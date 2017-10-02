Дмитрий Тулин: банк "ФК Открытие" и Бинбанк в перспективе могут быть объединены

Дмитрий Тулин © Пресс-служба ЦБ РФ

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), начавший работу этим летом, уже санирует две крупнейшие на российском рынке банковские группы. ЦБ РФ отмечает, что новый механизм вполне справляется с такой нагрузкой, при этом о негативном воздействии на конкурентную среду и каком-либо инфляционном давлении говорить не приходится. Однако регулятор рассчитывает в перспективе выйти с предложениями по доработке механизма и после его "обкатки" решить, что делать с банками "уставших собственников".

Что же касается перспектив санируемых Бинбанка и "ФК Открытие", то, возможно, уже до конца года будут сформированы постоянные органы управления банков, которые займутся их развитием в целях дальнейшего вывода акций на рынок. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

— Дмитрий Владиславович, Фонд консолидации банковского сектора заработал летом, но уже начал вторую крупную санацию. Вы уже видите, какие необходимы доработки этого механизма для его более эффективной работы? Возможно, необходимо изменение законодательства?

— Пока Банк России демонстрирует, на мой взгляд, вполне удовлетворительные операционные возможности по проведению санации одновременно двух крупных банковских групп.

Предложения по совершенствованию законодательства, вероятнее всего, возникнут по мере наработки практического опыта санирования банков. Так всегда бывает.

Не хотел бы сейчас забегать вперед, времени с момента начала работы фонда прошло не так много.

— Всех волнует вопрос, не приведут ли последние две санации, в рамках которых два крупнейших частных банка переходят под контроль ЦБ, к увеличению госсектора на банковском рынке и снижению конкуренции?

— Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе.

К примеру, реальная конкуренция за клиентов между десятью функционирующими банками в одной стране может быть намного более острой, чем конкуренция в соседней стране с ее несколькими тысячами банков.

Конкуренции способствует прежде всего отсутствие административных барьеров (законодательных, регуляторных и внутрикорпоративных), затрудняющих свободный переход клиентов из одного банка в другой, а также применение пропорционального банковского регулирования, создающего благоприятную бизнес-среду для малых банков.

ЦБ РФ намерен добиваться соблюдения обоих перечисленных условий, способствующих поддержанию конкуренции в банковском секторе.

Что касается формы собственности банков, работающих в конкурентной среде, то на этот счет у нас нет никаких идеологических догм или предубеждений.

Как показывает опыт, качество управления в частных банках совсем не обязательно лучше, чем в государственных, и наоборот.

У нас нет задачи по национализации частных банков — мы будем готовы выходить из капитала санируемых банков при первой благоприятной возможности.

— Сейчас есть понимание, в какие сроки Банк России будет выходить из капитала Бинбанка и банка "ФК Открытие"?

— Банк должен быть привлекательным для рыночных инвесторов, чтобы его акции продавались.

Не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе.

Должна быть определенная рентабельность.

Это тема для дальнейшего изучения и обсуждения.

Наша первоочередная задача — добиться повышения надежности и финансовой устойчивости, докапитализировать банки и создать постоянно действующие органы управления.

Потом уже будет обсуждаться стратегия развития, включающая планы размещения акций этих банков на рынке, что откроет возможности для выхода ЦБ РФ из их капитала.

— Не получится ли так, что легче будет объединить Бинбанк и "ФК Открытие", а потом уже продавать?

— С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к "ФК Открытие".

Поэтому в определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству "ФК Открытие".

Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы постоянные органы управления банком "ФК Открытие" во главе с Михаилом Задорновым были сформированы как можно быстрее.

Все зависит от формальных процедур, в идеале — еще до конца ноября, но может затянуться и до конца года.

Мы не заинтересованы застрять надолго с временной администрацией в этих банках.

— Высказываются опасения, что количество банкиров, обращающихся за добровольной санацией к фонду, будет расти. Видит ли такие риски регулятор?

— Практика показывает, что к нам с такими просьбами обращаются в тяжелых ситуациях, когда уже не остается иного выхода, и собственники понимают, что они не справятся со своими проблемами.

