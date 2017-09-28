Сергей Прядкин: новые требования к легионерам будут жесткими

Президент РФПЛ Сергей Прядкин © Сергей Фадеичев/ТАСС

Треть чемпионата России по футболу позади. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин в интервью ТАСС объяснил, почему на чемпионской гонке не стоит ставить крест, что необходимо для введения в РФПЛ новых технологий и что мешает лиге развиваться.

— Что скажете о текущем чемпионате РФПЛ?

— Прежде всего, нравятся сами игры чемпионата — абсолютно непредсказуемые результаты. Старт сезона показывает, что борьба вверху и внизу турнирной таблицы будет вестись до конца. Порадовало, что в восьмом туре нам удалось побить рекорд посещаемости — на стадионы пришло 142 тысячи болельщиков.

Что касается трансферной кампании, насыщенной она оказалась только у "Зенита" — массированная и в то же время качественная. По сути заново сформирована команда, появились молодые легионеры. Как показывает практика, для сыгранности нужно время. Но то, что это игроки высокого класса, показывает место "Зенита" в турнирной таблице (первое — прим. ТАСС).

Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли. Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов.

Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов. Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась. Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять. На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это.

— Многие считают, что уже сейчас чемпионом можно назвать "Зенит".

— Многие говорят, что никто не может тягаться с ними в финансовом плане, но я бы так не сказал. У нас есть достаточно мощные с финансовой точки зрения клубы — это и "Краснодар", и "Спартак", и "Рубин", и ЦСКА. Конечно, в каждом клубе есть свои нюансы, но чувствуют они себя достаточно уверенно.

В первом тайме матча с "Краснодаром" ("Зенит" выиграл со счетом 2:0 — прим. ТАСС) я увидел агрессивную команду, высокие скорости. Видно, что клуб действительно одержим задачей выиграть чемпионат. Но вы поймите правильно, дистанция достаточно длинная, бывают спады. Но то, что "Зенит" является одним из претендентов, очевидно.

— Действующий чемпион "Спартак" за золото поборется?

— Безусловно. Отставание от тройки лидеров — семь очков. Не думаю, что это большой отрыв. Две победы — и ты подбираешься к лидерам. Да, наверное, есть какие-то проблемы в игре, но "Спартак" будет биться за призовые места. Уверен.

"Будем публиковать обращения клубов о переносе матчей"

— Для вас есть открытия на старте сезона?

— Безусловно. Очень нравится полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, безусловно, это открытие. В "Спартаке" неплохо играет Зелимхан Бакаев. В "Зените" есть еще один хороший парень — Кирилл Капленко.

Порадовало, что в ряде клубов в целом акцент сделан на российских игроков. Кто бы что ни говорил, но посмотрите на состав, который выставил Роберто Манчини (главный тренер "Зенита" — прим. ТАСС) на матч с "Краснодаром": в основном вышли ребята, которые являются реальными кандидатами в сборную России. Очень нравится работа Сергея Семака в "Уфе". Стабилизировалась игра у тульского "Арсенала". Очень хорошая, чисто по-спортивному злая команда у "Тосно". Еще раз восхищаюсь стабильностью ЦСКА. Виктор Гончаренко (главный тренер армейцев) по сути делает ставку на своих воспитанников, и это впечатляет.

Был на двух играх чемпионата с тренером сборной Станиславом Черчесовым. Отметили, что есть молодые игроки, которые стучатся в двери национальной команды.

Игра некоторых команд расстраивает. Хотелось бы, чтобы "Динамо" стабилизировало свою игру, все-таки это клуб с большими традициями, с большой армией болельщиков, сильной школой. "Рубину" с приходом Курбана Бекиевича Бердыева (главный тренер казанцев), наверное, нужно время, чтобы сыграться. Уверен, Курбан Бекиевич сможет создать команду, с которой будет сложно любому.

— Снова звучала критика по теме составления календаря. Понятно, что вы ждали жеребьевки еврокубков в конце августа — привилегии играющим там клубам, но вот, например, генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов отмечал, что матчи не участвующих в еврокубках команд могли бы поставить в календарь сразу.

