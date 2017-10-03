Сергей Михайлов: для журналиста особо важна способность критически осмысливать информацию

Сергей Михайлов © Владимир Мусаэльян/ТАСС

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. Основной площадкой форума вновь станет Главный штаб Эрмитажа. Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Помимо этого, под мероприятия форума будут задействованы практически все культурные учреждения города — от государственных театров до небольших арт-кластеров и музеев.

Деловая программа представлена работой 14 секций, руководителями которых из года в год становятся выдающиеся отечественные деятели культуры, формирующие повестку дня и направления секционных дискуссий. Об одной из секций — "Массовые коммуникации" — рассказывает ее руководитель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

— Ключевая тема вашей секции сформулирована очень экспрессивно: "СМИ о культуре: не навреди!" Это действительно острая проблема? Как быть корректным и в то же время интересным аудитории?

— Этот вопрос, на мой взгляд, тесно связан с проблемой социальной ответственности СМИ. С одной стороны, взрывное развитие социальных сетей и блогосферы, появление новых каналов массовой коммуникации дают возможность любому пользователю высказывать свое мнение об искусстве и доносить его до широкой аудитории. И далеко не всегда это мнение можно назвать обоснованным. В то же время погоня СМИ за сенсационностью, фрагментированность освещения событий приводят к тому, что мир культуры для зрителя и читателя утрачивает качество целостности, превращается в хаос разнообразных значений и образов. В результате складывается ситуация, когда у отдельных деятелей культуры появляется обида на СМИ, возникает недопонимание. И в этой новой реальности для журналиста на первый план выходит способность фильтровать и критически осмысливать информацию, чтобы действительно "не навредить".

Бережное обращение с фактами — это то, чего сегодня часто недостает в работе некоторых журналистов. При этом я убежден, что корректное, уважительное отношение ко всему, о чем сообщаешь, совершенно не означает, что материал получится сухим и пресным. Напротив, глубокое знание и понимание темы — это залог того, что публикация будет не только достоверной, но и увлекательной. Уверен, что в рамках предстоящей дискуссии мы услышим множество ценных идей на этот счет.

— В рамках дискуссии об электронных СМИ вы намерены обсудить не менее важные темы. Заявлены прекрасные спикеры. Обозначьте, пожалуйста, ключевые точки дискуссии.

Современному обществу нужен новый культурный призыв — и эту задачу невозможно решить без осмысленной и целенаправленной работы медиа

— В этом году главные дискуссии в рамках секции развернутся вокруг роли СМИ в популяризации культуры. В условиях того хаоса в головах, о котором я говорил, сегодня на средствах массовой информации лежит особая ответственность за поддержание на высоком уровне культурного фона, пропаганду здоровых ценностей и сохранение духовного наследия. На мой взгляд, современному обществу нужен новый культурный призыв — и эту задачу невозможно решить без осмысленной и целенаправленной работы медиа.

На форуме мы также поговорим о диджитализации искусства — обсудим, как меняет развитие цифровых медиа жизнь традиционных музеев, галерей и консерваторий. Кроме того, в центре внимания будет вопрос о том, как новые формы донесения информации меняют ее восприятие.

— Участников форума ждут интереснейшие мастер-классы от профессионалов СМИ. Давайте сделаем небольшой обзор предстоящих образовательных мероприятий. Что нас ждет? На кого в первую очередь ориентированы мастер-классы — на новичков или специалистов?

— Надеюсь, наши образовательные мероприятия будут полезны и интересны максимально широкому кругу участников. Новички получат возможность узнать секреты профессионального мастерства в живом общении с опытными мастерами, а практикующие специалисты — познакомиться с новыми идеями. В их числе, например, правила фото- и видеосъемки с дронов в России — это направление сегодня активно развивается в журналистике. Среди других интересных мастер-классов — искусство интервью, о котором расскажет настоящий мастер этого жанра Андрей Ванденко, руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица", а также обзор актуальных digital-форматов для освещения тем из мира культуры, который проведет заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова. Многое из того, что расскажут наши спикеры, вы больше нигде не услышите.

