Мы учреждаем кинопремию с крупнейшими российскими режиссерами. К нам едут молодые режиссеры, везут свои фильмы. У нас отобрано около 30 короткометражных картин. Это авторское кино.

Мы планируем провести ее в первый раз на фестивале. У нас всю неделю будут идти кинопоказы — и в городе Сочи для горожан и туристов, и в Олимпийском парке для участников фестиваля. В последний день мы подведем итоги и объявим победителей. Будут и еще другие проекты, но не будем пока все раскрывать.

— Среди гостей фестиваля есть известные личности, кто они?

— В настоящий момент мы ожидаем, что на фестиваль в частности приедут Ник Вуйчич, кинорежиссер Клод Лелуш, музыкант Мишель Легран, GR-директор Google по развивающимся рынкам Дорон Авни, а также генеральный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини. Ожидаем и других гостей.

— А как вообще к фестивалю относятся за рубежом?

— Когда мы начинали заниматься организацией этого фестиваля, мы думали, честно говоря, что будет тяжело общаться с иностранными партнерами. Мы не тратились на какой-то маркетинг за рубежом. Мы занимались продвижением фестиваля через молодежные организации через партнерские организации и получили колоссальный отклик, значительно превзошедший наши первоначальные ожидания.

Большое количество делегаций едут при поддержке своих государств — это делегации Китая, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Кубы, других стран. Самые большие делегации приедут из СНГ и стран Европы. Есть и делегации численностью до 300 человек, есть и по одному-два человека, но это в основном из островных государств, добраться оттуда до России — та еще задача.

Самые большие делегации приедут из СНГ и стран Европы. Также большая делегация едет с Украины, интерес в этой стране к фестивалю очень высок

В то же время есть делегации, которые не имеют официального статуса. Это общественники, которые узнали про фестиваль и просто решили поехать.

Показательно, что даже из тех стран, с которыми у нас не всегда гладкие и теплые отношения на уровне государств, едут большие делегации, например, большая делегация едет с Украины. И интерес в этой стране к фестивалю очень высок, мы получили оттуда грандиозное количество заявок на участие, аудитория оттуда поддерживает с нами контакт в социальных сетях.

— Скажите, пожалуйста, а какие темы пользуются наибольшей популярностью среди участников фестиваля?

— Есть одно важное наблюдение — позитивная повестка интересует молодых людей больше, чем темы, вызывающие разногласия. Наибольшей популярностью пользуются творческие площадки, гражданская платформа (НКО, развитие добровольчества), международная политика, спорт, журналистика, наука и образование.

— Как вы думаете, поменяет ли что-то этот фестиваль в жизни России и всего мира?

— Совершенно точно, что это новый и правильный шаг к объедению, к стиранию рамок и в России, и в мире. Это возможность показать, что есть некие общечеловеческие ценности и неважно, рокер ты или рэпер, на скейте катаешься или на дорогом автомобиле — ты все равно любишь, дружишь и так далее. Современная молодежь хочет этого и стремится к этому, но ей постоянно навязывают какие-то маркеры.

И мне кажется, что этот фестиваль — шаг к тому, чтобы преодолеть рамки. Это еще один важный шаг к созданию горизонтальных связей между молодыми лидерами со всего мира, формированию сообщества будущего. Мы уверены, что на фестивале родятся совершенно новые форматы, и 22 октября станет не окончанием фестиваля, а, скорее, наоборот — точкой отсчета.

Фестиваль молодежи — шаг к объединению, стиранию рамок не только в России, но и в мире. Это возможность показать, что есть некие общечеловеческие ценности и неважно, рокер ты или рэпер, на скейте катаешься или на дорогом автомобиле — ты все равно любишь и дружишь

Конечно, как мы уже говорили, что фестиваль — это еще и шанс для многих иностранцев познакомиться с нашей страной, благодаря впервые реализуемой региональной программе фестиваля. Гостей ждет множество сюрпризов.

Забавная, но очень показательная история последней недели — фестиваль не начался, а любовь на его фоне уже разгорается. Некоторые участники из разных стран уже познакомились дистанционно и хотят встретиться на фестивале. Это яркая иллюстрация общечеловеческих ценностей, которые близки для людей вне зависимости от цвета кожи, политических взглядов.

— А что будет самым сложным?

— Для нас или для участников?

— Для участников

— Я думаю, выбор. Из всего изобилия предложения им нужно будет не потеряться и использовать это короткое время по максимуму.

— А для вас?

— Погода. Все, что зависит от нас, вызывает меньше беспокойства, а погоду проконтролировать невозможно. Впрочем, в Сочи она редко подводит. Поэтому все будет хорошо!

Беседовал Артем Токарев