Как правило, им нужно время, чтобы дозреть до этого понимания.

Мы не думаем, что это будет массовое явление.

— В каких объемах санация банков в рамках ФКБС не несет рисков для резких отклонений инфляционной динамики и не оказывает заметного влияния на объемы денежной массы?

— Финансирование санации всегда происходило за счет эмиссии и по старой схеме, и по новой.

На инфляцию влияния это не оказывает совсем никакого, потому что в режиме инфляционного таргетирования нам легко справиться с эффектами от этой избыточной ликвидности, а на ставки — влияния ничтожное.

Но при этом мы стараемся минимизировать такую эмиссию.

При капитальной схеме санации эмиссия меньше, а деньги остаются внутри банковской системы, не поступая, например, на валютный рынок.

Поэтому каких-то инфляционных последствий от санации точно ожидать не стоит.

— Центробанк в начале сентября ввел новый механизм экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) банкам, испытывающим временные проблемы. Какие-то кредитные организации уже проявили к нему интерес?

— Пока нет, мало времени еще прошло, да и показатели банковского сектора в целом улучшаются — и прибыль, и ликвидность.

— Но ведь они неравномерно улучшаются?

— Да, это так. Но все же пока не было обращений банков к МЭПЛ.

На самом деле мы давно готовили введение этого инструмента, чтобы соответствовать лучшим международным практикам.



— Давайте вернемся к ФКБС. Буквально недавно ЦБ обратился в правительство с просьбой внести изменения в ряд законов и постановлений, которые бы допустили банк "Открытие" к средствам бюджета и стратегических предприятий на период санации.

— Это касается не только "ФК Открытие".

Банк России обратился в правительство с предложением изменить эти правила, чтобы в период осуществления мер по финансовому оздоровлению через ФКБС санируемые банки могли привлекать денежные средства от любых категорий клиентов, включая бюджетные средства, независимо от уровня своего кредитного рейтинга.

Мы надеемся на поддержку правительства в этом вопросе.

Речь идет о трезвой оценке реальных рисков, а реальных рисков нет, так как ЦБ принял на себя обязательства по обеспечению непрерывности деятельности банков, санируемых через Фонд консолидации.

А ажиотажные, на короткий срок, перемещения клиентов из одних банков в другие ничего хорошего банковскому сектору не принесут.

Закон отводит нам 12 месяцев на проведение основных процедур по финансовому оздоровлению, мы рассчитываем уложиться в шесть-восемь.

Рейтинговые агентства могут снизить рейтинг быстро, а вот восстанавливают его не всегда быстро.

Речь идет не о создании каких-то преференций для отдельных категорий банков, а о справедливой, реалистичной оценке рисков при размещении бюджетных средств.



— На какой срок санируемым банкам необходимы такие послабления, на ваш взгляд?

— Это детали. На мой взгляд, срок не имеет принципиального значения.

Самая юридически нейтральная формулировка: определенные клиенты и госорганы имеют право размещать деньги в банках с рейтингами не ниже определенного уровня, а также в банках, находящихся под санацией через ФКБС.

— А на каком этапе можно сказать, что санация завершена?

— Это докапитализация банка, которая позволит выполнять все обязательные нормативы.

— Докапитализация Бинбанка также осуществится до конца года, как и у "Открытия"?

— Вообще-то с Бинбанком мы работать начали на месяц позже, но постараемся уложиться в возможно короткие сроки.

— Регулятор поднял вопрос о субсидиарной ответственности собственников банков на этапе санации. В какие сроки и каким образом это может быть реализовано?

— Концептуально мы это поддерживаем, но дело в деталях.

Реальная конкуренция за клиентов между десятью функционирующими банками в одной стране может быть намного более острой, чем конкуренция в соседней стране с ее несколькими тысячами банков

Есть аргумент против этой нормы — угроза снижения привлекательности инвестиций в банковский сектор. Поэтому концепция будет разрабатываться в той плоскости, что ответственность должны нести не все собственники, а те, которые оказывали влияние на принятие управленческих решений.