— Отдельная тема в программе вашей секции — Выставка плакатов из архивов ТАСС и Книжной палаты. Большинство плакатов публика увидит впервые. Среди авторов Владимир Маяковский, Казимир Малевич, Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов) и др. А слоганы и оригинальные стихотворные подписи к ним придумывали корифеи советской литературы, известные острословы Демьян Бедный, Самуил Маршак, Василий Лебедев-Кумач. Расскажите про предстоящую выставку.

— Действительно, такую совместную с Книжной палатой выставку ТАСС проводит впервые. Она, кстати, служит ярким примером синергии СМИ и культуры. Наше агентство — создатель ярких образцов плакатного искусства ХХ века: сатирических плакатов "Окна РОСТА" и военно-патриотических плакатов "Окна ТАСС". В рамках этих проектов трудились известные мастера пера и кисти, настоящие легенды советского искусства. Например, уже упомянутый вами Владимир Маяковский был ведущим автором "Окон сатиры РОСТА", он сочинил 90% текстов плакатов и треть из них сам же нарисовал. За время существования проекта — с 1919 по 1922 год — было выпущено около 2 тыс. сатирических плакатов, которые пользовались огромной популярностью.

ТАСС — создатель ярких образцов плакатного искусства ХХ века: сатирических плакатов "Окна РОСТА" и военно-патриотических плакатов "Окна ТАСС" над которыми работали настоящие легенды советского искусства. Участники форума увидят лучшие работы из этих двух проектов

Не менее знаменит и другой масштабный проект агентства — "Окна ТАСС". Они продолжали традиции "Окон сатиры РОСТА" и выпускались в годы Великой Отечественной войны. При этом первые плакаты появились на улицах Москвы уже 27 июня 1941 года. "Окна ТАСС" рисовались вручную и размножались с помощью трафаретов, они выпускались почти во всех крупных городах Советского Союза, где были объединения художников. Только в московской редакции над проектом работали 125 художников и 83 писателя, за годы войны в столице было создано около 1500 политических плакатов тиражом свыше 2 млн экземпляров. По силе эмоционального воздействия "Окна ТАСС" сравнивались в военные годы с песней "Священная война" Александрова и Седьмой симфонией Шостаковича.

Участники форума получат возможность увидеть лучшие работы из этих двух легендарных проектов, созданные в ТАСС.

— Какие положительные сдвиги произошли после прошлогоднего форума в вашей сфере?

— Я бы сказал, что мы живем в эпоху качественных перемен в медиасфере, которые требуют от нас постоянного совершенствования. Современные СМИ стали мультимедийными: они одновременно представлены на разных технологических платформах, используют и текст, и видео, и анимацию. Это значит, что журналист сегодня должен владеть целым набором дополнительных навыков и уметь работать в разных форматах. И в целом итоги прошедших месяцев показывают, что наши СМИ стараются соответствовать этим вызовам времени.

Журналист сегодня должен владеть целым набором дополнительных навыков и уметь работать в разных форматах

Если говорить о нашем агентстве, за последний год ТАСС сделал качественно важный шаг вперед, осваивая новые направления. В их числе — новостные каналы в соцсетях и на YouTube, популярных мессенджерах Telegram и Viber, сервисы для бизнеса, мобильные приложения. Наша онлайн-аудитория достигает сегодня 15 млн человек и продолжает расти. Воплощая наше стремление к социальной ответственности медиа, в прошлом году мы запустили Систему контроля качества новостного контента, которая не имеет аналогов во всей отрасли производства новостей.

— В чем ценность форума для секции? Как развивается секция с момента ее появления и до настоящего времени?

— За прошедшие годы Санкт-Петербургский международный культурный форум стал знаковым событием мирового уровня в своей области. Уже несколько лет в число его полноправных участников входят и представители медиасферы. За это время секция «Массовые коммуникации» стала авторитетной экспертной площадкой, которая собирает ключевых игроков рынка. Здесь обсуждают главные вызовы для российских и мировых СМИ, оценивают взаимосвязи между культурой и медиа, озвучивают идеи, которые станут трендами будущего. С учетом масштабных задач, которые стоят перед нами, для нас особенно важен содержательный диалог с экспертами в области культуры и представителями власти. И такую уникальную возможность предоставляет ПМКФ.