— В который раз повторяю: мы поступаем строго в соответствии с регламентом. Единственное, мы с руководителями клубов сразу заявили, что, учитывая Кубок конфедераций и чемпионат мира, плотный календарь, введение новых арен, проведение тестовых матчей, мы будем более гибко подходить к использованию наших стадионов в прошедшем и текущем сезонах. А так, никаких поблажек не было, календарь составлялся с учетом пожеланий клубов. Олег Юрьевич (Флегонтов) потом разъяснил, что его не так поняли, он не хотел критиковать составителей календаря.

Проблем с клубами или каких-то претензий по календарю не было. Могу сказать другое — теперь премьер-лига в информационном пространстве будет действовать немного по-другому: при изменении даты или места проведения матчей будем публиковать обращение того клуба, который об этом попросил. Чтобы не думали, что в премьер-лиге не понимают, что болельщикам надо заранее купить билет, заказать гостиницу и так далее. Мы не хотим перекладывать ответственность, мы хотим, чтобы разъяснения болельщикам давал их родной клуб.

Знаете, сейчас в лиге появилось достаточно много молодых сотрудников, у ребят есть взгляд на ее развитие. Они обратились ко мне с предложением выработать новую методику составления календаря, конечно с учетом европейского опыта, пожеланий клубов и климатического фактора. Новый проект будем обсуждать вместе с клубами.

— Не усложнит ли вам задачу составления календаря новый турнир для сборных — Лига наций, стартующая в 2018 году?

— Мы обязательно учтем проведение этого турнира при составлении календаря чемпионата. Я участвовал в обсуждении этого соревнования, в принципе, для нашей страны все будет примерно так же, как и было, это я ответственно заявляю.

Мы очень благодарны клубам, игравшим в еврокубках, за то, что они принесли очки стране в рейтинге и со следующего сезона у нас будут стартовать по три команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

— Как бороться с агрессией на трибунах? К спартаковцу Роману Зобнину полезли выяснять отношения во время матча с "Динамо". Во время встречи в Краснодаре произошли беспорядки с участием болельщиков "Зенита".

— Да, такое есть, но это единичные случаи. Смотрите: за первые восемь туров зафиксировано одно использование пиротехнических средств, в прошлом сезоне таких было одиннадцать. Оскорбительные выражения и нецензурная брань: в прошлом сезоне — пять, в этом — два. Выбрасывание предметов — ноль. Выбегание на поле — ноль.

В прошедшем (11-м) туре я был на двух играх. Матчи "Динамо" — ЦСКА и "Спартак" — "Анжи" прошли корректно.

— Судейство на старте чемпионата вам нравится?

— У меня есть свое мнение, но обсуждать судейство не хочу. Мы обсудим это на заседании общего собрания лиги. На основании судейской конвенции мы не вмешиваемся ни в назначения, ни в оценки арбитров.

— Иностранцев приглашать не хотите?

— Нет, ничем они не лучше наших.

"К технологиям придем"

— Сезон начался с матча за Суперкубок, после которого главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прямо на награждении сказал вам, что стране нужны видеоповторы.

— Учитывая эмоциональное состояние Юрия Павловича в тот момент, его можно понять. Этот процесс достаточно сложный. Наверное, он облегчил бы принятие решений и сгладил бы углы во время встречи. Но вот сейчас мы были на конгрессе УЕФА, а до этого были вместе с Александром Александровичем Алаевым (генеральный директор РФС) на собрании национальных федераций, где одним из вопросов обсуждалось судейство. Это очень сложно. Установить — это одно. Полагаю, у нас найдутся клубы, готовые установить эту систему. Я говорю прежде всего о Сергее Николаевиче Галицком (владелец ФК "Краснодар"). Наверное, это возможно на стадионах "Спартака", "Зенита", Евгений Леннорович Гинер (президент ЦСКА) с удовольствием бы поставил, да и ряд других клубов. Разрешение мы получим, но ведь еще нужно подготовить необходимое количество арбитров, а этим во время матча должны заниматься минимум два действующих арбитра. Мы будем к этому стремиться, проводить тестовые игры.