Это будет не всегда просто доказать, видимо, нужен будет определенный доказательный процесс, может быть, даже через суд.

Возможны различные критерии, например, концентрация пакета акций в одних руках, участие в органах управления или же теневое управление.

Тут есть над чем подумать.

— То есть вы будете принимать во внимание не только формальный объем акций?

— Да, не только объем, но и влияние на принятие решений.

У нас нет задачи по национализации частных банков – мы будем готовы выходить из капитала санируемых банков при первой благоприятной возможности

Фактический собственник может оформить все свои акции на трастовый фонд и доверить управление банком квалифицированным профессиональным управляющим и независимым директорам.

Соответственно, возникает вопрос, должен ли именно такой акционер нести субсидиарную ответственность? Все это будем очень внимательно изучать.

— Речь может идти о движимом и недвижимом имуществе или мы говорим только о финансовых активах?

— И это тоже надо будет продумать.

Степень гражданско-правовой ответственности еще предстоит определить. Надо найти взвешенное решение, которое будет отвечать балансу интересов в обществе и экономике.

— У топ-менеджеров и контролирующих лиц "ФК Открытие" были списаны деньги с личных счетов в рамках докапитализации банка. Будут ли списаны деньги у топов Бинбанка? Какие еще есть особенности у нового механизма санации по сравнению с предыдущим?

— Главная особенность нового механизма санации по сравнению с предыдущим заключается в том, что восстановление финансовой устойчивости санируемых банков при его применении происходит в течение нескольких месяцев, а не 10–15 лет, как раньше.

Контроль за процессом финансового оздоровления и целевым использованием выделяемых на санацию денег становится несравненно лучше.

Соблюдается принцип рыночной ответственности и социальной справедливости: государство дает деньги, а потому полностью управляет процессом, а не занимается благотворительностью в пользу частных банкиров.

В повышении эффективности механизма санации и заключался главный смысл нового законодательства.

Кроме того, в это законодательство были "факультативно" введены некоторые элементы bail-in для топ-менеджеров и акционеров санируемых банков.

Но сделано это было достаточно осторожно, и возможно, не все детали были до конца продуманы.

В этой части закон, по-видимому, будет совершенствоваться по мере накопления опыта его применения.

— Можно ли предположить, что круг руководителей банка, у кого списываются средства, будет сужен?

— Мы будем анализировать опыт применения. Абсолютной справедливости в этих вопросах добиться невозможно.

— У Бинбанка списание такое же тоже будет?

— Закон одинаков для всех. Я бы только подчеркнул, что подавляющему большинству банковских сотрудников списания не угрожают — им нечего опасаться.

— Много обсуждается тема, что "Открытие" завышал стоимость евробондов "Россия-30" на балансе банка. Как получилось, что Центральный банк этого не видел?

— Тут дело несколько в другом. Открытие скупил очень существенную долю этих бумаг и, совершая с ними операции на рынке, по сути, манипулировал их стоимостью, она становилась выше.

Как показывает опыт, качество управления в частных банках совсем не обязательно лучше, чем в государственных, и наоборот

Так что стоимость, которую они отражали, была абсолютно рыночной. Другой вопрос, что эта цена на рынке формировалась именно в результате целенаправленных действий.

Мы извлекли уроки из этой ситуации и будем следить, чтобы такая схема не была кем-то воспроизведена в будущем.

— Другая обсуждаемая тема — ваша инициатива по ограничению выезда за границу для банкиров, которые привели к краху свои банки. В каком виде вы видите реализацию этой инициативы? Разработан ли уже законопроект "о беглых банкирах"?

— Мы эту инициативу объявили год назад, действительно разработали проект и обсуждаем с коллегами из других ведомств.

Тема чувствительная, но все понимают, что найти решение нужно, потому что легко вспомнить несколько фамилий бывших владельцев банков-банкротов, которые скрываются за границей от правосудия, и у нас нет возможности их экстрадировать.

На наш взгляд, наиболее сбалансированный вариант — ограничение выезда по решению суда, и нам важно найти возможность сделать судебную процедуру достаточно оперативной.

Беседовали Лана Самарина и Рита Шпилевская