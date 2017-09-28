Посол Франции в РФ: я хочу, чтобы во Франции лучше узнали Россию

Сильви Берманн © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Новый посол Франции в России Сильви Берманн рассказала в интервью ТАСС о французской инициативе по сирийскому урегулированию, запуске Трианонского диалога, ускорении выдачи виз для россиян и своей любви к русской литературе.

— Эта командировка в Москву не первая для вас. Вы работали здесь во второй половине 80-х годов. Что, на ваш взгляд, изменилось с тех пор? Какое впечатление произвел город теперь?

Для меня большая честь представлять Францию в России. Я очень рада вновь открыть для себя Москву

— Для меня большая честь представлять Францию в России. Я очень рада вновь открыть для себя Москву. Я жила здесь во времена Советского Союза, и тогда город был гораздо более грустным, менее оживленным. Сегодня это очень красивый город, здесь приятно гулять. И мне повезло, я приехала сюда как раз накануне замечательного праздника — 870-летия Москвы.

— Какие еще российские города вы хотели бы посетить?

— Я очень люблю путешествовать по стране и знакомиться с глубинкой. Меня интересуют города, которые во времена Советского Союза были закрыты. Мне хотелось бы посетить Нижний Новгород, побывать на Дальнем Востоке. Поскольку раньше я была послом в КНР, мне было бы интересно посетить Владивосток, Хабаровск, которые находятся недалеко от Китая.

— Недавно вы встречались с замглавы МИД РФ Алексеем Мешковым и обсуждали график политических контактов между нашими странами до конца года. Каких визитов нам ожидать?

— В конце года состоится заседание Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам под председательством министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра и министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Кроме того, Москву посетит бывший министр Жан-Пьер Шевенман.

Естественно, мы готовим визит президента Франции Эмманюэля Макрона. Дата еще неизвестна, но президент республики принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина посетить Россию.

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели уже три встречи с конца мая текущего года. Обсуждались Сирия, Украина, отношения между деловыми кругами России и Франции. На каком из этих направлений стоит ждать прорыва?

— Мы надеемся на прорыв по всем направлениям. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран были очень продуктивными по всему комплексу вопросов. Прежде всего, по вопросу борьбы с терроризмом — это важнейшее направление сотрудничества с Россией.

Важным для нас является и сотрудничество с Россией по Сирии. Мы стремимся к скорейшему разрешению сирийского кризиса

Важным для нас является и сотрудничество с Россией по Сирии. Мы стремимся к скорейшему разрешению сирийского кризиса еще и потому, что именно на территории этой страны планировались теракты во Франции.

Также мы сотрудничаем по урегулированию на Украине. Следует отметить, что никто не вводит санкции ради забавы, поэтому если будет возможность их снять, мы это сделаем, но отмена санкций связана с реализацией обязательств в рамках минских договоренностей.

Что касается сферы экономики, мы бы хотели повысить уровень перекрестных инвестиций.

— Эмманюэль Макрон предложил создать международную контактную группу по Сирии. Насколько целесообразно создание нового формата в условиях, когда уже действуют переговорные площадки в Астане, Женеве, Международная группа поддержки Сирии?

— Астанинский процесс, который очень полезен, направлен на укрепление режима прекращения огня. Сейчас мы вступаем в политическую фазу урегулирования.

Мы считаем, что пять постоянных членов Совбеза ООН, на которых лежит особая ответственность, должны составить ядро нового переговорного формата

Мы считаем, что пять постоянных членов Совбеза ООН, на которых лежит особая ответственность, должны составить ядро нового переговорного формата. Состав группы может быть немного расширен, но тем не менее формат останется более узким, чем существующие переговорные механизмы. Разумеется, Россия будет играть важную роль в этой группе как постоянный член Совбеза ООН и страна, имеющая определяющую позицию "на местах".

— На каком уровне будут проходить встречи в рамках контактной группы?

— В настоящее время подготовка к работе группы идет в ООН на уровне экспертов и постпредов. Но когда группа будет сформирована, встречи могут проходить на уровне министров.

— Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для охраны миссии ОБСЕ. Какова позиция Франции по этому вопросу?

— Мы находим это предложение очень интересным. В любом случае оно заслуживает тщательного изучения. Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась, теперь эксперты смогут приступить к работе над текстом резолюции.

— Премьер-министр республики Эдуар Филипп в июле заявил, что власти Франции до 1 ноября намерены ускорить до 48 часов процедуру выдачи туристических виз для граждан 10 новых стран. Все ли готово к этому в России?

— Это решение будет реализовано в срок. Франция является самым популярным туристическим направлением в мире, и мы будем рады принимать еще больше россиян. Кстати, в этом году число российских туристов во Франции значительно возросло.

— В ходе визита президента России во Францию лидеры двух стран договорились о создании так называемого Трианонского диалога. Что он из себя будет представлять?

— Для нас очень важно, чтобы встречи проходили не только на уровне президентов и министров двух стран, но чтобы в них участвовали представители гражданского общества, а также молодежь. Именно поэтому президенты приняли решение о создании гражданского форума "Трианонский диалог". Он должен включать в себя не только встречи, коллоквиумы и семинары — мы хотим создать цифровую платформу, которая позволит участникам общаться напрямую.

— 2018-2019 год объявлен Годом русского и французского языков и литературы. Расскажите, какие мероприятия пройдут в наших странах?

В Париже в будущем году ожидается очень крупное событие — книжная ярмарка, на которую Россия приглашена как почетный гость

— Мы только что приняли это решение и работаем над конкретным планом мероприятий. В Париже в будущем году ожидается очень крупное событие — книжная ярмарка, на которую Россия приглашена как почетный гость и где также можно будет познакомиться с русской литературой, в частности, с современными авторами.

В России, безусловно, также пройдут мероприятия. Я встречалась с директорами крупнейших российских театров, у них очень интересные программы, и многие из них разрабатываются вместе с французской стороной. Было бы интересно также организовать встречи французских и русских писателей.

— Вы любите русскую литературу? Какая у вас любимая книга?

— Я читала всех русских классиков. Любимые русские писатели – это Толстой и Чехов, что касается любимой книги, то это рассказы Чехова. А любимый поэт – Анна Ахматова.

Надеюсь, я смогу познакомиться и с современной русской литературой. Будучи послом в Китае и Великобритании, я регулярно встречалась с писателями. Хотелось бы продолжить такие встречи и в Москве.

— Журнал Vanity Fair поставил вас на седьмую строчку самых влиятельных людей во Франции. Что вы думаете об усиливающемся влиянии женщин в мировой политике?

— Что касается классификации Vanity Fair, думаю, большую роль сыграло то, что я очень много выступала в СМИ Великобритании во время Brexit, именно поэтому меня запомнили как лицо французской дипломатии.

Когда мне задают вопрос о проблеме равенства между мужчинами и женщинами, я часто цитирую китайскую пословицу: "Женщина держит половину неба". Это значит, что равенство важно.

— Какие профессиональные и личные цели вы ставите перед собой в этой командировке?

— Я рада быть вновь послом в стране — постоянном члене Совета Безопасности ООН. Надеюсь внести свой вклад в отношения наших стран во многих областях и стремлюсь, чтобы во Франции лучше узнали Россию.

Мне также хотелось бы как можно лучше узнать страну. Здесь мои профессиональные и личные цели пересекаются. Кроме того, планирую совершенствоваться в русском языке, поскольку у меня давно не было возможности говорить по-русски.

Беседовали Петр Ларионов, Лейла Тураянова