Систему определения взятия ворот ставить надо, поскольку несколько эпизодов, повлиявших на ход матчей, у нас уже были в этом сезоне. В принципе, систему видеоассистентов поддерживают 90 процентов клубов.

— В этом сезоне инноваций ждать?

— Не могу точно сказать, возможно в тестовом режиме. Клубы "за", но, еще раз скажу: нужны деньги и людской ресурс. Задание президентом РФС дано, есть рабочая группа, которая изучает вопрос. Есть несколько компаний, которые могут поставлять и обслуживать такие системы.

— Это дорого стоит?

— Документ передо мной: оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы — 1,2 млн евро на один стадион, стоимость годовой поддержки — 100 тысяч в год.

"Хотим новый контракт с "Матч ТВ" на три года"

— Что вам нравится и не нравится, когда вы смотрите чемпионат по телевизору?

— У нас очень тесные рабочие взаимоотношения с "Матч ТВ". После каждого тура мы обмениваемся мнениями по показу матчей, высказываем свои пожелания. Сейчас мы находимся на стадии переговоров по новому контракту. Я сторонник того, чтобы привлекать молодежь к комментированию матчей. Хотелось бы, чтобы комментаторы были всегда на стадионах, а не вели трансляции из Москвы. Конечно, не нравится, когда комментатор начинает говорить не о футболе, а об околофутбольных скандалах.

Совместно с "Матч ТВ" постепенно улучшаем качество работы. Да, все сразу не приходит, но со временем это будет. Сравните ради интереса трансляции 2001, 2002 годов и нынешние. Это небо и земля. Да, можно говорить об Англии, но они одними из первых начали зарабатывать на трансляциях. Зарабатывая хорошие деньги, они не только отдают их клубам, но и вкладывают в развитие своего бренда и продукта. У нас с этим сложнее. Все деньги, которые мы зарабатываем, отдаем в клубы, для себя выделить что-то очень сложно. Пытаемся, но очень сложно.

— У вас есть любимый комментатор?

— Мне нравится, как Юрий Розанов комментирует. В целом у канала неплохие комментаторы.

— На какой стадии переговоры о новом контракте?

— Прошло несколько встреч. Есть предложения с обеих сторон, сейчас мы выверяем все по пунктам. Наши предложения еще раз обсудим на ближайшем правлении лиги. В комплекс прав входят эфирные, спутниковые, международные права, интернет. Мы постараемся выжать максимум прибыли. Отмечу, мы дорожим отношениями с "Матч ТВ" и продолжим поиск общих точек в позитивном ключе. Мы хотели бы получать больше, но это переговорный процесс.

Хотим снова заключить долгосрочный контракт. Исполком РФС одобрил передачу нам прав на проведение чемпионата и коммерческих прав по схеме "4+4". Это здорово, потому что мы сможем выстраивать долгосрочные отношения с нашими партнерами, в том числе телевизионными. Думаете, нам так легко было летом заключить контракт с букмекером ("Лига ставок" — прим. ТАСС)? Мы долго работали, было четыре предложения. Мы подписали контракт на очень хороших условиях с возможностью продления. Его поддержали все клубы. Я очень дорожу этим контрактом.

"Ведем переговоры с западными инвесторами"

— Альтернатива "Матч ТВ" есть?

— Это федеральный спортивный канал, нам понятна его политика. Но в то же время приятно, что на канале понимают необходимость развивать платную платформу. Пока глобальный партнер, готовый транслировать чемпионат, — "Матч ТВ".

Для себя определили, что к концу ноября по новому контракту нужна конкретика.

— Как будут реализованы международные права на трансляции?

— В прошлый раз мы продали их компании IMG. Мы получаем неплохую сумму, клубы довольны. Контракт действует до 2018 года. Сейчас мы ведем переговоры с рядом западных компанией, но пока без подробностей — у нас уже срывался контракт из-за инсайда, который появлялся в прессе.

— Будете продвигать матчи в интернете? Компания "Телеспорт", например, показывает чемпионат Испании в "ВКонтакте" и "Одноклассниках", планируются и другие платформы.

— Это одно из направлений, один из важнейших элементов. Конечно, мы рассматриваем возможности и постараемся реализовать их по максимуму. В прошлом контракте права на трансляции в интернете были у "Матч ТВ".

— Но тогда никто не будет платить за подписку и вы потеряете в деньгах.

— Есть реклама. Петра Владимировича Макаренко (владелец "Телеспорта") я знаю давно, он дока в своем деле. Но мы же понимаем, что большие деньги он зарабатывает только благодаря рекламе.

"Не думаю, что будут проблемы с финансовым "фэйр-плей"

— Что с анонсированным ребрендингом лиги?

— Серьезные результаты по выполнению нашей дорожной карты по этому вопросу будут видны к зиме.

— Ждать подписание новых спонсорских контрактов?

— Да, ведем переговоры с несколькими компаниями. У нас есть три сегмента — пиво, автомобили и мобильная связь. Даже несколько западных компаний проявляют интерес, но пока даже заикаться не буду.

— А в целом интерес к лиге со стороны растет?

— Мы видим, что с точки зрения спонсорства очень сложно работать. Дело не в привлекательности чемпионата. Дело в том, что ряд крупных компаний сократили рекламные бюджеты. В спорт они идут точечно. Раньше было чуть-чуть полегче. Трудно не только лиге, но и клубам.

РФПЛ ведет переговоры [о спонсорстве] с несколькими компаниями. У нас есть три сегмента — пиво, автомобили и мобильная связь. Даже несколько западных компаний проявляют интерес, но пока даже заикаться не буду Сергей Прядкин президент РФПЛ

— Недавно генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев напомнил, что ЦСКА — единственный клуб, который не испытал проблем при прохождении соответствия правилам финансового "фэйр-плей" Союза европейских футбольных ассоциаций.

— Правильно сказал, они единственные, кто прошел процедуру безболезненно.

— Не скажут ли нам в конце сезона, что кто-то из российских клубов не сможет принять участие в еврокубках из-за несоблюдения правил?

— Клубы, которые достаточно давно играют в еврокубках, уже поднаторели в этом, знают требования. Серьезно пострадало только "Динамо". Некоторые висели под санкциями, но справились, в клубах работают достаточно квалифицированные менеджеры. Не думаю, что будут проблемы.

— Руководители клубов неоднократно замечали, что УЕФА стоит учитывать экономическую ситуацию в стране.

— Этот вопрос поднимал и я, многие меня поддержали на собрании ЕПФЛ (Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг). Да, топ-чемпионаты могут решать ситуацию за счет денег, которые получают от телеправ, но остальные действительно задаются этим вопросом. В принципе, УЕФА начал прислушиваться к нам, понимает, сколько стоит реклама, какова ситуация с платным телевидением в Англии, Хорватии, России, Македонии, Белоруссии и многих других странах. Это совершенно разные вещи. Конкретных шагов пока нет, но УЕФА стал гибче подходить к этому вопросу.

Мы этот вопрос еще поднимем. Сейчас у УЕФА новый президент — Александер Чеферин из Словении, у нас хорошие отношения. В любом случае, наши клубы и сейчас готовы соответствовать требованиям финансового "фэйр-плей".

"Мы всегда боролись с большими бюджетами"

— Может ли отразиться на России трансфер Неймара во французский "Пари Сен-Жермен" за до этого невиданные 222 млн евро?

— Мы обсуждали это и на собрании ЕПФЛ, и в перерывах конгресса УЕФА. Как оказалось, правила "фэйр-плей" можно достаточно просто обойти. Но я хорошо знаю Чеферина, он классный юрист. Он достаточно жестко высказывался после этого трансфера, и, думаю, будут предприняты меры для того, чтобы защититься и поставить барьеры. Но это прецедент.

— Если гонка зарплат продолжится, мы ведь станем совсем неконкурентоспособными в еврокубках?

— А разве раньше было как-то иначе? Разве мы не боремся с клубами-миллионерами? Разве маленькие бюджеты у "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", ПСЖ, "Манчестер Сити", "Баварии", "Реала", "Барселоны" — команд, с которыми неоднократно встречались наши клубы?

— Расширения или сокращения лиги стоит ожидать?

— Нет. Лично я за то, чтобы было больше команд, но, к сожалению, у нас недостаточно стабильных клубов и лига пока не зарабатывает столько, сколько хотела бы. Конечно, было бы здорово зарабатывать от продажи телеправ хотя бы 200 млн долларов, мы могли бы отдавать, например, клубам из нижней части таблицы по 7–10 млн долларов, а это половина их бюджета. Основной доход западноевропейских лиг — телевизионные права, дальше доходы от болельщиков и спонсорство. У нас другая модель: на первом месте спонсорство, потом телеправа, потом доходы от болельщиков.

Но с введением новых арен ситуация меняется. Посмотрите на "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Рубин". Топовые матчи собирают от 20 до 40 тысяч и больше. Это же заработок.

— Рассматриваете ли вариант с закрытой лигой?

— Пока это у нас невозможно. В первую очередь из-за вертикали футбольной власти, есть ФИФА и УЕФА. Футбол — уникальный вид спорта, выстроена жесткая вертикаль футбольных законов, спасибо за нее Йозефу Блаттеру (бывший президент ФИФА). И пока УЕФА не признаёт закрытые лиги. Звучало предложение, что, возможно, стоило бы сократить количество участников, сделать паузу, чтобы стабилизировать ситуацию, подтянуть инфраструктуру. Но спортивный принцип сейчас превалирует.

— После реформ УЕФА, касающихся распределения квот в еврокубки, в западной прессе вновь стали чаще поднимать тему объединенных чемпионатов. Это просто давление?

Лично я за то, чтобы было больше команд [в лиге], но, к сожалению, у нас недостаточно стабильных клубов, а лига пока не зарабатывает столько, сколько хотела бы. Конечно, было бы здорово зарабатывать от продажи телеправ хотя бы 200 млн долларов, мы могли бы отдавать, например, клубам из нижней части таблицы по 7–10 млн долларов, а это половина их бюджета. Сергей Прядкин Президент РФПЛ

— Да. Никто этого не даст сделать. В свое время это было в Прибалтике. И мы прорабатывали варианты. С точки зрения зрелищности мы могли бы создать чемпионат, например, с двумя клубами из Белоруссии, двумя из Казахстана, по четыре от нас и Украины и т.д. Но в УЕФА очень осторожно подходят к подобным идеям.

"Требования к легионерам будут жесткие"

— Вы возглавляете комитет профессионального футбола РФС, прорабатывающий варианты по реформам в российском футболе, которые могут быть приняты на ближайшем исполкоме организации. Как проходит подготовка?

— Мы уже провели три заседания и в начале октября планируем провести четвертое, на котором подведем итоги первого этапа нашей работы. После чего они будут представлены на исполком футбольного союза на рассмотрение.

— К какому лимиту готовиться клубам?

— Пока сложно сказать. Рабочая группа РФС выступила за формат "10 легионеров и 15 россиян в заявке". Есть мнение "9+16", есть "8+17". Работа продолжается. Конечно, основная роль здесь будет за руководством РФС, но и наш комитет обозначит свою позицию. До совета при президенте (после которого, как ранее заявлял Виталий Леонтьевич Мутко, скорее всего, пройдет исполком РФС) мы выскажем свою позицию.

Вариант с полной отменой лимита не обсуждался.

— К иностранным игрокам будут жесткие требования?

— Да, критерии будут достаточно жесткие. Все перечислить сейчас сложно, но это и участие в матчах национальной сборной, и участие в еврокубках, и рейтинг национальных сборных. Около десяти вариантов есть, но мы остановимся на трех-четырех.

— Потолок зарплат будет?

— Да. Может быть, это будет ограничение по зарплате по возрастному принципу, например до 21 и 23 лет. Может быть, фонд заработной платы, в рамках которого сам клуб определит, кто и чего достоин. Может быть, ограничение по максимальной зарплате. Вариантов много.

Ряд клубов говорят, что это неправильно и невозможно. Если говорить о моем мнении, то я сторонник потолка зарплат по возрасту, чтобы ребята росли, бились за места в основе.

Беседовал Антон Рассказов